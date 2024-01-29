Госайтишники никак не могут запилить реестр повесток, а россияне начали платить налог 43% с дивидендов из США

се самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Конституционный суд поддержал практику сложения налоговых штрафов, иноагентам хотят запретить сделки с имуществом по доверенности, на фондовой бирже РФ произошло показательное бритье киви-инвесторов, а китайскому рынку акций всё хуже и хуже.

Теперь россияне платят налог 43% с американских дивидендов на СПБ Бирже

В августе 2023-го президент России придумал остроумный прикол: односторонняя частичная приостановка действия налоговых соглашений аж с 38 странами сразу. СПБ Биржа в тот момент всех успокаивала, что на размер налогов с дивидендов от американских акций это типа не должно повлиять, но...

...окей, я думаю, вы уже поняли, что может означать это «но»

Дальше в ноябре 2023 года СПБ Биржа угодила в американский санкционный SDN-список, и ее карманный депозитарий под это дело исключили из специального FATCA-списка, который ранее позволял удерживать на стороне США всего лишь 10% с дивидендов, распределяемых американскими компаниями в адрес россиян.

В сухом остатке, поддержка брокера Тинькофф теперь всем объясняет ситуацию вот так: мало того, что по поступающим из Штатов дивидендам теперь автоматически удерживается 30% (вместо 10%, как было раньше) — так еще и это удержание нельзя зачесть в счет уплаты НДФЛ в России! Будьте добры, дескать, самостоятельно задекларировать в РФ все полученные в 2023 году дивиденды и доплатить сверху 13–15% (так что полная налоговая нагрузка выйдет, соответственно, 43–45%), а с января 2024 года заместо вас это будет услужливо делать уже сам брокер. Как говорится: никогда еще передача половины дохода в бюджет не была такой удобной!!

Тинькоффцы пишут, что в ноябре 2023 года направили в Минфин запрос на тему «а может, всё-таки эти 13% в РФ заново доплачивать 👉👈 не надо?» — но, судя по тому, что воз и ныне там, сильно надеяться на положительный ответ не стоит. Хотя, в любом случае, если у вас есть возможность потянуть с «доплатой» налога в бюджет (в рамках законных сроков, конечно же) — то сделать это кажется разумным.

Тем временем, резиденты РФ, которые инвестируют в американские акции через зарубежного брокера Interactive Brokers, по-прежнему платят с дивидендов 10% в адрес США и потом доплачивают 3% в российский бюджет – совокупный налог для них получается ниже в три раза.

Конституционный суд хочет сказать тебе: «плоти нологи!»

И еще на тему налогов, в российском законодательстве есть сразу несколько типов штрафов для уклонистов: 1) штраф за неуплату налога в размере 20–40% от его суммы, и 2) штраф за неподачу налоговой декларации до 30% от суммы налога.

Налоговая считает, что в случае чего эти разные штрафы надо складывать между собой: злостно не подал декларацию – лови штраф 70% от суммы, плюс еще пени сверху! И, как пишет Артур Дулкарнаев вот здесь, в декабре 2023 года Конституционный суд РФ поддержал такую позицию.

Поэтому прошаренные юристы рекомендуют на всякий случай подавать налоговую декларацию в РФ даже в те годы, когда декларировать к уплате вообще нечего. Ведь если окажется, что у товарища налогового инспектора другое мнение на этот счет — по крайней мере, хоть 30% лишние сэкономите. =)

Мнения по поводу будущего рубля разнятся

В октябре прошлого года курс доллара превысил 100 рублей – вышло некрасиво, и пришлось срочно внедрять обязательную продажу валютной выручки экспортерами (курс сразу упал ниже 90 руб.). В конце апреля 2024 года действие этого указа истекает, и надо уже потихоньку решать — что с этой мерой делать дальше.

Мнения тут разделились: Набиуллина и ЦБ считают, что обязательную продажу валюты надо отменить; а Минфин, наоборот, хочет это дело продолжать как можно дольше. Окончательное решение будет приниматься, вероятно, уже после выборов.

Тем временем, к нам поступила важная новость: департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ возглавит Богдан Шабля. Что как бы намекает, что порядок в этой сфере будет наведен ОЧЕНЬ БЫСТРО!

