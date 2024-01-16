Тинькоффилиппинский банк с блэкджеком и лососями
В 2022 году часть топ-менеджеров Тинькофф ушли пилить свой финтех-стартап под названием Salmon – а вот сейчас они купили контрольный пакет в филиппинском банке Bank St Rosa. В планах у ребят сделать онлайн-банк здорового человека, который будет покрывать всю Юго-Восточную Азию (где, на минуточку, живет полмиллиарда человек).
Кратко о новостях российской экономики
Минфин уже практически досчитал итоговый дефицит бюджета РФ за 2023 год, и он получился почти ровно 2% от ВВП — сколько и планировали изначально на год. В середине года Силуанов пугал, что может выйти 2,5%, в декабре обещал меньше 1,5% — в итоге получилось где-то посерединке.
Курс доллара болтается около 88 рублей.
С 15 января ЦБ начинает повышенными темпами продавать юани из закромов, что может дополнительно немного поддержать рубль (но это не точно).
Вывести деньги из Interactive Brokers становится всё сложнее для россиян
В чате про трансграничные переводы денег из РФ к популярному зарубежному брокеру Interactive Brokers и обратно пишут, что функционировавший раньше канал с перечислением юаней в банк БКС, похоже, перестает работать. Из более-менее надежных способов осуществления переводов остается только перечисление евро из/в российский Райффайзен.
Если у вас нет евро-счета в Райфе, с которого вы ранее пополняли счет у брокера IB — то можно начинать морально готовиться к тому, что вывести средства оттуда в Россию вы потенциально не сможете (впрочем, наличие Райф-счета тоже отнюдь не является безотказной страховкой). А если выводить из американского брокера не в Россию (будучи резидентом РФ) — то это уже нарушение российского валютного законодательства с потенциальным штрафом до 40% от суммы! Такие вот два стула, выбирайте.
Нужно больше золота [не вывозить из РФ]
И еще одна «хорошая» новость про трансграничные потоки ценностей: Минфин начал готовить законопроект об ограничении вывоза из России золота физлицами.
Сейчас валюту в кармане из РФ не вывезешь на сумму свыше $10k, а вот золото можно (если его на границе задекларировать, документы всякие нужно иметь на руках специальные, ну и вроде бы на сумму не более $25k) — вот граждане и возят, типа, почем зря золотишко во всё нарастающих объемах. Скорее всего, это безобразие попробуют прекратить путем ввода такого же ограничения, как и на вывоз валюты — не более $10k на нос.
Замороженные активы РФ хотят окончательно отморозить
Совет нацбезопасности США написал записку для Белого дома в поддержку конфискации заблокированных золотовалютных резервов РФ. Россия, рассказывает Блумберг, уже ищет международные юридические фирмы, которые будут представлять ее в рамках потенциального судебного мега-процеса по этому поводу.
Тем временем, в самом американском Белом доме потихоньку готовятся к возможному шатдауну правительства: они там всё никак не могут договориться внутри себя, сколько и каких расходов можно тратить — так что, потенциально могут вообще потерять возможность что-либо тратить в моменте.
Задвоение налогообложения с Латвией и Данией
Россия и Латвия расторгли договор об избежании двойного налогообложения, такой же договор с Данией тоже перестал действовать с 1 января 2024 года.
Боинг, который начал разваливаться прямо в полете
Год начался крайне неудачно для авиастроителей из Boeing: у одного из самолетов прямо в полете отвалилась с концами дверь (аварийный люк — ну, вы меня поняли, короче). К счастью, на этом месте никого не оказалось, и от инцидента никто не пострадал (кроме кукухи пассажиров этого рейса, которым сейчас придется лечить жесткую аэрофобию).
Все причины произошедшего пока до конца не понятны, но, скорее всего, без косяков со стороны производителя самолетов не обошлось (по крайней мере, сам Боинг некие ошибки уже признал — что как бы намекает на то, что шансов отвертеться не было). Акции Boeing, которые и так последние 4 года чувствуют себя откровенно не очень, упали на таких новостях еще на 15%+.
