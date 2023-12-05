Илон Маск признался, на чем он вертел рекламодателей, а айтишники выдумали себе кибер-прогерш

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: на СПБ Бирже оказалось незаблокировано только 30% валюты клиентов, Набиуллину признали главным мировым дизраптором, финнам один день приплачивали за сжигание электричества, а в OpenAI отметили годовасиковость ChatGPT завершением подковерных баталий.

СПБ Биржа думает над санкциями уже месяц, но лучше пока не становится

Как вы помните, месяц назад (2 ноября) США внесли СПБ Биржу в санкционный список, и та на несколько дней «временно» приостановила торги зарубежными акциями (попутно сказав, что с активами инвесторов всё совершенно точно будет тип-топ).

Вижу так внутреннее совещание пиар-отдела СПБ Биржи в день ввода санкций

С тех пор торги бумагами отчего-то так и не разморозились обратно: несмотря на то, что американские санкции по идее вступают в силу только с 31 января 2024 года, инфраструктурные контрагенты биржи уже сейчас, судя по всему, не решаются трогать ее даже трехметровой палкой. Так что СПБ Биржа решила идти по пути получения дополнительного разрешения от OFAC (санкционного органа США) — видимо, только такая красивая бумажка может вселить в контрагентов уверенность, что с биржей можно иметь дела. И, соответственно, позволит разблокировать активы (ну или не позволит).

Попутно выяснилось, что помимо самих бумаг заблокировалось еще примерно 70% принадлежащей клиентам биржи валюты — так что, непопавшие под блокировку остатки обещают пропорционально попилить между пострадавшими и выплатить (рано или поздно) в рублевом эквиваленте.

Отдельного упоминания достоен финансово-юридический перформанс, который устроили вокруг СПБ Биржи в понедельник 27 ноября. С утра по Телеграм-каналам волной прокатились сообщения о банкротстве биржи со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда — что привело к падению ее акций в моменте на 35%. Представители биржи сразу возопили, что она еще живее всех живых, а «уточное» банкротство — это дело рук коварных шортистов, которые решили поманипулировать котировками из жажды наживы (а ЦБ уже пообещал строго наказать всех непричастных). Интересно, что отказавшийся давать дальнейший ход иску Арбитражный суд указал, что заявление о банкротстве возвращено обратно якобы подавшей его самой бирже. Короче, «Очень странные дела» отдыхают!

Набиуллину назвали каким-то «-раптором», но никто не может понять, каким конкретно

Американское издание Politico назвало Эльвиру Набиуллину «дизраптером года». В российской прессе номинацию перевели как «разрушитель года», что имеет несколько другие коннотации — больше подошло бы что-то вроде «нарушитель порядка». Вообще, довольно иронично, что разрушителем-дизраптором Эльвиру Сахипзадовну нарекли именно из-за того, что она своими ловкими действиями не позволила западным санкциям под корень разрушить экономику России. Может, более логично было бы обозвать ее в данном контексте «анти-дизраптером»? 🤔

Впрочем, я вообще склонен полагать, что это какая-то вирусная рекламная кампания канала Леши Подклетнова под названием «Дизраптор».

Требую в следующем году рассмотреть Эльвиру Сахипзадовну на победу еще и в номинации «велоцираптор года», фото прилагаю

Кстати, на прошлой неделе Центробанк РФ пообещал с января 2024 года вернуться на валютный рынок, и опять начать покупать или продавать юани в соответствии с бюджетным правилом. Напомню, что с начала августа ЦБ приостановил покупки валюты, чтобы почем зря не ослаблять рубль — ну а теперь, значит, решили, что уже обратно можно.

Видишь согласие на обработку биометрии? А оно есть!

Пишут (здесь и здесь), что Тинькофф-банк изобретает всякие разные новаторские способы собирать у клиентов согласие на сбор биометрии. Типа «ввел пинкод в банкомате — считай, автоматом согласился на биометрию!».

