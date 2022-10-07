Трамп выпустил щиткоин на $75 млрд из воздуха, а также геймерский скандал вокруг Илона Маска

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: подтверждение покупки вибраторов через Госуслуги, испанский налог на покупку жилья в размере 100%, ограничение срока казахстанских карточек в 1 год, блокировка TikTok в США, увольнения в Meta (запрещена в РФ), взрыв Starship, Tether-небоскреб в Сальвадоре, а также RIP Дэвид Линч.

Новый дед, кажется, сейчас всем покажет

🐌 Дональд Трамп выпустил свою официальную президентскую фотокарточку на следующие четыре года, и она... скажем так, несколько отличается по вайбам от предыдущей. Новое выражение заточки мистера президента недвусмысленно скопировано с его позапрошлогоднего «арестантского снимка» и обещает нам всем интересные, кхм, времена.

Как говорится: «был масик – стал штрих!»

🐌 В пятницу 18 января Донни объявил о том, что он запускает новый щиткоин мемкоин $TRUMP. Причем, поначалу даже не все поняли: то ли это соцсети деда взломали криптожулики; то ли циничность самого Трампа и правда вышла на качественно новый уровень.

По внешним признакам движуха и правда была похожа на скам: Трампкоин выпущен на блокчейне Солана (где сейчас ежедневно выходят тыщи новых бессмысленных и беспощадных щиткоинов), а 80% всех монет припасены на одном кошельке (Трампа, конечно). Но нет, всё это и правда является официальным проектом нового президента США.

Ну как: в должность Трамп вступает только сегодня (в понедельник 20 января) – возможно, именно поэтому запуск мемной крипты он поторопился устроить именно за несколько дней до этой даты. Типа, «да я же еще не президент даже, что плохого в том, что я немного подниму бабла на хайпе?»

Подзаработать и правда вышло неплохо: в сети разгоняют истории про «трейдера, который купил Трампкоинов на миллион баксов по $0,18 и за несколько часов заработал прибыль в $70 млн (+7000%)». Учитывая то, что чувак закупился в первые 90 секунд после анонса запуска – есть определенные подозрения, что он был немного в курсе происходящего заранее...

В общем, в новом мире прекрасных финансов будущего, для достижения успеха на поприще трейдинга надо читать не классический труд Грэма «Разумный инвестор», а скорее что-нибудь вроде учебника «Безумный инвестор»

По состоянию на воскресенье токен торговался на уровнях до $75, что дает оценку свободно обращающихся монет в $15 млрд (можно сказать, что эта «ценность» была создана буквально из воздуха менее чем за 48 часов). И еще $60 млрд, получается, сейчас заморожено «до лучших времен» на кошельках компании, принадлежащей самому Трампу. Чтоб я так жил!

Как отмечают в Хвиттере (запрещен в РФ): «Если вы купили Трампкоин на запуске, то вы обогнали по доходности индекс S&P500 аж с 1971 года»

Кстати, помните, как в сентябре прошлого года Дональд говорил «а чё, так может нам крипта поможет погасить госдолг США»? Будет очень забавно, если в итоге уже действующий президент издаст указ «отныне все $35 триллионов нашего госдолга будут гаситься исключительно Трампкоинами!» (Окей, ладно, я просто рофлю здесь – с точки зрения макроэкономики это какая-то бессмыслица.)

UPD: Господи, помилуй и прости, теперь и у Мелании свой собственный щиткоин. Что дальше? Официальная крипта сына подруги мамы шофёра Трампа??

И к другим трампоновостям

🐌 Кореша Трампа из республиканцев, говорят, уже подготовили к скорейшему принятию законодательный акт с прекрасным названием Make Greenland Great Again («Сделаем Гренландию снова великой»). Если его примут – то новоинаугурированный президент сможет сразу же начать переговоры о покупке этой страны у Дании. Кстати, по опросам среди самих гренландян, вроде бы, 57% были бы не прочь получить себе паспорт с лысым орлом.

То чувство, когда в приступе шопоголизма зашел на Озон и надобавлял в корзину разных глупеньковых покупок, которые потом всё равно будут пылиться на полке

🐌 Кстати, ранее Трамп обещал запилить для Америки «самый великий суверенный фонд благосостояния в мире». Так вот, в США уже есть небольшой фонд на $50 млрд под названием US International Development Finance Corporation (DFC), который сейчас инвестирует во всякие «правильные» проекты в других странах. Так вот, сейчас ходят слухи, что как раз этот фонд перебрендируют под Трампа, напихают туда кучу новых денег – и будут использовать для финансирования вот этих интересных земельных покупок деда.