Тем временем, трейданы с Реддита задаются важным вопросом: если ты летишь на самолете, и рядом с тобой оторвало к чертям дверь, то зашортить акцию авиапроизводителя прямо на месте с оплаченного вайфая — это «инсайдерская торговля» (ведь ты знаешь что-то, чего еще никто на рынке не знает)? Или всё-таки скорее «outside trading», потому что ты по факту практически наполовину уже вывалился из салона?
Очкариков пытаются сделать модными
Стала известна дата старта продаж Apple Vision Pro (набора для игры в «юного водолаза»): купить очечи можно будет со 2 февраля. Подарок для сурка Фила в этом году сделали от души!
Под это дело еще выпустили рекламный ролик — посмотрите, прикольный:
Биржевые фонды на Биткоин уже с нами, но до Луны долететь пока не получилось
После многих лет отважного сопротивления, американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) наконец разрешила делать ETF (биржевые фонды) с настоящими Биткоинами внутри.
За день до настоящего одобрения в Хвиттер-аккаунте SEC появилось одобрение фейковое, но Гари Генслер (глава SEC) быстро заявил, что «май аккаунт уоз хакд...». Ну, зато котировки Биткоина знатно повозили вверх-вниз на этом событии. Неудивительно, что в официальном заявлении день спустя Генслер высказался в стиле «одобряем, скрежеща зубами, эти ваши ETF, но крипту по-прежнему ненавидим люто-бешено!»
Так вот, тру-Биткоин фондов одобрили сразу не 1, а аж 11 (чтобы никому обидно не было). Теперь вложиться в BTC можно прямо через брокерский счет, с издержками на уровне всего 0,2%+ годовых. Для сравнения: ранее фонд Grayscale GBTC (первая появившаяся биржевая альтернатива) с кривоватым отслеживанием цены Биткоина стоил в 10 раз больше — аж 2% годовых.
Кстати, этот самый GBTC тоже разрешили конвертнуть в нормальный ETF – так что те, кто в декабре 2022-го покупал паи этого фонда со скидкой в 50% от справедливой цены Биткоинов внутри, знатно кайфанули (дисконт по итогу закрылся практически в ноль).
Как ни страно, после выхода новых ETF цена Биткоина отнюдь не устремилась «туземун»: она немножко поторговалась около $49k, а потом взяла и упала до $42-43k. Зато Эфир подскочил нормально на ~20% вверх: криптаны ожидают, что фонд на ETH разрешат следующим.
Символично, что 8 января чуваки из компании Astrobotic запустили ракету, которая должна была торжественно доставить криптокошелек с одним Биткоином на Луну. Ну вы поняли? Типа, Bitcoin to the Moon! Так вот, по последним новостям, у них там что-то поломалось в аппарате, и биток до Луны не долетит, увы. Памп отменяется!
Отдельный лол — это то, что Vanguard (цитадель пассивных инвесторов, которую основал Джон Богл) отрубил своим клиентам доступ к биржевым торгам новыми Биткоин-фондами: типа, не кошерно, приличным людям такую каку трогать нельзя. Странно, что они там вообще позволяют людям выбирать, что покупать — эффективнее было бы сразу каждому новому клиенту автоматически покупать классический портфель 60/40 на всю котлету!
Как большая языковая модель, я отказываюсь генерировать этот заголовок...
Рубрика «нейро-лол недели»: продавцы на Амазоне начали использовать ChatGPT для быстрой генерации названий и описаний товаров. Проверять, что там нейросетка накалякала, времени ни у кого нет — так что сейчас на маркетплейсе куча товаров с названиями в стиле «Извините, по политике OpenAI я не могу генерировать названия товаров и указывать какие-либо торговые марки...»
ChatGPT теперь будет записывать твои косяки в секретный блокнотик
В ChatGPT встроили персонализацию: некоторые пользователи пишут, что им пришло уведомление о том, что нейросетка теперь будет пытаться запоминать детали из разных диалогов с одним и тем же человеком — чтобы становиться «более полезной для него».
Хорошая новость недели
Тут такое дело: на прошлой неделе Сэм Альтман из OpenAI вышел замуж.
Ниже фото молодоженов. Строго предупреждаю: на территории РФ смотреть на эту картинку запрещается! Если вы случайно посмотрели — то на всякий случай срочно пересмотрите что-нибудь из фильмографии Евы Эльфи, чтобы нейтрализовать эффект.
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