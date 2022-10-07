Квантовый компьютер для подсчета ундециллионов, а также новый реестр российских геймеров

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: найдены все виновные в высокой инфляции в РФ (огурец, рыба и Набиуллина), крипту хотят признать имуществом для более удобной конфискации, Илон Маск стал главным богачом всех времен и народов, а Гугл расчехлил свой квантовый чип для мультивселенной безумия.

ИНФЛЯЦИЯ ИНФЛЯЦИЯ ИФЛЯНЦИЯ

🐌 В прошлом дайджесте новостей я задавал вопрос про то, достигнет ли официальная инфляция в России 10% к концу года – и пацаны из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) высказались в том плане, что «да, должна». Они же назвали главного виновника: это огурец, который коварно подорожал на 35% за три недели. И рыба еще эта...

Окей, Алиса, найди мне видео «Наказание зарвавшейся рыбы», 16+, жанр: фискальная доминация, inflation pegging, hardcore gaping wallet

Еще одна виновная в росте инфляции по версии ЦМАКП – это сама Эльвира Набиуллина, так как с колокольни этих ребят выходит, что подъем ставки ведет к росту инфляции, а не наоборот. Ну я сам хз, для меня этот тезис выглядит неочевидным (хоть я и ненастоящий макроэкономист). Вот почитайте лучше у Григория Баженова рассказ про то, как глава ФРС США в 80-е забарывал американскую инфляцию под 12% путем подъема ключевой ставки до 19% – и вот как-то у них там вполне получилось (правда, экономику в процессе загнали в рецессию).

🐌 Прямо сейчас, кстати, в Штатах тоже инфляция не спешит окончательно падать к целевым 2% годовых: вышедшая на прошлой неделе статистика за ноябрь показала инфляцию год-к-году 2,7% (а в сентябре было 2,4%). Ожидается, что на ближайшей тусовке ФРС 18 декабря ставку всё-таки снизят еще на 0,25 п.п. до 4,5% годовых, а вот в 2025-м темпы понижения могут притормозить. Доходность 10-летних гособлигаций US Treasuries опять стрельнула вверх до 4,4%.

🐌 Европейский ЦБ тоже понизил ставку на 0,25 п.п., у этих теперь 3% годовых (а инфляцию за 2024 год ждут на уровне 2,4%). Мой «накопительный EUR-счет» в Революте, кстати, сейчас показывает доходность 2,96%.

🐌 И только китайцы с завистью смотрят на «проблемы белых людей»: ведь у них там уже полтора года подряд дефляция (даже несчастная рыба дешевеет!) – а таких штук современные экономики боятся пуще всех остальных напастей. В Китае там вообще полный набор, если честно: рынок недвижимости падает, безработица растет, кошкожена больше не выдают всем подряд – ничего уже не помогает...

В общем, спасибо, что пришли на мой макроэкономический тэд-ток

СМЗ (Соликамский миноритарный завод) всё-таки компенсируют

🐌 В 2022 году российский суд отжал в пользу государства Соликамский магниевый завод – дескать, 30 лет назад там в ходе приватизации что-то не совсем правильно приватизировалось. Интересно, что помимо крупных собственников, 10% акций конфисковали и у обычных мелких держателей, кто купил их на Мосбирже (и, очевидно, к нюансам приватизации иметь никакого отношения не мог).

Ну и вот, «лёд тронулся»: на прошлой неделе представители прокуратуры заявили (пока не до конца официально, но хоть так), что миноритариям всё-таки надлежит выдать компенсацию. Как говорится, make «доверие к фондовому рынку» great again!

Бешеный принтер и полный геймовер

🐌 Не успели еще толком заполнить свежесозданные реестры военнообязанных и блогеров, как парламентариям пришла в голову новая идейка. Hear me out: реестр геймеров! Всякие цифровые игро-площадки предлагается нагрузить обязанностью идентифицировать своих пользователей (через Госуслуги, лол), а также информировать их о наличии внутри игр всякого страшного – жестокости, мата и веществ.

Бешеный принтер и ИА

🐌 Помните законопроект про то, чтобы морозить всякие творческие доходы иноагентов-креаклов на специальном счете? Так вот, за время пути собачка могла подрасти, и подросла-таки: на прошлой неделе в закон напихали поправок. В текущей версии иноагенты не смогут получать доходы от сдачи в аренду недвижимости (движимости, кстати, тоже) и от ее продажи, а также проценты по депозитам и дивиденды.

