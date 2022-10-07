Главные мемы с инаугурации Трампа, а также AI-Stargate на 500 миллиардов баксов

Самая мемная инаугурация в истории
🐌 Главное событие прошлой недели: 20 января Дональд Трамп опять (снова) стал президентом США на ближайшие четыре года. Кажется, по количеству сгенерированных кеков церемония его инаугурирования будет навеки вписана в историю...
Илон Маск так расчувствовался на сцене, что наглядно показал рукой, как в будущем будут летать ракеты SpaceX (от сердца к Марсу, конечно же) – на всякий случай, дважды. Нетаньяху (премьер-министр Израиля) уже поспешил сказать, что «это не то, что вы все подумали». А вот сам Маск почему-то решил глубинный смысл своих жестов не объяснять. Возможно, просто думал в этот момент о Римской империи – с кем не бывает!
Мелания Трамп (теперешняя первая FLOTUS-леди) пришла на инаугурацию в плотно натянутой на глаза черной шляпе с широкими полями. Никто не мог понять, в чем фишка выбора именно такого головного убора, пока Дональд не попытался поцеловать Меланию. Тут-то всё и стало ясно! Спойлер: он физически не смог этого сделать.
Всех самых богатых технобро-миллиардеров мира почетно выставили в первый ряд. Марк Цукерберг стоял рядом с невестой Безоса – можно сказать, повезло получить VIP-место с самым лучшим обзором!
Ладно, всё не буду здесь перечислять, но вот тут есть пятиминутная видеонарезка самых забавных моментов с церемонии. Мне кажется, у Вэнса очень милашная семья!
Трамп подписал всё (вообще всё)
🐌 В первый же день своего президентства Дональд подписал почти двести указов, ну и потом в последующие дни еще догнался. В этом списке:
Отменил аж 78 «вредоносных» указов предыдущего деда (Байдена), в том числе – записал обратно Кубу в «террористические государства» и отменил всякие программы по поощрению развития электротранспорта.
Заморозил набор госслужащих в федеральные органы, а всем текущим служащим запретил работать на удаленке.
Создал DOGE-департамент для борьбы с бюрократией во главе с Илоном Маском (Вивека Рамасвами оттуда в итоге «ушли» – кажется, они там что-то с Маском не поделили).
Отсрочил блокировку ТикТока на 75 дней.
Вывел Америку из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.
На 90 дней приостановил все программы помощи иностранным государствам (для аудита их соответствия изменившейся повесточке).
Помиловал полторы тыщи человек по делу о штурме Капитолия во главе с рогатым шаманом (при этом, примерно человек 15 были оправданы не полностью).
Ввел чрезвычайное положение: наказал военным разобраться с миграционной ситуацией на границе с Мексикой и в целом затянуть там гаечки потуже.
Отменил выдачу гражданств детям нерезидентов по праву рождения на американской земле (правда, это отмену сразу отменили обратно в суде как «антиконституционную»).
Тщательно пересчитал все биологические полы и записал на бумажке, что их вышло всего два. Теперь в США официально есть только самки (тот пол, который производит крупные репродуктивные клетки) и самцы (производители малых репродуктивных клеток), такие дела. Всякие госпрограммы по дайверсити и инклюзивности объявлены незаконными – судя по всему, их сейчас быстренько свернут.
Переименовал Мексиканский залив в Американский! (А чё, так можно было?)
Трамп и крипта
🐌 Дональд подписал указ о регулировании крипты. В рамках него криптоцарь (да) Дэвид Сакс должен с остальными пацанами придумать, как они в США будут создавать «национальную криптозаначку» («national digital asset stockpile», не шучу). Цена биткоина на это отреагировала... примерно никак, один BTC по-прежнему стоит ~$105k. А еще Трамп в указе запретил даже думать про CBDC (официальный цифровой криптодоллар)!
🐌 На пресс-конференции после инаугурации Трамп сказал, что «мало что знает» о мемкоине с его именем. Ну, еще бы: если когда-нибудь будет судебное разбирательство на эту тему – лучше сразу говорить, что оно как-то само вообще возникло! Кстати, официальный Трампкоин сейчас торгуется в просадке на 58% от пиковых значений.
🐌 Шутка из прошлого дайджеста про скорый выпуск «щиткоина сына подруги мамы шофёра Трампа» оказалась пророческой: пастор Лоренцо Сьюэлл, который прочитал проповедь на инаугурации Трампа, почти сразу после этого попробовал запампить мемкоин $LORENZO имени себя. Но вышло как-то не очень – не взлетело, короче.
🐌 Тем временем, в ЛДПР уже предложили создать $ZHIRICOIN в честь покойного Владимира Вольфовича. Ну, такое...
