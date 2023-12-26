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Обзоры для бухгалтера

Робот Маска нежно щупает яйца, а Набиуллина поднимает ставку во имя борьбы с их подорожанием

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: в Самаре нашли надежный способ заработка на ценных бумагах, JPMorgan помог пенсионеру потерять $50 млн, у советника нового президента Аргентины обнаружены русские татухи, продолжение борьбы нейросеток от Google и OpenAI, а также хорошая новость недели про горячий контент на Твитче.
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Набиуллина ударила ставкой по яйцам (извините за макро-инфляционный каламбур, это было неизбежно)

В минувшую пятницу Набиуллина опять подняла ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16% – во имя борьбы с никак не падающей инфляцией. (По итогам года инфляция в РФ ожидается на уровне 7,5%, но я уверен, что вы мне в комментах напишете о ценах, выросших «в реальности» минимум на 30% – не разочаруйте, плиз!)

В интернетах к этому заседанию ЦБ немедленно изладили альтернативный постер

Кстати, на прошедшей прямой линии с президентом тот сказал, что льготную семейную ипотеку нужно непременно продлевать; а сама Эльвира Сахипзадовна вроде ранее высказывалась в обратную сторону – что краник льготных ипотек надо бы подприкрутить. Хм.

И еще из рубрики «новости ЦБ»: на прошлой неделе нам поведали, что новым модным цифровым рублем не дадут пользоваться юрлицам и ИП с повышенной склонностью к отмыванию денег. Что странно: по идее, ЦБ же наоборот должно быть выгодно именно таких подсадить на предельно прозрачный и подконтрольный цифровой рубль – чтобы все эти отмывочные схемы выявлять и не пущать. Еще один «хм»!

Пик процентных ставок в США пройден?

Пока Эльвира Сахипзадовна продолжает поднимать ставку, Джером Джеромович Пауэлл на прошедшем заседании ФРС США, наоборот, внезапно недвусмысленно намекнул на то, что пора бы уже в скором времени ее снижать начинать.

Пауэлл, похоже, прикинул, сколько будет стоить рефинансировать госдолг США под текущие конские ставки – и решил, что пора эту лавочку с высокими доходностями сворачивать

Рынки ему немедленно поверили, уровень доходности длинных гособлигаций США бодро полетел вниз: всего за полтора месяца с конца октября доходность 10-летних US Treasuries снизилась с 4,9-5,0% до 3,9% годовых (а цены на эти бумаги, соответственно, выросли на 8+%). Ни на что не намекаю, но мы тут в конце сентября как раз на канале обсуждали, что более длинный госдолг США стал снова интересным для приобретения в инвестиционный портфель (комменты там сейчас интересно будет перечитать)...

Наконец-то найден надежный способ заработка на ценных бумагах

Авторкой финансового лайфхака оказалась жительница Самары, которая устроилась в местную фирму завхозом и за полтора года вынула из нее 112 тысяч (!) пачек офисной бумаги – а на полученный профит в размере 24 млн руб. купила себе квартиру и Мерседес.

Мемы из марта 2022-го – кажется, ваше время опять настало

Мне одно интересно: как она проводила такие адские бумажные траты по бухгалтерии? Типа, «ой, у нас перед майскими праздниками Галина Петровна опять случайно отправила на печать всю Википедию целиком, и на это очередные три десятка тысяч пачек бумаги ушло» – так, что ли? 🤔

СПБ Биржа: хороших новостей опять не подвезли

Кажется, иллюзии о том, что СПБ Биржа там сейчас четенько «порешает все вопросики» по заблокированным из-за санкций США активам своих клиентов, окончательно развеялись. Пишут, что брокер «Ньютон Инвестиции» (см. «Газпромбанк») решил переводить свои подвисшие на СПБ Бирже бумаги в другой депозитарий – и дальше, видимо, разбираться с проблемами уже собственноручно.

Еще про интересное сообщает РБК: оказывается, у некоторых инвесторов под шумок санкций на СПБ Биржу умудрились заблокировать даже те валютные остатки, которые были как бы уже выведены на Мосбиржу (вот это поворот).

Вот вам фото счастливого Романа Горюнова времен его назначения гендиром СПБ Биржи (2021 год) – кажется, это какая-то другая вселенная вообще была

Новые американские санкции (теперь со вкусом ванили!)

США выкатили новый пакет санкций против России: там 200 компаний (включая Экспобанк – банк, из которого последние полтора года лучше всего уходили долларовые свифт-платежи из РФ) и 23 человека (хэдлайнер – Иван Таврин).

Кроме того, американский Минфин покарал санкциями ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»: то ли за сушки «Малышка с ванилином», то ли за булку «Нежную», то ли за сборку дронов для СВО.

Собственно, Батон Нарезной «ТАМБОВСКИЙ» Витаминизированный (прочитал на автомате как «военизированный», извините)

Кстати, у Frank Media вышла короткая заметка про «четыре столпа» финансово-транзакционной системы РФ, которые помогают ей не развалиться из-за санкций.

И еще из новостей санкций: пишут, что Австрия в ходе переговоров по 12-му пакету санкций ЕС «отмазала» Райффайзенбанк – по ходу, разговоры о сворачивании бизнеса и «уходе из России» мы больше слышать от этого банка не будем.

FIRE, который повернул не туда: как избавиться от $50 млн за 5 лет

Американский бизнесмен Питер Делгер к 80 годам накопил 50 миллионов баксов и приближающееся слабоумие. Так что весь семейный капитал он перевел к умным банкирам из JPMorgan в красивых костюмах. Правда, почему-то через 5 лет от этих денег осталось только $1,5 млн в результате виртуозного трейдинга с плечами – так что он с женой теперь пытается судиться с банком.

