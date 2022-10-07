Илон Маск не может победить базу данных США, а Microsoft выпустили квантовый хайпочип

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: президенту Аргентины грозит импичмент за криптоскам, Трамп разрешил давать взятки, аудит золота в Форт-Ноксе, сервис «Прозрачный блокчейн» от Финразведки, в Испании разрешили выселять окупасов, Маск выпутсил Grok 3, а также ренессанс гуманоидных роботов.

Президент Аргентины Милей, возможно, докриптоскамился

🐌 Как вы помните, 14 февраля Хавьер Милей разместил у себя в Твиттере (запрещен в РФ) пост в поддержку щиткоина $LIBRA (он даже затвитил там конкретный адрес токена). Тот мгновенно стрельнул вверх до капитализации в $4,5 млрд, а потом рухнул обратно в 20 раз – а в процессе организаторы всего этого цирка прикарманили более $100 млн.

Милей свой твит быстренько удалил, но теперь ему грозят полноценным импичментом за такие дела. Хавьеру, поди, обидно: вроде бы, сделал примерно то же, что и Трамп – но тот остался красавчиком и рукопожатным богатеем, а Милею теперь от души в панамку кладут? Где справедливость??

Забавно, что фаундер проекта (Хейден Дэвис) – это тот же чувак, который делал мемкоин MELANIA для жены президента США. Дэвис теперь раздает всем интервью на тему «вы чё, я не скамер, а визионер – это Милей всё испортил, невовремя открестившись от нашего мега-проекта»; а сам Милей комментирует ситуацию в стиле «чего тут вообще бухтеть, ну заскамили америкосов немножк, а аргентинцев там дай бог полтора землекопа на самом деле пострадало!».

В прессе теперь гуляют слухи, что Хейден Дэвис там всё провернул через подкуп сестры Милея Карины – но прикладываемые в качестве доказательств якобы скриншоты его сообщений, где он хвастается «шлю бабосы сестре, а президент пляшет под мою дудку!» выглядят немного карикатурно, на мой взгляд.

Хавьер и Карина be like: «Навели суету – от души, ставьте лайки!»

Илон Маск и бензораспил баз данных США

🐌 В рамках своей DOGE-инициативы Маск заявил в Твиттере (запрещен в РФ) о грандиозном мошенничестве в системе соцстрахования США: якобы выплаты получают миллионы людей старше 130 лет (есть и несколько аксакалов по 200–300 лет), а общее количество бенефициаров в системе на 60 млн человек превышает всё население США.

Новости подобного рода («Маск обнаружил ужас-ужас-ужасное рукожопство байденовского правительства!!») появляются сейчас в Твиттере (запрещен в РФ) чуть ли не каждый день. Но если покопаться в деталях, картинка становится уже чуть иной: полный аудит этой системы проводился в 2023, и он показал, что хоть проблема с миллионами людей, не отмеченными в базе как умершие, действительно существует – но при этом они в массе не получают никаких выплат, а общая доля неверно выданных платежей находится в районе 1%. То есть, устаревшие базы данных правительства США (работающие на древнем языке COBOL) есть, но вот разгоняемый Илоном Маском хайп про «грандиознейшие мошенничества» – это уже по большей части просто пиар.

Трампу, однако, такая суета нравится: он даже сделал официальное заявление на тему «Илон красавчик, давай там, еще агрессивнее этих бюрократов острой палкой тыкай, не стесняйся!».

🐌 Аргентинский Хавьер Милей, кстати, тоже вот это всё одобряет: на прошлой неделе он подарил Маску золотую бензопилу как символ бескомпромиссного урезания бесполезной бюрократии. У меня есть еще идеи для взаимных подарочков: как насчет золотого ковра, который будет символизировать наиболее эффективный рагпул «президентских щиткоинов»? 🤔

Это изображение впору использовать для викторины «Платный скин персонажа из GTA5, или второй самый могущественный человек при правительстве США?»

