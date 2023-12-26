Если бы наступающий 2024 год был машиной, то как бы он выглядел, и почему именно так?

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: налоговая спрашивает с россиян за поездки в 2022 году, загранпаспорта с опечатками начали отбирать на границе, Россия с Европой и США меряются конфискациями активов, а нейросеть пытается накодить питоном на Нобелевку.

В России разрабатывают убийцу «Теслы»

Московский Политех анонсировал новый электромобиль под названием Amber (сразу предупреждаю: все девять принцев на этом месте уже начинают хвататься за сердце), который будет выпускаться на «Автоторе». Выглядит новинка, как... ну, сами, короче, зацените:

Как сказать «взгляд какающей собаки», не говоря этого

Почитав комменты к опытному образцу, авторы концепта из Политеха немедленно заявили, что на фотографиях не готовый автомобиль – а всего лишь «универсальный носитель агрегатов». Но, кажется, сильно лучше от этого не стало.

На чудо-носитель агрегатов уже начали делать фанарт. Мне кажется, его нужно назвать «Испыташей» и сделать символом приближающегося 2024 года!

Незаконные валютные операции есть? А если найдем?

Налоговая служба России раньше такими вещами особо не интересовалась, а сейчас вот, пишут, начала запрашивать у некоторых россиян подробную информацию про иностранное гражданство/ВНЖ, график поездок за рубеж, а также выписки по зарубежным счетам со всеми операциями.

Объясняют налоговики это необходимостью осуществлять валютное регулирование и валютный контроль. На всякий случай напоминаю вам, что штрафы за нарушение валютного законодательства сейчас составляют до 40% от суммы незаконной операции. Так что, будет не лишним помедитировать над вопросами: Какую информацию вы обязаны предоставлять, а какую — нет? Какие доп. вопросы могут возникнуть у налоговой по итогам изучения документов, которые вы ей собираетесь отправить?

Вижу ситуацию так

Настало время прогнать свой паспорт через спелл-чекер

С декабря вступили в силу новые правила признания загранпаспорта недействительным: теперь, если бдительные госорганы обнаружат в нем какие-либо «ошибки», то они имеют право сразу же его изъять. В прессе уже появились сообщения о том, что некоторым путешествующим россиянам довелось испытать на себе бодрящие изъятия документов из-за опечаток.

18 декабря, после вступления закона в силу, телеграм-канал «Крыша ТурДома» сообщил, что пограничники в Калининградской области забрали у россиянина загранпаспорт из-за опечатки в графе «Место рождения». В названии города Петропавловск-Камчатский была пропущена буква «ч». На следующий день канал «Осторожно, Москва» написал, что в аэропорту Домодедово у пассажира по имени Георгий, летевшего с женой в отпуск, изъяли паспорт из-за ошибки в имени: вместо буквы «й» была написана «и». Источник: РБК

Интересно, какой из этих документов изъяли бы первее? 🤔

СПБ Биржа наконец признала, что у нее лапки, и скорой разморозки активов уже можно не ждать

СПБ Биржа наконец выкатила свой официальный план-буран по разблокировке активов клиентов: он предполагает вывод расчетного депозитария биржи (им является СПБ Банк) из-под ее контроля — а также запрашивание у американского регулятора 100500 дополнительных лицензий на все случаи жизни, которые должны удовлетворить даже самые смелые требования осторожных контрагентов СПБ Биржи. Захотят ли американцы любезно выдавать пакет всех необходимых дополнительных бумажек – тут уже лично у меня есть определенные сомнения.

На всякий случай напоминаю, что Андреа Гаки, глава OFAC (американского санкционного органа) выглядит как-то так – прямо на лице написано желание выдать побольше красивых разрешений как можно быстрее

Судя по всему, сами юристы СПБ Биржи тоже не то чтобы испытывают всепроникающую уверенность в успехе: по крайней мере, в рамках стратегии есть совет другим брокерам и банкам с зависшими на бирже активами параллельно пытаться получить разблокировочные лицензии и на свое имя тоже. (Культовую фразу про «введенные санкции никак не затронут активы наших клиентов» в этот раз решили отчего-то в пресс-релиз не включать).

