Трамп моргнул первый в тарифомерянии с Китаем, а также сроки за мемы в Германии и UK

Тарифы Трампа: Fryer, что ж ты сдал назад?
🐌 Трамп приостановил действие новых тарифов на 90 дней: получается, пока для всех стран вводится единая минимальная пошлина в 10%, и только для Китая – в 145% (Чурову привет!). Это объясняется ответной реакцией КНР на изначальные тарифы: пока власти других стран использовали примирительный тон и старались договориться (про таких лидеров Трамп сказал, что они «целуют его зад»), Китай сразу же ввел зеркальные пошлины в 34%, после чего страны еще несколько раз обменялись тарифами, пока всё наконец не дошло до той самой ставки в 145%. Власти Китая в целом заявляют, что они не боятся торговой войны.
Также Bloomberg выяснили, как именно Трамп принимал свое решение. Якобы, переломным для него стало выступление на Fox главы JPMorgan Джейми Даймона, который заявил, что Трамп заигрывает с рецессией. Да и процентная ставка по 10-летним гособлигациям US Treasuries, которую (как мы с вами выясняли в отдельной статье) Дональд пытался опустить, в итоге выросла с 4,2% годовых до тарифов до текущих 4,5%, лол.
Окончательно всё решалось вместе с министром финансов Бессентом и министром торговли Лютником (всё время хочется назвать его «Лютиком»), которые сказали Трампу примерно то же самое. Примечательно, что на совещание не попал главный архитектор и защитник тарифов Питер Наварро (его друга Рона Вара тоже не пригласили).
🐌 При этом, Трамп в процессе активно давал намеки, написав в своей Truth Social: «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ!!!». В моменте все подумали, что это очередной MAGA-копиум, но уже через несколько часов было реально объявлено о паузе на тарифы, и рынок рванул вверх на рекордные 9,5% за день.
При этом, многие обратили внимание, что прямо незадолго до объявления Трампопаузы в тарифах, кто-то от души закупился однодневными опционами на рост S&P500. Но является ли это следствием слива инсайдерской информации, или нет – тут без отдельного расследования фиг разберешься (а кто сейчас из Комиссии по ценным бумагам возьмется расследовать Дональда… хз, не думаю, что там много желающих).
Всё еще про тарифы
🐌 И всё же: чем закончился сеанс
писькотарифо-меряния с Китаем? После громких заявлений о том, как он готов идти до конца и почему он никогда не меняет своих решений, вечером субботы Трамп без лишней шумихи тихой сапой отменил действие этих запретительных 145%-ных пошлин на импорт из Китая смартфонов, чипов и всякой электроники. Пока, судя по всему, 1:0 в пользу Си?
🐌 Тем временем, стало известно, что за несколько дней до введения пошлин компания Apple перевезла на самолетах 600 тонн айфонов (первый раз вижу, чтобы айфоны измеряли тоннами, если честно) из Индии в США, чтобы успеть набрать запасы перед ограничениями. Получается, древнее пророчество из брэйнтизеров на собеседованиях в консалтинговые фирмы наконец сбылось!
🐌 Про реакцию Китая на тарифы уже сказали, теперь надо упомянуть реакцию ЕС: Урсула фон дер Ляйен сразу призвала к переговорам, но сказала, что Евросоюз готов и к ответным мерам. После этого она предложила создать зону беспошлинной торговли между США и ЕС. Однако через пару дней были приняты пошлины на часть американских товаров (это ответ на еще прошлые тарифы на ввоз стали и алюминия из ЕС). Но после того, как Трамп отложил тарифы на 90 дней, в ЕС поступили так же с ответными мерами.
🐌 Тем временем, доллар падает по отношению к корзине из шести основных валют (евро, йена, фунт, канадский бакс, шведская крона и швейцарский франк): с начала 2025 года этот индекс бакса DXY опустился уже на 8% и достиг значений, которых мы уже пару лет не видели. А рубль, между прочим, с начала года укрепился более чем на 17%. Думайте.
Другие новости США: Битва за человеческие души (да)
🐌Трамп сделал американский душ снова великим – он отменил ограничения на напор душевых леек, введенные Обамой и Байденом. Президент США заявил, что из-за старых правил и низкого напора воды он тратил слишком много времени в душе, чтобы «ухаживать за своими красивыми волосами», но теперь американцы наконец смогут мыть голову с комфортом. При этом «душевая война» идет еще с прошлого срока Трампа: тогда он тоже отменил ограничения, но Байден вернул их обратно. (Да, «душевая война Байдена с Трампом» – это словосочетание из официального твиттера Белого дома (запрещен в РФ). Нет, гачимучи здесь ни при чем.)
