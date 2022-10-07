Павел Комаровский
Обзоры новостей

Илон Маск не может победить базу данных США, а Microsoft выпустили квантовый хайпочип

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: президенту Аргентины грозит импичмент за криптоскам, Трамп разрешил давать взятки, аудит золота в Форт-Ноксе, сервис «Прозрачный блокчейн» от Финразведки, в Испании разрешили выселять окупасов, Маск выпутсил Grok 3, а также ренессанс гуманоидных роботов.

Президент Аргентины Милей, возможно, докриптоскамился

🐌 Как вы помните, 14 февраля Хавьер Милей разместил у себя в Твиттере (запрещен в РФ) пост в поддержку щиткоина $LIBRA (он даже затвитил там конкретный адрес токена). Тот мгновенно стрельнул вверх до капитализации в $4,5 млрд, а потом рухнул обратно в 20 раз – а в процессе организаторы всего этого цирка прикарманили более $100 млн.

Милей свой твит быстренько удалил, но теперь ему грозят полноценным импичментом за такие дела. Хавьеру, поди, обидно: вроде бы, сделал примерно то же, что и Трамп – но тот остался красавчиком и рукопожатным богатеем, а Милею теперь от души в панамку кладут? Где справедливость??

Забавно, что фаундер проекта (Хейден Дэвис) – это тот же чувак, который делал мемкоин MELANIA для жены президента США. Дэвис теперь раздает всем интервью на тему «вы чё, я не скамер, а визионер – это Милей всё испортил, невовремя открестившись от нашего мега-проекта»; а сам Милей комментирует ситуацию в стиле «чего тут вообще бухтеть, ну заскамили америкосов немножк, а аргентинцев там дай бог полтора землекопа на самом деле пострадало!».

В прессе теперь гуляют слухи, что Хейден Дэвис там всё провернул через подкуп сестры Милея Карины – но прикладываемые в качестве доказательств якобы скриншоты его сообщений, где он хвастается «шлю бабосы сестре, а президент пляшет под мою дудку!» выглядят немного карикатурно, на мой взгляд.

Хавьер и Карина be like: «Навели суету – от души, ставьте лайки!»
Хавьер и Карина be like: «Навели суету – от души, ставьте лайки!»

Илон Маск и бензораспил баз данных США

🐌 В рамках своей DOGE-инициативы Маск заявил в Твиттере (запрещен в РФ) о грандиозном мошенничестве в системе соцстрахования США: якобы выплаты получают миллионы людей старше 130 лет (есть и несколько аксакалов по 200–300 лет), а общее количество бенефициаров в системе на 60 млн человек превышает всё население США.

Новости подобного рода («Маск обнаружил ужас-ужас-ужасное рукожопство байденовского правительства!!») появляются сейчас в Твиттере (запрещен в РФ) чуть ли не каждый день. Но если покопаться в деталях, картинка становится уже чуть иной: полный аудит этой системы проводился в 2023, и он показал, что хоть проблема с миллионами людей, не отмеченными в базе как умершие, действительно существует – но при этом они в массе не получают никаких выплат, а общая доля неверно выданных платежей находится в районе 1%. То есть, устаревшие базы данных правительства США (работающие на древнем языке COBOL) есть, но вот разгоняемый Илоном Маском хайп про «грандиознейшие мошенничества» – это уже по большей части просто пиар.

Трампу, однако, такая суета нравится: он даже сделал официальное заявление на тему «Илон красавчик, давай там, еще агрессивнее этих бюрократов острой палкой тыкай, не стесняйся!».

🐌 Аргентинский Хавьер Милей, кстати, тоже вот это всё одобряет: на прошлой неделе он подарил Маску золотую бензопилу как символ бескомпромиссного урезания бесполезной бюрократии. У меня есть еще идеи для взаимных подарочков: как насчет золотого ковра, который будет символизировать наиболее эффективный рагпул «президентских щиткоинов»? 🤔

Это изображение впору использовать для викторины «Платный скин персонажа из GTA5, или второй самый могущественный человек при правительстве США?»
Это изображение впору использовать для викторины «Платный скин персонажа из GTA5, или второй самый могущественный человек при правительстве США?»

