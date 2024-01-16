Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тинькофф перерождается в Филиппинах, из IB всё сложнее вывести деньги, России нужно больше золота, Боинги разваливаются в полете, а ChatGPT теперь сможет затаить на тебя обиду.

Тинькоффилиппинский банк с блэкджеком и лососями

В 2022 году часть топ-менеджеров Тинькофф ушли пилить свой финтех-стартап под названием Salmon – а вот сейчас они купили контрольный пакет в филиппинском банке Bank St Rosa. В планах у ребят сделать онлайн-банк здорового человека, который будет покрывать всю Юго-Восточную Азию (где, на минуточку, живет полмиллиарда человек).

Хвиттерские поясняют за применимый лор

Кратко о новостях российской экономики

Минфин уже практически досчитал итоговый дефицит бюджета РФ за 2023 год, и он получился почти ровно 2% от ВВП — сколько и планировали изначально на год. В середине года Силуанов пугал, что может выйти 2,5%, в декабре обещал меньше 1,5% — в итоге получилось где-то посерединке.

Твое лицо, когда опять не угадал с прогнозом, а президент уже успел по итогам разговора с тобой пообещать всем дефицит в два раза меньше

Курс доллара болтается около 88 рублей.

С 15 января ЦБ начинает повышенными темпами продавать юани из закромов, что может дополнительно немного поддержать рубль (но это не точно).

Вывести деньги из Interactive Brokers становится всё сложнее для россиян

В чате про трансграничные переводы денег из РФ к популярному зарубежному брокеру Interactive Brokers и обратно пишут, что функционировавший раньше канал с перечислением юаней в банк БКС, похоже, перестает работать. Из более-менее надежных способов осуществления переводов остается только перечисление евро из/в российский Райффайзен.

Если у вас нет евро-счета в Райфе, с которого вы ранее пополняли счет у брокера IB — то можно начинать морально готовиться к тому, что вывести средства оттуда в Россию вы потенциально не сможете (впрочем, наличие Райф-счета тоже отнюдь не является безотказной страховкой). А если выводить из американского брокера не в Россию (будучи резидентом РФ) — то это уже нарушение российского валютного законодательства с потенциальным штрафом до 40% от суммы! Такие вот два стула, выбирайте.

Нужно больше золота [не вывозить из РФ]

И еще одна «хорошая» новость про трансграничные потоки ценностей: Минфин начал готовить законопроект об ограничении вывоза из России золота физлицами.

Сейчас валюту в кармане из РФ не вывезешь на сумму свыше $10k, а вот золото можно (если его на границе задекларировать, документы всякие нужно иметь на руках специальные, ну и вроде бы на сумму не более $25k) — вот граждане и возят, типа, почем зря золотишко во всё нарастающих объемах. Скорее всего, это безобразие попробуют прекратить путем ввода такого же ограничения, как и на вывоз валюты — не более $10k на нос.

Вижу заседание Госдумы по этому закону так. Возможно, прозвучит необходимость строительства Зиккурата!

Замороженные активы РФ хотят окончательно отморозить

Совет нацбезопасности США написал записку для Белого дома в поддержку конфискации заблокированных золотовалютных резервов РФ. Россия, рассказывает Блумберг, уже ищет международные юридические фирмы, которые будут представлять ее в рамках потенциального судебного мега-процеса по этому поводу.

Просыпайся, Гарри, тут прилетел голубь из Министерства национальной магической безопасности...

Тем временем, в самом американском Белом доме потихоньку готовятся к возможному шатдауну правительства: они там всё никак не могут договориться внутри себя, сколько и каких расходов можно тратить — так что, потенциально могут вообще потерять возможность что-либо тратить в моменте.

Задвоение налогообложения с Латвией и Данией

Россия и Латвия расторгли договор об избежании двойного налогообложения, такой же договор с Данией тоже перестал действовать с 1 января 2024 года.

Боинг, который начал разваливаться прямо в полете

Год начался крайне неудачно для авиастроителей из Boeing: у одного из самолетов прямо в полете отвалилась с концами дверь (аварийный люк — ну, вы меня поняли, короче). К счастью, на этом месте никого не оказалось, и от инцидента никто не пострадал (кроме кукухи пассажиров этого рейса, которым сейчас придется лечить жесткую аэрофобию).

То чувство, когда у людей в экономе полет прошел веселее, чем в бизнес-классе (несмотря на отсутствие телевизоров с фильмами)

Все причины произошедшего пока до конца не понятны, но, скорее всего, без косяков со стороны производителя самолетов не обошлось (по крайней мере, сам Боинг некие ошибки уже признал — что как бы намекает на то, что шансов отвертеться не было). Акции Boeing, которые и так последние 4 года чувствуют себя откровенно не очень, упали на таких новостях еще на 15%+.

