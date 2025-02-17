Взаимовыкуп Твиттера* и OpenAI, а также новые мемкоины от собак и президентов Аргентины

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: доллар по 90 рублей, блокировка BestChange в РФ, закон о борьбе с англицизмами, конституционный кризис в США, OpenAI обещает новую «модель-тимлида» GPT 5, а Tether купил кусок футбольного «Ювентуса».

*запрещен в РФ

Х/ф «Звонок»

🐌 За доллар внезапно опять стали давать по 90 рублей – получается, вернулись к курсам полугодовой давности. Индекс Мосбиржи вырос выше 3100 (такого тоже не видели с июля 2024-го). Причина всего этого? Один дед позвонил другому деду, такие дела!

По данным западных площадок, в какой-то момент за доллар и вовсе давали по 89 рублей

🐌 По итогам звонка еще, кстати, в Россию выпустили криптана Александра Винника, который сидел в США по обвинениям в отмывании денег. В Твиттерах (запрещен в РФ) спекулируют, что у Винника теоретически могли бы быть припрятаны ключи от кошелька с $8 млрд биткоинов, стыренных с криптобиржи Mt.Gox (но это неточно).

Панорама уже придумала рабочую гипотезу, куда можно трудоустроить уважаемого криптоэксперта

Новости российского рынка

🐌 Центробанк на прошедшем заседании оставил ключевую ставку без изменений, 21%.

🐌 Годовая инфляция в России достигла 9,99%. Красиво, согласитесь!

🐌 Reuters якобы раздобыли где-то внутреннее мемо ЦБ для обсуждения с премьером, и там, дескать, все переживают насчет рисков для экономики – при низких ценах на нефть доходов бюджета будет маловато, а долгое сохранение высокой ставки из-за инфляции может навредить экономическому росту. Спасибо, кэп!

🐌 В РФ заблокировали агрегатор криптовалютных обменников BestChange. Такое случается уже в четвертый раз, все предыдущие разы его в итоге разблокировывали обратно. Но новая блокировка, похоже, связана со свежим криптозаконодательством – так что, возможно, на примере этого сервиса мы все и поймем, что теперь в России можно криптанам, а что нельзя.

Бешеный принтер (смешная часть)

🐌 Госдума приняла в первом чтении закон о защите русского языка. Планируется запретить писать на вывесках латиницей страшные зарубежные слова «COFFEE» и «SALE», а также давать неславянские названия жилым комплексам. Но кто уже успел зарегистрировать сомнительно-англицистическую торговую марку, тем, вроде бы, разрешат ей и дальше пользоваться. Не зря я в прошлом году бренд RationalAnswer (TM) зарегистрировал!! (Вообще, российские депутаты тут далеко не первые – см., к примеру, закон Тубона/Олгуда во Франции.)

🐌 Отдельным законом в Госдуме предлагается ввести единый закрытый перечень возможных имен для детей – чтобы защитить их от именования Пельменями, Тумбочками и Люциферами. Тут тоже депутаты неоригинальны: к примеру, похожий закон действует в Исландии (есть ли у них в списке имя «Пельменьсон» – я, к сожалению, не знаю).

В общем, времена, когда детям можно было говорить «в этой жизни ты можешь стать, кем захочешь!», уже в прошлом

🐌 Депутат Хамзаев из госдумского комитета по здоровью предлагает полностью запретить кальяны в РФ, потому что одни люди в них свои микробы вдувают, а потом другие их обратно выдувают. Но на самом деле, я думаю, он просто посмотрел интервью Вдудя (иноагент) с создателем песни «Дымок», и ему не понравилось...

Бешеный принтер (несмешная часть)

🐌 В Госдуме потихоньку двигаются к принятию поправки в статьи УК про «дискредитацию армии» и «призывы к санкциям». Если раньше по ним сначала полагалась лишь административка, то теперь хотят сразу сделать безотлагательную уголовную ответственность + конфискацию имущества (если там есть «корыстные побуждения»).

🐌 Внесен на рассмотрение законопроект об увеличении штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства с 1–5к до 10–20к руб., а также о продлении срока призыва для тех, кто почему-то не призвался вовремя.

🐌 Говорят, появились свидетельства того, что тот самый цифровой реестр воинского учета уже вовсю работает (и на него ссылаются в судах). Самый кек там – это то, что он, похоже, работает на базе платформы 1С.

