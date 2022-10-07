Главные мемы с инаугурации Трампа, а также AI-Stargate на 500 миллиардов баксов

🐌 Главное событие прошлой недели: 20 января Дональд Трамп опять (снова) стал президентом США на ближайшие четыре года. Кажется, по количеству сгенерированных кеков церемония его инаугурирования будет навеки вписана в историю...

Илон Маск так расчувствовался на сцене, что наглядно показал рукой, как в будущем будут летать ракеты SpaceX (от сердца к Марсу, конечно же) – на всякий случай, дважды. Нетаньяху (премьер-министр Израиля) уже поспешил сказать, что «это не то, что вы все подумали». А вот сам Маск почему-то решил глубинный смысл своих жестов не объяснять. Возможно, просто думал в этот момент о Римской империи – с кем не бывает!

Да, это не шутка: Россия 24 официально денацифицировала Илона Маска

Мелания Трамп (теперешняя первая FLOTUS-леди) пришла на инаугурацию в плотно натянутой на глаза черной шляпе с широкими полями. Никто не мог понять, в чем фишка выбора именно такого головного убора, пока Дональд не попытался поцеловать Меланию. Тут-то всё и стало ясно! Спойлер: он физически не смог этого сделать.

Всех самых богатых технобро-миллиардеров мира почетно выставили в первый ряд. Марк Цукерберг стоял рядом с невестой Безоса – можно сказать, повезло получить VIP-место с самым лучшим обзором!

Нет, я НЕ БУДУ прикреплять здесь ту самую фотокарточку (Цук, запомни, ты мне должен)

Ладно, всё не буду здесь перечислять, но вот тут есть пятиминутная видеонарезка самых забавных моментов с церемонии. Мне кажется, у Вэнса очень милашная семья!