На любопытный момент еще обратили внимание журналисты из Frank Media: оказывается, достоверно определить всю цепочку владения американскими бумагами для какого-то конкретного клиента СПБ Биржи вообще невозможно (благодаря так называемому «методу немаркированного учета»). Просто инфраструктурная безопасность уровня «бог»!

Тем временем, у некоторых инвесторов уже появились определенные вопросики к СПБ Бирже: на прошлой неделе 145 частных инвесторов подали коллективную жалобу в ЦБ на искусные анти-санкционные действия биржи.

Дед Мороз уже начал разносить подарки «детям», попавшим в список пострадавших от заморозки активов

В сентябре президент РФ издал указ №665 про то, что российским инвесторам неплохо бы выплатить компенсацию за недошедшие до них дивиденды и купоны по зарубежным бумагам: деньги на это возьмут из замороженных средств иностранцев на российских счетах, а взамен «позволят» иностранным депозитариям удержать средства из замороженных российских денег за рубежом.

Александр Елисеев пишет, что на прошлой неделе инвесторам уже начали поступать первые выплаты по такой схеме.

На Финуслугах есть специальный калькулятор, который позволяет прикинуть, причитается ли вам что-то в рамках данного указа

В новый пакет с санкциями ЕС положили щепотку конфискаций

Официально утвержден 12-й пакет санкций ЕС против России. Несколько хайлайтов оттуда:

Запретили ввозить из России алмазы и чугун, а также, наоборот, поставлять в РФ литиевые батареи и двигатели для беспилотников.

Добавлен новый критерий попадания в санкционные списки – извлечение выгоды из «экспроприации» западных бизнесов (см. Danone & Carlsberg).

Новых банков в этом списке не оказалось, но зато досталось страховой компании «АльфаСтрахование».

Из запретов на ввоз в Евросоюз исключили личные вещи россиян (предметы гигиены, одежду) — теперь отбирать их на границе особо ретивые таможни не смогут. С личными автомобилями по-прежнему всё осталось не очень.

Гражданам России теперь нельзя владеть или управлять европейскими криптокомпаниями, которые оказывают любые связанные с крипто-счетами услуги гражданам/резидентам РФ.

Отдельно прописали возможность стран Европы конфисковывать санкционное имущество по решению суда, если очень надо. Немецкий генпрокурор сразу же выступил с заявлением, что тут как раз у российского НРД «лишние» 720 млн евро нашлись – и их надо срочно изъять в казну! Просто так конфисковывать нельзя, надо доказать попытку обхода санкций – но тут у прокурора сомнений нет, что будет доказано всё, что необходимо. (Правда, вот тут пишут, что по принятому регламенту ЕС конфисковывать можно только при условии выдачи справедливой компенсации — так что пока не очень понятно, как это будет работать.)

Петер Франк, Генпрокурор ФРГ. Мне одному кажется, что у него на этой фотке получились непропорционально длинные руки? Зловещая долина какая-то выходит прямо

Министр финансов Силуанов сразу же ответил, что «нам тут тоже есть чего у иностранцев поконфисковывать, если что». Заодно еще так совпало, что президент РФ на прошлой недель распорядился лишить западные компании Wintershall и OMV принадлежавших им долей в российских нефтяных активах. Короче, какой-то просто фестиваль взаимных конфискаций намечается!

Кстати, Financial Times пишет, что США тоже (пока) неофициально активно думают в сторону механизмов конфискации. А Байден на прошлой неделе подписал новый указ про то, что против не-российских банков надо вводить санкции пожестче, если они помогают обходить санкции российским юрлицам. Неудивительно, что контрагенты СПБ Биржи боятся теперь и пальцем пошевелить, чтобы случайно что-то не нарушить...