Выезд из России и въезд в нее могут стать чуть интереснее

В мае приняли закон о том, чтобы изымать у призывников (и не только у них: также речь идет про банкротов, обвиняемых и осужденных по уголовным делам) загранпаспорта – мы его подробно разбирали с Кириллом Коршуновым (руководителем практики «Мобилизационный консалтинг» Адвокатского бюро КИАП) вот здесь. А сейчас уже утвердили отдельное постановление о том, как конкретно это будет работать.

Как мы писали ранее, для призывников на срочную службу необходимость сдачи загранника возникает не с момента получения повестки, а с момента явки в военкомат и принятия призывной комиссией решения о призыве. Короче, получается, что новое постановление сильно картину не меняет.

А вот с въездом в Россию всё может немного усложниться: пишут, что МВД предлагает обязать всех въезжающих иностранцев подписывать некую «декларацию лояльности». Типа, «государство критиковать не стану, самые страшные четыре буквы алфавита забуду навсегда, при появлении на небе радуги буду делать вид, что ее не существует!»

Я не уверен, но кажется, что этот мем уже запрещен на территории РФ

Заходит инвестор к брокеру, а там армяне в комплаенс играют

Армянский брокер Armbrok в 2022 году заработал прибыль примерно в 20 раз (на 1900%) больше, чем в 2021 году — к гадалке не ходи, в первую очередь за счет обслуживания клиентов с российским паспортом.

На прошлой неделе он объявил о том, что собирается закрывать часть счетов иностранцев «по требованию комплаенс-отдела». Судя по всему, ребята решили, что баланс между получаемой сверхприбылью и регуляторными рисками из-за плотной работы с российскими клиентами сместился в сторону преобладания вторых.

ЕЦБ хочет и рыбку съесть, и репутацию евро не подмочить

Вице-президент Европейского ЦБ Луис де Гиндос сделал заявление в том ключе, что направить доходы от замороженных российских активов на благие дела — это было бы чудесно. Вот бы только все остальные инвесторы в европейские активы не восприняли это как сигнал «что-то в евро стало некомфортно, пора из него выходить» (подробнее мы обсуждали этот вопрос вот здесь).

Де Гиндос напряженно думает про репутацию евро. Вижу так.

RIP Charlie Munger

На прошлой неделе умер Чарли Мангер — главный соратник Уоррена Баффета.

Вот они вдвоем, финансовые альфа-самцы фундаментального инвестирования

Чарли не дожил всего пару месяцев до своего столетия, при этом за свою жизнь он успел: повоевать в WWII, вырастить семерых детей, вдохновить самого Баффета на переосмысление его инвестиционной философии, сколотить состояние более 2 миллиардов баксов (было бы больше, если бы он регулярно не донатил на благотворительность), а также по-рокерски каждый год (вплоть до самого конца) собирать десятки тысяч людей на Berkshire-конференции, на которых он вместе с Баффетом по много часов отвечал на вопросы акционеров.

Короче, Чарли был красавчиком, всем бы такую жизнь прожить!

Финские парни, вы издеваетесь? Дарю вам простой способ заработать прямо в сауне!

Криворукий трейдер из норвежской энергетической компании Kinect что-то попутал с запятыми и случайно зафигачил гигантский ордер на продажу энергии в биржевой стакан, что привело к снижению среднедневных цен на электроэнергию с 59 евро 29-го ноября до — 203 евро 30-го ноября.

Fun fact: примерно у 15% финнов оплата потребления электричества в рамках ЖКХ привязана к биржевым ценам, так что в течение одного дня им по факту приплачивали за каждый сожженный киловатт-час. Рассказывают, что многие хитрые финны на радостях всю ночь не вылезали из электрических саун, чтобы «заработать» себе такой вот рожденственский бонус.