Богдан Шабля. Вспоминается анекдот про двух знаменитых советских спортсменов-байдарочников по фамилии Гребибля и Гребубля

Покупать иностранные ценные бумаги на ИИС теперь запрещено

Собственно, сабж. Эта мера обсуждалась давно, думали только над одним: запрещать вообще все иностранные бумаги, или те, которые родом из дружественного ЕАЭС, «пощадить» — но в итоге решили запретить всё скопом.

Мастер-класс по бритью австралийских птиц

18 января торговая сеть Магнит сообщила, что был завершен второй раунд выкупа акций компании у иностранцев (в общей сложности на текущий момент выкуплен пакет почти в 30%). Согласно нынешним законам РФ, такой выкуп акций у иностранцев положено производить со скидкой как минимум в 50% от рыночной цены. Российские инвесторы торжествуют — обули, значит, забугорных богатеев!!

А на прошлой неделе еще и группа компаний Qiwi объявила об интересной реструктуризации: вся российская часть бизнеса (на которую приходится примерно 90% всей выручки) будет продана ее же собственному директору всего за 24 млрд руб. При этом рыночная капитализация всей компании еще в середине 2023 года составляла 40+ млрд руб., а оплату за ее самую лакомую часть будут перечислять не сразу целиком, а «в рассрочку» (читай: подешевевшими дензнаками попозже).

Краткое визуальное пояснение к ситуации

Ну вы поняли, да? С учетом того, что Qiwi листингуется на американской бирже Nasdaq, можно сказать, что российские инвесторы в данном случае выступили через прокси теми самыми «зарубежными толстосумами», у которых подвыкупили активы с дисконтом. Котировки депозитарных расписок Киви на Мосбирже на радостях упали на 20%+.

Но это всё не беда! Компания объявила, что вырученные деньги направит на обратный выкуп акций у всех инвесторов, кто остался недоволен такими веселыми раскладами. Правда, объем выкупа составит не более 10% от всех акций (то есть, на всех не хватит), а цена не превысит 581 руб. за акцию (при том, что до объявления обо всём этом плане-буране акции торговались по 625 руб.).

Напомню, что эти самые расписки Киви начали торговаться на Мосбирже в октябре 2013 года по 1350 рублей за штуку, а к текущему моменту их биржевая цена болтается около 475 рублей. Даже если учесть выплаченные за это время дивиденды, мы получим впечатляющую номинальную доходность в –48% за 10 лет. А если учесть еще и то, что рубль за это время обесценился благодаря инфляции примерно в два раза — то мы получим эффективное складывание капитала инвесторов в Qiwi почти в четыре раза. Уоррен Баффет нервно курит в сторонке!

И еще одна картинка на память для всех инвесторов

Иноагентов для сделок с имуществом хотят начать приглашать в Россию

Депутат Луговой предложил запретить иноагентам переоформлять свое имущество на других людей по нотариальной доверенности. Дескать, пусть лично приезжают в Россию и все свои вопросики решают! А то сейчас все напереписывают свои квартиры на кого ни попадя — ну куда это годится, разве для этого сейчас закон о конфискации имущества за фейки принимают?

Луговой be like: «Слышь, иноагент, тебе чё вообще надо? В Россию приехал, имущество переписал на кого надо – сиди теперь, чай спокойно пей! (Кстати, Любочка, принеси гостю)»

Тем временем, проект OutRush продолжает регулярные опросы эмигрантов из РФ: по их данным, примерно две трети уехавших из России после февраля 2022 года к настоящему моменту перестали работать на российские компании. То есть — экономические связи с Родиной потихоньку стараются скорее снижать.

Госайтишники пока не уверены, как подступиться к созданию реестра военнообязанных

В начале 2023 года вышел «закон об электронных повестках» (мы с юристом Кириллом Коршуновым подробно разбирали его вот здесь): тогда ввод в действие реестра этих самых повесток обещали осуществить уже к осени 2023-го. По мере приближения этого срока стало ясно, что каменный цветок не выходит – и президент уже строго-настрого дал поручение хотя бы призыв 2024 года провести с использованием этого реестра.

