Стволы для ЦБ, синий экран смерти заполонил планету, а также фейковая инвест-коучиня

Glock для Набиуллиной
Да, это не шутка: Росгвардия предлагает выдать (на всякий случай!) верхушке Центробанка стволы — там полный перечень: и пистолеты, и даже пистолеты-пулеметы. Интересно, что самой Эльвире Сахипзадовне волына при этом не полагается — возможно, это отсылка к анекдоту про американца, который рассказывает про российскую армию: «а самые страшные у них — это стройбат, там вообще такие звери, что им даже оружия никакого не выдают!»
Интересную параллель тут вспомнил Григорий Баженов: в начале 1980-х для борьбы с разбушевавшейся инфляцией в США тогдашний глава ФРС Пол Волкер поднял ставку аж до 19%. Для американской публики это был шок: им даже сам факт ключевой ставки из двух циферок внушал трепет, не говоря уже про непосредственно 19 процентных пунктов...
Короче, в какой-то момент один из представителей бизнеса «из народа» натурально пришел в здание Федрезерва с ружьем — чтобы, так сказать, лично передать Волкеру сообщение о недовольстве населения политикой высоких ставок. К счастью, служба безопасности в США тогда работала чуть лучше, чем сейчас (см. «инцидент с Трампом»), так что мужика с ружьем вовремя остановили.
Но, в свете этих исторических параллелей, Набиуллиной бы на всякий случай тоже подумать о защите. Если уж не Glock в сумочке носить — то хотя бы брошку в форме легендарной финки НКВД!
Четвертый закон робототехники: не наторгуй роботу в минус
Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух «трейдеров», которые через Freedom Finance наторговали малоликвидными акциями против робота-маркетмейкера (принадлежавшего американской компании W-Empirical Holding) на 150 млн рублей себе в плюс.
В соцсетях видел много возмущений по этому поводу, типа «когда робот на бирже обувает тебя — то это just business, а когда ты обуваешь робота — то это уже статья, ррряяя!!».
Но если почитать немного про суть дела, то там прямо классическая манипуляция рынком: один и тот же человек с двух разных биржевых счетов сам с собой телебонькал фиктивные сделки, чтобы исказить рыночную информацию и заставить маркетмейкера ставить заявки по невыгодным для него ценам. Так что, сорян, если уж за это не наказывать — то тогда вообще непонятно, что там незаконного на бирже в принципе можно делать.
Кстати, к слову: Росфинмониторинг тут выступил на неделе с предложением усилить уголовную ответственность за использование дропов (то есть, данных банковских счетов/карт третьих лиц) для всяких там нелегальных действий. А то, молодежь понапродает своих карточек нехорошим дядям — а те потом через них скамят людей! Самих дропов, вероятно, тоже будут наказывать пожестче. (Вот вам моя инвестиционная рекомендация: не становитесь дропами, плез, это плохо и невыгодно!)
Обнаружен инвест-коуч ниндзя-черепашка (панцирь носит как рубашку)
Так, братишки, держитесь покрепче — я вам покушать принес...
Коуч по инвестициям Юлия Кузнецова рассказывала в соцсетях, что работала финансовым директором ПАО «Северсталь», у неё 7 высших образований, в том числе МГУ и MBA, она 16 лет занимается инвестициями и имеет огромный доход.
Потом инвест-коуч Юлия Кузнецова поссорилась с еще более крутым инвест-коучем Ольгой Гогаладзе, они там друг на друга в суд наподавали... В общем, в ходе разбирательств выяснилось, что Кузнецова — черепашка из той самой задачки: ни к какой Северстали ее никогда даже близко не подпускали, а из семи высших финансовых образований реальным оказалось лишь то, которое в Строительном университете.
На всякий случай проверил, интуиция не подвела: конечно же, инвестиционный советник Юлия Кузнецова включена в официальный реестр инвестиционных советников ЦБ РФ. А это, как никак, — знак качества! 👍
Знакомства с регистрацией, с смс, пробив по базам, пакля 65-65-65
В России готовят новый перспективный стартап: приложение для знакомств под названием «Спутник». В отличие от Тиндера, оно будет без фоточек. Но зато при регистрации надо будет обязательно предоставить доступ по себе к базе данных о задолженностях по кредитам, алиментам и т.д.
Предлагаю пойти дальше и заставлять каждого нового пользователя сразу делиться своим статусом из единого реестра военнообязанных (который уже вот-вот должен заработать). Ну и там дальше по мелочи: с личным налоговым кабинетом интегрировать, то да сё...
Краткий дайджест санкционных новостей
🐌 ТГ-канал «Доказательное инвестирование» обратил внимание на то, что американский брокер Interactive Brokers (один из немногих, кто продолжает работать с клиентами, живущими в России) запретил россиянам покупать ценные бумаги на европейских биржах и/или номинированные в валютах стран ЕС. Если есть ВНЖ или гражданство Евросоюза — то тогда на вас эти ограничения действовать не должны.
