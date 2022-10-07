Обзор самых важных и интересных финансовых новостей в России и мире за неделю

Напоминаю, что ближайшие две недели я нахожусь в отпуске в Японии, поэтому новостной дайджест сегодня будет в «ленивом» формате — в виде набора заголовков и ссылок на первоисточники. Не всегда ссылка ведет на самый лучший и полный текст по теме – скорее это просто «где на глаза попалось впервые».

Примерно так, на самом деле, выглядит каждый выпуск #RationalNews до того, как я засяду вычленять из каждой новости самое интересное (на мой сугубо субъективный взгляд, конечно же).

🐌 Главная история прошлой недели: японский ЦБ после десятилетий сверхмягкой денежно-кредитной политики поднял ставку всего на 0,15% (до 0,25%), и обвалил японский рынок с рекордной скоростью – а вместе с ним немного зашаталась и мировая финансовая система (больнее всего пришлось Биткоину). См. объяснение о том, что такое «кэрри-трейд» и при чем он здесь.

🐌 Выяснилось, что во 2-м квартале этого года Уоррен Баффет продал почти половину акций главной компании в своем портфеле – Apple. Интересно, что это должно привести к увеличению доли компании в индексах акций – ведь раньше бумаги, на которых годами сидел Баффет, как бы исключались из фри-флоата (объема акций в свободном обращении) при расчете многих индексов.

🐌 Платит ли ваш брокер вам, ну, хотя бы 4–5% годовых на свободный долларовый кэш на брокерском счете? Нет? Американская SEC считает, что это какой-то развод, и за это брокеров надо жучить большой суковатой палкой – расследование против Wells Fargo, Morgan Stanley и других гигантов в процессе.

🐌 Головастые пацаны с Уолл-стрит хотят выпустить на рынок опционы на фьючерсы на индекс, который рассчитывается на базе опционов на другой индекс. Кто ничего не понял? Я всё понял!! (кажется)

🐌 Подписан Указ №677 про замещение суверенных евробондов РФ. Как это будет работать – объясняет Елена Рязанова.

🐌 Райффайзен на прошлой неделе сделал много объявлений: что закрывает все четыре своих БПИФа, что запрещает своим клиентам совершать биржевые сделки с юанями, и что почти в 20 раз повышает комиссии на покупку ценных бумаг на бирже. Создается впечатление, что клиентам с брокерскими счетами в Райфе уже не рады...

🐌 Тем временем, пишут

, что в российской финансовой системе не хватает юаней. Ставки овернайт-заимствований в юанях в отдельные дни доходят до 20% годовых.

🐌 ЦБ предлагает запретить «неквалам» покупать любые иностранные бумаги, кроме бумаг из стран ЕАЭС.

🐌 «Первый отдел» (признаны в РФ иностранным агентом) делится инструкцией по безопасности поведения за границей. Для 99,9%, вероятно, покажется «лишней паранойей» – но для оставшихся 0,1% может оказаться полезным.

🐌 Илон Маск подал в суд на компании типа Unilever и Mars, которые коварно перестали покупать рекламу в Хвиттере после приобретения соцсети Илоном. С нетерпением жду – увидим ли мы последующие иски от старины Маска в адрес компаний, которые зловредно никогда не покупали у него рекламу, или вредительски отказались наращивать объем ее закупок?

🐌 Кроме того, Илон Маск снова подал в суд на OpenAI и Сэма Альмана (ну хобби такое у человека – судиться со всеми). Суть иска, кажется, не особо отличается от его прошлого аналогичного (от которого он отказался в последний момент) – Илон считает, что стартаперы его «поматросили и бросили».

🐌 Шульман увольняется из OpenAI. Это не учебная тревога! Волнуюсь, как они там дальше без Екатерины Михайловны? 🤔

🐌 Говорят, что у OpenAI уже давно есть секретная методика, позволяющая определять сгенеренные нейросеткой тексты с чуть ли не идеальной точностью. Но они ее никому не показывают – ведь тогда использовать ChatGPT станет гораздо грустнее…

🐌 The Edinorog пишет про то, как нейросети уже вовсю вершат киберправосудие в США (но, как водится, с определенными нюансами).

🐌 Криптобиржа OKX блокирует аккаунты некоторых пользователей из России: говорят, что это из-за взаимодействия с кошельками санкционных лиц (вроде Garantex и Tornado Cash). В общем, не забываем, что: 1) крипта есть «чистая» и «грязная»; и 2) крипта на счете в централизованной бирже – это на самом деле не ваша крипта.

🐌 Помните крупнейший в истории крипто-хак моста Ronin на $600 млн в 2022 году? Так вот, ребят снова хакнули, лол. Напишите в комменты ваш вариант шутки про то, сколько раз и куда ударяет молния (ну и про любовь к троице, опционально).

🐌 Британские ученые (окей, на самом деле шведские) разобрались, какие факторы в основном влияют на динамику котировок Биткоина.

🐌 Хорошая новость недели: Neuralink успешно чипировали уже второго парализованного чувака.

P.S. Как вам такой «отпускной» формат новостного дайджеста? Только честно! =)

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