Тем временем, братишка Илон уже намекает, кто там будет следующим после Гренландии

🐌 А еще новый президент объявил, что Мел Гибсон, Сильвестр Сталлоне и Джон Войт станут его спецпосланниками в Голливуде. Будут, получается, «добрым словом» убеждать киноделов снимать свои шедевры на территории Штатов, а не в других странах (даже если там обещают под это дело приятные налоговые льготы). Ну и может, заодно, за «повесточкой» тоже будут следить? 🤔

Мне кажется, надо еще старину Арни вернуть на пост губернатора Калифорнии – и они там тогда все вместе, не отрываясь от государственной деятельности, смогут реализовывать фильм «Неудержимые» в реальной жизни

Лонгрид недели: экономике России кранты, или еще нет?

🐌 Неделю назад в блоге под названием Navigating Russia экс-банкира Morgan Stanley Крейга Кеннеди вышла большая статья Russia’s Hidden War Debt, которая наделала много шуму. Краткая суть там такова, что официальные затраты на войну по бюджету РФ (которые мы можем прикинуть только примерно) составляют только половину от настоящих затрат; а вторая половина этого айсберга запрятана в кредитном пузыре льготного заемного финансирования от банков. И, дескать, этот пузырь вот-вот лопнет!

У Гриши Баженова вышел подробный разбор этой статьи – где он, как привыкший к вдумчивой работе с данными российский макроэкономист, пытается независимо воссоздать ход мыслей мистера Кеннеди. Спойлер: получается, ну, так себе. Кажется, местами мистер Кеннеди просто пытается натянуть сову на глобус.

Вообще, макроэкономика – это сложно! Чтобы в ней хоть немного разбираться – по уму, надо годами копаться в данных очень кропотливо. Поэтому лично я на эту тему стараюсь умничать поменьше (я не копался).

На всякий случай напомню, что через полтора месяца (в марте 2025-го) мы будем отмечать трехлетнюю годовщину с того момента, когда «российской экономике оставалось 3–4 месяца»

Новости российского рынка

🐌 Clearstream сообщил некоторым российским инвесторам, что их депозитарные расписки на акции российских компаний где-то там застряли в недрах американского Bank of New York – так что, счастливые клиенты-держатели их теперь даже не видят в своих брокерских отчетах.

Как сообщили представители европейского депозитария клиентам: «Не, ну эти расписки точно 100% где-то там лежат! Зуб даем! Наверное...»

🐌 Антон Воробьев вот здесь делится своей болью по поводу налога на матвыгоду по внебиржевым сделкам с ценными бумаги, который внезапно возник в 2024 году.

Бешеный принтер: опять делает BRRRRRR

🐌 Специальный комитет Госдумы РФ по безопасности готовит целый пакет законопроектов для противодействия главной опасности, угрожающей стране: это, конечно же, иноагенты! От них как-то дополнительно защитят сферу образования (хотя, куда уж там сильнее?), а также введут новые инструменты для прищучивания самых вредных иноагентов – тех, которые за рубежом живут.

🐌 Впрочем, даже и без всякого ужесточения законов – бороться с иноагентами у государства вполне получается и прямо сейчас. На прошлой неделе суд арестовал российскую недвижимость Моргенштерна как раз за нарушение этих самых иноагентских «правил жизни».

Сам артист написал у себя [в запрещенном в РФ экстремистском Инстаграме], что весь 2024 год он не очень успешно боролся с депрессией – мемы выше, так сказать, от самого автора

🐌 Рубрика «Да тут просто достаточно заголовка, без комментариев»: Россиян захотели обязать подтверждать возраст через «Госуслуги» при покупке вибраторов.

Киберпанк, который мы заслужили

🐌 И немножко про зарубежный бешеный принтер: в Испании подумывают над введением налога на покупку недвижимости понаехавшими нерезидентами не из Евросоюза в размере, внимание, 100%! Вот это, конечно, социалистическая утопия: при покупке домика на берегу Средиземного моря – нужно сразу еще один такой же купить «тому дяде». =)

Новости санкций

🐌 США ввели санкции против кыргызского банка Керемет – его обвиняют в содействии по обходу антироссийских санкций.