ТРАМП ТРАМП ТРАМП

🐌 Дональд Трамп приостановил запрет американским компаниям (да и любым вообще, которые бизнес в США ведут) на дачу взяток за рубежом. Дескать, кое-где без этого конкурировать тяжко – чего это мы нашим компаниям сами же руки связываем? Иногда ловко смазать скрипящие колеса капитализма – это даже полезно…

🐌 Республиканцы в Конгрессе США хотят принять закон о полном выходе из ООН. Кажется, они там решили в принципе из всех международных организаций повыходить максимально – ГЛОБАЛИЗАЦИЯ вышла из чата.

🐌 А еще одна конгрессвуман хочет сделать день рождения Трампа национальным праздником. Подлизнула от души, давайте признаем.

Нужно больше золота! Зиккурат погрыз долгоносик

🐌 Трамп объявил, что они с Илоном проведут тщательный аудит золотых запасов на знаменитой военной базе в Форт-Ноксе, где хранится примерно половина запасов золотишка США. Вообще, вокруг этой базы крутится множество теорий заговора, так как с 1974 года ее запрещено посещать журналистам. Последний раз туда пускали посторонних в 2017 – тогда базу посетил министр финансов Стивен Мнучин и сказал, что золото на месте.

Давайте признаем, если по итогу аудита Маск напишет в Твиттере «мои парни обнаружили, что всё золото пожрал долгоносик, в этом виноват Байден» – то это будет очень весело
Давайте признаем, если по итогу аудита Маск напишет в Твиттере (запрещен в РФ) «мои парни обнаружили, что всё золото пожрал долгоносик, в этом виноват Байден» – то это будет очень весело

🐌 Кстати, вот вам еще интересный факт: индийские женщины являются чуть ли не крупнейшими держателями золота в мире, у них на руках сосредоточено золотишка в 5 раз больше, чем лежит в Форт-Ноксе. Если в России в любой непонятной ситуации принято покупать доллары, то более финансово грамотные индийки посылают своих мужей на рынок именно за золотом.

🐌 Там еще творятся Очень Интересные Дела по поводу биржевого рынка золота в Лондоне. На нем происходит огромное количество сделок с «бумажным золотом», а под звездочкой написано «если кому надо – мы вам физическое золото в Штаты быстренько привезем за 2–3 дня». Сейчас как раз повалило много заявок на такую поставку (там возник небольшой разрыв в локальных ценах на золото, и с точки зрения арбитража выходит выгодная сделка) – и на деле выяснилось, что этот процесс в реальности занимает 1–2 месяца. Что уже немножко похоже на техдефолт по заявленным обязательствам, если вдуматься…

🐌 Тем временем, цены на золото обновили очередной рекорд и уже вплотную приближаются к $3000 за унцию. За последние 12 месяцев его котировки выросли аж на 45%.

Новости санкций

🐌 Эльвира Набиуллина заявила, что российские инвесторы смогли разблокировать уже 570 млрд руб. из замороженных санкциями активов. Как считали эту статистику, я не понял – вроде же, когда был официальный обмен ценными бумагами, там всего чуть больше 10 млрд руб. смогли выручить?

В рамках федеральной программы «Ни недели без нейронабиуллиной» – вот вам правдивое фото, как Эльвира Сахипзадовна пытается разморозить активы российских инвесторов
В рамках федеральной программы «Ни недели без нейронабиуллиной» – вот вам правдивое фото, как Эльвира Сахипзадовна пытается разморозить активы российских инвесторов

🐌 Зато тут нашли новую лазейку в законодательстве: российские компании могут просто «временно не выплачивать» причитающиеся недружественным акционерам дивиденды (инфраструктура для их получения всё равно не работает ведь). А три года спустя срок исковой давности, типа, выйдет, и можно будет эти дивиденды и вовсе никогда уже не платить. С – смекалочка!

🐌 Глядя на то, как двигаются переговоры президентов, глава комитета Госдумы по финрынку уже вовсю фантазирует о скорой отмене санкций и возвращении Visa и MasterCard в РФ (те ничего не подтверждают, понятно).

🐌 А в Европе, тем временем, всё продолжается в рамках предыдущего тренда: Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций, Великобритания тоже обещает к 24 февраля сделать что-то страшное (к тому моменту, как вы это читаете, возможно уже будет известно, что конкретно).