IDK, вот какой-то финский мем

Батя Маск преподал урок Public Relations в стиле «punk»

Маск продолжает попадать в передряги из-за своих твитов: не так давно он затвитил одобрение к чужому сообщению сомнительного содержания про зловещий еврейский заговор, и в итоге его опять принялись кэнселить. Крупные рекламодатели отменяют контракты с Твиттером и стараются максимально дистанцироваться от компании.

На прошлой неделе Илон явился на лайв-интервью с The New York Times и там на вопрос о том, как он будет разруливать сложившуюся ситуацию, достаточно недвусмысленно посоветовал всем таким рекламодателям «go fuck yourself» (посмотреть можно здесь). Типа, шантажирующим его биг-корпорациям – позор, а если из-за них Твиттер окончательно обанкротится, то это будет их вина, а не его.

Боб Айгер из Диснея удостоился отдельного персонального посыла

Маска можно считать живым воплощением концепции «Fuck You Money»: когда ты стал самым богатым человеком в истории (по крайней мере, в номинальном выражении) — то можно при желании всех слать на три/четыре буквы, ачивка получена.

Правда, что об этом думают остальные инвесторы в Твиттер, которым по возможности хотелось бы свои деньги хотя бы вернуть — тут история умалчивает.

P.S. Отдельный лол из этого интервью это то, что в какой-то момент Илон говорит «не надо обвинять меня в том, что я просто пиарюсь: единственная причина, Джонатан, почему я здесь — это то, что мы с тобой друзья», а интервьюер отвечает «вообще-то, меня зовут Эндрю...»

Айтишники с латвийской конференции несколько лет «придумывали» себе женщин

В айти-среде новый скандал: организатора одной из крупных конференций поймали на том, что он вписывал в список спикеров фейковых женщин-выступающих. А то квоты по дайверсити выполнять как-то надо (иначе зашеймят), но настоящих 3д-женщин в профессии пока на всех не хватает — вот и приходится как-то выкручиваться с помощью нейросеток!

У Юлии «Единорог-кодер» Кирсиной в инсте 115к подписчиков — правда, самой ее, похоже, в реальности не существует

Скандал вокруг OpenAI как метафора проблемы AI alignment

Завершение ситуации с подъемом-переворотом в стане OpenAI (подробнее у Игоря Котенкова): Сэм Альтман окончательно вернулся как CEO, Брокман и Мира Мурати тоже возвращаются на свои прежние должности, остальных членов Совета директоров разогнали и сейчас будут набирать новых (а представителю Microsoft дадут в Совете место наблюдателя без права голоса). А еще магазин кастомных GPT решили не запускать сейчас, обещают его запилить только в следующем году.

Вокруг чего был весь сыр-бор — так и осталось непонятным. Интересная версия у Мэтта Левина и Эзры Кляйн: дескать, это всё одна большая метафора/аллюзия на попытку контролировать сильный AGI. Типа, Совет директоров начал чувствовать, что у них ускользает контроль над Альтманом, и они решили нанести упреждающий удар — и это как бы зеркально повторяет все опасения про то, что «мы потеряем контроль над сильным ИИ и надо заранее что-то предпринять». В этой метафоре, правда, коварный ИИ в лице Альтмана одержал победу (по крайней мере, пока).

Твое лицо, когда перехитрил мамку и вместо уроков пошел пить пиво с друзьями в падике — а тебе ничего за это не было

Кстати, бэйбику ChatGPT на той неделе исполнился год: малыша впервые зарелизили 30 ноября 2022 года.

И еще в ИИ-новостях: Амазон анонсировала своего собственного нейробота под названием Q – он будет заточен на корпоративное использование с упором на конфиденциальность загружаемых в него данных, стоить будет $20 баксов в месяц с носа.

Хорошая новость недели

Парламент Кипра утвердил закон об ускоренной выдаче гражданства высококвалифицированным иностранцам: со знанием греческого на уровне А2 можно будет стать киприотом за 5 лет, а с В1 — всего за 4 года. Και αυτό είναι καλό!

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