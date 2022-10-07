Павел Комаровский
Обзоры новостей

Роскомнадзор подумывает об открытом реестре с личными данными блогеров, а Дуров пообещал образцовую модерацию Telegram

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: налоговая исключит ЕС из списка финансового автообмена, суд США сделал соцсети с алгоритмическими лентами ответственными за контент, Илье Суцкеверу выдали миллиард на «безопасный ИИ», а стартаперы изобрели Founder Mode.

Новости российского рынка

🐌 Еще недавно кросс-курс юаня к доллару в России был аномально дешевле «настоящего» (зарубежного) курса USD/CNH аж на 10%, а на прошлой неделе это странное расхождение закрылось (доллар в РФ подешевел, юань – подорожал). Попутно мы успели увидеть ставку овернайт-заимствований в юанях в размере 212% годовых, лол.

🐌 Помните анонсированную «странную» допэмиссию акций Positive Technologies, про которую я рассказывал пару месяцев назад? Так вот, ЦБ РФ пока ее приостановил. Если у вас есть акции POSI, то Александр Елисеев рекомендует вам тоже написать заяву в ЦБ, чтобы не допустить всяких непотребств.

🐌 Российская налоговая планирует исключить страны Евросоюза и еще ряд других из списка стран, занимающихся автообменом финансовой информацией с Россией (потому что по факту они уже не обмениваются). Это будет означать ужесточение правил валютного регулирования с потенциальными штрафами до 40% со стороны РФ по отношению к счетам российских граждан в этих странах (наиболее критично для тех граждан, кто живет в России более 183 дней в календарном году).

Я человек простой: вижу новость про валютное регулирование – вставляю картинку Васи Ложкина!
Я человек простой: вижу новость про валютное регулирование – вставляю картинку Васи Ложкина!

Новости про Дурова

— Павел написал пост со своей реакцией на «багетный арест». TLDR: «Мы тут в Телеграме не ангелы, конечно, но уголовку-то шить зачем, товарищ жандарм? Даже в России и Иране как-то это, помягче подходят…». Подписчики немедленно насыпали Дурову «звездочек» на $30’000. (Проверил, у меня TG пишет «доступно в выводу 9 звездочек на $0,1». Дорогие подписчики, вы что, ждете, когда меня арестуют??) 🤔

— Следующим постом Павел объявил о намерении превратить модерацию в Телеграме «из объекта критики в повод для гордости», а также об отключении некоторых обскурных фич, которыми пользовались в основном для «серых делишек». (В доказательство серьезности намерений сразу побанили немного южнокорейской дипфейк-порнухи.)

Чтобы выбрать иллюстрацию к этой новости, я просто набрал в гугле «south korean deep fake porno» и взял результат с первой страницы поиска (теперь у меня на любые вопросы к истории браузера есть отмаз «да я там ресёрч просто делал для дайджеста...»)
Чтобы выбрать иллюстрацию к этой новости, я просто набрал в гугле «south korean deep fake porno» и взял результат с первой страницы поиска (теперь у меня на любые вопросы к истории браузера есть отмаз «да я там ресёрч просто делал для дайджеста...»)

— Это новость скорее позапрошлой недели, но в The Edinorog вышел годный микро-анализ всплывшей финансовой отчетности Telegram (с разбивкой по источникам доходов).

РКН хочет облегчить поиск блогеров по айпи

Роскомнадзор случайно опубликовал проект регламента по ведению публичного реестра блогеров-десятитысячников – куда надо занести ФИО, телефон и «IP-адрес, с которого пользователь зарегистрировался в соцсети» (шта?).

Впрочем, от ответственных государственных лиц сразу поступило «опровержение», что типа реестр всё-таки сделают непубличным. Читай: если вы захотите «вычислить по айпи» админа своего любимого ТГ-канала – то придется потратить на это, ну, тысяч десять рублей в даркнете…

Эх, а помните мемы и косплей про РКН-тян в 2017 году? Тогда вот это всё смотрелось значительно более пост-иронично и мета-обыгрываемо, чем сейчас
Эх, а помните мемы и косплей про РКН-тян в 2017 году? Тогда вот это всё смотрелось значительно более пост-иронично и мета-обыгрываемо, чем сейчас

...и к новостям ТикТока

🐌 Знаковое решение по TikTok в деле о случайно самовыпилившейся в ходе особо дурацкого вирусного «челленджа» 10-летней девочке. Американский суд постановил, что хоть по умолчанию онлайн-платформы и не несут ответственность за публикуемый на них контент, но если этот самый контент подтаскивает алгоритмическая лента (см. практически все современные соцсети), то вполне себе могут нести.