🐌 Тут вот еще появились слухи, что российский Райф якобы хочет купить венгерский олигарх. Ну или венгерский ОТП-банк, они там пока не определились.

Новости российского рынка

🐌 Доллар на прошлой неделе упал до 88 рублей, а индекс Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов) достиг нового исторического максимума. Но это еще без учета инфляции, если принимать ее в расчет – то акции всё еще находятся в просадке.

🐌 Российский ЦБ оштрафовали за незаконное хранение оружия. Что?? Да!

Речь там идет про два пистолета Макарова. Как пишут, «представители ЦБ не признали вину…»
Речь там идет про два пистолета Макарова. Как пишут, «представители ЦБ не признали вину…»

🐌 Верховный суд сказал, что юрлица тоже не должны возвращать банку Тинькофф средства, наваренные круговыми конвертациями валют в 2022 году (когда банк случайно выставил кривые обменные курсы и оставил лазейку для мгновенного обогащения прозорливыми клиентами).

🐌 Минфин договорился на подписание налогового соглашения с ОАЭ для избежания двойного этого самого. Договорились на льготную ставку 10% по дивидендам, процентам и роялти.

🐌 До конца 2025 года российская Финразведка запустит специальный сервис «Прозрачный блокчейн», через который банки, типа, смогут вынюхивать связь между криптосделками и движением фиатных денег. Эффективность стучания на криптанов в Росфинмониторинг сразу повысится!

🐌 Кстати, сайт агрегатора обменников BestChange Роскомнадзор в итоге разблокировал на территории РФ. К сожалению, что конкретно привело и к блокировке, и к разблокировке – достоверно пока неизвестно. Видимо, решили: нехай они там меняются между собой – всё равно потом через «прозрачноблокчейновый сервис» их всех прижучим!

🐌 По оценке ЦБ, каждый месяц в России появляется 80 тысяч новых дропов (тех, чьи банковские данные используются мошенниками для приема и передачи наворованных средств).

🐌 Пишут, что у держателей так называемых наличных «старых долларов» (выпущенных до 2013 года) в очередной раз возникли проблемы с их обменом в банках: на этот раз, в российских. Некоторые банки могут вообще отказаться их брать, либо накидывать конскую комиссию. Депутаты разводят руками: это в США все по закону обязаны принимать вообще любые баксы, сколь угодно древние, а на территории России с чужой валютой такие правила работать не обязаны – каждый может решать сам, какие купюры ему нравятся, а какие нет.

Международная панорама

🐌 Кевин Паффрат, популярный «выбиратель самых более лучших акций» с 2 млн последователей на YouTube, запустил в 2022 году свой собственный активный биржевой фонд – чтобы показать всем на практике, как зашибать бабки на Уолл-стрит. Так вот, на прошлой неделе он решил его закрыть – после накопленного отставания от S&P500 в размере 26%.

Всё-таки, если твой настоящий талант в ведении Ютуб-стримов и фотках на фоне прайват-джетов – возможно, более разумно продолжать придерживаться именно этой стратегии заработка денег
Всё-таки, если твой настоящий талант в ведении Ютуб-стримов и фотках на фоне прайват-джетов – возможно, более разумно продолжать придерживаться именно этой стратегии заработка денег

🐌 В Испании наконец приняли закон о том, что так называемых «окупасов» (сквоттеров, которые просто внаглую самовольно заселяются в чужие квартиры) можно выселять с жилплощади. Если вы не в курсе – это там весьма серьезная проблема, почитайте крипи-стори вроде вот этой.

🐌 МВД Великобритании решило, что им совершенно необходимо иметь бэкдор к зашифрованным данным пользователей айфонов в iCloud. В ответ на это Apple якобы сказали «да мы тогда лучше вообще у британцев ничего шифровать не будем, чего уж тут цирк устраивать». Официальных заявлений пока нет, всё пока разнюхивают журналисты.

Картинка недели: Новая квантовая вундервафля от Microsoft

🐌 Не успел отгреметь хайп по поводу квантового чипа Гугла, как появился новый: Microsoft представила квантовый чип на топопроводниках. Я даже не буду пытаться делать вид, что я хоть что-то в этом понимаю, но журналисты пишут, что там ОГО-ГО ПРОРЫВ-ТО КАКОЙ! К четырем известным состояниям материи якобы добавилось еще одно, топологическое (признаюсь честно, я еще и с плазмой-то полностью не свыкся, а тут уже пятое).

