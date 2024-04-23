Нейроцензура от Роскомнадзора, а также «разоблачение» американской инфляции под 18%

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: трубопроводный банкинг от Тинькофф, крипторегулирование в РФ, вечный санкционный двигатель в ЕС, новый биржевой фонд на тех-компании с премией в 1900%, а также история турецкого Сэма Бэнкмана-Фарука с тюремным сроком в 11 тысяч лет.

Тинькофф выпустил трубопроводное скибиди-приложение

У российских банков появилась свежая традиция: раз в несколько месяцев выпускать новое приложение в Аппсторе, которое цинично пытается не казаться приложением санкционного банка. Вот и Тинькофф выкатил на прошлой неделе приложуху T-Help от некоего ООО «Мобильные трубопроводные системы» (видимо, помогает начинающим сантехникам правильно подобрать цанговые фитинги).

Если продолжать водопроводную тему — то я с нетерпением жду, когда появятся еще более замаскированные приложухи банков в стиле аркад вроде «Марио». Чтобы ты проходил уровень до конца, а тебе говорили: «Поздравляю, Марио, но твоя ипотека в другом замке...»

Еще забавно, что российских клиентов уже настолько приучили постоянно переустанавливать к себе на телефон всякую странно выглядящую дичь как бы «от всамделишных банков», что этим не могли не воспользоваться мошенники. Короче, официальный «Вестник киберполиции России» (да, и такое бывает, малята) сообщает, что в App Store появились поддельные поддельные приложения Тинькофф и ВТБ.

Главное не ошибиться: первый слой поддельных приложений — «хороший» (его используют банки для обхода санкционных правил Apple), а вот поддельные поддельные приложухи — это уже алярм, через них ваши деньги просто украдут. В таком вот киберпанке эпохи победившего пост-модерна мы живем.

Акции Норникеля буквально сделали х100

Акции этой компании неделей ранее торговались по ~15 тысяч рублей за штуку — что в эпоху победившего розничного инвестора никуда не годится (дорого!). Так что на прошлой неделе ребята дополнительно раздробили акции на 100 кусочков, и каждый из них теперь стоит всего по ~150–160 руб.

Википедия говорит, что никель выглядит вот так. Красиво, правда? (Как будто это металлический улей, из которого вот-вот вылетят жестяные пчолы и полетят опылять алюминиевые огурцы)

Но я тут хотел сказать про другое: в России одной из важнейших для инвесторов налоговых льгот является так называемая ЛДВ (льгота на долгосрочное владение). Если у тебя торгующаяся в РФ ценная бумага пробыла в собственности свыше трех лет — то можно при ее продаже никаких налогов с прибыли не платить, удобно! Так вот, исторически так повелось, что всякие разные корпоративные действия (вроде тех же самых сплитов, как произошло у Норникеля) некоторые брокеры постоянно порываются протрактовать так, будто бы они обнуляют срок отсчета трехлетнего периода для применения этой льготы.

Короче, Ассоциация розничных инвесторов обратилась к Минфину по этому поводу и получила официальное разъяснение: конечно же, сплит не обнуляет срок ЛДВ. Схороните эту ссылку и тыкайте ей в лицо особо непонятливым брокерам!

Криптозаконы для Панкокиберской России Будущего

Известия сообщают: после стольких лет тяни-толкая между ЦБ и Минфином, в этом году нам (опять!) обещают принять наконец закон о регулировании криптовалюты в России. Сейчас крипта находится в РФ в каком-то полусером состоянии: можно ее покупать/продавать как имущество (но только за рубли, если за иностранную валюту — то это будет нарушение валютного законодательства); а вот расплачиваться криптой за любые товары и услуги строго нельзя. Получается, формально всякие криптообменники вроде бы напрямую ничего не нарушают; но всё же есть отчетливое ощущение, что они находятся в сероватой зоне.