🐌 Зумеры запустили в ТикТоке вирусный тренд про «глюк бесконечных денег»: если нарисовать самому себе чек на огромную сумму, то банкомат Chase отсыпет тебе баксов, даже если на счете их по факту нет. Правда, бумеры из самого банка в итоге сказали «вообще-то это называется “уголовное мошенничество с чеками”, ваш счет теперь в овердрафте, и вы должны нам конские комиссии за вот это всё». Скелетор вернется позже с новыми фактами из рубрики «Зумеры познают мир»!

Чтобы достать из банкомата бесплатную котлету денег используйте простой советский... (поддельный чек)
Чтобы достать из банкомата бесплатную котлету денег используйте простой советский... (поддельный чек)

Теория заговора недели: прослушка от товарища рекламодателя

В сети появились скрины из питч-дека компании CMG, где они предлагают всяким Гуглам и Фейсбукам (запрещен в РФ) подключить сервис «активного слушания»: ну типа – подслушивать через микрофон смартфона, о чем юзеры говорят рядом со своим девайсом, и потом на базе этого подтаскивать релевантную рекламу (оригинал здесь, пересказ на Хабре тут).

Правда, подрывы пуканов на тему дерзких заявлений этой CMG уже случались год назад (см. здесь), и тогда вердикт был скорее в направлении «маркетологи несколько приукрашивают способности своего продукта», – так что не уверен, что тут надо всё принимать за чистую монету.

Новости искусственного интеллекта

🐌 Изгнанный из OpenAI Илья «Мне жаль, что я пытался завалить Сэма Альтмана» Суцкевер всего пару месяцев назад запустил свой новый стартап Safe Superintelligence. Сотрудников у компании пока 10 (десять), сайт выглядит вот так, про бизнес-модель пока даже разговоров нет – но всё это не помешало ребятам привлечь $1 млрд под честное слово, что супербезопасный супер-ИИ уже вот-вот будет создан.

Основатели компании SSI. Девушки, присмотритесь к своему мужу: если у него прическа как у чувака посередине – возможно, прямо сейчас у вас есть уникальный шанс легко поднять миллиард баксов от инвесторов!
Основатели компании SSI. Девушки, присмотритесь к своему мужу: если у него прическа как у чувака посередине – возможно, прямо сейчас у вас есть уникальный шанс легко поднять миллиард баксов от инвесторов!

🐌 Чувак в США решил, что брут-форсить стриминговые платформы для музыки с помощью миллионов сгенерированных нейросеткой треков – это прошлый век. А вот современная темка – это накручивать с помощью ботов прослушивания этой музыки на этих же платформах, чтобы заработать 10 млн баксов (и уголовное дело за мошенничество). Шах и мат всем, кто не верил в заработок с помощью ИИ!

Текст недели: Founder Mode

Пол Грэм выпустил эссе «Founder Mode» про то, как надо правильно управлять стартапами, если вы альфа-фаундер (спойлер: рычите как будто вы Стив Джобс, двигайте тазом, как будто вы несете личную ответственность вообще за всё происходящее в компании).

Выражение сразу стало мемным, но скорее в значении «способ оправдать любую дичь, которую творит основатель стартапа»
Выражение сразу стало мемным, но скорее в значении «способ оправдать любую дичь, которую творит основатель стартапа»

Интервью недели

Не рекомендую смотреть интервью Трампа с Лексом Фридманом (скука) и Питера Тиля с Джо Роганом (кринж).

Вместо этого лучше послушайте Джереми Грэнтэма в We Study Billionaires про рыночные пузыри.

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

В Гане собрались запускать программу «гражданство за инвестиции» по демпинговым ценам в $50k. Не могу сообразить: в чем может быть подвох?? 🤔 (Кстати, fun fact: в Гане 21% неграмотных, почти 2% больны ВИЧ, но при этом средняя продолжительность жизни мужчин как в РФ – 66 лет.)

Бонусный пост

На прошлой неделе вышел мой лонгрид про биографию Эда Торпа – обязательно прочитайте, если вы по какой-то причине пропустили!

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