Вижу текущую ситуацию в военкоматах примерно так

Картинка недели + лонгрид недели

Мечта каждого сына: чтобы батя смотрел на него таким же взглядом, как Трамп смотрит на Маска во время брифинга в Белом доме

🐌 Вообще, конечно, Трамп с Маском там сейчас воротят в Штатах от души делов. Уже идут разговоры про то, что их попытка с налету «эффективно порешать все вопросики» немного похожа на нарушение конституции. Если вы совсем не в теме происходящего, то можете кратко прочитать вот здесь и здесь.

Новости искусственных интеллектов

🐌 Илон Маск предложил купить OpenAI целиком за $97,4 млрд. Сэм Альтман ответил встречным предложением «лучше мы выкупим ваш Твиттер (запрещен в РФ) за $9,74». На самом деле, это не просто веселая пикировка дерзких бизнесменов: там довольно интересная подоплека (также см. у Игоря Котенкова), связанная с текущим процессом по преобразованию некоммерческой «Мы просто хотим счастья для всех, и пусть никто не уйдет обиженным» OpenAI в более классическо-коммерческую «Нам просто нужны бабки, да» OpenAI. Ситуация эта довольно беспрецедентная с учетом масштаба компании и важности для человечества (сорри за пафос).

Милые бранятся – только тешатся

🐌 Тем временем, OpenAI обновила свой роадмап по выпуску новых моделей: ближайшая GPT 4.5 (Орион) будет последней моделью без «размышлятельной способности» и обещается совсем скоро, а полноценная GPT 5 будет делегировать задачи другим суб-моделькам и ее обещают сделать доступной бесплатно и без ограничений.

Получается, если в этом меме заменить «попугай» на «стохастический попугай», то это будет шутка про GPT 5

🐌 Французский Макрон пообещал, что французская AI-индустрия получит в ближайшие годы инвестиций на 109 млрд евро. План также известен как «Не менее амбициозная программа, чем штатовский Старгейт, только в пять раз меньше».

На столе у пацанов четыре стеклянных стакана и восемь пластиковых. Это явно глубокий символизм, осталось только понять – про что...

Новости крипты

🐌 Binance запрыгивает на хайп-трейн мемкоинов. Сначала стрельнул «тестовый» токен TST из обучающего видео криптобиржи про то, как, собственно, запускать новые коины – на пике капитализация этой монеты достигла почти $500 млн. Потом сам Чанпэн Чжао выложил фотку своей собани с подписью, разве что не впрямую говорящей «вот, пилите мемкоины с ней от души!».

Вот эту пушистую пупуху (справа) зовут Брокколи. Капитализация Брокколикоина на пике была выше 100 млн баксов.

🐌 В субботу президент Аргентины Милей запостил твит в поддержку токена LIBRA. Тот вырос до нескольких миллиардов долларов капитализации, а потом, понятно, камнем рухнул вниз. Кажется, среди нынешних президентов считается, что если ты не заскамил криптанов с помощью своего собственного щиткоина – то, типа, и президентство совсем зря проходит!

В современном мире, короче, сейчас есть только одно мерило престижа – до какой капитализации вы сможете запампить какой-нибудь щиткоин одним твитом. Главное потом – не забыть сказать, что в Pump & Dump виноваты некие «грязные крысы», а не вы…

🐌 Tether купил себе кусочек культового итальянского футбольного клуба «Ювентус». Тоже, поди, сейчас какой-нибудь спецтокен запустят?

Статистика недели

🐌 Блумберг выпустил материал про «сквозные издержки» топовых хедж-фондов. Картинка ниже наглядно иллюстрирует ситуацию для фонда Balyasny: в 2023 году он заработал 15% доходности, только вот до инвесторов дошло всего 2,8% – всё остальное «растворилось» по пути в карманах управляющих. Подробнее про ситуацию с хедж-фондами и их комиссиями я писал вот в этой отдельной серии постов.

Вспоминается мультик про «справедливую дележку» вершков и корешков

Интервью недели

🐌 В этой рубрике рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз это: серия из четырех выпусков Odd Lots под названием The Hidden History of Eurodollars. Подробнее о том, что мне там показалось интересным, рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 Ученые, кажется, наконец окончательно доказали, какой формы нужно выпускать диваны, чтобы их удобно было затаскивать по квадратным лестничным пролетам.

Вот она, абсолютная вершина диванных технологий. Асисяй был бы доволен!

Бонусные посты

🐌 Детально разбираемся с байбэками (обратными выкупами акций), и почему это примерно то же самое, что и дивиденды. Осторожно, в комментах там массовые подгорания от инвесторов, кому «из обычного здравого смысла очевидно», что байбэки – это какая-то мутная разводка.

🐌 Reminder выпустил небольшую заметку «про пассивный доход» с моим участием. В комментах вроде пишут, что вышло неплохо.