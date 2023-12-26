Если бы наступающий 2024 год был машиной, то как бы он выглядел, и почему именно так?

В России разрабатывают убийцу «Теслы»
Московский Политех анонсировал новый электромобиль под названием Amber (сразу предупреждаю: все девять принцев на этом месте уже начинают хвататься за сердце), который будет выпускаться на «Автоторе». Выглядит новинка, как... ну, сами, короче, зацените:
Почитав комменты к опытному образцу, авторы концепта из Политеха немедленно заявили, что на фотографиях не готовый автомобиль – а всего лишь «универсальный носитель агрегатов». Но, кажется, сильно лучше от этого не стало.
Незаконные валютные операции есть? А если найдем?
Налоговая служба России раньше такими вещами особо не интересовалась, а сейчас вот, пишут, начала запрашивать у некоторых россиян подробную информацию про иностранное гражданство/ВНЖ, график поездок за рубеж, а также выписки по зарубежным счетам со всеми операциями.
Объясняют налоговики это необходимостью осуществлять валютное регулирование и валютный контроль. На всякий случай напоминаю вам, что штрафы за нарушение валютного законодательства сейчас составляют до 40% от суммы незаконной операции. Так что, будет не лишним помедитировать над вопросами: Какую информацию вы обязаны предоставлять, а какую — нет? Какие доп. вопросы могут возникнуть у налоговой по итогам изучения документов, которые вы ей собираетесь отправить?
Настало время прогнать свой паспорт через спелл-чекер
С декабря вступили в силу новые правила признания загранпаспорта недействительным: теперь, если бдительные госорганы обнаружат в нем какие-либо «ошибки», то они имеют право сразу же его изъять. В прессе уже появились сообщения о том, что некоторым путешествующим россиянам довелось испытать на себе бодрящие изъятия документов из-за опечаток.
18 декабря, после вступления закона в силу, телеграм-канал «Крыша ТурДома» сообщил, что пограничники в Калининградской области забрали у россиянина загранпаспорт из-за опечатки в графе «Место рождения». В названии города Петропавловск-Камчатский была пропущена буква «ч». На следующий день канал «Осторожно, Москва» написал, что в аэропорту Домодедово у пассажира по имени Георгий, летевшего с женой в отпуск, изъяли паспорт из-за ошибки в имени: вместо буквы «й» была написана «и».
Источник: РБК
СПБ Биржа наконец признала, что у нее лапки, и скорой разморозки активов уже можно не ждать
СПБ Биржа наконец выкатила свой официальный план-буран по разблокировке активов клиентов: он предполагает вывод расчетного депозитария биржи (им является СПБ Банк) из-под ее контроля — а также запрашивание у американского регулятора 100500 дополнительных лицензий на все случаи жизни, которые должны удовлетворить даже самые смелые требования осторожных контрагентов СПБ Биржи. Захотят ли американцы любезно выдавать пакет всех необходимых дополнительных бумажек – тут уже лично у меня есть определенные сомнения.
Судя по всему, сами юристы СПБ Биржи тоже не то чтобы испытывают всепроникающую уверенность в успехе: по крайней мере, в рамках стратегии есть совет другим брокерам и банкам с зависшими на бирже активами параллельно пытаться получить разблокировочные лицензии и на свое имя тоже. (Культовую фразу про «введенные санкции никак не затронут активы наших клиентов» в этот раз решили отчего-то в пресс-релиз не включать).
На любопытный момент еще обратили внимание журналисты из Frank Media: оказывается, достоверно определить всю цепочку владения американскими бумагами для какого-то конкретного клиента СПБ Биржи вообще невозможно (благодаря так называемому «методу немаркированного учета»). Просто инфраструктурная безопасность уровня «бог»!
Тем временем, у некоторых инвесторов уже появились определенные вопросики к СПБ Бирже: на прошлой неделе 145 частных инвесторов подали коллективную жалобу в ЦБ на искусные анти-санкционные действия биржи.
Дед Мороз уже начал разносить подарки «детям», попавшим в список пострадавших от заморозки активов
В сентябре президент РФ издал указ №665 про то, что российским инвесторам неплохо бы выплатить компенсацию за недошедшие до них дивиденды и купоны по зарубежным бумагам: деньги на это возьмут из замороженных средств иностранцев на российских счетах, а взамен «позволят» иностранным депозитариям удержать средства из замороженных российских денег за рубежом.
Александр Елисеев пишет, что на прошлой неделе инвесторам уже начали поступать первые выплаты по такой схеме.
В новый пакет с санкциями ЕС положили щепотку конфискаций
Официально утвержден 12-й пакет санкций ЕС против России. Несколько хайлайтов оттуда:
Запретили ввозить из России алмазы и чугун, а также, наоборот, поставлять в РФ литиевые батареи и двигатели для беспилотников.
Добавлен новый критерий попадания в санкционные списки – извлечение выгоды из «экспроприации» западных бизнесов (см. Danone & Carlsberg).
Новых банков в этом списке не оказалось, но зато досталось страховой компании «АльфаСтрахование».
Из запретов на ввоз в Евросоюз исключили личные вещи россиян (предметы гигиены, одежду) — теперь отбирать их на границе особо ретивые таможни не смогут. С личными автомобилями по-прежнему всё осталось не очень.