ТРАМП ТРАМП ТРАМП

🐌 Дональд Трамп приостановил запрет американским компаниям (да и любым вообще, которые бизнес в США ведут) на дачу взяток за рубежом. Дескать, кое-где без этого конкурировать тяжко – чего это мы нашим компаниям сами же руки связываем? Иногда ловко смазать скрипящие колеса капитализма – это даже полезно…

🐌 Республиканцы в Конгрессе США хотят принять закон о полном выходе из ООН. Кажется, они там решили в принципе из всех международных организаций повыходить максимально – ГЛОБАЛИЗАЦИЯ вышла из чата.

🐌 А еще одна конгрессвуман хочет сделать день рождения Трампа национальным праздником. Подлизнула от души, давайте признаем.

Нужно больше золота! Зиккурат погрыз долгоносик

🐌 Трамп объявил, что они с Илоном проведут тщательный аудит золотых запасов на знаменитой военной базе в Форт-Ноксе, где хранится примерно половина запасов золотишка США. Вообще, вокруг этой базы крутится множество теорий заговора, так как с 1974 года ее запрещено посещать журналистам. Последний раз туда пускали посторонних в 2017 – тогда базу посетил министр финансов Стивен Мнучин и сказал, что золото на месте.

Давайте признаем, если по итогу аудита Маск напишет в Твиттере (запрещен в РФ) «мои парни обнаружили, что всё золото пожрал долгоносик, в этом виноват Байден» – то это будет очень весело

🐌 Кстати, вот вам еще интересный факт: индийские женщины являются чуть ли не крупнейшими держателями золота в мире, у них на руках сосредоточено золотишка в 5 раз больше, чем лежит в Форт-Ноксе. Если в России в любой непонятной ситуации принято покупать доллары, то более финансово грамотные индийки посылают своих мужей на рынок именно за золотом.

🐌 Там еще творятся Очень Интересные Дела по поводу биржевого рынка золота в Лондоне. На нем происходит огромное количество сделок с «бумажным золотом», а под звездочкой написано «если кому надо – мы вам физическое золото в Штаты быстренько привезем за 2–3 дня». Сейчас как раз повалило много заявок на такую поставку (там возник небольшой разрыв в локальных ценах на золото, и с точки зрения арбитража выходит выгодная сделка) – и на деле выяснилось, что этот процесс в реальности занимает 1–2 месяца. Что уже немножко похоже на техдефолт по заявленным обязательствам, если вдуматься…

🐌 Тем временем, цены на золото обновили очередной рекорд и уже вплотную приближаются к $3000 за унцию. За последние 12 месяцев его котировки выросли аж на 45%.

Новости санкций

🐌 Эльвира Набиуллина заявила, что российские инвесторы смогли разблокировать уже 570 млрд руб. из замороженных санкциями активов. Как считали эту статистику, я не понял – вроде же, когда был официальный обмен ценными бумагами, там всего чуть больше 10 млрд руб. смогли выручить?

В рамках федеральной программы «Ни недели без нейронабиуллиной» – вот вам правдивое фото, как Эльвира Сахипзадовна пытается разморозить активы российских инвесторов

🐌 Зато тут нашли новую лазейку в законодательстве: российские компании могут просто «временно не выплачивать» причитающиеся недружественным акционерам дивиденды (инфраструктура для их получения всё равно не работает ведь). А три года спустя срок исковой давности, типа, выйдет, и можно будет эти дивиденды и вовсе никогда уже не платить. С – смекалочка!

🐌 Глядя на то, как двигаются переговоры президентов, глава комитета Госдумы по финрынку уже вовсю фантазирует о скорой отмене санкций и возвращении Visa и MasterCard в РФ (те ничего не подтверждают, понятно).

🐌 А в Европе, тем временем, всё продолжается в рамках предыдущего тренда: Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций, Великобритания тоже обещает к 24 февраля сделать что-то страшное (к тому моменту, как вы это читаете, возможно уже будет известно, что конкретно).