Смотрите, какая красивая квадратная пупуха с позолотой, называется Majorana 1
Смотрите, какая красивая квадратная пупуха с позолотой, называется Majorana 1

Правда, вот тут настоящий живой квантовый физик Миша Коробко пишет, что это пока какая-то шляпа ради хайпа, и реальные достижения там скорее сомнительны (разве что, на ниве пиара). Ну то есть, вполне себе Шредингеровский научный прорыв вышел: то ли он есть, то ли его нет – тут даже профи признаются, что фиг прос*ышь.

Новости искусственных интеллектов

🐌 Илон Маск дропнул новую нейросетевую модель Grok 3, и сразу сказал, что она превосходит всех конкурентов. У него там приложены бенчмарки, согласно которым новая версия Grok обходит все существующие модели (я так понял, в спецзачете «без reasoning моделей») – в том числе o3-mini, в математике, задачах программирования и научной работе. Также ранняя версия модели заняла первое место в лидерборде Chatbot Arena – сайта, где пользователи вслепую оценивают ответы от нейросетей.

Ситуация в ИИ-индустрии глазами Маска. Кстати, помните хохму про «все ведущие AI-компании имеют логотип, похожий на asshole»? Так вот, судя по всему, главное достижение Грок-3 в том и заключается, что его новый логотип теперь тоже вполне «в тренде»…
Ситуация в ИИ-индустрии глазами Маска. Кстати, помните хохму про «все ведущие AI-компании имеют логотип, похожий на asshole»? Так вот, судя по всему, главное достижение Грок-3 в том и заключается, что его новый логотип теперь тоже вполне «в тренде»…

У Grok 3 есть режим Big Brain для рассуждений, и режим Deep Research для поиска данных в интернете. Сооснователь OpenAI Андрей Карпатый поделился в твиттере (запрещен в РФ) подробным обзором на нейросеть, подытожив его тем, что Grok ощущается на уровне мощнейших моделей от OpenAI и лучше, чем DeepSeek-R1 и Gemini 2.0. Доступ к Grok 3 получат подписчики X на уровне Premium+ за $40 в месяц.

🐌 Бывшая CTO OpenAI анонсировала создание компании Thinking Machines. По словам Миры Мурати, цель компании – сделать ИИ более адаптивным, настраиваемым и понятным простому человеку (если честно, я ничего не понял – и это несмотря на то, что я простой человек). Также обещается полная прозрачность разработок и активное взаимодействие с общественностью. Ну, короче, какое-то стандартное «бла-бла-бла». В целом, кажется, сейчас любой бывший топ-менеджер OpenAI может выйти к инвесторам, прочитать сгенерированный нейросеткой минуту назад абзац текста с размытыми формулировками на тему «чё-то про ИИ будем делать…» – и ему начнут немедленно подвозить чемоданы бабла. =)

🐌 Оценка стоимости компании Ильи Суцкевера выросла в шесть раз за полгода. Стартап Safe Superintelligence планирует привлечь в следующем раунде инвестиций $1 млрд при оценке в $30 млрд, а еще в сентябре прошлого года компания оценивалась в $5 млрд.

В общем, да, ситуация примерно такая
В общем, да, ситуация примерно такая

🐌 ИИ-гаджет AI Pin от Humane вышел весной 2024, и его не критиковал только ленивый. Устройство, которое грозилось заменить смартфон, вышло дорогим и бесполезным, а если пытаться в нём что-то исправлять и добавить необходимые функции, то получится… смартфон. Так вот, в итоге их должна выкупить компания HP за $116 млн от HP. В связи с этой новостью, все ранее купленные пользователями «супер-современные носимые на одежде ИИ-девайсы будущего» 28 февраля автоматически проапгрейдятся до статуса «просто красивая брошка», лол.

Лонгрид недели: Илон Маск и OpenAI

🐌 На прошлой неделе выпустил мега-интересный лонгрид с историей взаимоотношений Илона Маска и главной ИИ-компании современности OpenAI: какую роль в ее создании сыграл сам Маск, и почему появление этого проекта обязано тому факту, что Илон как-то раз посрался с друганом на своей денюхе. Если пропустили – то обязательно прочитайте всё же!

