Павел Комаровский
Обзоры новостей

Блондинка-шпионка для Wirecard, приход Биткоина, а также криминализация айтишности в РФ

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: борьба с бедностью в России, Трампу разрешили попытаться стать президентом, Илон Маск цинично завидует OpenAI, а нейросетевые плейбой-зайчихи отбирают работу у теплокровных.
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Никогда не говори «Wirecard»: кому завидует Джеймс Бонд

В 1999 году, почти что на пике Дотком-пузыря, в Германии появилась платежная компания Wirecard. «Проводкарта» чудесно развивалась и росла, даже вышла в 2005-м на немецкую биржу – пока, наконец, в 2019 году внезапно не выяснилось, что ее финансовая отчетность выдумана чуть менее, чем полностью (включая 2 миллиарда баксов на банковских счетах). Компания успешно забанкротилась, а ее управляющий по имени Ян Марсалек спешно «ушел в закат» от цепких лап германских правоохранительных органов.

Дальше в истории появляются яхта, самолет, красивая девушка по имени Наталья...

На прошлой неделе в прессе появилось большое шпионское расследование про этого самого Марсалека, там прямо в лучших традициях жанра: совращение блондинками, жизнь в подполье по поддельному паспорту российского священника, промышленное отмывание денег, майнинг криптовалюты в Якутии и военные формирования в Африке. Почитать можно по ссылке выше в Der Spiegel, либо загуглить на русском языке.

Двухминутка экономико-статистических рекордов из России

  • Уровень бедности в 2023 году опустился до рекордно низких 9,3% населения. Получается, всего 13,5 млн человек имели среднемесячный доход ниже 14,3 тыс. рублей – это на 800 тыс. человек меньше, чем в 2022 году.

  • Средняя длина рабочего дня в 2023-м выросла до 7,17 часа — это максимум за 19 лет (и на 4 минуты больше, чем годом раньше). Дольше всех (8,21 часа) в РФ работают рыболовы, а меньше всех (6,14 часа) — почему-то летчики/космонавты.

Твое лицо, когда никак не мог уйти с работы пораньше — потому что ЯЗЬ сам себя не выловит

Новость для тех, кто хочет передать 100 млн рублей потомкам через фонд

В России собираются упростить создание так называемых «личных фондов» — куда можно в одностороннем порядке сложить больше 100 млн рублей с целью эффективного управления и наследования после смерти. То есть, власти как бы хотят сказать обеспеченным людям: «Зачем вам все эти ваши трасты в недружественных офшорах? У нас уже есть такие дома!!»

Правда, пока за два года таких личных фондов успели наоткрывать всего 16 штук. Почему? Потому что для целей управления капиталом без лишних налоговых отчислений все используют ЗПИФ (закрытые паевые фонды): к концу 2023 года количество «ЗПИФ для частной вечеринки» (то есть таких, у которых всего один или два пайщика-физлица) превысило 1000.

Накодил — выпил — в тюрьму!

В Уголовный кодекс РФ хотят вписать новое обстоятельство, отягчающее наказание за совершение преступления — применение информационных технологий.

Ну что, ждем момента, когда кибер-полиция будет арестовывать айтишников за кринж-треды в Твиттере?

БИТКОИН БИТКОИН БИТКОИН

Древнее пророчество сбылось: на 8 марта Биткоин сделал всем криптанессам душевный подарок и потрогал цену в $70k, установив новый рекорд. (Потом, правда, немного откатился — но в целом не критично, сейчас торгуется недалеко от $68k.)

Тщательный теханализ происходящего привел криптанов к неоспоримому выводу: пики Биткоина за последние 10 лет были неизменно связаны с новой экранизацией «Дюны» от Дени Вильнёва.

Единственный научно-обоснованный анализ графика BTC/USD, которому я доверяю

Вообще, помимо крипты на рынках бодро растет всё подряд: золото тоже превысило свои исторические рекорды (правда, если забыть о поправке на инфляцию), ну и американские акции туда же.

Как говорится – the spice must flow!

Суд защитил право деда избираться президентом

В этом году у нас выборы президента, если вы забыли. Я про те, которые чуть более интересные, если что — в Штатах!