Это всё — следствие европейских санкционных пакетов, которые были приняты года полтора назад. Почему IB начал им следовать только сейчас? Хз, вот бы узнать. UPD: В комментах подсказывают, что это я затупил. Речь идет про то, что сейчас IB забанил даже покупку ирландских фондов на Лондонской бирже за доллары, которые раньше брать не возбранялось. То ли за то, что Ирландия — это ЕС, то ли из-за того, что эти же фонды также торгуются и на европейских биржах (+за евро).
🐌 FinEx пожаловался в Госсовет Бельгии на то, что Казначейство Бельгии не выдает ему лицензию на разблокировку активов.
🐌 Российский Райффайзен внедрил для юридических лиц автоматизированную оценку шансов того, что валютный перевод дойдет до точки назначения: для этого надо ввести валюту, а также страну и банк получателя. Кроме шуток — супер-удобная фича в наше время (для физлиц такую тоже надо обязательно сделать)!
Yandex N.V. => Nebius
15 июля появилось сообщение о том, что разделение Яндекса завершилось. Почти сразу стало известно, что отделившаяся «западная» часть компании теперь будет называться Nebius, рулить ей будет Аркадий Волож.
Сам Волож дал несколько интервью The Bell / Spiegel (краткое содержание можно почитать здесь и здесь). Ну, примерный лейтмотив там понятен: с Россией мы теперь никак не связаны, ну вот прямо вообще никак!
Фото недели: Blue Screen of Death и тут, и там
В пятницу IT-компания CrowdStrike, которая занимается «сверхточным обнаружением и автоматической защитой от киберугроз» накатила свежий апдейт, который сверхточно положил в синий экран смерти системы на Винде по всему миру.
Microsoft в итоге сказала, что затронуто оказалось лишь 8 млн девайсов, но по факту много где воцарился хаос: в частности, во многих аэропортах перешли на выдачу «рукописных» посадочных (а рейсы пришлось отменять буквально тысячами). Ну, это они просто не последовали совету Microsoft: ведь от бага спасала простая советская перезагрузка системы 15 раз подряд...
Тем временем, всего за два дня до всей этой техногенной катастрофы Microsoft объявила об официальном роспуске подразделения по вопросам дайверсити, равноправия и инклюзивности. Совпадение? Не думаю!!
Большое счастье — в больших деньгах!
В прошлом году я публиковал серию постов про то, как деньги связаны со счастьем. И, в частности, о том, что распиаренный тезис «деньги делают людей счастливее, но только до определенного дохода» — это ерунда.
Так вот: подъехало очередное подтверждение! Мэтт Киллингсворт поисследовал супер-пупер богатеев с капиталом до миллиарда баксов и выяснил, что они как будто бы существенно счастливее, чем просто зажиточные буратины (ну, вы поняли — эти ненавидимые всеми айтишники с зарплатой $500k в год).
Выборы выборы выборы
Бегущая строка новостей про выборы в США:
Трамп официально объявил, кто с ним будет избираться в качестве вице-президента — и это оказался чувак, который производит кеды для подростков-скейтеров. Но это не точно, idk, я в американской политике не разбираюсь!
Помните я в прошлый раз обещал скорое появление мерча с ухом? Так вот...
А помните еще я говорил, что будет новый дроп NFT от Трампа про вот это всё? Так вот...
Тем временем, демократический дед пока держится как кремень: несмотря на то, что вообще все вокруг (соратники, партия, журналисты и т.д.) умоляют его «освободить кресло» — он продолжает заявлять, что будет избираться и побеждать (хочется автоматически добавить — «не привлекая внимание санитаров»). UPD: А, нет, в воскресенье всё-таки Байден снял свою кандидатуру. По ходу, демократы будут продвигать Камалу Харрис (хотя, шансов у нее, кажется, всё равно не очень много).
Еще была озвучена стоимость мероприятия «посидеть за одним столом с республиканическим дедом» — за участие в митапе с Трампом на Bitcoin Conference 2024 криптанам придется выложить ровно $844'600: дело в том, что именно столько составляет лимит на предельное избирательное пожертвование от одного человека.
Товарищ Генслер, произошла чудовищная ошибка!
А помните, был такой стейблкоин BUSD почти на десяток миллиардов долларов — третий по объему капитализации в мире? Ну это тот, который еще полтора года назад начала «расследовать» американская Комиссия по ценным бумагам SEC — и он в итоге из-за этого, по факту, умер?
Так вот, на прошлой неделе SEC прислала эмитенту BUSD официальное уведомление о прекращении расследования, дескать «хаха, да у вас всё норм на самом деле, мы прост тогда психанули чёт немного, без обид!» 🤡🤡🤡
Интервью недели: Джеймс Секстон на подкасте The Diary of a CEO
Так, вторую неделю подряд слушаем этот подкаст. В этом выпуске интервьюируют люксового юриста по разводам в США:
Хорошая новость недели
Блогер Александр Елисеев не выдержал в статусе FIRE-пенсионера даже 12 месяцев, и снова пошел на работу (и это хорошо!). Вот тут чуть подробнее его рефлексия по поводу этого опыта.
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