🐌 Тут вот еще появились слухи, что российский Райф якобы хочет купить венгерский олигарх. Ну или венгерский ОТП-банк, они там пока не определились.

Новости российского рынка

🐌 Доллар на прошлой неделе упал до 88 рублей, а индекс Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов) достиг нового исторического максимума. Но это еще без учета инфляции, если принимать ее в расчет – то акции всё еще находятся в просадке.

🐌 Российский ЦБ оштрафовали за незаконное хранение оружия. Что?? Да!

Речь там идет про два пистолета Макарова. Как пишут, «представители ЦБ не признали вину…»

🐌 Верховный суд сказал, что юрлица тоже не должны возвращать банку Тинькофф средства, наваренные круговыми конвертациями валют в 2022 году (когда банк случайно выставил кривые обменные курсы и оставил лазейку для мгновенного обогащения прозорливыми клиентами).

🐌 Минфин договорился на подписание налогового соглашения с ОАЭ для избежания двойного этого самого. Договорились на льготную ставку 10% по дивидендам, процентам и роялти.

🐌 До конца 2025 года российская Финразведка запустит специальный сервис «Прозрачный блокчейн», через который банки, типа, смогут вынюхивать связь между криптосделками и движением фиатных денег. Эффективность стучания на криптанов в Росфинмониторинг сразу повысится!

🐌 Кстати, сайт агрегатора обменников BestChange Роскомнадзор в итоге разблокировал на территории РФ. К сожалению, что конкретно привело и к блокировке, и к разблокировке – достоверно пока неизвестно. Видимо, решили: нехай они там меняются между собой – всё равно потом через «прозрачноблокчейновый сервис» их всех прижучим!

🐌 По оценке ЦБ, каждый месяц в России появляется 80 тысяч новых дропов (тех, чьи банковские данные используются мошенниками для приема и передачи наворованных средств).

🐌 Пишут, что у держателей так называемых наличных «старых долларов» (выпущенных до 2013 года) в очередной раз возникли проблемы с их обменом в банках: на этот раз, в российских. Некоторые банки могут вообще отказаться их брать, либо накидывать конскую комиссию. Депутаты разводят руками: это в США все по закону обязаны принимать вообще любые баксы, сколь угодно древние, а на территории России с чужой валютой такие правила работать не обязаны – каждый может решать сам, какие купюры ему нравятся, а какие нет.

Международная панорама

🐌 Кевин Паффрат, популярный «выбиратель самых более лучших акций» с 2 млн последователей на YouTube, запустил в 2022 году свой собственный активный биржевой фонд – чтобы показать всем на практике, как зашибать бабки на Уолл-стрит. Так вот, на прошлой неделе он решил его закрыть – после накопленного отставания от S&P500 в размере 26%.

Всё-таки, если твой настоящий талант в ведении Ютуб-стримов и фотках на фоне прайват-джетов – возможно, более разумно продолжать придерживаться именно этой стратегии заработка денег

🐌 В Испании наконец приняли закон о том, что так называемых «окупасов» (сквоттеров, которые просто внаглую самовольно заселяются в чужие квартиры) можно выселять с жилплощади. Если вы не в курсе – это там весьма серьезная проблема, почитайте крипи-стори вроде вот этой.

🐌 МВД Великобритании решило, что им совершенно необходимо иметь бэкдор к зашифрованным данным пользователей айфонов в iCloud. В ответ на это Apple якобы сказали «да мы тогда лучше вообще у британцев ничего шифровать не будем, чего уж тут цирк устраивать». Официальных заявлений пока нет, всё пока разнюхивают журналисты.

Картинка недели: Новая квантовая вундервафля от Microsoft

🐌 Не успел отгреметь хайп по поводу квантового чипа Гугла, как появился новый: Microsoft представила квантовый чип на топопроводниках. Я даже не буду пытаться делать вид, что я хоть что-то в этом понимаю, но журналисты пишут, что там ОГО-ГО ПРОРЫВ-ТО КАКОЙ! К четырем известным состояниям материи якобы добавилось еще одно, топологическое (признаюсь честно, я еще и с плазмой-то полностью не свыкся, а тут уже пятое).