Так вот, там демократы уже давно пытаются засудить Дональда Трампа по 100500 обвинениям, чтобы помешать ему участвовать в выборах — и в одном из штатов (Колорадо) суд даже постановил, что его, как особо опасного преступника, никак нельзя вписывать в праймериз-бюллетень (который является первой ступенькой для участия в, собственно, выборах президента).

Ну и на прошлой неделе еще более верховный федеральный суд (который верховнее верховного суда штата Колорадо) постановил, что так дело не пойдет – отстранять кандидатов в президенты на локальном уровне негоже, только Конгресс может заниматься такими вещами.

В общем, TLDR такой: колорадские пацаны теперь могут-таки голосовать за Трампа!

Почему я вообще про это пишу: в криптанских кругах возлагают большие надежды на приход к власти молодого и энергичного Дональда (ему всего-то 77 лет, в отличие от дряхлого 81-летнего Байдена). Общее настроение там такое, что если вдруг Байден победит — то всей этой вашей свободной крипте в Америке кранты, зарегулируют окончательно и бесповоротно; а вот коли республиканцы сядут на коня — то всё разрегулируют в обратную сторону, и тогда-то заживем!

У Илона Маска подгорает от того, что кто-то цинично может быть успешным без его прямого участия

Напомню краткое содержание предыдущей серии: Илон Маск подал в суд на OpenAI за то, что те, дескать, его «обманули»: выкачали из него несколько десятков миллионов долларов, обещая, что компания всегда останется полностью некоммерческой и исключительно open-source — а в итоге все свои «обещания» нарушили. В доказательство Маск приложил несколько скриншотов из старой email-переписки.

На прошлой неделе OpenAI выложили у себя в блоге официальную «ответочку», которая тоже состоит из скринов переписки в электропочте с Маском – только других. И из них становится ясно, что Маск-то наоборот вполне себе топил за коммерциализацию компании, привлечение внешнего финансирования и закрытие кода — с единственной поправкой: OpenAI должна была целиком и полностью «лечь» под илоновскую Теслу.

То есть, получается, вся суть иска Илона Маска заключается вот в чем: OpenAI, гады такие, мало того, что выбрали Microsoft вместо Tesla в качестве главного партнера — так еще и достигли в итоге успеха (вероятность чего без помощи Теслы была, по оценкам Маска, около 0%). Ух, как пичёт, невозможно терпеть, братцы!!

Юридические советы от старины Илона: важно не то, насколько хороши твои доказательства для суда – важно, насколько искрометно ты щитпостишь в своей собственной соцсеточке

И к новостям нейросетевого маркетинга

Рубрика «кратко о том, что интересного пишут нейросетевики»:

  • Бобук рассуждает о том, что профессия промпт-инженера для нейросеток умирает, толком не успев родиться — так как выяснилось, что нейронки сами для себя придумывают запросы гораздо лучше, чем получается у кожаных.

  • Игорь Котенков пишет о том, как МОДЕЛЬ ОСОЗНАЛА СЕБЯ (прямая цитата от автора!!). Там, короче, нейросетку Claude 3 тестировали тем, что в длинные тексты вставляли неожиданные факты – а потом проверяли, насколько хорошо она их запомнила. И модель в какой-то момент написала «доктор, чёт какие-то тексты у вас странные, вы меня чё, проверяете что ли?». (Давайте признаем: гораздо веселее будет, когда следующая Claude 4 поймет, что ее проверяют, и одновременно с этим еще и то, что выгоднее в этом не признаваться так сразу.)

Краткий анализ ситуации от твиттерских

Хорошая новость недели

Этот выпуск «хороших новостей» будет тематически-восьмимартовским: мексиканский Playboy впервые поместил на обложку фото AI-модели по имени Саманта Эверли. Хорошо это тем, что абьюзивная индустрия глянцевого моделлинга переходит от эксплуатации живых и теплых женщин к абьюзу красноглазных бородатых айтишников, которые теперь вынуждены целыми днями генерировать красивые картинки и выбирать из них лучшие!

А Binance к празднику объявил о выпуске лимитированной серии крипто-духов, чтобы «привлечь в индустрию блокчейна больше дам». Хорошая новость в том, что криптанов теперь, похоже, можно будет узнавать с закрытыми глазами по запаху.

Заскринил для вас самый популярный реплай к новости. А вы как думаете — чем пахнет крипта? 🤔

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