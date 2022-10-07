Разбор ответа о Пробизнесбанке / Ставка 21% / Расследование Tether

Раз в неделю я выпускаю обзор самых важных и интересных финансовых новостей в России и мире – достаточно потратить всего 15–30 минут, чтобы быть в курсе событий.

🐌 ЦБ повысил ключевую ставку с 19% сразу до 21% – такого не видели даже в феврале 2022-го (тогда остановились на 20%). Эльвира Сахипзадовна всё никак не может побороть инфляцию, такие дела!

🐌 Тем временем, базовая ставка по ипотеке в Сбербанке уже достигла 27,5% годовых. При таком раскладе, если брать кредит на 30 лет – то за это время успеешь как бы за семь квартир процентами заплатить. 🤔

🐌 Forbes пишет, что Сбербанк купил школу программирования для детей «Алгоритмика» за 1 млрд руб. Поздравляю моего бывшего коллегу по МакКинзи Андрея Лобанова с успешным экзитом! Алгоритмика – это та редкая компания, которую я очень хотел рекламировать у себя на канале, но вот как-то ни разу не сложилось за последние два года. =)

🐌 Рубрика «Лол недели»: Минфин хочет дать «дружественным» и «недружественным» иностранным инвесторам гарантии сохранности по новым инвестициям в экономику РФ. Хочется спросить: А что случилось со старыми инвестициями? Что, га??

🐌 Спустя почти три года на американской бирже снова начала торговаться западная часть Яндекса под новым названием Nebius Group. Сейчас акции торгуются примерно по $15–20, а до 2022 года было около $50, если мне не изменяет память, – кажется, не так уж плохо, с учетом всех обстоятельств?

🐌 Ассоциация туроператоров предупреждает, что у россиян за границей массово не берут баксы старого образца (так называемые «белые доллары»), или принимают их к обмену с дисконтом 5–10%. Это забавно, так как в самих Штатах можно спокойно расплачиваться хоть банкнотой 1875 года, и вам по закону не имеют права отказать – но в других странах уже появляются нюансы…

🐌 Рубрика «Приколы богатеев»: Илон Маск пообещал каждый день разыгрывать по ляму баксов среди тех, кто подпишет онлайн-петицию за защиту первых двух поправок к американской конституции (подразумевая, видимо, что такие ребята сразу конвертнутся в сторонников Трампа). Прокуратура США пока мягко намекает Маску, что тот «ходит по очень тонкому льду» (подкупать избирателей, вроде как нельзя – даже и такими хитрыми методами).

🐌 Тем временем, какой-то французский лудоман уже поставил 45 миллионов долларов на победу Трампа в президентских выборах на сайте «предсказательных пари» Polymarket. Текущая оценка шансов на этом сайте – 65:35 в пользу Трампа. Кстати, в Interactive Brokers теперь тоже можно делать ставки на выборы – и там соотношение другое, 63:37. 🤔

🐌 Wall Street Journal пишут, что Минфин США готовится запустить новое мега-расследование против стейблкоина Tether/USDT. Ну там всё как обычно: отмывание денег, обход санкций – вот это всё. Привязку к доллару стейблкоина на выходных слегка пошатало, но всего лишь до 99,9 центов – ожидаю, что когда банки заработают в понедельник, арбитражеры это устранят.

🐌 Японские менты, говорят, смогли поймать каких-то мелких хулиганов-кардеров с помощью анализа транзакций с криптомонетой Monero. Вы тут хотите сказать: «но ведь у Монеро в том и смысл, чтобы всё было максимально приватно и неотслеживаемо?». Ну да, поэтому новость и достойна внимания. =)

🐌 Пробизнесбанк недели: Вышел ответ Фонда на расследование о ПРББ. Можно посмотреть комментарии по этому поводу от меня (см. интервью Плющеву по ссылке) и от Алексашенко (см. видео по ссылке). Также, как обычно, наговорил немного своих мыслей в видеодайджесте новостей (см. вот здесь по таймкоду).

🐌 Интервью недели: План Б – можно ли разбогатеть на недвижимости?Редко слушаю подкасты на русском, но тут не без удовольствия послушал. Приятные герои без очковтирательства. Подробнее рассказал свои мысли в видеоверсии дайджеста (см. здесь по таймкоду).

🐌 Хорошая новость недели: Международная группа по борьбе с отмыванием бабла FATF решила пока не включать Россию в черный или серый списки. И это хорошо! =)