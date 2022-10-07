Роскомнадзор подумывает об открытом реестре с личными данными блогеров, а Дуров пообещал образцовую модерацию Telegram

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: налоговая исключит ЕС из списка финансового автообмена, суд США сделал соцсети с алгоритмическими лентами ответственными за контент, Илье Суцкеверу выдали миллиард на «безопасный ИИ», а стартаперы изобрели Founder Mode.

Новости российского рынка

🐌 Еще недавно кросс-курс юаня к доллару в России был аномально дешевле «настоящего» (зарубежного) курса USD/CNH аж на 10%, а на прошлой неделе это странное расхождение закрылось (доллар в РФ подешевел, юань – подорожал). Попутно мы успели увидеть ставку овернайт-заимствований в юанях в размере 212% годовых, лол.

🐌 Помните анонсированную «странную» допэмиссию акций Positive Technologies, про которую я рассказывал пару месяцев назад? Так вот, ЦБ РФ пока ее приостановил. Если у вас есть акции POSI, то Александр Елисеев рекомендует вам тоже написать заяву в ЦБ, чтобы не допустить всяких непотребств.

🐌 Российская налоговая планирует исключить страны Евросоюза и еще ряд других из списка стран, занимающихся автообменом финансовой информацией с Россией (потому что по факту они уже не обмениваются). Это будет означать ужесточение правил валютного регулирования с потенциальными штрафами до 40% со стороны РФ по отношению к счетам российских граждан в этих странах (наиболее критично для тех граждан, кто живет в России более 183 дней в календарном году).

Я человек простой: вижу новость про валютное регулирование – вставляю картинку Васи Ложкина!

Новости про Дурова

— Павел написал пост со своей реакцией на «багетный арест». TLDR: «Мы тут в Телеграме не ангелы, конечно, но уголовку-то шить зачем, товарищ жандарм? Даже в России и Иране как-то это, помягче подходят…». Подписчики немедленно насыпали Дурову «звездочек» на $30’000. (Проверил, у меня TG пишет «доступно в выводу 9 звездочек на $0,1». Дорогие подписчики, вы что, ждете, когда меня арестуют??) 🤔

— Следующим постом Павел объявил о намерении превратить модерацию в Телеграме «из объекта критики в повод для гордости», а также об отключении некоторых обскурных фич, которыми пользовались в основном для «серых делишек». (В доказательство серьезности намерений сразу побанили немного южнокорейской дипфейк-порнухи.)

Чтобы выбрать иллюстрацию к этой новости, я просто набрал в гугле «south korean deep fake porno» и взял результат с первой страницы поиска (теперь у меня на любые вопросы к истории браузера есть отмаз «да я там ресёрч просто делал для дайджеста...»)

— Это новость скорее позапрошлой недели, но в The Edinorog вышел годный микро-анализ всплывшей финансовой отчетности Telegram (с разбивкой по источникам доходов).

РКН хочет облегчить поиск блогеров по айпи

Роскомнадзор случайно опубликовал проект регламента по ведению публичного реестра блогеров-десятитысячников – куда надо занести ФИО, телефон и «IP-адрес, с которого пользователь зарегистрировался в соцсети» (шта?).

Впрочем, от ответственных государственных лиц сразу поступило «опровержение», что типа реестр всё-таки сделают непубличным. Читай: если вы захотите «вычислить по айпи» админа своего любимого ТГ-канала – то придется потратить на это, ну, тысяч десять рублей в даркнете…

Эх, а помните мемы и косплей про РКН-тян в 2017 году? Тогда вот это всё смотрелось значительно более пост-иронично и мета-обыгрываемо, чем сейчас

...и к новостям ТикТока

🐌 Знаковое решение по TikTok в деле о случайно самовыпилившейся в ходе особо дурацкого вирусного «челленджа» 10-летней девочке. Американский суд постановил, что хоть по умолчанию онлайн-платформы и не несут ответственность за публикуемый на них контент, но если этот самый контент подтаскивает алгоритмическая лента (см. практически все современные соцсети), то вполне себе могут нести.

🐌 Зумеры запустили в ТикТоке вирусный тренд про «глюк бесконечных денег»: если нарисовать самому себе чек на огромную сумму, то банкомат Chase отсыпет тебе баксов, даже если на счете их по факту нет. Правда, бумеры из самого банка в итоге сказали «вообще-то это называется “уголовное мошенничество с чеками”, ваш счет теперь в овердрафте, и вы должны нам конские комиссии за вот это всё». Скелетор вернется позже с новыми фактами из рубрики «Зумеры познают мир»!

Чтобы достать из банкомата бесплатную котлету денег используйте простой советский... (поддельный чек)

Теория заговора недели: прослушка от товарища рекламодателя

В сети появились скрины из питч-дека компании CMG, где они предлагают всяким Гуглам и Фейсбукам (запрещен в РФ) подключить сервис «активного слушания»: ну типа – подслушивать через микрофон смартфона, о чем юзеры говорят рядом со своим девайсом, и потом на базе этого подтаскивать релевантную рекламу (оригинал здесь, пересказ на Хабре тут).

Правда, подрывы пуканов на тему дерзких заявлений этой CMG уже случались год назад (см. здесь), и тогда вердикт был скорее в направлении «маркетологи несколько приукрашивают способности своего продукта», – так что не уверен, что тут надо всё принимать за чистую монету.

Новости искусственного интеллекта

🐌 Изгнанный из OpenAI Илья «Мне жаль, что я пытался завалить Сэма Альтмана» Суцкевер всего пару месяцев назад запустил свой новый стартап Safe Superintelligence. Сотрудников у компании пока 10 (десять), сайт выглядит вот так, про бизнес-модель пока даже разговоров нет – но всё это не помешало ребятам привлечь $1 млрд под честное слово, что супербезопасный супер-ИИ уже вот-вот будет создан.

Основатели компании SSI. Девушки, присмотритесь к своему мужу: если у него прическа как у чувака посередине – возможно, прямо сейчас у вас есть уникальный шанс легко поднять миллиард баксов от инвесторов!

🐌 Чувак в США решил, что брут-форсить стриминговые платформы для музыки с помощью миллионов сгенерированных нейросеткой треков – это прошлый век. А вот современная темка – это накручивать с помощью ботов прослушивания этой музыки на этих же платформах, чтобы заработать 10 млн баксов (и уголовное дело за мошенничество). Шах и мат всем, кто не верил в заработок с помощью ИИ!

Текст недели: Founder Mode

Пол Грэм выпустил эссе «Founder Mode» про то, как надо правильно управлять стартапами, если вы альфа-фаундер (спойлер: рычите как будто вы Стив Джобс, двигайте тазом, как будто вы несете личную ответственность вообще за всё происходящее в компании).

Выражение сразу стало мемным, но скорее в значении «способ оправдать любую дичь, которую творит основатель стартапа»

Интервью недели

Не рекомендую смотреть интервью Трампа с Лексом Фридманом (скука) и Питера Тиля с Джо Роганом (кринж).

Вместо этого лучше послушайте Джереми Грэнтэма в We Study Billionaires про рыночные пузыри.

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

В Гане собрались запускать программу «гражданство за инвестиции» по демпинговым ценам в $50k. Не могу сообразить: в чем может быть подвох?? 🤔 (Кстати, fun fact: в Гане 21% неграмотных, почти 2% больны ВИЧ, но при этом средняя продолжительность жизни мужчин как в РФ – 66 лет.)

Бонусный пост

На прошлой неделе вышел мой лонгрид про биографию Эда Торпа – обязательно прочитайте, если вы по какой-то причине пропустили!