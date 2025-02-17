Павел Комаровский
Обзоры новостей

Взаимовыкуп Твиттера* и OpenAI, а также новые мемкоины от собак и президентов Аргентины

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: доллар по 90 рублей, блокировка BestChange в РФ, закон о борьбе с англицизмами, конституционный кризис в США, OpenAI обещает новую «модель-тимлида» GPT 5, а Tether купил кусок футбольного «Ювентуса».

*запрещен в РФ

Х/ф «Звонок»

🐌 За доллар внезапно опять стали давать по 90 рублей – получается, вернулись к курсам полугодовой давности. Индекс Мосбиржи вырос выше 3100 (такого тоже не видели с июля 2024-го). Причина всего этого? Один дед позвонил другому деду, такие дела!

По данным западных площадок, в какой-то момент за доллар и вовсе давали по 89 рублей
По данным западных площадок, в какой-то момент за доллар и вовсе давали по 89 рублей

🐌 По итогам звонка еще, кстати, в Россию выпустили криптана Александра Винника, который сидел в США по обвинениям в отмывании денег. В Твиттерах (запрещен в РФ) спекулируют, что у Винника теоретически могли бы быть припрятаны ключи от кошелька с $8 млрд биткоинов, стыренных с криптобиржи Mt.Gox (но это неточно).

Панорама уже придумала рабочую гипотезу, куда можно трудоустроить уважаемого криптоэксперта
Панорама уже придумала рабочую гипотезу, куда можно трудоустроить уважаемого криптоэксперта

Новости российского рынка

🐌 Центробанк на прошедшем заседании оставил ключевую ставку без изменений, 21%.

🐌 Годовая инфляция в России достигла 9,99%. Красиво, согласитесь!

🐌 Reuters якобы раздобыли где-то внутреннее мемо ЦБ для обсуждения с премьером, и там, дескать, все переживают насчет рисков для экономики – при низких ценах на нефть доходов бюджета будет маловато, а долгое сохранение высокой ставки из-за инфляции может навредить экономическому росту. Спасибо, кэп!

🐌 В РФ заблокировали агрегатор криптовалютных обменников BestChange. Такое случается уже в четвертый раз, все предыдущие разы его в итоге разблокировывали обратно. Но новая блокировка, похоже, связана со свежим криптозаконодательством – так что, возможно, на примере этого сервиса мы все и поймем, что теперь в России можно криптанам, а что нельзя.

Бешеный принтер (смешная часть)

🐌 Госдума приняла в первом чтении закон о защите русского языка. Планируется запретить писать на вывесках латиницей страшные зарубежные слова «COFFEE» и «SALE», а также давать неславянские названия жилым комплексам. Но кто уже успел зарегистрировать сомнительно-англицистическую торговую марку, тем, вроде бы, разрешат ей и дальше пользоваться. Не зря я в прошлом году бренд RationalAnswer (TM) зарегистрировал!! (Вообще, российские депутаты тут далеко не первые – см., к примеру, закон Тубона/Олгуда во Франции.)

🐌 Отдельным законом в Госдуме предлагается ввести единый закрытый перечень возможных имен для детей – чтобы защитить их от именования Пельменями, Тумбочками и Люциферами. Тут тоже депутаты неоригинальны: к примеру, похожий закон действует в Исландии (есть ли у них в списке имя «Пельменьсон» – я, к сожалению, не знаю).

В общем, времена, когда детям можно было говорить «в этой жизни ты можешь стать, кем захочешь!», уже в прошлом
В общем, времена, когда детям можно было говорить «в этой жизни ты можешь стать, кем захочешь!», уже в прошлом

🐌 Депутат Хамзаев из госдумского комитета по здоровью предлагает полностью запретить кальяны в РФ, потому что одни люди в них свои микробы вдувают, а потом другие их обратно выдувают. Но на самом деле, я думаю, он просто посмотрел интервью Вдудя (иноагент) с создателем песни «Дымок», и ему не понравилось...

Бешеный принтер (несмешная часть)

🐌 В Госдуме потихоньку двигаются к принятию поправки в статьи УК про «дискредитацию армии» и «призывы к санкциям». Если раньше по ним сначала полагалась лишь административка, то теперь хотят сразу сделать безотлагательную уголовную ответственность + конфискацию имущества (если там есть «корыстные побуждения»).

🐌 Внесен на рассмотрение законопроект об увеличении штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства с 1–5к до 10–20к руб., а также о продлении срока призыва для тех, кто почему-то не призвался вовремя.

🐌 Говорят, появились свидетельства того, что тот самый цифровой реестр воинского учета уже вовсю работает (и на него ссылаются в судах). Самый кек там – это то, что он, похоже, работает на базе платформы 1С.

Вижу текущую ситуацию в военкоматах примерно так
Вижу текущую ситуацию в военкоматах примерно так

Картинка недели + лонгрид недели

Мечта каждого сына: чтобы батя смотрел на него таким же взглядом, как Трамп смотрит на Маска во время брифинга в Белом доме
Мечта каждого сына: чтобы батя смотрел на него таким же взглядом, как Трамп смотрит на Маска во время брифинга в Белом доме

🐌 Вообще, конечно, Трамп с Маском там сейчас воротят в Штатах от души делов. Уже идут разговоры про то, что их попытка с налету «эффективно порешать все вопросики» немного похожа на нарушение конституции. Если вы совсем не в теме происходящего, то можете кратко прочитать вот здесь и здесь.