Смотрите, какая красивая квадратная пупуха с позолотой, называется Majorana 1

Правда, вот тут настоящий живой квантовый физик Миша Коробко пишет, что это пока какая-то шляпа ради хайпа, и реальные достижения там скорее сомнительны (разве что, на ниве пиара). Ну то есть, вполне себе Шредингеровский научный прорыв вышел: то ли он есть, то ли его нет – тут даже профи признаются, что фиг прос*ышь.

Новости искусственных интеллектов

🐌 Илон Маск дропнул новую нейросетевую модель Grok 3, и сразу сказал, что она превосходит всех конкурентов. У него там приложены бенчмарки, согласно которым новая версия Grok обходит все существующие модели (я так понял, в спецзачете «без reasoning моделей») – в том числе o3-mini, в математике, задачах программирования и научной работе. Также ранняя версия модели заняла первое место в лидерборде Chatbot Arena – сайта, где пользователи вслепую оценивают ответы от нейросетей.

Ситуация в ИИ-индустрии глазами Маска. Кстати, помните хохму про «все ведущие AI-компании имеют логотип, похожий на asshole»? Так вот, судя по всему, главное достижение Грок-3 в том и заключается, что его новый логотип теперь тоже вполне «в тренде»…

У Grok 3 есть режим Big Brain для рассуждений, и режим Deep Research для поиска данных в интернете. Сооснователь OpenAI Андрей Карпатый поделился в твиттере (запрещен в РФ) подробным обзором на нейросеть, подытожив его тем, что Grok ощущается на уровне мощнейших моделей от OpenAI и лучше, чем DeepSeek-R1 и Gemini 2.0. Доступ к Grok 3 получат подписчики X на уровне Premium+ за $40 в месяц.

🐌 Бывшая CTO OpenAI анонсировала создание компании Thinking Machines. По словам Миры Мурати, цель компании – сделать ИИ более адаптивным, настраиваемым и понятным простому человеку (если честно, я ничего не понял – и это несмотря на то, что я простой человек). Также обещается полная прозрачность разработок и активное взаимодействие с общественностью. Ну, короче, какое-то стандартное «бла-бла-бла». В целом, кажется, сейчас любой бывший топ-менеджер OpenAI может выйти к инвесторам, прочитать сгенерированный нейросеткой минуту назад абзац текста с размытыми формулировками на тему «чё-то про ИИ будем делать…» – и ему начнут немедленно подвозить чемоданы бабла. =)

🐌 Оценка стоимости компании Ильи Суцкевера выросла в шесть раз за полгода. Стартап Safe Superintelligence планирует привлечь в следующем раунде инвестиций $1 млрд при оценке в $30 млрд, а еще в сентябре прошлого года компания оценивалась в $5 млрд.

В общем, да, ситуация примерно такая

🐌 ИИ-гаджет AI Pin от Humane вышел весной 2024, и его не критиковал только ленивый. Устройство, которое грозилось заменить смартфон, вышло дорогим и бесполезным, а если пытаться в нём что-то исправлять и добавить необходимые функции, то получится… смартфон. Так вот, в итоге их должна выкупить компания HP за $116 млн от HP. В связи с этой новостью, все ранее купленные пользователями «супер-современные носимые на одежде ИИ-девайсы будущего» 28 февраля автоматически проапгрейдятся до статуса «просто красивая брошка», лол.

Лонгрид недели: Илон Маск и OpenAI

🐌 На прошлой неделе выпустил мега-интересный лонгрид с историей взаимоотношений Илона Маска и главной ИИ-компании современности OpenAI: какую роль в ее создании сыграл сам Маск, и почему появление этого проекта обязано тому факту, что Илон как-то раз посрался с друганом на своей денюхе. Если пропустили – то обязательно прочитайте всё же!

