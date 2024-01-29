Госайтишники никак не могут запилить реестр повесток, а россияне начали платить налог 43% с дивидендов из США

Теперь россияне платят налог 43% с американских дивидендов на СПБ Бирже
В августе 2023-го президент России придумал остроумный прикол: односторонняя частичная приостановка действия налоговых соглашений аж с 38 странами сразу. СПБ Биржа в тот момент всех успокаивала, что на размер налогов с дивидендов от американских акций это типа не должно повлиять, но...
Дальше в ноябре 2023 года СПБ Биржа угодила в американский санкционный SDN-список, и ее карманный депозитарий под это дело исключили из специального FATCA-списка, который ранее позволял удерживать на стороне США всего лишь 10% с дивидендов, распределяемых американскими компаниями в адрес россиян.
В сухом остатке, поддержка брокера Тинькофф теперь всем объясняет ситуацию вот так: мало того, что по поступающим из Штатов дивидендам теперь автоматически удерживается 30% (вместо 10%, как было раньше) — так еще и это удержание нельзя зачесть в счет уплаты НДФЛ в России! Будьте добры, дескать, самостоятельно задекларировать в РФ все полученные в 2023 году дивиденды и доплатить сверху 13–15% (так что полная налоговая нагрузка выйдет, соответственно, 43–45%), а с января 2024 года заместо вас это будет услужливо делать уже сам брокер. Как говорится: никогда еще передача половины дохода в бюджет не была такой удобной!!
Тинькоффцы пишут, что в ноябре 2023 года направили в Минфин запрос на тему «а может, всё-таки эти 13% в РФ заново доплачивать 👉👈 не надо?» — но, судя по тому, что воз и ныне там, сильно надеяться на положительный ответ не стоит. Хотя, в любом случае, если у вас есть возможность потянуть с «доплатой» налога в бюджет (в рамках законных сроков, конечно же) — то сделать это кажется разумным.
Тем временем, резиденты РФ, которые инвестируют в американские акции через зарубежного брокера Interactive Brokers, по-прежнему платят с дивидендов 10% в адрес США и потом доплачивают 3% в российский бюджет – совокупный налог для них получается ниже в три раза.
Конституционный суд хочет сказать тебе: «плоти нологи!»
И еще на тему налогов, в российском законодательстве есть сразу несколько типов штрафов для уклонистов: 1) штраф за неуплату налога в размере 20–40% от его суммы, и 2) штраф за неподачу налоговой декларации до 30% от суммы налога.
Налоговая считает, что в случае чего эти разные штрафы надо складывать между собой: злостно не подал декларацию – лови штраф 70% от суммы, плюс еще пени сверху! И, как пишет Артур Дулкарнаев вот здесь, в декабре 2023 года Конституционный суд РФ поддержал такую позицию.
Поэтому прошаренные юристы рекомендуют на всякий случай подавать налоговую декларацию в РФ даже в те годы, когда декларировать к уплате вообще нечего. Ведь если окажется, что у товарища налогового инспектора другое мнение на этот счет — по крайней мере, хоть 30% лишние сэкономите. =)
Мнения по поводу будущего рубля разнятся
В октябре прошлого года курс доллара превысил 100 рублей – вышло некрасиво, и пришлось срочно внедрять обязательную продажу валютной выручки экспортерами (курс сразу упал ниже 90 руб.). В конце апреля 2024 года действие этого указа истекает, и надо уже потихоньку решать — что с этой мерой делать дальше.
Мнения тут разделились: Набиуллина и ЦБ считают, что обязательную продажу валюты надо отменить; а Минфин, наоборот, хочет это дело продолжать как можно дольше. Окончательное решение будет приниматься, вероятно, уже после выборов.
Тем временем, к нам поступила важная новость: департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ возглавит Богдан Шабля. Что как бы намекает, что порядок в этой сфере будет наведен ОЧЕНЬ БЫСТРО!
Покупать иностранные ценные бумаги на ИИС теперь запрещено
Собственно, сабж. Эта мера обсуждалась давно, думали только над одним: запрещать вообще все иностранные бумаги, или те, которые родом из дружественного ЕАЭС, «пощадить» — но в итоге решили запретить всё скопом.
Мастер-класс по бритью австралийских птиц
18 января торговая сеть Магнит сообщила, что был завершен второй раунд выкупа акций компании у иностранцев (в общей сложности на текущий момент выкуплен пакет почти в 30%). Согласно нынешним законам РФ, такой выкуп акций у иностранцев положено производить со скидкой как минимум в 50% от рыночной цены. Российские инвесторы торжествуют — обули, значит, забугорных богатеев!!
А на прошлой неделе еще и группа компаний Qiwi объявила об интересной реструктуризации: вся российская часть бизнеса (на которую приходится примерно 90% всей выручки) будет продана ее же собственному директору всего за 24 млрд руб. При этом рыночная капитализация всей компании еще в середине 2023 года составляла 40+ млрд руб., а оплату за ее самую лакомую часть будут перечислять не сразу целиком, а «в рассрочку» (читай: подешевевшими дензнаками попозже).
Ну вы поняли, да? С учетом того, что Qiwi листингуется на американской бирже Nasdaq, можно сказать, что российские инвесторы в данном случае выступили через прокси теми самыми «зарубежными толстосумами», у которых подвыкупили активы с дисконтом. Котировки депозитарных расписок Киви на Мосбирже на радостях упали на 20%+.