Ну и сейчас уже появилась новость о том, что план делать реестр военнообязанных на базе уже существующей платформы «Гостех» свернули (туда внутрь нельзя запихивать гостайну), и пилить этот перспективный стартап-проект будут с нуля. Что как бы намекает, что сроки могут еще немного подзатянуться.

Интересно, что думают айтишники, которые занимаются всем этим? «Сейчас допью свой смузи, и пойду закрывать таски в проекте по повышению эффективности системы воинского призыва электронными повестками»? 🤔

Если читать закон о повестках буквально, то пока все эти реестры не заработают – всякие фишки с «автоматическим вручением электронных повесток по факту публикации в реестре» запуститься тоже не должны; но как это будет работать на практике — это уже отдельный вопрос...

Евроконфискации по евросанкциям

Главы МИД Евросоюза поддержали налог на прибыль от активов России (то есть – изъятие у всяких Евроклиров тех денег, которые они зарабатывают на размещении заблокированных российских активов). А вот сами активы целиком конфисковывать пока всё-таки опасаются — о целесообразности таких действий у стран ЕС разные мнения, и юридические риски просматриваются более высокие.

Еще на прошлой неделе прошли слушания в европейском суде по спору между российским депозитарием НРД и, собственно, Евросоюзом. Иск от НРД был подан еще в августе 2022 года, вот дело наконец дошло и до суда — улиточная скорость разборок впечатляет!

В целом, аргументы сторон выглядят весьма забавно:

НРД: Мы вообще-то кучу народа обслуживаем, их-то права за что нарушаются введенными санкциями и блокировками?

ЕС: Да нам пофиг как-то, мы просто хотели всю экономику РФ разрушить до основанья.

НРД: Так ведь ничего не разрушилось в итоге — значит, санкции не по адресу были введены!!

Шарль Мишель (глава Совета ЕС) be like: «А ловко ты это придумал, я даже сначала не понял!»

Фондовый рынок плохо расти, партия возможно забрать кошко-жена

В Китае продолжает падать рынок акций: за последние несколько лет он практически уполовинился. Чтобы поправить ситуацию, Мудрая Партия планирует создать «фонд спасения рынка» примерно на 300 млрд баксов.

Fun fact: за 30+ лет фондовый рынок Китая принес международным инвесторам примерно ровнехонько нулевую доходность (и это еще до вычета накопленной инфляции!)

Как так вышло, что экономика Китая за три десятка лет выросла аж в 13 раз, а рынок акций принес инвесторам красивое ничего — обсуждали у меня на канале вот здесь.

BITCOIN BITCOIN BITCOIN

Криптаны в печали: биржевых фондов на Биткоин наконец отсыпали целую кучу — а котировки на этих новостях почему-то скакнули вниз, а не вверх. Непорядок! Срочно найдены виновные: это всё наследие кудрявого Бэнкмана-Фрида, ведь из-за него банкротные ликвидаторы криптобиржи FTX сейчас массово распродают запасы ранее малоликвидного Биткоин-фонда GBTC.

Следующая пампинг-тема из нашего альманаха «Биткоин Туземун» — это халвинг в апреле 2024 года, когда награда майнерам BTC сократится в два раза. Буду держать вас в курсе!

В свете новомодной борьбы с феминитивами, предлагаю также что-то сделать и с засильем иностранных заимствований в языке — ввести в оборот термин «биткоин-шахтеры» вместо неправославных «майнеров»

Тучи над Чанпэном продолжают сгущаться

Чанпэну Чжао (бывшему главе Binance) в очередной раз отказали в выезде из США под залог в $4,5 млрд. Напомню, что в прошлом году он сам приехал в Штаты и признал себя виновным в соучастии в деньгоотмывательных практиках внутри Бинанса — а сейчас ожидает суда в феврале, где ему назначат меру пресечения.

Думаю, Чанпэн своим адвокатам сейчас пишет смски типа: «Парни, вы чего? Мы же договаривались, что вот эта вся канитель с признанием себя виновным как бы понарошку будет!!»

Хорошая новость недели

Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Моим многочисленным читателям российско-оманского происхождения передаю горячие поздравления; всем остальным — сочувствую, вы там как-нибудь держитесь, ребята!

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