Новости роботов (с видеопруфами)

🐌 Компания Clone Robotics из Польши показала тест своего гуманоидного Протоклона – робота, построенного по принципу человеческих мышц-костей. Если честно, на видео выглядит крайне крипово, эдакий киберпанковский БДСМ на стыке «Атаки титанов» и «Hellraiser».

🐌 Еще один (давнишний) разработчик роботов-гуманоидов под названием Figure планирует привлечь раунд инвестиций по оценке почти в $40 млрд, а еще год назад оценка была на уровне $2,6 млрд. Рост в 15 раз, неплохо! Этих бедолаг, вроде как, уже вовсю заставляют батрачить на заводе BMW.

🐌 В США беспилотные такси Waymo доступны уже в трех городах: Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Финикс. По отзывам говорят, что очень круто, сильно удобнее обычного Убера. А сейчас еще и статистика по безопасности подоспела: пишут, что такие такси в среднем на 90% безопаснее тех, где внутри сидит мясной водитель.

Выглядят примерно так, с няшными ушками по бокам и «мозговым слизнем» сверху

Новости крипты

🐌 Произошел новый рекорд крупнейшего хакерского взлома в криптомире: из Bybit увели Эфира на $1,5 млрд. На всякий случай вытащил оттуда остатки своих средств: пока выводы работают нормально, но кто знает, чё там будет дальше.

Говорят, что виноваты в этом всём главные криптокорсары современности – северокорейские хакеры

🐌 Криптоландшафт в США настолько очистился, что в природу вернулись долларовые пополнения и снятия с американского отделения криптобиржи Binance.

🐌 Сэм Бэнкман-Фрид (бывший Chief Scamming Officer в обанкротившейся криптобирже FTX) дал большое интервью прямо из тюрьмы. Он там жестко критикует Джо Байдена, а также изо всех сил делает движения тазом, чтобы показать Трампу, что хорошо бы Хорошего Парня Сэма помиловать! Как мы помним после новости про помилование основателя Silk Road – у криптанов-уголовников сейчас одна надежда осталась…

Статистика недели: Яйцефляция в США

🐌 Ситуация с яйцами в Штатах приближается к критической: с прошлого года цены на них выросли в полтора раза, а за последние пять лет – так и вообще в четыре раза! Всему виной этот самый птичий грипп, да. Пишут, что даже некоторые контрабандисты из Мексики переключились с белого порошка на незаконный ввоз в Америку куриных яиц, ужас до чего дошло.

🐌 Кстати, у Григория Баженова вышло несколько познавательных постов про то, как считают инфляцию (точнее, разные типы инфляции) в США, и в чем отличие методологии от российской. Рекомендую!

🐌 На канале «Если быть точным» разбирают различия в российской инфляции для богатых и бедных людей. За 20 лет 2004–2023 цены потребления самых богатых россиян выросли в 4 раза, а самых бедных – в 5 раз. А вот за три года 2021–2023 у богатых совокупная инфляция составила 26%, а у бедных всего 17%. Короче, если вам кажется, что ваши «личные цены» растут как-то не так, как у Росстата – то возможно, у вас просто состав корзины другой!

Интервью недели

🐌 В этой рубрике рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз это интервью знаменитого Юджина Фамы в гостях у Джо Уокера. Подробнее о том, что мне там показалось интересным, рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 В этот раз будет даже две. Во-первых, NFT-художник Швемблдр (писал про его адовую историю вот здесь), кажется, наконец победил долбанутых латвийских налоговиков!

🐌 А во-вторых, в Пермском зоопарке родился белый медвежонок.

Смотрите, какой щенуля

Бонусные посты недели

🐌 Лонгрид про противостояние Илона Маска и OpenAI.

🐌 Разбираем, как работает тезис про «акции защищают от инфляции» на примере турецких ценных бумаг.

🐌 Новое интересное исследование Morningstar про то, «предсказывают» ли прошлые хорошие результаты инвестиционных фондов их будущий перформанс (ответ вас может удивить, лол).