ИА в данном случае – это... а впрочем, вы уже и так поняли

🐌 И еще один закон приняли сразу во всех возможных чтениях: количество способов попадания в российский реестр террористов и экстремистов был радикально расширен. В том числе, в качестве валидных оснований были добавлены распространение фейков/дискредитация – вот это вот всё. Ну и заодно еще Росфинмониторингу расшарят более свободный доступ ко всем счетам попавших в эти списки.

Довольно иронично, что одновременно сейчас в Думе рассматривается закон, призванный дать возможность временно исключить из этого экстремистического списка... э-э... так сказать, организацию бородатых мужиков, чье название созвучно с «Вали в бан». В общем, сложновато нынче стало достоверно отличить террористов от не-террористов по вторичным признакам – хорошо хоть, кто-то где-то сидит и аккуратно ведет на эту тему реестр! 🤔

🐌 Роскомнадзор заблокировал Viber в России, так как он «не выполнял требования, необходимые для предотвращения террористических и экстремистских угроз». Похоже, угроза распространения кринжовых новогодних открыток в чатах для групп детских садов и школ окончательно устранена...

Бешеный принтер и налоги

🐌 Госдума приняла в третьем чтении закон о новом налоге на интернет-рекламу в размере 3%. Причем, похоже, платить его придется не один раз с каждой конкретной рекламы – вместо этого, каждый участник процесса (рекламорапространитель, площадка размещения, посредники) на каждом этапе будет отчислять по 3% в казну. Кроме СМИ с госфинансированием, эти неприкасаемы.

🐌 Разработан новый законопроект о признании крипты имуществом! Если вы подумали, что это хорошая новость о легализации крипты в РФ – то не совсем, ведь там есть нюанс: закон придумал Следственный комитет. А поправки вносятся в Уголовный кодекс, чтобы эту вашу цифровую валюту было удобнее конфисковывать...

Очень странные дела с ИИС-3

🐌 Напомню суть дела: если вы в 2024 году превратили свой старый ИИС в ИИС-3 (нового типа), то нужно обязательно уведомить об этом налоговую, иначе потеряете льготы. Обязанность уведомления есть. Соответствующая форма заявления уже появилась. Но в налоговой всё равно их пока не принимают, лол. Ибо! Подробности в посте НДФЛки.

Новости санкций

🐌 США выдали Украине кредит на $20 млрд под залог доходов от замороженных валютных резервов российского Центробанка – а всего там должны $50 млрд таким образом выдать от разных стран. Заблокировано резервов РФ, вроде как, примерно на $280 млрд; соответственно, при размещении по ставке 5% годовых должно «отбиться» уже за четыре года (из которых два с половиной уже как бы прошли). Хотя, с другой стороны, по выданному кредиту там тоже проценты должны капать, по идее...

🐌 Bloomberg написал о «секретной схеме поставки санкционных американских электрочипов в Россию», и там буквально «заходят на сайт с каталогом от Texas Instruments и заказывают через посредников». Я когда-то, кстати, почти так же заказал себе в Москву два калькулятора от Texas Instruments, хорошие, потом еще CFA с ними сдавал. 🤔

🐌 США запрещают Nvidia отправлять в Китай самые их крутые чипы (а то вдруг они первее AGI успеют сделать?), китайцам это кажется очень обидным, поэтому они запустили против компании антимонопольное расследование. Пацаны из Нвидии, наверное, думают «ну зашибись, теперь нас с двух сторон оба государства плющат одновременно, very nice, спасибо большое».

Аргентина за год стала гораздо Милея

🐌 На прошлой неделе был ровно год, как Хавьер Милей стал президентом Аргентины. Краткие итоги годовщины подбивают на канале Аргентинская газета + в Т-Ж:

Инфляция снизилась с 25% до 2,7% (это в месяц, а не в год, не пугайтесь!)

Бюджетный дефицит искоренен (кое-где пишут, что аргентинцы такого чуда не видели якобы аж 123 года)

Песо девальвирован в три раза, разрыв между официальным и неофициальным курсами почти устранен (хотя, перевода экономики на долларовые рельсы и закрытия аргентинского ЦБ мы пока не дождались)

ВВП по итогам года, скорее всего, упадет на 4%

Доля населения за чертой бедности увеличилась с 42% до 53% (шоковая терапия, все дела)

В целом, выглядит скорее как ачивка «красавчик», all things considered. На предсказательном рынке Manifold текущая вероятность его переизбрания на второй срок равна 77%.

