Штраф Гуглу в $20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, и другие новости

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: бизнес страдает от ставки 21%, блогеров начал считать Роскомнадзор, Баффет продолжает продавать акции, исландцы топят за четырехдневную рабочую неделю, а Boston Dynamics больше не решаются мочить своего робота шваброй.

Надеюсь, что вы соскучились! На прошлой неделе я слишком погрузился в Твиттер-срачи и не смог найти время, чтобы подготовить традиционную текстовую версию дайджеста новостей на этой площадке (он вышел только у меня в Телеграме). Буду стараться таких конфузов больше не допускать. =)

Слово недели: УНДЕЦИЛЛИОН

🐌 Еще в 2020 году на YouTube забанили канал Царьград ТВ, а те не будь дураки – подали на Гугл в суд (российский!). Судья во всём разобрался и вкрячил Гуглу скромный штраф в размере 100 тыс. руб. в день, но с одним условием: сумма будет периодически удваиваться до момента разбана скрепного канала.

В общем, long story short – к текущему моменту там по принципу сложного процента накапало уже 2 ундециллиона рублей: даже если перевести сумму в баксы, выйдет $20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. С учетом того, что ВВП земного шарика составляет жалкие ~$100 трлн в год, копить эту сумму всем миром пришлось бы вплоть до тепловой смерти Вселенной.

Впрочем, возможно, российский суд just for lulz хочет довести сумму штрафа до одного гугола – там всего-то осталось еще примерно 64 нуля прибавить…

ТЦшники тоже плачут (и платят)

🐌 Тем временем, исконно российский бизнес по управлению торговыми центрами тоже не рад сложному проценту: там ребята жалуются, что после подъема ключевой ставки Набиуллиной до 21% уже в следующем году впору банкротить до 200 перекредитованных ТЦ. Суть жалоб сводится к тезису «а давайте мы просто платить по кредитам перестанем!». Как говорится, – а чё, так можно было??

Кстати, на прошлой неделе еще и день рождения Эльвиры Сахипзадовны был. Думаю, владельцы бизнесов с кредитами под плавающую ставку не поздравляли...

Кредитные права граждан России

🐌 Верховный суд РФ порешил, что банки не имеют права в одностороннем порядке вводить дополнительные комиссии по кредитам – интересно, что дело рассматривалось на примере ввода комиссии за снятие налички с кредитной карты. Вообще, в целом по банковскому обслуживанию банки могут практически какие угодно комиссии повышать, но вот всё, что касается кредитов – тут уже ухудшать положение клиента можно только с его согласия.

Блогер? Тебя сейчас посчитают

🐌 С 1 ноября все блогеры-десятитысячники (считают по подписчикам, в каждой соцсети отдельно) обязаны добровольно деанонимизироваться через регистрацию в специальном реестре Роскомнадзора.

Кто не зарегистрируется – у тех нельзя будет покупать рекламу, и даже просто репостить их материалы (читать и лайкать, вроде, пока еще разрешают, но с опаской!!). Соответствующая форма на Госуслугах заработала уже сейчас, но проверять и штрафовать обещают начать только с 01.01.2025.

Анонимный блогер-военкор из 7-го класса общеобразовательной школы сталкивается с новыми требованиями Роскомнадзора. Вижу так.

Форекс-трейдинг наконец-то оказался прибыльным (нет)

🐌 Команда Movchan’s выпустила поучительный рассказ о банкротстве живопырочного хедж-фонда с $16 млн под управлением, который стабильно «приносил» своим инвесторам 50–90% годовых на форекс-трейдинге. Панчлайн там в том, что «во всём виноват Кац!» (извините).

Новости американского рынка

🐌 Инвесткомпания Баффета Berkshire Hathaway в 3-м квартале продолжила ударно продавать акции, в том числе свою гигантскую позицию в Apple. Неужели дед что-то знает?

🐌 Тем временем, доходность по 10-летним US Treasuries опять резко выросла: с 3,6% годовых в сентябре до 4,4% в начале ноября. Кто там мне в личку жаловался на тему «ой, облигации уже поздно покупать, весь рост-то уже прошел!» – ну вот, опять видим неплохую доходность…

Новость, которая заставит вас ненавидеть исландцев

🐌 Пишут, что в Исландии на текущий момент уже больше половины работников официально перешли на четырехдневную рабочую неделю без какого-либо сокращения зарплаты. (К сожалению, не сообщается, участились ли случаи неконтролируемого насилия в их адрес со стороны представителей «контрольной группы», – которые по-прежнему вынуждены таскаться на работу каждую пятницу за те же бабки.)

Давайте признаем: к Исландии в целом есть много вопросов

Как бы то ни было, исландцы всё аккуратно посчитали, и у них вышло, что люди от всего этого стали веселее, а экономика при этом чух-чухает вперед чуть ли не лучше всех остальных стран ЕС. Короче, перешлите эдак невзначай ссылку на этот дайджест новостей своему начальнику – пусть почитает да поразмыслит, вдруг какие интересные идейки для себя вынесет…

Вовремя умер – считай, сэкономил!

🐌 Через год в США истекают льготы по налогу на наследство, и Мэтт Левин шутит, что у целого ряда богатеев осталось всего 14 месяцев, чтобы успеть «умереть подешевле».

Кроме шуток, существует целый научный research paper от 2001 года с неироничным названием «Умереть, чтобы сэкономить на налогах: изучаем эластичность смерти по налоговым декларациям». Ну и они там делают вывод, что небольшой эффект «богачи хитро успевают отбросить копыта ровнехонько перед вступлением в силу повышенных ставок налога на наследство» действительно имеет место быть. 🤔

Новости искусственных интеллектов

🐌 ChatGPT выкатил свой ИИ-поиск. Гугл с Метой тоже усиленно пилят свои собственные такие же. Короче, скоро искать данные будет искусственный интеллект, анализировать их и делать выводы он же; а окончательно заживем – когда ИИ и вопросы для поиска тоже сам себе будет придумывать. «Зачем же тогда нужен я??» – на этом месте хочет вскричать читатель. Братан, всё просто: твое предназначение – смотреть рекламу! ;)

🐌 Boston Dynamics выложили новый видос про то, как последняя модель их гуманоидного робота Atlas работает на складе. И знаете, что я заметил? Старого робота они много лет в тренировочных целях нещадно избивали шваброй. А вот этого свеженького уже опасаются отчего-то... К чему бы это?

Картинка недели

🐌 Наталья Поклонская взбудоражила рунет своим этно-косплеем. Больше никаких «няш-мяш» – только Дикая охота, только хардкор!

Как шутят в Твиттере: была Поклонская – стала Идолопоклонская

Интервью недели

🐌 Александр Елисеев у Анара Бабаева. Как обычно, более подробно об этом подкасте рассказываю в видеоверсии дайджеста новостей по вот этому таймкоду.

🐌 Так, в этот раз аж два интервью недели получилось! Потому что второе вышло у меня на канале: я впервые после переезда на Кипр записал, наконец, «живое» интервью в студии – поговорили с Михаилом Борисовым (Chief Investment Officer в Multi Family Office «Leon») о том, как инвестируют богатые люди с капиталом свыше $20 млн.

Хорошая новость недели

🐌 Волчистый ютуб-канал Антона Назарова возвращается! Его там по беспределу ранее забанили – ну а сейчас, получается, происходит обратное «возрождение».

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