Трамп и криптолибертарианцы
🐌 Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта – либертарианца, который рулил подпольным крипто-маркетплейсом Silk Road (в основном специализирующимся на веществах) и получил за это пожизненный срок. Вот здесь описывается, как вообще эту идею долоббировали до Трампа.
Но вообще, если вы раньше не следили за историей Ульбрихта – то рекомендую прочитать вот этот лонг-лонгрид Wired в двух частях, там весьма интересно. Неиронично напоминает сериал Breaking Bad: как чувак прошел путь от анонимного инди-прогера с либертарианскими идеями под ником Dread Pirate Roberts до заказа убийств неудобных коллег, которые могли бы сдать его органам, с обоснованием в стиле «не, ну на свободном Диком Западе и не такое еще могли сделать...»
Хотя, справедливости ради, в заказных убийствах его в итоге официально обвинять не стали – но предполагаю, что причиной этому только то, что технически весьма сложно было бы на 100% привязать сообщения в чате от его админки лично к нему.
И сразу к другим уголовным новостям крипты
🐌 Суд Техаса официально отменил санкции США против крипто-прайваси протокола Tornado Cash. Котировки их родной монеты TORN скакнули вверх в три раза, однако разработчикам протокола, против которых сейчас в разной стадии идут уголовные дела (Алексей Перцев, Роман Шторм и Роман Семенов) от этого пока не сильно легче. Кстати, они никаких киллеров, вроде бы, и не нанимали вовсе. 🤔
🐌 Дэвида Балланда (кофаундера холодного криптокошелька Ledger) вместе с женой похитили во Франции ради криптовыкупа. Ребята из органов их в итоге освободили, но криптану успели отпилить палец (для ускорения процесса сбора и перевода денег). Десяток человек по этому делу уже арестовали.
Трамп и мегапроект недели: Stargate Project
🐌 На прессухе Дональда Трампа был с помпой объявлен «крупнейший AI-проект в истории» под названием Stargate: OpenAI, Softbank и Oracle обещают где-то найти и вложить в постройку инфраструктуры для ИИ на американской почве аж полтриллиона баксов в ближайшие пять лет.
Это много! Для сравнения: как пишет Игорь Котенков, Манхэттенский проект стоил всего $30 млрд (с поправкой на инфляцию, в текущих ценах), а полет на Луну – $257 млрд. Но в данном случае не очень понятна роль государства США (ну, кроме пиара Трампа): оно, вроде бы, никак не вкладывается, и на бенефиты от проекта не претендует. Вся инфраструктура должна эксклюзивно достаться OpenAI, а бабками должны скинуться частные инвесторы.
Вообще, всё это дело немного напоминает пиар-шумиху. В прессе некие источники рассказывают, что структура проекта окончательно еще не приземлена, а финансирование на нужные суммы не привлечено – этим еще надо будет заниматься в будущем. Особо громко по этому поводу возмущается Илон Маск (ну там и так ясно, у этого просто дичайше печет от всего, что связано с Сэмом Альтманом).
Что тут интересно: крепкая дружба OpenAI и Microsoft, похоже, уже не такая уж и дружба. Майкрософт к голландскому старгейт-штурвалу не пригласили, да те и не особо хотели, кажется: CEO Сатья Наделла написал в Твиттере (запрещен в РФ) что-то вроде «мы свои $80 млн и так вложим в реально полезные вещи, а не в эту вашу расхайпованную шляпу!».
Получается, вваливать безлимитное бабло в компьют для будущего сверхинтеллекта готовы: OpenAI вместе с Oracle и Софтбанком; еще одна команда – это Microsoft с Блэкроками; и отдельно в сторонке не у дел стоит грустный Илон со своим xAI и без баблового трубопровода. Может, в этом и есть секрет его необычного поведения на инаугурации? Будет потом говорить: «Я почему раньше злой был – потому что у меня
велосипеда $500 млрд на датацентры не было!».
И другие новости AI
🐌 Как вы помните, США щемит Китай на рынке AI путем ограничения доступа к топовым чипам Nvidia. Ну и вот: на прошлой неделе относительно ноунейм-компания из Китая выпустила open-source LLM-модель DeepSeek r1, которая была натренирована всего за 2 месяца с затратами в $5+ млн (смешные деньги) – и при этом по бенчмаркам плюс-минус может тягаться с закрытыми и дорогими моделями от OpenAI. Учитывая то, что стоимость обращения к модели меньше, чем у Альтмана, примерно в 10 раз – в индустрии сейчас все ссут кипятком по этому поводу.
За деталями можете посмотреть вот этот лонгрид от Зви. И еще вот здесь можно прочитать интересный лонгрид про то, что всё это может означать для рынка AI.