Пишут, что новый закон должен в первую очередь прояснить ситуацию с легализацией майнинга крипты, а также проложить дорожку к использованию криптовалют для межграничных расчетов. То есть, закон не будет четко определять регулирование вообще во всех гранях криптосферы — судя по всему, слона решили регулировать по частям (начиная с тех его конечностей, по которым меньше всего разногласий у Минфина и ЦБ).

Главное, чтобы в процессе этих юридических экзерсисов случайно что-нибудь там не запретили на клюшку (как у нашего ЦБ периодически получается)...

Примерно так вижу, как потомственный бухгалтер Алевтина Степановна с 42-летним опытом в профессии пишет запрос в ФНС после официального «узаконивания» крипты в РФ

Дальше — еще круче: Минфин сказал, что они уже пилят специальный закон про децентрализованные автономные общества (ДАО). Это любопытно, потому что западные криптаны уже давно пиарили эту штуку как «удобный аналог юрлиц в сети, который позволяет четенько управлять криптопроектами с меньшими рисками». Правда, на деле оказалось, что в глазах американского суда эти самые DAO обладают прямо противоположными свойствами: типа, любой, кто потрогал управляющие токены такой организации, потенциально получает в награду безграничную ответственность за любые ее косяки... Но в России ДАО хотят приравнять к ООО, так что хотя бы такого казуса, возможно, удастся избежать.

Первое правило санкционного клуба: «You can check out any time you like, but you can never leave»

Самый гуманный суд Евросоюза постановил, что нужно снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена по причине отсутствия достаточных доказательств того, что они помогали российским властям. Но им еще рано разворачивать праздничный сладкий подарок, там не всё так просто!

Короче, по сути, суд сказал: «парни, мы тут подумали — зря мы этих чуваков под санкциями мариновали целый год с февраля 2022-го, погорячились чутка, бездоказательно что-то это всё вышло!» Но по ходу судебного разбирательства (видимо, как только сторона Евросоюза поняла, что дело откровенно разваливается в суде), в марте 2023 года их уже успели заново перевключить в санкции ЕС уже с новыми формулировками. То есть, старые санкции только что отменили, но легче от этого не стало — потому что к этому моменту вот уже год как действуют новые санкции.

То чувство, когда санкции как будто бы снялись, но при этом как-то сразу же и наделись обратно

Придумано довольно хитро, согласитесь: если скорость ввода новых санкций (при желании можно штамповать хоть каждые полгода) превышает возможную скорость их снятия в суде (как мы видим на примере этого кейса, это занимает примерно года два) – то получается своего рода санкционный «perpetuum mobile».

И еще сразу про санкции: на прошлой неделе Эльвира Набиуллина заявила, что мы-де в эту игру тоже можем играть, и почему бы вообще не наложить ответные российские санкции на так называемые «дружественные» страны, которые коварно от обслуживания карт «МИР» отказались? 🤔

Министерство Правды открывает вакансии для роботов

Роскомнадзор собирается уже в 2024 году автоматизировать ведение реестра забаненной в Рунете информации с помощью нейросетей. К 2026 году промежуток между появлением крамольной информации и ее ликвидацией в российском сегменте интернета должен не превышать одного часа.

Экспертно ожидаю, что к 2027-му всех пользователей ентернета обязуют носить фМРТ-шлемы с подключенной к ним нейросеткой — чтобы выявлять запрещенку можно было уже на этапе мыслепреступления!

Вижу так

И к другим новостям цензуры:

Роскомнадзор предупредил Duolingo о том, что пропагандировать ЛГБТ в России нельзя.

А еще Роскомнадзор заблокировал на территории России широко известный в узких кругах Вастрик-клуб.

Американская инфляция никак не сдувается

В США вышли свежие данные по инфляции: ожидания аналитиков опять были превзойдены, получилось 3,5% за последний год. Рынки уже устали ждать, когда рост цен будет окончательно заборот, и Федрезерв начнет снижать ключевую ставку: доходность 10-летних US Treasuries выросла обратно до 4,5% годовых, а в начале года было всего 3,9%. (Про процентные ставки по облигациям и как они влияют на окружающую финансовую реальность — писал вот здесь полгода назад.)

