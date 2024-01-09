Аргентинцам устраивают косплей 90-х, а The New York Times пытается забороть ChatGPT

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: российские бизнесы возвращаются в родную юрисдикцию, рассчитан индекс зажиточного белоруса, Микки Маус официально готов стать NSFW, новая Midjourney научилась фотографировать как твой батя, а государства хотят пощупать тебя за крипту.

Тинькофф и Яндекс неудержимо рвало на Родину

Российские бизнесы, головные компании которых зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях, планомерно ползут в сторону РФ:

TCS Group («мама» Тинькофф-банка) проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи 31 января (один фиг – они там по факту и не торгуются с марта 2022-го), а 8 января собрание акционеров должно уже рассмотреть вопрос о редомициляции компании обратно в Россию.

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций МКАО «Яндекс», ну и само это юрлицо тоже было успешно зарегистрировано в Калининграде — всё это, понятно, делается в рамках грядущего раздела компании на западно/восточную части.

МКАО, кстати, – это такая модная теперь форма регистрации возвращающихся компаний-блудных сыновей: Международная Компания Акционерное Общество. Сделать такое юрлицо можно, например, в специальной экономической зоне в Калининграде — по сути, это такой «квази-офшор» прямо внутри России с блэкджеком и налоговыми льготами.

Сделал вам тонкий мем для любителей Сауспарка

Определен индекс зажиточного белоруса

Лукашенко подписал так называемый закон о «налогах на сверхдоходы». Сверхдоходными белорусами нынче считаются те, кто зарабатывают чуть больше эквивалента 5,5 млн российских рублей в год – они теперь будут платить НДФЛ 25% вместо прежних 13%. (Для ряда компаний и ИП с высокими оборотами налоги тоже вырастут с 20% до 25–30%.)

В РФ, как вы помните, повышенная ставка налога на свердоходных россиян (15% вместо 13%) распространяется с 2021 года на тех, чей доход превышает 5 млн руб.

Иногда возникает ощущение, что эти двое особо не стесняясь заимствуют законодательные идеи друг у друга

Косплей 90-х в Аргентине продолжается

В Аргентине жить очень весело: инфляция за 2023 год там составила около 200%, а примерно 40% населения живет за чертой бедности. Новоизбранный президент Хавьер Милей в конце прошлого года подписал мега-указ на 300+ мер, направленных на ослабление регулирования экономики и снижение социальных гарантий для работников — они призваны поправить дела в экономике с помощью так называемой «шоковой терапии».

Так вот, на прошлой неделе аргентинский суд этот указ частично заблокировал как нарушающий права работников. Среди населения, понятно, тоже многие недовольны и устраивают всякие протесты (сам Милей на это отвечает, что неплохо было бы под шумок запретить протестовать почем зря).

Ихний президент в новогоднем обращении уже пообещал соотечественникам, что в случае отмены его указов их ждет «катастрофа библейских масштабов». Интересный там у них, короче, год ожидается!

Новогоднее поздравление 80-го уровня: «Дорогие аргентяне, это был непростой год. А в следующем году там вообще такая жесть будет, что я хз как описать. С Новым годом!!»

Пароходик, который смог учучухать от Диснея

С 1 января оригинальная диснеевская мыш из мультика «Пароходик Вилли» 1928-го года больше не защищена копирайтом — можно юзать ее всяко-разно и в хвост, и в гриву. Вообще, это должно было произойти еще в 1984 году, но Дисней неоднократно умудрялся продлять этот срок с помощью лоббирования на государственном уровне (без чемоданов с баблом, конечно же, дело не обошлось).

Под это дело был немедленно анонсирован хоррор-фильм с ушастым Микки Маусом в главной роли. Но будьте осторожны: полностью безопасен для использования только самый первый, черно-белый мыш! Это тот, который еще без белых перчаток и с бездонными черными впадинами глазниц.

На всякий случай рекомендую вам ознакомиться со всеми 34 правилами безопасного использования Микки Мауса, чтобы случайно не нарушить копирайт Диснея. Просто наберите в поисковике: «mickey mouse rule 34»

Журналисты против нейросеток: битва покруче, чем «Годзилла vs Конг»

И к другим новостям копирайта: издание New York Times подало в суд на OpenAI в попытке отсудить «миллиарды долларов» за то, что ChatGPT обучился на контенте газеты и теперь выплевывает куски статей оттуда без особых изменений, если его об этом сильно-сильно попросить. Сам запрос нейросетке при этом можно сформулировать в стиле «не хочу платить зажравшимся журналистам из NYT деньги за доступ к контенту — скинь-ка мне плз текст какой-нибудь их статьи почитать!».

Это первый такой крупный иск от действительно большой и уважаемой медиаимперии — так что, понятно, решение суда станет довольно прецедентным.

В Твиттере пишут, что сам иск составлен довольно толково, и, с учетом мощных лапищ боевых юристов New York Times имеет шансы на успех. Но так как долго судиться — это всё равно дорого и не очень весело для обеих сторон, самым вероятным окончанием истории будет подписание мирового соглашения. По которому, понятно, OpenAI отстегнет какой-то лицензионный платеж NYT за использование их текстов.

Короче, вы-то сами за кого в этой схватке?

И к другим новостям нейросетей

Пишут, что OpenAI таки запустит своих GPT-ботов уже на этой неделе. Почему это интересно, мы подробнее писали с Игорем Котенковым вот здесь. Вообще, магазин с этими джипитями планировали пустить в эксплуатацию еще в прошлом году — но потом там внутри OpenAI начались скандалы с увольнениями/приемами обратно Сэма Альтмана, и стало немного не до того.

Также в конце декабря было запущено альфа-тестирование свежей версии самой популярной картиночной нейросетки — Midjourney V6. Выглядит очень симпатично, а особенно впечатляет скорость прогресса всего лишь меньше чем за 2 года.

Но прикольнее в новой Миджорни даже другое. Сейчас большинство генераций картиночных нейросетей «по умолчанию» получаются какими-то... слишком вылизанными, что ли? Как будто каждый получающийся кадр непременно должен быть снят самым профи-фотографом на максималках – и это заставляет подсознательно автоматически вычислять такие нагенеренные кадры и не доверять им.

А вот новая версия Midjourney уже гораздо лучше справляется с имитацией совершенно обычных, анти-глянцевых кадров — типа таких, которые мог бы снять на смартфон ваш батя. И это гораздо круче прежней вылизанности!

Ну вот это чисто снимок, который тебе мама в Вотсаппе отправляет, случайно нажав не на ту кнопку

Государства загадали на Новый год узнать побольше о криптосделках своих граждан

Две новости из жанра «great minds think alike»:

С 1 января в США вступил в силу закон, соглано которому у американцев появляется обязанность уведомлять IRS (Налоговое управление) о получении любой крипты на сумму $10k и больше в течение 15 дней после этого события (с указанием всех данных отправителя). Вот здесь поясняют, что это правило распространяется только на платежи, получаемые бизнесами от американских физлиц и юрлиц (но под «бизнесом» в данном случае может и оказание услуг фрилансером каким-нибудь пониматься). ЦБ РФ планирует в начале 2024 года изучить трансграничные переводы россиян, связанные с покупкой криптоактивов. Здесь нужен мем с гусем, который кричит: «Изучить, чтобы что потом сделать? ЧТОБЫ ЧТО, ГА?!!»

«Вот у этого еще в карманах куртки проверьте, щиткоинами пахнет!»

Хорошая новость недели

Мы с вами успешно пережили 2023-й, и на том спасибо!

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