🐌 В Казахстане, глядя на это, утерли пот со лба – и на всякий случай ввели ограничение на максимальный срок выдачи банковских карт для нерезидентов страны в размере 12 месяцев (на уже выданные ранее карты распространяться не будет).

Как говорится, спонсор законопроекта – министерство туризма Казахстана (фото из личного архива П. Дурова)

Новости американского рынка

🐌 В США вышли свежие данные по инфляции: 2,9% годовых, выше чем раньше, вернулись к показателям 9-месячной давности, ужас-ужас! Но так называемая базовая инфляция (core inflation, без продуктов питания и энергии) достигла 3,2% – это на 0,1% меньше, чем ожидали аналитики, ура-ура!! Короче, акции и облигации на прошлой неделе стрельнули вверх, такие дела.

В России, к слову, итоговая инфляция за 2024 год успокоилась на отметке 9,5% – выше за последние 9 лет было только в 2022 году, 11,9% (ребята из Астры почему-то постеснялись нарисовать этот год на картинке)

🐌 Джанет Йеллен из Минфина США вечером пятницы (перед уходом с работы) объявила: «Мы тут, кстати, в потолок госдолга опять уперлись, на следующей неделе ща будем чрезвычайные меры принимать, ну всё, пока, нет времени объяснять!». Ну, мы знаем, как эти пугалки про «страшный потолок» работают: всё в итоге поднимут, куда надо, и гундеть не будут.

🐌 Квази-хедж-фондовая расследовательская компания Hindenburg Research, подарившая нам кучу мемных разоблачений разных бизнесов (включая Nikola, Block, Roblox и Фридом Финанс), объявила о закрытии. Ее основатель Нейт Андерсон сказал, что он устал и мухожук, и вообще пойдет заниматься более интересными вещами. А еще по его словам выходит, что по следам расследований Гинденбурга аж 100 человек (включая миллиардеро-олигархов) осудили по гражданским и уголовным делам. Я бы на месте Нейта после такого ходил бы по улицам только с охраной...

Новости соцсетей

🐌 С вечера 18 января ТикТок перестал работать в США: его демократически забанили по всей стране в рамках борьбы с тлетворным влиянием востока (компания-то китайская!). Интересно, что в сообщении о блокировке, которое видят грустные зумеры-американцы при попытке открыть приложение, есть фраза «Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что он будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность». Ух, прямо взасос поцеловали, разве что «пахнет, как роза!» не прибавили. =)

Пока основной итог блокировки заключается в том, что американская молодежь массово мигрировала в китайскую же соцсеть RedNote – за несколько дней там зарегистрировали более 700 тысяч новых аккаунтов.

Вот уж «поборолись с китайским влиянием и риском шпионажа», вопросов нет!!

Вообще, бана ТикТока можно было бы избежать, если б компанию у китайцев выкупил кто-то с паспортом «правильного цвета» – какое-то время даже ходили слухи, что им может стать то ли Илон Маск, то ли ютубер Mr. Beast. Но время покажет, чем там в итоге сердце успокоится.

UPD: Трамп уже заявил, что все вопросики с разблокировкой ТикТока порешает лично в понедельник сразу после инаугурации, надо только передать ТикТок на 50% в госсобственность, лол. А гендиром туда надо поставить Константина Эрнста, я считаю!

Вот так вот, в общем. Дедушку еще раз от души смачно поцеловали в междущёчье!

🐌 Тем временем, у инстаблогеров (да, такие еще остались) тоже трагедия: в приложении сменили показ превьюшек картинок в профиле с квадратного аспекта на прямоугольный 4-к-5. И у тех, кто тщательно «мостил» себе аккаунт мозаикой из сочетающихся на превью кусочков, случился полный разрыв жопы профиля.

Эк тебя поплющило, братан

🐌 Meta (запрещена в РФ) планирует сократить 5% сотрудников. Экстремисты, что с них взять! Надеюсь, хотя бы чувака, который подложил свинью инстаграмерам (см. выше), тоже карма настигнет...

Масковские новости недели

🐌 Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвиняет Илона Маска в том, что тот обманул американских инвесторов: тайно в 2022 году начал скупать акции Твиттера (запрещен в РФ), не предупредив об этом публично (что вызвало бы скачок цены), хотя был обязан. В итоге сэкономил скромную сумму в $150 млн. Тут всё довольно понятно: Маск реально нарушил закон. Интересно, поможет ли ему корешение с Трампом в решении этой судебной проблемки?