В прессе, тем временем, появляется шок-контент: коварные американские экономисты из Белого дома в 1983 году тщедушно поменяли способ подсчета инфляции: убрали оттуда процентные расходы на ипотеку и вообще затраты на приобретение жилья (вместо этого стали считать по гипотетической арендной ставке). А если считать по-старому, то в 2022-м инфляция должна была бы выйти под 18% (не говоря уже про текущие ~8%).

Согласитесь, хорошо всё-таки, что считать индекс потребительских цен стали по-новому. А то как бы мы жили сейчас с такой высокой инфляцией в долларе — ведь это неприятно бы было очень!

Всё пропало, рептилоидов раскрыли (спойлер: мне текущий вариант расчета нравится всё же больше)

Destiny Tech100: ваша уникальная возможность купить 5 центов за доллар

Чувак организовал в США такой вот фонд Destiny Tech100: в 2021 году накупил долей в популярных непубличных компаниях типа SpaceX и OpenAI. А в марте 2023-го выпустил фонд торговаться на биржу, причем содержимое внутрянки этого фонда стоило примерно $4,8 на акцию, а начальная цена пая получилась аж $9 (почти в два раза больше).

Но это еще половина истории — через пару недель, к 8 апреля, акции фонда вообще разогнали до котировок в ~$100. Получается, розничные инвесторы были рады отдать премию +1900% к содержимому фонда (то есть, переплатить в 20 раз!), чтобы подержаться хоть мизинчиком за «горячие» недоступные им другим способом компании.

С тех пор котировки упали обратно до $30-45

Мораль: не вкладывайтесь в закрытые биржевые фонды с отсутствующими механизмами поддержания соответствия между ценой их акций и справедливой стоимостью содержимого внутри. Ну или если вкладываетесь – то хотя бы делайте это, когда их раздают с приличным дисконтом (см. GBTC год назад), а не с конской премией.

УДИО-ЕНЕРАТОР ЕСЕН

Не так давно завирусился нейрогенератор песен Suno, а вот сейчас еще вышла приложуха Udio с такой же идеей (если я правильно понял, пока только в форме закрытой беты). Пишут, что УДИО своими треками просто разрывает — для примера можете послушать коротенькую нарезку в видео ниже. Там есть в том числе бродвейский мюзикл по мотивам Дюны (я бы, услышав такой тизер, уже шел бы в кассы Театра Музкомедии за билетами, если честно):

Про турецкого Сэма Бэнкмана-Фарука

В The Wired вышел подробный профайл (есть еще версия в архиве не под пэйволлом вот здесь) про трех турецких сиблингов-криптовундеркиндов, которым полгода назад выдали по 11 тысяч лет заключения каждому (!). Ну там всё по классике: жил да был Фарук, сделал мега-популярную криптобиржу в Турции — стране, где родная валюта обесценивается cо скоростью ~60% годовых, и крипта кажется населению в сравнении «чуть более стабильной». В итоге решил потрейдить на деньги клиентов, «не свезло», ну и в конце концов скрылся в Албании с остатками крипты под мышкой (тоже не очень удачно, как вы понимаете).

Фарук Фатих Озер в фотошоп-окружении моделей, которые рекламировали криптобиржу Thodex в Турции

Интервью недели: Джон Миршаймер и Задача трех тел

Хотел на этой неделе рассказать о дебатах про Израиль-Палестину на подкасте Лекса, но там всё кончилось срачем, поэтому не буду. Вместо этого вот ссылка на интервью Джона Миршаймера – в видеоверсии моего дайджеста как обычно рассказываю (см. вот отсюда), как это интервью связано с модной нынче «Задачей трех тел» (я из тех, кому сериал Нетфликса кажется бодрее оригинальных книг).

Хорошая новость недели

Других хороших новостей не нашел, поэтому вот: я снял брекеты (см. обложку для видео в начале дайджеста в стиле Mr. Beast). Ну, теперь-то заживем — наконец-то могу делать полноценный «кусь»!

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