Гражданам России теперь нельзя владеть или управлять европейскими криптокомпаниями, которые оказывают любые связанные с крипто-счетами услуги гражданам/резидентам РФ.
Отдельно прописали возможность стран Европы конфисковывать санкционное имущество по решению суда, если очень надо. Немецкий генпрокурор сразу же выступил с заявлением, что тут как раз у российского НРД «лишние» 720 млн евро нашлись – и их надо срочно изъять в казну! Просто так конфисковывать нельзя, надо доказать попытку обхода санкций – но тут у прокурора сомнений нет, что будет доказано всё, что необходимо. (Правда, вот тут пишут, что по принятому регламенту ЕС конфисковывать можно только при условии выдачи справедливой компенсации — так что пока не очень понятно, как это будет работать.)
Министр финансов Силуанов сразу же ответил, что «нам тут тоже есть чего у иностранцев поконфисковывать, если что». Заодно еще так совпало, что президент РФ на прошлой недель распорядился лишить западные компании Wintershall и OMV принадлежавших им долей в российских нефтяных активах. Короче, какой-то просто фестиваль взаимных конфискаций намечается!
Кстати, Financial Times пишет, что США тоже (пока) неофициально активно думают в сторону механизмов конфискации. А Байден на прошлой неделе подписал новый указ про то, что против не-российских банков надо вводить санкции пожестче, если они помогают обходить санкции российским юрлицам. Неудивительно, что контрагенты СПБ Биржи боятся теперь и пальцем пошевелить, чтобы случайно что-то не нарушить...
RIP Роберт Солоу (модель которого я изучал на экономфаке)
В возрасте 99 лет (мое почтение) умер американский экономист Роберт Солоу, который получил Нобелевскую премию за свою теорию экономического роста.
До Солоу экономисты всё пытались объяснить рост экономики увеличением предложения труда и вложениями в капитал (читай: заводы-станки-пароходы). А Солоу сказал: всё фигня, на самом деле за рост отвечает развитие технологий! Именно благодаря технологиям (в широком смысле) всё время растет производительность труда, а раз у технического прогресса нет какого-то предела – то и экономика, теоретически, тоже может расти беспредельно.
Нейросеть уже кодит на Питоне лучше Перельмана (а ты еще нет)
У Игоря Котенкова вышла большая статья под названием «GPT-like модель впервые сделала научное открытие» — почитайте, там интересно!
Вкратце, идея там такая: тыщи самых головастых мясных математиков десятилетиями пытались решить всякие сложные задачки, и получалось так себе. А нейросетка взяла и накодила на Питоне «простенький» скриптец, который смог добиться гораздо лучших результатов.
Подвох здесь в том, что такое работает только с задачами, где очень легко проверить предолженное решение на валидность. По сути, нейросетка здесь использовала метод «интеллектуального брутфорса»: она генерила 100500 вариантов кода с решением, дальше фокусировалась только на тех версиях, где получалось хоть что-то приличное на первый взгляд и пыталась их улучшить, и так далее по кругу.
Короче, с одной стороны, выходит, нейросети как будто бы считерили. Но с другой — ведь реально родили новое научное знание, без дураков! Может быть, за такой методой с триллионами нейро-бибизян, итеративно перебирающих безумное количество идей, и кроется всамделишное будущее науки...
Тем временем, пишут, что OpenAI собрались привлекать очередной раунд инвестиций – на этот раз по оценке в $100 млрд. Это сделает их вторым самым дорогим стартапом в мире после SpaceX, что довольно забавно: ведь компания-то формально, типа, некоммерческая. 🤔
Почему богатые криптаны мечтают в 2024 году стать лучшими друзьями ФБР
Суд утвердил решение по гражданской части разбирательств между Binance с ее (бывшим) главарем Чанпэном Чжао и американскими регуляторами: биржа заплатит штраф $2,7 млрд, а сам Чжао — $150 млн из личного кармана. Криминальная часть разбирательства еще идет, там Чанпэну грозит до полутора лет в американской тюрьме за пособничество в отмывании денег.
На той неделе еще были опубликованы письма, которые техдир Tether Паоло Ардоино строчит американским сенаторам. Там есть фразы вроде «хотим статьи первоклассным партнером США» и «способствовать расширению мировой гегемонии доллара». Ну и заодно упоминается, что Tether изо всех сил дружит с ФБР и американскими спецслужбами, даже им там какие-то специальные аккаунты на USDT-платформе заонбордили. Явственно чувствуется, что эти пацаны примером Чанпэна впечатлились!
Хорошая новость недели
Принят закон о том, что по новым ипотечным договорам российские банки больше не смогут поднимать процентную ставку при отказе заемщика от страхования. И это хорошо! (Ну, кроме логичного предположения, что надбавку на это будут теперь поди в ставку во всех договорах по умолчанию заранее зашивать.)
Это был последний выпуск дайджеста новостей в 2023 году. Заранее поздравляю всех постоянных читателей с наступающим Новым годом и желаю, чтобы в 2024-м было поменьше испытаний и побольше хороших новостей! 🎅 Пост про итоги года выложу на канале RationalAnswer ровно 31 декабря.
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