🐌 Евросоюз, тем временем, тоже расследует алгоритмы Хвиттера на предмет того, не вмешивались ли они в выборы Германии путем буста правой партии «Альтернатива для Германии»?

🐌 Вокруг Маска разворачивается геймерский скандал. В недавнем подкасте у Джо Рогана олигарх похвастался тем, что входит в топ-20 игроков в Diablo IV. При этом, по оценке других топовых игроков, чтобы достичь такого уровня – нужно реально задротить за компом нон-стоп круглыми сутками. А Илон, вроде как, еще должен когда-то успевать одновременно рулить пятком крупных технологических компаний...

«А сфоткай, как я типа чара прокачиваю»

В другой ролевой игре, Path of Exile 2, у Маска тоже элитно-хардкорный персонаж 95-го уровня, но он сам при этом на лайвстриме путался в базовых механиках игры. В комментах там охарактеризовали нубский подход Илона к игре в том ключе, что он «играет как дед Джо Байден».

Если честно, выходит какой-то прямо textbook small dick energy (извините)

Новости космополетизма

🐌 У Безосовского (не «бесовского», не путайте) Blue Origin ракета впервые успешно вылетела на орбиту. Правда, первая ступень потом не смогла нормально сесть на платформу в океане и оказалась полностью потрачена.

Илон рад за коллегу! Хоть они, по идее, и конкуренты

🐌 А вот у SpaceX с полетами на прошлой неделе не задалось: в ходе 7-го испытания космолет Starship взорвался то ли в воздухе, то ли даже над воздухом (я не астроном, не бейте). Вроде как, из-за утечки то ли кислорода, то ли топлива.

Кадры с падающими обломками ракеты вышли очень красивые. Правда, пишут, что это всё весьма опасно для обычных самолетов, которые там в этот момент летали на районе. Как бы то ни было, у SpaceX хотя бы зато получилось нормально посадить обратно первую ступень (в отличие от ребят из Blue Origin).

Новости искусственных интеллектов

🐌 США решили, что делиться самыми передовыми ИИ-чипами со всем миром – это как-то слишком щедро. Теперь только 18 избранных стран (все сплошь союзники Штатов, вот то совпадение!) смогут покупать их без ограничений, а остальным придется довольствоваться квотой в 50 тысяч штук. Нвидия недовольно урчит, но сделать ничего с этим не может.

Карта допустимых областей поставки топовых чипов однозначно подтверждает шутку про «абсолютно любую статистику, нанесенную на карту» (если вы понимаете, о чем я)

🐌 OpenAI сначала расформировала свое подразделение робототехники, а теперь, похоже, восстанавливает его обратно. Пишут, что артель робототехников имени Сэма Альтмана сфокусируется на разработке «адаптивных и универсальных роботов, работающих в реальных условиях». Перевожу на человечий язык: терминаторов они собрались делать, конечно же!!

🐌 У ютуб-канала Australian Open не было прав на прямую трансляцию турнира по теннису, поэтому они хитро выкрутились: одной нейросеткой считали информацию о движениях игроков и мяча из официального видеопотока, а потом с помощью другой нейросетки сгенерировали уже свое мультяшное видео, где смешные челобучки полностью повторяют движения реальных спортсменов. Посмотрите сами видео, я пока не могу понять: это скорее кринж, или кек?

🐌 Дейв Вайсер (фаундер Gett) запустил некоммерческий проект KamaLama – там можно заполнить анкету про свое здоровье и получить оценку ожидаемой продолжительности жизни + советы по ее продлению. Якобы там AI-модели изучили более миллиарда научных работ и на базе этого родилась такая вот модель оценки. Начинание прикольное и полезное (я сам давно думаю про такой же «калькулятор»), но вот в искусственный интеллект я тут верю слабо – поэтому попросил ребят опубликовать вайтпейпер с описанием их методологии. Потом почитаем и поразмышляем над ним, если они его-таки выпустят!

Мне эта Камала насчитала 81 год ожидаемой жизни – но, говорит, если с холестерином и витамином B12 разберусь, то может вообще до 94-х будем кутить!

RIP недели: Дэвид Линч

🐌 Дэвид Линч, к сожалению, всё. Земля пухом! Не дожил четырех дней до 79-летия...

