Стволы для ЦБ, синий экран смерти заполонил планету, а также фейковая инвест-коучиня

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: уголовка за обыгрыш робота на бирже, Тиндер с пессимизацией алиментщиков, IB запрещает россиянам покупать европейские бумаги, Yandex N.V. стал Нёбиусом, а счастье наконец нашли в деньгах (больших).

Glock для Набиуллиной

Да, это не шутка: Росгвардия предлагает выдать (на всякий случай!) верхушке Центробанка стволы — там полный перечень: и пистолеты, и даже пистолеты-пулеметы. Интересно, что самой Эльвире Сахипзадовне волына при этом не полагается — возможно, это отсылка к анекдоту про американца, который рассказывает про российскую армию: «а самые страшные у них — это стройбат, там вообще такие звери, что им даже оружия никакого не выдают!»

Надеюсь, что после принятия постановления Росгвардии все пресс-конференции ЦБ будут выглядеть именно так. В качестве модератора дискуссии предлагаю сразу позвать Пучкова Д.Ю.

Интересную параллель тут вспомнил Григорий Баженов: в начале 1980-х для борьбы с разбушевавшейся инфляцией в США тогдашний глава ФРС Пол Волкер поднял ставку аж до 19%. Для американской публики это был шок: им даже сам факт ключевой ставки из двух циферок внушал трепет, не говоря уже про непосредственно 19 процентных пунктов...

Короче, в какой-то момент один из представителей бизнеса «из народа» натурально пришел в здание Федрезерва с ружьем — чтобы, так сказать, лично передать Волкеру сообщение о недовольстве населения политикой высоких ставок. К счастью, служба безопасности в США тогда работала чуть лучше, чем сейчас (см. «инцидент с Трампом»), так что мужика с ружьем вовремя остановили.

Но, в свете этих исторических параллелей, Набиуллиной бы на всякий случай тоже подумать о защите. Если уж не Glock в сумочке носить — то хотя бы брошку в форме легендарной финки НКВД!

Четвертый закон робототехники: не наторгуй роботу в минус

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух «трейдеров», которые через Freedom Finance наторговали малоликвидными акциями против робота-маркетмейкера (принадлежавшего американской компании W-Empirical Holding) на 150 млн рублей себе в плюс.

В соцсетях видел много возмущений по этому поводу, типа «когда робот на бирже обувает тебя — то это just business, а когда ты обуваешь робота — то это уже статья, ррряяя!!».

Но если почитать немного про суть дела, то там прямо классическая манипуляция рынком: один и тот же человек с двух разных биржевых счетов сам с собой телебонькал фиктивные сделки, чтобы исказить рыночную информацию и заставить маркетмейкера ставить заявки по невыгодным для него ценам. Так что, сорян, если уж за это не наказывать — то тогда вообще непонятно, что там незаконного на бирже в принципе можно делать.

Интересно, что «суперзлодей-трейдер», который всё это придумал, успел свинтить из РФ примерно с 60 млн. А вот челик, чей биржевой счет использовали в качестве дропа всего за 30 тыс. руб. в месяц — сейчас, вероятно, присядет «за двоих»

Кстати, к слову: Росфинмониторинг тут выступил на неделе с предложением усилить уголовную ответственность за использование дропов (то есть, данных банковских счетов/карт третьих лиц) для всяких там нелегальных действий. А то, молодежь понапродает своих карточек нехорошим дядям — а те потом через них скамят людей! Самих дропов, вероятно, тоже будут наказывать пожестче. (Вот вам моя инвестиционная рекомендация: не становитесь дропами, плез, это плохо и невыгодно!)

Обнаружен инвест-коуч ниндзя-черепашка (панцирь носит как рубашку)

Так, братишки, держитесь покрепче — я вам покушать принес...

Коуч по инвестициям Юлия Кузнецова рассказывала в соцсетях, что работала финансовым директором ПАО «Северсталь», у неё 7 высших образований, в том числе МГУ и MBA, она 16 лет занимается инвестициями и имеет огромный доход.