RIP Роберт Солоу (модель которого я изучал на экономфаке)

В возрасте 99 лет (мое почтение) умер американский экономист Роберт Солоу, который получил Нобелевскую премию за свою теорию экономического роста.

До Солоу экономисты всё пытались объяснить рост экономики увеличением предложения труда и вложениями в капитал (читай: заводы-станки-пароходы). А Солоу сказал: всё фигня, на самом деле за рост отвечает развитие технологий! Именно благодаря технологиям (в широком смысле) всё время растет производительность труда, а раз у технического прогресса нет какого-то предела – то и экономика, теоретически, тоже может расти беспредельно.

Солоу be like: «Алло, Стив? Изобрети уже айфон плз, проводные трубки достали. Заодно и рост экономики замутим...»

Нейросеть уже кодит на Питоне лучше Перельмана (а ты еще нет)

У Игоря Котенкова вышла большая статья под названием «GPT-like модель впервые сделала научное открытие» — почитайте, там интересно!

Вкратце, идея там такая: тыщи самых головастых мясных математиков десятилетиями пытались решить всякие сложные задачки, и получалось так себе. А нейросетка взяла и накодила на Питоне «простенький» скриптец, который смог добиться гораздо лучших результатов.

Подвох здесь в том, что такое работает только с задачами, где очень легко проверить предолженное решение на валидность. По сути, нейросетка здесь использовала метод «интеллектуального брутфорса»: она генерила 100500 вариантов кода с решением, дальше фокусировалась только на тех версиях, где получалось хоть что-то приличное на первый взгляд и пыталась их улучшить, и так далее по кругу.

В научной литературе такой подход известен под названием «триллионы макак за печатными машинками не могут не родить шедевр»

Короче, с одной стороны, выходит, нейросети как будто бы считерили. Но с другой — ведь реально родили новое научное знание, без дураков! Может быть, за такой методой с триллионами нейро-бибизян, итеративно перебирающих безумное количество идей, и кроется всамделишное будущее науки...

Тем временем, пишут, что OpenAI собрались привлекать очередной раунд инвестиций – на этот раз по оценке в $100 млрд. Это сделает их вторым самым дорогим стартапом в мире после SpaceX, что довольно забавно: ведь компания-то формально, типа, некоммерческая. 🤔

Почему богатые криптаны мечтают в 2024 году стать лучшими друзьями ФБР

Суд утвердил решение по гражданской части разбирательств между Binance с ее (бывшим) главарем Чанпэном Чжао и американскими регуляторами: биржа заплатит штраф $2,7 млрд, а сам Чжао — $150 млн из личного кармана. Криминальная часть разбирательства еще идет, там Чанпэну грозит до полутора лет в американской тюрьме за пособничество в отмывании денег.

В общем, есть шанс, что это культовое фото в скором времени удастся повторить — но уже где-нибудь в душевой американского пенитенциарного учреждения (не удивлюсь, если Кудрявый к этой оказии уже начал затачивать ложку)...

На той неделе еще были опубликованы письма, которые техдир Tether Паоло Ардоино строчит американским сенаторам. Там есть фразы вроде «хотим статьи первоклассным партнером США» и «способствовать расширению мировой гегемонии доллара». Ну и заодно упоминается, что Tether изо всех сил дружит с ФБР и американскими спецслужбами, даже им там какие-то специальные аккаунты на USDT-платформе заонбордили. Явственно чувствуется, что эти пацаны примером Чанпэна впечатлились!

Хорошая новость недели

Принят закон о том, что по новым ипотечным договорам российские банки больше не смогут поднимать процентную ставку при отказе заемщика от страхования. И это хорошо! (Ну, кроме логичного предположения, что надбавку на это будут теперь поди в ставку во всех договорах по умолчанию заранее зашивать.)

Это был последний выпуск дайджеста новостей в 2023 году. Заранее поздравляю всех постоянных читателей с наступающим Новым годом и желаю, чтобы в 2024-м было поменьше испытаний и побольше хороших новостей! 🎅 Пост про итоги года выложу на канале RationalAnswer ровно 31 декабря.