🐌 OpenAI запустил новую фичу: Operator – ИИ-агент, который может шерудиться мышкой в браузере и пытаться выполнять ваши задания (некоторые подробности от Котенкова вот здесь). Нам, европейцам, пока попробовать не дают (хотя, с американским VPN вроде должно работать).
🐌 А еще OpenAI встряли в так называемый Бенчмаркгейт: сначала они торжественно объявили о том, что их модель о3 сокрушительно порешала один сложный математический бенчмарк – а позже выяснилось, что они втайне финансировали разработчика этого бенчмарка и запрещали ему это публично раскрывать. На словах ребята Альтмана говорят, что секретная инфа от разработчика никак не использовалась при тренировке модели, но... а чё они еще могут сказать? 🤔
Инвестиции в формате Non-White Only
🐌 Вам сейчас будет казаться, что это шутка, но не это не шутка. Руководство Чикаго разрешило построить в городе новое казино, но с одним условием: оно должно на 25% принадлежать женщинам или меньшинствам. И теперь компания-организатор процесса делает специальный выпуск акций с пометкой «это только для угнетенных слоев, белых цисгендерных мужиков просим сразу идти лесом».
Отдельный кек – это то, что им приходится прибегать к хитрому финансовому инжинирингу и продавать меньшинствам долю в казино, по сути, с плечом 10-к-1, чтобы набрать нужную квоту. Короче, кругом какое-то сомнительное мероприятие.
Новости российского рынка
🐌 Юникредит банк остановил переводы в евро из России по требованию ЕЦБ. Райф уже давно сделал так же.
🐌 Алкомаркеты «Красное и белое» массово закрываются в Вологодской области: с 1 марта там вступит в силу своего рода сухой закон – алкашку можно будет продавать по будням только два часа в день.
🐌 Зачистка челябинского большого бизнеса продолжается: с бывших владельцев макаронно-коррупционного бизнеса «Макфа» взыскали по суду всю заработанную прибыль за последние 20 лет – почти 20 млрд рублей.
🐌 Зловредные хакеры покрали у россиян 40 млн рублей с использованием NFC-чипов смартфонов через приложение NFCGate.
🐌 Сбер и НСПК собрались запускать в России в 2025 году единый сервис оплаты лицом. Уверен, хакеры уже потирают свои ручонки!
🐌 Не вникал в детали, но там происходит какой-то новый налоговый скандал с несправедливым налогообложением по распискам на акции Х5 и Русагро. Их наредомицилировали таким хитрым образом, что по Русагро, к примеру, получится зачесть в налоговую базу только 11% от затрат на приобретение!
Скандал недели: Концептуальный журналист как социальный конструкт
🐌 Вы хорошо разбираетесь в современном искусстве? Как вам, например, такая концептуальная акция: юная журналистка под псевдонимом Асия Несоевая два года публиковала придуманные буллщит-материалы от воображаемых «источников» в куче оппозиционных СМИ. Закончилось всё совершенно закономерным образом.
Исследования недели
🐌 Твиттерская Aella (запрещен в РФ) провела крутое исследование с говорящим заголовком «Люди понятия не имеют, насколько они секси или нет».
🐌 Британские ученые пожмакали большие данные и у них вышло, что обеспеченные люди из топ-20% по капиталу в США ($250k+) живут на 13 лет дольше, чем нижние 10% (нулевые или отрицательные чистые активы). Это что же, получается, быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным??
🐌 Вот тут ребята утверждают, что массовая ребалансировка индексных фондов приводит к тому, что они в среднем теряют на неэффективностях как минимум на 0,4% годовых (по сравнению с вариантом более ленивой ребалансировки «в своем режиме»).
Статистика недели
🐌 В Штатах люди настолько резво обкололись этими вашими дичайше эффективными оземпиками, что уровень массового ожирения впервые за последние 50 лет начал снижаться.
Интервью недели
🐌 То интервью, о котором вы сейчас подумали, я тоже посмотрел – но рекомендовать его не готов. Поржал только над тем, как Дудь (признан Минюстом иноагентом) после пятичасовой сидячей записи с видимыми сложностями еле-еле смог подняться на ноги в конце...
А вот мне более любопытным показался визит Марка Цукерберга к Джо Рогану. Что я там считаю интересным и достойным внимания – как обычно, рассказал в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.
Хорошая новость недели
🐌 Юру нашего Борисова номинировали на Оскар за роль второго плана в «Аноре»! (Кстати, вы смотрели? Поделитесь отзывом, у нас в нашем секретном киноклубе RationalAnswer мнения разделились.)
Бонусный пост недели
🐌 Рассказываю у себя в Телеграм-канале, что такое «стручковые хедж-фонды», и как они смогли завоевать финансовый мир. А еще у меня там завтра будет анонс нового крутого проекта, так что подпишитесь, если вы еще не. =)
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