Новости искусственных интеллектов

🐌 Илон Маск предложил купить OpenAI целиком за $97,4 млрд. Сэм Альтман ответил встречным предложением «лучше мы выкупим ваш Твиттер (запрещен в РФ) за $9,74». На самом деле, это не просто веселая пикировка дерзких бизнесменов: там довольно интересная подоплека (также см. у Игоря Котенкова), связанная с текущим процессом по преобразованию некоммерческой «Мы просто хотим счастья для всех, и пусть никто не уйдет обиженным» OpenAI в более классическо-коммерческую «Нам просто нужны бабки, да» OpenAI. Ситуация эта довольно беспрецедентная с учетом масштаба компании и важности для человечества (сорри за пафос).

Милые бранятся – только тешатся
Милые бранятся – только тешатся

🐌 Тем временем, OpenAI обновила свой роадмап по выпуску новых моделей: ближайшая GPT 4.5 (Орион) будет последней моделью без «размышлятельной способности» и обещается совсем скоро, а полноценная GPT 5 будет делегировать задачи другим суб-моделькам и ее обещают сделать доступной бесплатно и без ограничений.

Получается, если в этом меме заменить «попугай» на «стохастический попугай», то это будет шутка про GPT 5
Получается, если в этом меме заменить «попугай» на «стохастический попугай», то это будет шутка про GPT 5

🐌 Французский Макрон пообещал, что французская AI-индустрия получит в ближайшие годы инвестиций на 109 млрд евро. План также известен как «Не менее амбициозная программа, чем штатовский Старгейт, только в пять раз меньше».

На столе у пацанов четыре стеклянных стакана и восемь пластиковых. Это явно глубокий символизм, осталось только понять – про что...
На столе у пацанов четыре стеклянных стакана и восемь пластиковых. Это явно глубокий символизм, осталось только понять – про что...

Новости крипты

🐌 Binance запрыгивает на хайп-трейн мемкоинов. Сначала стрельнул «тестовый» токен TST из обучающего видео криптобиржи про то, как, собственно, запускать новые коины – на пике капитализация этой монеты достигла почти $500 млн. Потом сам Чанпэн Чжао выложил фотку своей собани с подписью, разве что не впрямую говорящей «вот, пилите мемкоины с ней от души!».

Вот эту пушистую пупуху (справа) зовут Брокколи. Капитализация Брокколикоина на пике была выше 100 млн баксов.
Вот эту пушистую пупуху (справа) зовут Брокколи. Капитализация Брокколикоина на пике была выше 100 млн баксов.

🐌 В субботу президент Аргентины Милей запостил твит в поддержку токена LIBRA. Тот вырос до нескольких миллиардов долларов капитализации, а потом, понятно, камнем рухнул вниз. Кажется, среди нынешних президентов считается, что если ты не заскамил криптанов с помощью своего собственного щиткоина – то, типа, и президентство совсем зря проходит!

В современном мире, короче, сейчас есть только одно мерило престижа – до какой капитализации вы сможете запампить какой-нибудь щиткоин одним твитом. Главное потом – не забыть сказать, что в Pump & Dump виноваты некие «грязные крысы», а не вы…
В современном мире, короче, сейчас есть только одно мерило престижа – до какой капитализации вы сможете запампить какой-нибудь щиткоин одним твитом. Главное потом – не забыть сказать, что в Pump & Dump виноваты некие «грязные крысы», а не вы…

🐌 Tether купил себе кусочек культового итальянского футбольного клуба «Ювентус». Тоже, поди, сейчас какой-нибудь спецтокен запустят?

Статистика недели

🐌 Блумберг выпустил материал про «сквозные издержки» топовых хедж-фондов. Картинка ниже наглядно иллюстрирует ситуацию для фонда Balyasny: в 2023 году он заработал 15% доходности, только вот до инвесторов дошло всего 2,8% – всё остальное «растворилось» по пути в карманах управляющих. Подробнее про ситуацию с хедж-фондами и их комиссиями я писал вот в этой отдельной серии постов.

Вспоминается мультик про «справедливую дележку» вершков и корешков
Вспоминается мультик про «справедливую дележку» вершков и корешков

Интервью недели

🐌 В этой рубрике рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз это: серия из четырех выпусков Odd Lots под названием The Hidden History of Eurodollars. Подробнее о том, что мне там показалось интересным, рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 Ученые, кажется, наконец окончательно доказали, какой формы нужно выпускать диваны, чтобы их удобно было затаскивать по квадратным лестничным пролетам.

Вот она, абсолютная вершина диванных технологий. Асисяй был бы доволен!
Вот она, абсолютная вершина диванных технологий. Асисяй был бы доволен!

Бонусные посты

🐌 Детально разбираемся с байбэками (обратными выкупами акций), и почему это примерно то же самое, что и дивиденды. Осторожно, в комментах там массовые подгорания от инвесторов, кому «из обычного здравого смысла очевидно», что байбэки – это какая-то мутная разводка.

🐌 Reminder выпустил небольшую заметку «про пассивный доход» с моим участием. В комментах вроде пишут, что вышло неплохо.

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