Российский рынок: Роботы на каждом производстве
🐌 Российское имущество Анатолия Чубайса оказалось под арестом по иску Роснано. Иск связан с проектом Plastic Logic по созданию гибких планшетов для школ. По словам одного из директоров Роснано Евгения Фролова, инвестиции в проект продолжались на протяжении десяти лет, несмотря на отсутствие какого-либо результата. Сам Чубайс сейчас находится за границей.
🐌 Стало известно, кто будет выкупать допэмиссию VK в 115 млрд рублей и спасать компанию. Крупнейшим инвестором станет Павел Прасс – один из покупателей Яндекса после его разделения с Аркадием Воложем. То есть, слухи про «Яндекс будет выкупать ВК» оказались одновременно, в каком-то смысле, и правдивы и неправдивы одновременно.
🐌 В России взялись за массовое внедрение роботов: государство будет возмещать 50% расходов производителей роботов на маркетинг и участие в выставках. Кроме того, Минпромторг пообещал бизнесу 20% кэшбэка за внедрение роботов на производство, причем они даже могут быть зарубежными.
🐌 Верховный суд одобрил поправки в УК РФ, по которым будут наказывать дропперов. Теперь им грозит штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы от 3 до 6 лет. Но наказание обещают смягчить, если правонарушение совершено в первый раз и подозреваемый будет помогать следствию.
Новости Телеграмов
🐌 Роскомнадзор сообщил, что Telegram удалил по его требованию более 373 000 публикаций и каналов. Интересно получается: «багетную дипломатию» с показательной посадкой Павла Дурова в СИЗО использовала Франция, а контент из ТГ тот удаляет тыщами теперь для российского товарища майора? 🤔
При этом странная ситуация произошла с каналом «ВЧК-ОГПУ», который тоже требовали заблокировать в РКН. Канал удалили в ночь на 7 апреля – его команда заявила, что это сделала администрация Telegram по требованию российских властей. Однако в пресс-службе мессенджера ответили, что канал был удален его владельцем. Точно что-то доказать трудно, но по косвенным признакам кажется, что правду всё-таки говорят в Telegram: обычно когда тг-каналы блокируют по требованию властей, их юзернеймы становятся недоступны для использования, однако в этот раз его быстро заняли и прикрутили к другому каналу.
🐌 Появился бот для маркировки зарегистрированных в Роскомнадзоре каналов значком «А+». Для того, чтобы получить значок, нужно отправить боту номер заявления на регистрацию и после этого добавить его в канал с правами администратора. Бот сразу же попал в скандал, когда админ одного канала получил маркировку, просто прислав чужие данные. Пока непонятно, кто именно занимается ботом: первым получил маркировку и отрапортовал о ней зампред Горелкин, а в пресс-службе РКН заявили, что бот создан командой Telegram.
Новости Европы: Судилища за мемы
🐌 Журналисты The Times проанализировали полицейскую статистику Великобритании – оказалось, что полиция совершает по 30 арестов в день по делам, связанными с постами в интернете (как пишут, речь о сообщениях, «которые вызвали раздражение, неудобство или беспокойство онлайн» – если честно, у меня эти эмоции и так при чтении вообще любых новостей последние года три появляются).
🐌 В Германии главреду правой газеты Deutschland-Kurier дали 7 месяцев условно за мем. Он запостил картинку, где бывшая министр внутренних дел Нэнси Фезер держит плакат с надписью: «Я ненавижу свободу слова» – суд решил, что тем самым он распространил ложные сведения о политике, и дал за это условный срок и штраф в полугодовую зарплату. Еще суд обязал Дэвида Бенделса написать извинение перед министром. Если так подумать, то очень мета-ироничная новость вышла…
🐌 Новое правительство Германии отменит ускоренную натурализацию за 3 года, но оставит в силе правило 5 лет. Всем эмигрантам, кто не успел податься на экспресс-получение паспорта – es tut mir leid!
🐌 Парламент Финляндии запретил россиянам, не являющимся резидентами, покупать недвижимость в стране. Это, как и всегда, объясняют необходимостью обеспечения национальной безопасности.
🐌 В Швейцарии снова отрицательная доходность по гособлигациям! Никогда (с 2022 года) такого не было, и вот опять, лол.
Маркетинговые лютоволки наносят ответный удар
🐌 Ученые из стартапа Colossal Biosciences заявили, что они генетически воссоздали лютоволка (или, как правильней – ужасного волка), вымершего 13 тысяч лет назад. Всё распиарили как надо – один лютоволк появился на обложке Time, а к другим приехал на фотосессию автор «Игры престолов» Джордж Мартин, но у экспертов сразу появились вопросы.