Но это всё не беда! Компания объявила, что вырученные деньги направит на обратный выкуп акций у всех инвесторов, кто остался недоволен такими веселыми раскладами. Правда, объем выкупа составит не более 10% от всех акций (то есть, на всех не хватит), а цена не превысит 581 руб. за акцию (при том, что до объявления обо всём этом плане-буране акции торговались по 625 руб.).
Напомню, что эти самые расписки Киви начали торговаться на Мосбирже в октябре 2013 года по 1350 рублей за штуку, а к текущему моменту их биржевая цена болтается около 475 рублей. Даже если учесть выплаченные за это время дивиденды, мы получим впечатляющую номинальную доходность в –48% за 10 лет. А если учесть еще и то, что рубль за это время обесценился благодаря инфляции примерно в два раза — то мы получим эффективное складывание капитала инвесторов в Qiwi почти в четыре раза. Уоррен Баффет нервно курит в сторонке!
Иноагентов для сделок с имуществом хотят начать приглашать в Россию
Депутат Луговой предложил запретить иноагентам переоформлять свое имущество на других людей по нотариальной доверенности. Дескать, пусть лично приезжают в Россию и все свои вопросики решают! А то сейчас все напереписывают свои квартиры на кого ни попадя — ну куда это годится, разве для этого сейчас закон о конфискации имущества за фейки принимают?
Тем временем, проект OutRush продолжает регулярные опросы эмигрантов из РФ: по их данным, примерно две трети уехавших из России после февраля 2022 года к настоящему моменту перестали работать на российские компании. То есть — экономические связи с Родиной потихоньку стараются скорее снижать.
Госайтишники пока не уверены, как подступиться к созданию реестра военнообязанных
В начале 2023 года вышел «закон об электронных повестках» (мы с юристом Кириллом Коршуновым подробно разбирали его вот здесь): тогда ввод в действие реестра этих самых повесток обещали осуществить уже к осени 2023-го. По мере приближения этого срока стало ясно, что каменный цветок не выходит – и президент уже строго-настрого дал поручение хотя бы призыв 2024 года провести с использованием этого реестра.
Ну и сейчас уже появилась новость о том, что план делать реестр военнообязанных на базе уже существующей платформы «Гостех» свернули (туда внутрь нельзя запихивать гостайну), и пилить этот перспективный стартап-проект будут с нуля. Что как бы намекает, что сроки могут еще немного подзатянуться.
Если читать закон о повестках буквально, то пока все эти реестры не заработают – всякие фишки с «автоматическим вручением электронных повесток по факту публикации в реестре» запуститься тоже не должны; но как это будет работать на практике — это уже отдельный вопрос...
Евроконфискации по евросанкциям
Главы МИД Евросоюза поддержали налог на прибыль от активов России (то есть – изъятие у всяких Евроклиров тех денег, которые они зарабатывают на размещении заблокированных российских активов). А вот сами активы целиком конфисковывать пока всё-таки опасаются — о целесообразности таких действий у стран ЕС разные мнения, и юридические риски просматриваются более высокие.
Еще на прошлой неделе прошли слушания в европейском суде по спору между российским депозитарием НРД и, собственно, Евросоюзом. Иск от НРД был подан еще в августе 2022 года, вот дело наконец дошло и до суда — улиточная скорость разборок впечатляет!
В целом, аргументы сторон выглядят весьма забавно:
НРД: Мы вообще-то кучу народа обслуживаем, их-то права за что нарушаются введенными санкциями и блокировками?
ЕС: Да нам пофиг как-то, мы просто хотели всю экономику РФ разрушить до основанья.
НРД: Так ведь ничего не разрушилось в итоге — значит, санкции не по адресу были введены!!
Фондовый рынок плохо расти, партия возможно забрать кошко-жена
В Китае продолжает падать рынок акций: за последние несколько лет он практически уполовинился. Чтобы поправить ситуацию, Мудрая Партия планирует создать «фонд спасения рынка» примерно на 300 млрд баксов.
Как так вышло, что экономика Китая за три десятка лет выросла аж в 13 раз, а рынок акций принес инвесторам красивое ничего — обсуждали у меня на канале вот здесь.
BITCOIN BITCOIN BITCOIN
Криптаны в печали: биржевых фондов на Биткоин наконец отсыпали целую кучу — а котировки на этих новостях почему-то скакнули вниз, а не вверх. Непорядок! Срочно найдены виновные: это всё наследие кудрявого Бэнкмана-Фрида, ведь из-за него банкротные ликвидаторы криптобиржи FTX сейчас массово распродают запасы ранее малоликвидного Биткоин-фонда GBTC.
Следующая пампинг-тема из нашего альманаха «Биткоин Туземун» — это халвинг в апреле 2024 года, когда награда майнерам BTC сократится в два раза. Буду держать вас в курсе!
Тучи над Чанпэном продолжают сгущаться
Чанпэну Чжао (бывшему главе Binance) в очередной раз отказали в выезде из США под залог в $4,5 млрд. Напомню, что в прошлом году он сам приехал в Штаты и признал себя виновным в соучастии в деньгоотмывательных практиках внутри Бинанса — а сейчас ожидает суда в феврале, где ему назначат меру пресечения.
Хорошая новость недели
Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Моим многочисленным читателям российско-оманского происхождения передаю горячие поздравления; всем остальным — сочувствую, вы там как-нибудь держитесь, ребята!
Больше финансовых новостей и авторской аналитики у меня в Телеграм-канале RationalAnswer.
Начать дискуссию