Хотя, я по-прежнему считаю, что аргентицы случайно выбрали себе президентом Дмитрия Диброва из передачи «О, счастливчик» – посмотрите, ну одно лицо же, камон!

It's a-me, Luigi!

🐌 В США прямо в МакДональдсе арестовали убийцу гендира страховой компании UnitedHealth: им оказался Луиджи Манджони – 26-летний красавчик из богатой семьи, айтишник из топового университета, который распечатал себе ствол на 3д-принтере. Одна из интернет-теорий гласит, что его кукуха поехала на почве проблем с болью в спине.

Повторю мысль из прошлого дайджеста: среди американской интернет-тусовки отношение к Луиджи преобладает отнюдь не в сторону «о боже мой, какой ужасный преступник!..»

Новости Илона Маска

🐌 Илон Маск стал самым богатым человеком в истории: его состояние достигло $439 млрд. Мой краткий гуглинг показал, что это, похоже, абсолютный рекорд даже с учетом инфляции!

🐌 Илон Маск переносит штаб-квартиру SpaceX в Техас, на «Звездную базу» (Starbase) – место, откуда они запуливают в космос пепелацы. Там уже сейчас живет сотня-другая сотрудников, а сейчас Маск просит официально дать объекту статус города. Вообще, лучше бы он назвал это место «Солнечным городом» – глядишь, и коротышек до Луны быстрее бы отправил!

Николай Носов актуален как никогда

Новости ИИ

🐌 xAI расшарили нейросеть Grok-2 в свободный доступ для всех твиттерских – в комплекте идет картинкогенератор Aurora. Кстати, этой нейросетке не запрещают делать фотожабы с разными известными людьми!

Немедленно попросил у Грока сгенерировать фотку Эльвиры Сахипзадовны в ракете. Могёт, стервец!!

🐌 Tesla выложила видос с выгулом человекоподобного робота Optimus по полям и лесам. Походка по-прежнему напоминает человека с терминальной стадией поноса, пытающегося доковылять до WC – но на видео есть несколько прикольных моментов, как робот поскальзывается и машет руками для сохранения равновесия.

Мы все живем в квантовой мультивселенной (безумия)

🐌 Google выкатил свой новый квантово-компьютерный чип Willow, который умеет считать хитрые задачки одновременно во всём существующем охрениллионе мультивселенных (Камбербэтч отдыхает, короче). Главная фишка нового чипа – это то, что они придумали, как при повышении количества кубитов снижать количество ошибок (главного бича такого рода вычислений).

Гугл хвастается, что их квантовый комп за пять минут смог посчитать специальную задачу, которую обычный суперкомпьютер считал бы 10 септиллионов лет. Сама задача совершенно бесполезна, но важен принцип!

Ладно, окей, на самом деле мы знаем, зачем Гуглу нужен новый сверхчип: только он вскоре сможет правильно посчитать сумму астрономически-геометрической задолженности компании перед телеканалом «Спас», которая уже достигла 8 ундециллионов рублей...

Вижу так диалог Сундара Пичаи с Willow

Новости найма

🐌 Картинка недели: AI-компания Artisan развесила по Сан-Франциско рекламные постеры со слоганом «Перестаньте нанимать людей». Уровень подгорания пуканов можете сами представить, отделу маркетинга – мое почтение!

Фото сос мыслом

🐌 «Ученые из Стэнфорда» посчитали, что каждый десятый программист является «разрабом-призраком» (ну то есть, рожает по условной строчке кода в месяц). Айтишники возмущаются и пишут, что «вы всё врети, и вообще просто считать приносимый VALUE правильно не умеете!». Кто прав? Вся надежда только на твое мнение в комментах, братишка...

🐌 Компания Whoop, которая производит фитнес-браслеты (у меня такой есть, кстати) платит своим сотрудникам по 100 баксов в месяц, если они выполняют KPI по здоровому сну. Это же выходит по факту тот самый пассивный доход, к которому мы все стремимся: можно зарабатывать деньги прямо во сне!!

Проверил по условиям: для получения бонуса требуется Sleep Performance выше 85%, а у меня за год вышло 96%. ГДЕ МОИ $1200, А?