Как выяснилось из исследования, в Colossal Biosciences просто модифицировали геном обычного серого волка (при том, что реальный «ужасный волк» относился к другому виду, они даже не смогли бы скрещиваться) и сделали 20 правок в генах ДНК, отвечающих за окраску и размер животного. Проще говоря, ученые не воссоздали геном лютоволка, а сделали обычного волка похожим на него. Хоть это и тоже впечатляет, но это больше похоже на пиар-акцию, чем на какой то прорыв. Главная цель компании – воссоздать мамонта, но и это технически будет не настоящий мамонт, а просто слон с шерстяным покровом.
Новые модели AI: Давайте просто признаем, что мы все уже запутались в них
🐌 Meta (запрещена в РФ) выпустила новые передовые AI-модели из серии Llama 4. Цукерберг обещает самое длинное окно в истории (10 миллионов токенов) и говорит о новой архитектуре MoE, которая должна эффективно разбивать запросы на подзадачи. Но в бенчмарках модель показывает себя не очень хорошо, проигрывая передовым моделям от Google, OpenAI и DeepSeek.
🐌 Не запутались в названиях моделей OpenAI? Вот вам еще одна: компания выпустит GPT-4.1, которая придет на замену GPT-4o (конечно же, еще будут версии mini и nano). Вместе с этим OpenAI выведет из эксплуатации классическую GPT-4 (последнюю модель с понятным названием).
🐌 OpenAI устала терпеть и подает ответный иск на Илона Маска. Компания заявляет, что Маск «испробовал все доступные средства» – от исков до нападок в прессе, чтобы замедлить ее развитие. Стартап хочет, чтобы суд запретил Маску дальше атаковать OpenAI, и чтобы он возместил уже причиненный ущерб.
🐌 И другие новости из раздела «пиар бессмысленный и беспощадный»: AI-модель Flynn зачислили в Венский университет прикладного искусства. Модель будет слушать лекции и общаться со студентами, за счет чего она якобы будет улучшать (или ухудшать?) свой алгоритм. Надеюсь, эту нейронку хотя бы на платное зачислили – пусть она тоже берет образовательный кредит и потом полжизни его выплачивает!
Не все AI-стартапы одинаково полезны
🐌 Новый стартап Миры Мурати Thinking Machines Lab поднимает раунд в $2 млрд долларов – при том, что от него нет какой-либо информации или продукта, кроме вебсайта с несколькими абзацами текста (что-то это мне напоминает – похоже, у них там одни и те же маркетологи с Ильей Суцкевером).
🐌 CEO стартапа Nate для онлайн-шопинга с помощью AI обвиняют в том, что он использовал в своем сервисе труд наемных филиппинцев на удаленке вместо настоящего ИИ. В общем, немножко обманюнькал инвесторов и собрал более $40 млн финансирования. Построил, так сказать, стартап с использованием AFI – Average Filipino Intelligence!
🐌 В New York Times вышел большой текст про норвежско-американский стартап 1x и их домашнего робота Neo – всё сопровождается милыми видео и фотками.
Крипта: ФБР отмывает биткоины
🐌 В 404 Media вышел текст про то, как ФБР почти год занимались обналичкой крипты, чтобы вычислить клиентов «отмывочной». Сервис с незамысловатым названием «Elon Musk» менял крипту на наличные, пока его основателя не арестовали на въезде в США, после чего ФБР продолжало поддерживать его работу еще 11 месяцев, чтобы найти его клиентов. Подробнее можно почитать в «The Edinorog».
🐌 Юристы FTX смогли аннулировать в суде требования клиентов на сумму в $2,5 млрд из-за того, что те не прошли KYC к 3 марта. Уже обанкротились, но продолжают скамить? Хотя нет, если скамят юристы – то, похоже, «это другое».
🐌 Отставной ммашник Конор Макгрегор не смог запустить свой мемкоин $REAL из-за того, что не набрал нужного финансирования – всего $392 тысячи из необходимого $1 млн. Кажется, что подобными вещами нужно было заниматься хотя бы где-то полгода назад.
Хорошая новость недели
🐌 Россия в рамках обмена с США освободила гражданку Америки (и уроженку Екатеринбурга) Ксению Карелину, осужденную на 12 лет за донат украинской организации в $51. Американцы в ответ отпустили Артура Петрова, обвиняемого в поставках американской микроэлектроники в Россию в обход санкций.
Бонусные посты недели
🐌 Большая статья про причины ввода импортных пошлин Трампом, а также отдельное видео на эту тему.
🐌 От Pax Americana к America First: как можно смотреть на действия Трампа в глобальном контексте положения США.
🐌 Падение капитализации рынка акций – это вымышленные потери?
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