Новости роботов (с видеопруфами)

🐌 Компания Clone Robotics из Польши показала тест своего гуманоидного Протоклона – робота, построенного по принципу человеческих мышц-костей. Если честно, на видео выглядит крайне крипово, эдакий киберпанковский БДСМ на стыке «Атаки титанов» и «Hellraiser».

🐌 Еще один (давнишний) разработчик роботов-гуманоидов под названием Figure планирует привлечь раунд инвестиций по оценке почти в $40 млрд, а еще год назад оценка была на уровне $2,6 млрд. Рост в 15 раз, неплохо! Этих бедолаг, вроде как, уже вовсю заставляют батрачить на заводе BMW.

🐌 В США беспилотные такси Waymo доступны уже в трех городах: Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Финикс. По отзывам говорят, что очень круто, сильно удобнее обычного Убера. А сейчас еще и статистика по безопасности подоспела: пишут, что такие такси в среднем на 90% безопаснее тех, где внутри сидит мясной водитель.

Выглядят примерно так, с няшными ушками по бокам и «мозговым слизнем» сверху
Выглядят примерно так, с няшными ушками по бокам и «мозговым слизнем» сверху

Новости крипты

🐌 Произошел новый рекорд крупнейшего хакерского взлома в криптомире: из Bybit увели Эфира на $1,5 млрд. На всякий случай вытащил оттуда остатки своих средств: пока выводы работают нормально, но кто знает, чё там будет дальше.

Говорят, что виноваты в этом всём главные криптокорсары современности – северокорейские хакеры
Говорят, что виноваты в этом всём главные криптокорсары современности – северокорейские хакеры

🐌 Криптоландшафт в США настолько очистился, что в природу вернулись долларовые пополнения и снятия с американского отделения криптобиржи Binance.

🐌 Сэм Бэнкман-Фрид (бывший Chief Scamming Officer в обанкротившейся криптобирже FTX) дал большое интервью прямо из тюрьмы. Он там жестко критикует Джо Байдена, а также изо всех сил делает движения тазом, чтобы показать Трампу, что хорошо бы Хорошего Парня Сэма помиловать! Как мы помним после новости про помилование основателя Silk Road – у криптанов-уголовников сейчас одна надежда осталась…

Статистика недели: Яйцефляция в США

🐌 Ситуация с яйцами в Штатах приближается к критической: с прошлого года цены на них выросли в полтора раза, а за последние пять лет – так и вообще в четыре раза! Всему виной этот самый птичий грипп, да. Пишут, что даже некоторые контрабандисты из Мексики переключились с белого порошка на незаконный ввоз в Америку куриных яиц, ужас до чего дошло.

🐌 Кстати, у Григория Баженова вышло несколько познавательных постов про то, как считают инфляцию (точнее, разные типы инфляции) в США, и в чем отличие методологии от российской. Рекомендую!

🐌 На канале «Если быть точным» разбирают различия в российской инфляции для богатых и бедных людей. За 20 лет 2004–2023 цены потребления самых богатых россиян выросли в 4 раза, а самых бедных – в 5 раз. А вот за три года 2021–2023 у богатых совокупная инфляция составила 26%, а у бедных всего 17%. Короче, если вам кажется, что ваши «личные цены» растут как-то не так, как у Росстата – то возможно, у вас просто состав корзины другой!

Интервью недели

🐌 В этой рубрике рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз это интервью знаменитого Юджина Фамы в гостях у Джо Уокера. Подробнее о том, что мне там показалось интересным, рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 В этот раз будет даже две. Во-первых, NFT-художник Швемблдр (писал про его адовую историю вот здесь), кажется, наконец победил долбанутых латвийских налоговиков!

🐌 А во-вторых, в Пермском зоопарке родился белый медвежонок.

Смотрите, какой щенуля
Смотрите, какой щенуля

Бонусные посты недели

🐌 Лонгрид про противостояние Илона Маска и OpenAI.

🐌 Разбираем, как работает тезис про «акции защищают от инфляции» на примере турецких ценных бумаг.

🐌 Новое интересное исследование Morningstar про то, «предсказывают» ли прошлые хорошие результаты инвестиционных фондов их будущий перформанс (ответ вас может удивить, лол).

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