Питер с женой. Интересно, как называется его блог на Смартлабе? 🤔

Ну, по крайней мере, это они сами так рассказывают данную историю. Вполне допускаю, что тот же самый сюжет, но рассказанный со стороны банка, на деле является более правдивым: про неистового деда-лудомана, который стучал кулаками по столу и требовал накупить себе в портфель до краев странных активов, чтобы «сделать иксы».

Но мораль здесь такая: если вы думаете, что люди с капиталом в $50 млн как-то качественно отличаются в смысле принятия решений от парней с никами в Тинькофф-Пульсе вроде TRADER_j0e69 и портфелем на 50 тыс. рублей – то, возможно, вы просто заблуждаетесь.

Перестройка аргентинской экономики началась

Хавьер «El Loco» Милей официально вступил в должность президента Аргентины. При этом он сразу же пообещал устроить экономике шоковую терапию (займет ли это 500 дней – он не уточнил), и первым делом обесценил родной песо на 50%. Ну ок, с песо, на самом деле, вторым делом разобрались – а первым делом он сократил больше половины министерств в правительстве: вместо 19 их теперь будет всего 9.

Кстати, политическим советником Милея стал некто Сантьяго Капуто – который неплохо завирусился на прошлой неделе благодаря русскоязычным татухам. Пишут, что эскизы наколок Сантьяго взял прямиком из издания Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia: на правой руке у него набита фраза «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».

Окей, с правой рукой всё ясно, но почему на левой изображен петух в короне? Сантьяго, кажется, ты случайно открыл не тот раздел «Энциклопедии русских тюремных партаков»!!

Криптогражданство за криптолям

Сальвадор сделал мощную заявку в номинации «самая сомнительная программа получения гражданства за инвестиции». Идея там такая: безвозмездно даришь в казну Сальвадора $1 млн в Биткоинах или USDT – и взамен получаешь паспорт. Ну, такое...

Сам паспорт, кстати, синенький!

ChatGPT наносит ответный удар Гуглу (и это даже несмотря на декабрь месяц)

Помните скандал прошлой недели про «квази-фейковую» видеопрезентацию новой нейросетки Гугла Gemini? Так вот, какой-то чувак из интернетов решил «вот это всё можно через ChatGPT прямо сейчас реализовать» – и на коленке сделал аналогичную демку про общение с чатботом через видео и голос (то, чего у гугловцев как бы на самом деле не было, но они креативно изобразили с помощью монтажа). Получилось забавно, хоть без монтажа уже и не так прилизанно, конечно.

Я узнал об этом видео вот отсюда

Еще ребята из Microsoft выпустили ответочку на заявление Google в стиле «наша новая Gemini вашу унылую ГПТ-4 уделывает во всех тестах». Если кратко подытожить их ответ, то там что-то вроде «мы пару дней поигрались с форматом запросов к GPT-4, и у нас почему-то вышли результаты на голову выше, чем у вас...» Ouch!

Ну и напоследок: список странных оптимизаций запросов к ChatGPT продолжает пополняться. Если раньше мы уже узнали, что после фраз «вздохни поглубже» и «я дам тебе щедрые чаевые» нейросетка почему-то начинает стараться отвечать получше, то как вам новый инсайт: если чатбот думает, что сейчас декабрь, то он начинает лениться и писать более короткие ответы.

Список самых топовых оптимизаций запросов к ChatGPT от экспертов. Киберпанк, который мы заслужили: роботы, отвечающие «давайте уже после праздников, а?»

Робот Маска одной строкой

Tesla опубликовали новый ролик со своим гуманоидным роботом Оптимусом, который учится двигаться с помощью AI. Посмотрите, там красивое!

Как-то уж так вышло, что мета-темой этого дайджеста, похоже, стали яйца...

ЕС согласовал регулирование ИИ

В Европе-таки согласовали The AI Act с масштабным регулированием моделей искусственного интеллекта. Краткое резюме вот здесь.

Взлом криптокошельков от Ledger

Одного из разработчиков аппаратного криптокошелька Ledger хакнули, и через него взломали интерфейс этого кошелька для взаимодействия со сторонними DeFi-приложениями. Хакеры увели крипты примерно на полмиллиона долларов (потом, правда, эти USDT-адреса злоумышленников сам Tether позамораживал).

S&P теперь оценивает стейблкоины

Известное рейтинговое агентство Standard & Poor's из мира традиционных финансов начало оценивать стабильность стейблкоинов (извините за тавтологию). По их мнению, USDC, USDP и GUSD выглядят получше остальных (на «хорошо», не на «отлично»), а USDT и DAI не дотягивают даже до «удовлетворительно».

Хорошая новость недели

Стриминговая платформа Twitch смягчила свои ограничения по демонстрации эротического контента.

Что думаете, пора мне уже запускать hot tub стримы на этой платформе? 🤔

Правда, через несколько дней нарисованную порнуху правилами всё равно обратно запретили.

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Комментарии

5
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    34 мин

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Бедные яйца 

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 32 мин

    а где долгожданная главная новость?

    В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Глава государства будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

    как Вы думаете, сможет набрать?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      24 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      разве же это новость))

  • Логотип meleshenckovladimir
    meleshenckovladimir 21 мин

    112 000 пачек бумаги - это 15 фур! Один человек это не смог бы сделать никак!

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 9 мин

      Главный бухгалтер

      за полтора года вынула из нее 112 тысяч (!) пачек офисной бумаги

      204 пачки каждый день, включая выходные???

      Что ж за организация такая?? И что, так никто и не заметил в каких количествах оно закупается и списывается??

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