Новости крипты

🐌 Биткоин стоит $101k (не опять, а снова!). Blackrock посоветовал своим клиентам держать в BTC «на полшишечки» 1–2% (у них это называется «разумная аллокация»). Главный по Interactive Brokers оказался совсем рисковым парнем: у него разумный биток в портфеле составляет аж 2–3% (при этом он сказал, что брокер якобы ограничивает долю биткоина в портфеле своих клиентов на уровне не более 10%). Сколько у вас, кстати? У меня самого в крипте сейчас примерно 5% портфеля, не считая стейблкоиновой криптозаначки.

🐌 «IT-компанию» MicroStrategy, которая на самом деле является замаскированным инвестиционным фондом на биткоин с плечом, включат в индекс NASDAQ 100. Запасаемся попкорном в ожидании момента, когда их запихнут и в S&P500 тоже.

🐌 Хитро-алгоритмический стейблкоин USDe от Ethena стал третьим по объему капитализации ($5,8 млрд), сместив с этой позиции старичка DAI. В нюансах функционирования этой вундервафли мне пока разбираться лень, но эксперты говорят, что это совершенно точно не криптопирамида (см. UST). Ну и что, что этот стейблкоин можно стейкать в среднем под 17% (а на пике в марте 2024 года – так и вообще под 55% годовых)...

🐌 В США вынесли громкий приговор об уклонении от уплаты налогов с крипты: в Техасе какой-то олдскульный криптан недоплатил $1 млн с продажи биткоинов, и присел на два года. Пишут, что при составлении налоговой декларации он сообщил своему бухгалтеру цену покупки BTC, которая превышала зафиксированный на тот момент исторический максимум... Короче, тяжко жить в современном мире, когда тебя зовут Фрэнк Альгрен III.

🐌 Калифорнийский трейдер с убытками от инвестиций в размере $1,2 млн за 2024 год ищет на Reddit собрата-трейдера с прибылями свыше $1 млн, чтобы сочетаться с they/them узами брака. Ничего личного, просто бизнес: если сложить налоговые базы, то можно будет не платить capital gains tax, и просто попилить выгоду. Как говорится, современные проблемы требуют современных решений...

Лол недели: Писюковый тотализатор

🐌 Помните богача-биохакера Брайана Джонсона, который каждый год тратит миллионы долларов на свое радикальное омоложение? Так вот, он довольно публично делится разными своими биометриками и... э-э... даже не знаю, как правильно подойти к этой новости.

В общем, на сайте для криптоставок на всякое разное сейчас действует пари с панчлайном «Превысит ли средний ночной стояк Брайана Джонсона 2 часа 12 минут в декабре 2024 года?». Вопрос серьезный, на кону уже более $25'000! Текущая вероятность успешного наступления события – 67%. Если среди читателей дайджеста есть видные эректологи, то готов выслушать мнение о том, выгодная ли это ставка...

Чисто таймлайн эволюции покемона. Что думаете, слева направо: масик / чечик / тюбик?

Статистика недели: Где дивиденды, Лебовский?

🐌 Дивидендная доходность S&P500 опустилась до 1,2% – это минимум с 2000 года. Хотя, у меня такой вопрос: почему никто не считает эту статистику с учетом байбэков? Мы тут не так давно разбирались в отдельном посте с Дамодараном, почему их тоже надо обязательно учитывать.

Лонгрид недели: Сирийские расклады

🐌 Если вы, как и я, вообще не шарите за контекст того, что там происходит в Сирии – то вот здесь и вот тут Томас Пуэйо раскладывает базу: кому там что нужно в регионе, откуда есть пошел такой замес, и так далее. Мне было очень интересно!

Интервью недели: Подкаст, в котором Тарантино многозначительно молчит

🐌 Рассказываю вам об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе, и который мне понравился. На этот раз у нас свежачок: киношники Тарантино и Эвери в гостях у Джо Рогана. Как обычно, подробнее о том, что мне в этом интервью показалось интересным, можно посмотреть в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 Совет ЕС утвердил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне с 1 января. Кипр, ну ты сам-то там чё, когда уже?

Бонусный пост: Разбираемся с хедж-фондами

🐌 У меня тут недавно вышло интервью с Андреем Мовчаном, и когда я попытался проверить одно из его утверждений (о том, что «средний хедж-фонд за последние 25 лет обогнал S&P500»), я немножко свалился в кроличью нору. Спойлер: там всё на самом деле непросто, но довольно интересно! Подробнее вот в этой серии постов.