Потом инвест-коуч Юлия Кузнецова поссорилась с еще более крутым инвест-коучем Ольгой Гогаладзе, они там друг на друга в суд наподавали... В общем, в ходе разбирательств выяснилось, что Кузнецова — черепашка из той самой задачки: ни к какой Северстали ее никогда даже близко не подпускали, а из семи высших финансовых образований реальным оказалось лишь то, которое в Строительном университете.

Это звучит как анекдот, но нет: фраза «МОЯ МИССИЯ — ПОВЫСИТЬ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТРНОСТЬ» действительно красуется на официальном сайте основанного Кузнецовой «Международного университета инвестиций»

На всякий случай проверил, интуиция не подвела: конечно же, инвестиционный советник Юлия Кузнецова включена в официальный реестр инвестиционных советников ЦБ РФ. А это, как никак, — знак качества! 👍

Знакомства с регистрацией, с смс, пробив по базам, пакля 65-65-65

В России готовят новый перспективный стартап: приложение для знакомств под названием «Спутник». В отличие от Тиндера, оно будет без фоточек. Но зато при регистрации надо будет обязательно предоставить доступ по себе к базе данных о задолженностях по кредитам, алиментам и т.д.

Предлагаю пойти дальше и заставлять каждого нового пользователя сразу делиться своим статусом из единого реестра военнообязанных (который уже вот-вот должен заработать). Ну и там дальше по мелочи: с личным налоговым кабинетом интегрировать, то да сё...

User experience сервиса «слепых свиданий» без фото, но с интеграцией по разным базам, мне представляется как-то так

Краткий дайджест санкционных новостей

🐌 ТГ-канал «Доказательное инвестирование» обратил внимание на то, что американский брокер Interactive Brokers (один из немногих, кто продолжает работать с клиентами, живущими в России) запретил россиянам покупать ценные бумаги на европейских биржах и/или номинированные в валютах стран ЕС. Если есть ВНЖ или гражданство Евросоюза — то тогда на вас эти ограничения действовать не должны.

Это всё — следствие европейских санкционных пакетов, которые были приняты года полтора назад. Почему IB начал им следовать только сейчас? Хз, вот бы узнать. UPD: В комментах подсказывают, что это я затупил. Речь идет про то, что сейчас IB забанил даже покупку ирландских фондов на Лондонской бирже за доллары, которые раньше брать не возбранялось. То ли за то, что Ирландия — это ЕС, то ли из-за того, что эти же фонды также торгуются и на европейских биржах (+за евро).

🐌 FinEx пожаловался в Госсовет Бельгии на то, что Казначейство Бельгии не выдает ему лицензию на разблокировку активов.

Кажется, текущий статус разморозки финексовских фондов выглядит примерно так

🐌 Российский Райффайзен внедрил для юридических лиц автоматизированную оценку шансов того, что валютный перевод дойдет до точки назначения: для этого надо ввести валюту, а также страну и банк получателя. Кроме шуток — супер-удобная фича в наше время (для физлиц такую тоже надо обязательно сделать)!

Для полного счастья не хватает только большой кнопки «МНЕ ПОВЕЗЕТ!», которая отправляет ваши бабки по случайно выбранной цепочке банков-корреспондентов

Yandex N.V. => Nebius

15 июля появилось сообщение о том, что разделение Яндекса завершилось. Почти сразу стало известно, что отделившаяся «западная» часть компании теперь будет называться Nebius, рулить ей будет Аркадий Волож.

Сам Волож дал несколько интервью The Bell / Spiegel (краткое содержание можно почитать здесь и здесь). Ну, примерный лейтмотив там понятен: с Россией мы теперь никак не связаны, ну вот прямо вообще никак!

Фото недели: Blue Screen of Death и тут, и там

«Цвет настроения синий»... ну, вы поняли

В пятницу IT-компания CrowdStrike, которая занимается «сверхточным обнаружением и автоматической защитой от киберугроз» накатила свежий апдейт, который сверхточно положил в синий экран смерти системы на Винде по всему миру.