Ребята из SETTERS сделали подборку топовых видеофрагментов с культовым режиссером. Всё-таки, Линч был настоящим рокером: зацените хотя бы вот это видео, где он засовывает в рот трусики дорогой соведущей передачи, чтобы попытаться произнести никнейм подписчика. Fucking legend!

А мои друзья из Level One расшарили бесплатный доступ к лекции «Дэвид Линч: жизнь, творчество, сюрреализм» от киноведа Олега Грознова (там символическая цена в 1 рубль). Я пока не успел посмотреть, но у них quality control на уровне – так что уверен, тут тоже лекция крутая должна быть.

Новости крипты

🐌 Биткоин на радостях подрос до $105к. Я на всякий случай продал еще 20% своих заходленных запасов (прошлые 20% продавал месяц назад по курсу в районе $100к). Не является никому рекомендацией, конечно же.

🐌 Саша «Digital Ниндзя» Ильин выложил пост со ссылкой на расследование про Павла Дурова – как он там с другими телеграмщиками зловредно отмывает деньги. При всём уважении к Саше, как только я увидел, что речь идет о расследовании за авторством анонимных мамкиных крипто-колобков под псевдонимом Ghost in the Block – дальше серьезно читать не смог. =) Хотя, то, что в криптотелеграме мутятся разные мутки – само по себе меня не сильно удивит, конечно.

🐌 Тем временем, TONcoin обещают вывести на рынок США. Вот что Трамп животворящий-то делает!! Хотя, морального предшественника TON в виде монеты Gram тоже ведь при Трампе запретили – но времена тогда, безусловно, совсем другие были...

🐌 Tether перенесет свою штаб-квартиру из Британских Виргинских островов в Сальвадор. Если вы не помните – это та страна, где сильно биткойнутый президент Найиб Букеле. Этот самый президент уже на радостях проговорился, что тезеровцы пообещали ему построить в стране здоровенный крипто-небоскреб Tether Tower.

Мистер Букеле, не хочу вас расстраивать, но я чую в этой затее какой-то легкий найиб... Небоскребы строятся долго, а криптозима на рынке случается каждые 3–4 года, имейте в виду

🐌 Бывшие пользователи обанкротившейся FTX из ряда стран (включая РФ и Украину) не могут получить причитающуюся им компенсацию от биржи. Ведь распределяется она через криптобиржи Kraken и BitGo – а они с клиентами из этих стран принципиально не работают. А вы думали, что это только в Сбере работает магическая фраза «вы где крипту свою покупали, в то отделение за компенсацией и идите!»

🐌 В Т-Ж вышла поучительная статья про p2p-сделки с криптой в РФ, обязательно прочтите. TLDR: Дама продала USDT на 100 тыс. рублей, деньги пришли от дропа, потом дроп на нее пожаловался в банк как на мошенницу – из-за этого ей централизованно заблокировали счета сразу во всех банках. Деньги в итоге пришлось вернуть, чтобы снять это «банковское проклятие».

161-ФЗ – даже еще более весело, чем знакомый нам всем 115-ФЗ

Статистика недели

🐌 Дизраптор выложил пугающий график: зумеры перестают пить! Окей, молодцы, конечно... Но я, как писал в своем посте «Бухаем для ЗОЖа», бокальчик красного в день всё же выпиваю.

🐌 Недавнее исследование показало, что те, кто колют себе Оземпик, начинают тратить на продукты примерно на 6% меньше (доходит до экономии в $690 в год). Правда, сами эти лекарства без страховки стоят в Штатах аж штуку баксов в месяц – так что экономия тут выходит сомнительная. Но это в США, а в России, вроде как, аналогичные дженерики стоят сильно дешевле (кстати, россияне закупились ими в 2024 году на 6 млрд рублей).

Мем недели

Как говорится, «Мем недели. Режиссер А. Балабанов»

Интервью недели

🐌 В этой рубрике я обычно рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. Но в этот раз будет выпуск, в котором я сам поучаствовал: это лучший подкаст про крипту на русском «Базовый Блок», в котором мы с ребятами разбираем большой доклад Messari про крипторынок (итоги 2024 года и прогнозы на 2025-й). Подробнее о том, что мне там показалось интересным, рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 Моему любимому банку для предпринимателей Точка исполнилось 10 лет! Поздравляю ребят с праздником – желаю довольных утконосов и успехов в бизнесе. =)

Бонусные посты недели