Тем временем, трейданы с Реддита задаются важным вопросом: если ты летишь на самолете, и рядом с тобой оторвало к чертям дверь, то зашортить акцию авиапроизводителя прямо на месте с оплаченного вайфая — это «инсайдерская торговля» (ведь ты знаешь что-то, чего еще никто на рынке не знает)? Или всё-таки скорее «outside trading», потому что ты по факту практически наполовину уже вывалился из салона?

Очкариков пытаются сделать модными

Стала известна дата старта продаж Apple Vision Pro (набора для игры в «юного водолаза»): купить очечи можно будет со 2 февраля. Подарок для сурка Фила в этом году сделали от души!

Под это дело еще выпустили рекламный ролик — посмотрите, прикольный:

Биржевые фонды на Биткоин уже с нами, но до Луны долететь пока не получилось

После многих лет отважного сопротивления, американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) наконец разрешила делать ETF (биржевые фонды) с настоящими Биткоинами внутри.

За день до настоящего одобрения в Хвиттер-аккаунте SEC появилось одобрение фейковое, но Гари Генслер (глава SEC) быстро заявил, что «май аккаунт уоз хакд...». Ну, зато котировки Биткоина знатно повозили вверх-вниз на этом событии. Неудивительно, что в официальном заявлении день спустя Генслер высказался в стиле «одобряем, скрежеща зубами, эти ваши ETF, но крипту по-прежнему ненавидим люто-бешено!»

Именно с таким лицом, я уверен, Генслер подписывал официальное одобрение SEC на Биткоин-ETF

Так вот, тру-Биткоин фондов одобрили сразу не 1, а аж 11 (чтобы никому обидно не было). Теперь вложиться в BTC можно прямо через брокерский счет, с издержками на уровне всего 0,2%+ годовых. Для сравнения: ранее фонд Grayscale GBTC (первая появившаяся биржевая альтернатива) с кривоватым отслеживанием цены Биткоина стоил в 10 раз больше — аж 2% годовых.

Кстати, этот самый GBTC тоже разрешили конвертнуть в нормальный ETF – так что те, кто в декабре 2022-го покупал паи этого фонда со скидкой в 50% от справедливой цены Биткоинов внутри, знатно кайфанули (дисконт по итогу закрылся практически в ноль).

Как ни страно, после выхода новых ETF цена Биткоина отнюдь не устремилась «туземун»: она немножко поторговалась около $49k, а потом взяла и упала до $42-43k. Зато Эфир подскочил нормально на ~20% вверх: криптаны ожидают, что фонд на ETH разрешат следующим.

Символично, что 8 января чуваки из компании Astrobotic запустили ракету, которая должна была торжественно доставить криптокошелек с одним Биткоином на Луну. Ну вы поняли? Типа, Bitcoin to the Moon! Так вот, по последним новостям, у них там что-то поломалось в аппарате, и биток до Луны не долетит, увы. Памп отменяется!

Тот самый Биткоин, который безуспешно попытались отправить к коротышкам на Луну

Отдельный лол — это то, что Vanguard (цитадель пассивных инвесторов, которую основал Джон Богл) отрубил своим клиентам доступ к биржевым торгам новыми Биткоин-фондами: типа, не кошерно, приличным людям такую каку трогать нельзя. Странно, что они там вообще позволяют людям выбирать, что покупать — эффективнее было бы сразу каждому новому клиенту автоматически покупать классический портфель 60/40 на всю котлету!

Как большая языковая модель, я отказываюсь генерировать этот заголовок...

Рубрика «нейро-лол недели»: продавцы на Амазоне начали использовать ChatGPT для быстрой генерации названий и описаний товаров. Проверять, что там нейросетка накалякала, времени ни у кого нет — так что сейчас на маркетплейсе куча товаров с названиями в стиле «Извините, по политике OpenAI я не могу генерировать названия товаров и указывать какие-либо торговые марки...»

What a time to be alive!

ChatGPT теперь будет записывать твои косяки в секретный блокнотик

В ChatGPT встроили персонализацию: некоторые пользователи пишут, что им пришло уведомление о том, что нейросетка теперь будет пытаться запоминать детали из разных диалогов с одним и тем же человеком — чтобы становиться «более полезной для него».

Неиронично ожидаю, что кому-то ChatGPT с учетом этой фичи напишет: «Знаешь, я тут перечитала все наши диалоги за последний месяц и поняла, что ты скучный душнила. Не пиши мне больше!»

Хорошая новость недели

Тут такое дело: на прошлой неделе Сэм Альтман из OpenAI вышел замуж.

Ниже фото молодоженов. Строго предупреждаю: на территории РФ смотреть на эту картинку запрещается! Если вы случайно посмотрели — то на всякий случай срочно пересмотрите что-нибудь из фильмографии Евы Эльфи, чтобы нейтрализовать эффект.

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