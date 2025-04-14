Трамп моргнул первый в тарифомерянии с Китаем, а также сроки за мемы в Германии и UK

Тарифы Трампа: Fryer, что ж ты сдал назад?

🐌 Трамп приостановил действие новых тарифов на 90 дней: получается, пока для всех стран вводится единая минимальная пошлина в 10%, и только для Китая – в 145% (Чурову привет!). Это объясняется ответной реакцией КНР на изначальные тарифы: пока власти других стран использовали примирительный тон и старались договориться (про таких лидеров Трамп сказал, что они «целуют его зад»), Китай сразу же ввел зеркальные пошлины в 34%, после чего страны еще несколько раз обменялись тарифами, пока всё наконец не дошло до той самой ставки в 145%. Власти Китая в целом заявляют, что они не боятся торговой войны.

Также Bloomberg выяснили, как именно Трамп принимал свое решение. Якобы, переломным для него стало выступление на Fox главы JPMorgan Джейми Даймона, который заявил, что Трамп заигрывает с рецессией. Да и процентная ставка по 10-летним гособлигациям US Treasuries, которую (как мы с вами выясняли в отдельной статье) Дональд пытался опустить, в итоге выросла с 4,2% годовых до тарифов до текущих 4,5%, лол.

Окончательно всё решалось вместе с министром финансов Бессентом и министром торговли Лютником (всё время хочется назвать его «Лютиком»), которые сказали Трампу примерно то же самое. Примечательно, что на совещание не попал главный архитектор и защитник тарифов Питер Наварро (его друга Рона Вара тоже не пригласили).

🐌 При этом, Трамп в процессе активно давал намеки, написав в своей Truth Social: «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ!!!». В моменте все подумали, что это очередной MAGA-копиум, но уже через несколько часов было реально объявлено о паузе на тарифы, и рынок рванул вверх на рекордные 9,5% за день.

При этом, многие обратили внимание, что прямо незадолго до объявления Трампопаузы в тарифах, кто-то от души закупился однодневными опционами на рост S&P500. Но является ли это следствием слива инсайдерской информации, или нет – тут без отдельного расследования фиг разберешься (а кто сейчас из Комиссии по ценным бумагам возьмется расследовать Дональда… хз, не думаю, что там много желающих).