Microsoft в итоге сказала, что затронуто оказалось лишь 8 млн девайсов, но по факту много где воцарился хаос: в частности, во многих аэропортах перешли на выдачу «рукописных» посадочных (а рейсы пришлось отменять буквально тысячами). Ну, это они просто не последовали совету Microsoft: ведь от бага спасала простая советская перезагрузка системы 15 раз подряд...

Хэнд-крафтед эджайл органик посадочный билет из Индии

Тем временем, всего за два дня до всей этой техногенной катастрофы Microsoft объявила об официальном роспуске подразделения по вопросам дайверсити, равноправия и инклюзивности. Совпадение? Не думаю!!

В Хвиттере уже вовсю покекали над фейковыми твитами «джуна, уронившего прод» в CrowdStrike

Большое счастье — в больших деньгах!

В прошлом году я публиковал серию постов про то, как деньги связаны со счастьем. И, в частности, о том, что распиаренный тезис «деньги делают людей счастливее, но только до определенного дохода» — это ерунда.

Так вот: подъехало очередное подтверждение! Мэтт Киллингсворт поисследовал супер-пупер богатеев с капиталом до миллиарда баксов и выяснил, что они как будто бы существенно счастливее, чем просто зажиточные буратины (ну, вы поняли — эти ненавидимые всеми айтишники с зарплатой $500k в год).

Всё жду, когда же наконец сделают рисёрч с выборкой n=1, где они на примере Илона Маска попробуют ответить на вопрос «насколько статус самого богатого человека в мире сделает вас счастливым» 🤔

Выборы выборы выборы

Бегущая строка новостей про выборы в США:

Трамп официально объявил, кто с ним будет избираться в качестве вице-президента — и это оказался чувак, который производит кеды для подростков-скейтеров. Но это не точно, idk, я в американской политике не разбираюсь!

Помните я в прошлый раз обещал скорое появление мерча с ухом? Так вот...

А помните еще я говорил, что будет новый дроп NFT от Трампа про вот это всё? Так вот...

Тем временем, демократический дед пока держится как кремень: несмотря на то, что вообще все вокруг (соратники, партия, журналисты и т.д.) умоляют его «освободить кресло» — он продолжает заявлять, что будет избираться и побеждать (хочется автоматически добавить — «не привлекая внимание санитаров»). UPD: А, нет, в воскресенье всё-таки Байден снял свою кандидатуру. По ходу, демократы будут продвигать Камалу Харрис (хотя, шансов у нее, кажется, всё равно не очень много).

Как говорится: пост сдал — пост принял!

Еще была озвучена стоимость мероприятия «посидеть за одним столом с республиканическим дедом» — за участие в митапе с Трампом на Bitcoin Conference 2024 криптанам придется выложить ровно $844'600: дело в том, что именно столько составляет лимит на предельное избирательное пожертвование от одного человека.

Товарищ Генслер, произошла чудовищная ошибка!

А помните, был такой стейблкоин BUSD почти на десяток миллиардов долларов — третий по объему капитализации в мире? Ну это тот, который еще полтора года назад начала «расследовать» американская Комиссия по ценным бумагам SEC — и он в итоге из-за этого, по факту, умер?

Так вот, на прошлой неделе SEC прислала эмитенту BUSD официальное уведомление о прекращении расследования, дескать «хаха, да у вас всё норм на самом деле, мы прост тогда психанули чёт немного, без обид!» 🤡🤡🤡

Интервью недели: Джеймс Секстон на подкасте The Diary of a CEO

Так, вторую неделю подряд слушаем этот подкаст. В этом выпуске интервьюируют люксового юриста по разводам в США:

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

Блогер Александр Елисеев не выдержал в статусе FIRE-пенсионера даже 12 месяцев, и снова пошел на работу (и это хорошо!). Вот тут чуть подробнее его рефлексия по поводу этого опыта.