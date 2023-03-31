Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (страхование от НСПиПЗ) устанавливаются ежегодно законом.

Тарифы дифференцированы по классам профессионального риска. А класс профриска определяется по основному виду деятельности (ОВЭД) страхователя.

Страхователи – юридические лица ежегодно подтверждают ОВЭД, подавая страховщику необходимые документы.

Порядок подтверждения ОВЭД урегулирован приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 (далее – порядок). Документ можно найти на сайте СФР.

В нем не учтены поправки, внесенные приказами Минтруда от 15.12.2022 № 782н и от 27.12.2022 № 818н.

Одни поправки уже действуют, а другие начнут применяться с 04.04.2023.

Что же нужно учесть, подтверждая ОВЭД в этом году, чтобы не нарваться на тариф по взносам по наиболее высокому классу профриска?

Общие изменения в отчетности

Начнем с изменений, затронувших отчетность по страхованию от НСПиПЗ.

До 2023 года отчетность по страхованию от НСПиПЗ страхователи-организации представляли в составе расчета 4-ФСС (табл. 1 и табл. 1.1 (при наличии подразделений, которые выделены в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ)).

В таблице 1 указывали:

базу для начисления взносов;

размер страхового тарифа с учетом скидки или надбавки;

суммы исчисленных страховых взносов с начала расчетного периода, а также отдельно за первый, второй и третий месяцы отчетного периода.

С 2023 года вместо 4-ФСС сведения о начисленных взносах на страхование от НСПиПЗ страхователи-организации должны представлять в составе единой формы «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» (раздел 2).

Как и раньше период отчетности ежеквартальный. Первый раз отчитаться за I квартал нужно не позднее 25.04.2023.

Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения приведены в приложениях 1 и 2 к постановлению Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

Прежде с расчетом по форме 4-ФСС за I квартал организации подавали также документы, подтверждающие ОВЭД.

Документальное оформление подтверждения

С 01.01.2023 для подтверждения ОВЭД страхователь представляет в территориальное отделение фонда (теперь СФР) по месту своей регистрации следующие документы (п. 3 порядка):

заявление (прил. 1 к порядку);

справку-подтверждение ОВЭД (прил. 2 к порядку);

копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей – субъектов малого предпринимательства).

Форма заявления несколько видоизменена.

И теперь в заявлении необходимо указывать код территориального органа СФР вместо кода подчиненности.

Перечисленные документы представляются на бумажном носителе либо в электронной форме в территориальное отделение СФР по месту регистрации организации.

В электронном виде документы можно направить через ЕПГУ путем заполнения специальной электронной формы. При этом заявление и каждый прилагаемый к нему документ должны быть подписаны УКЭП.

Чтобы подать заявление на ЕПГУ, нужно:

войти на портал как сотрудник компании;

заполнить и подписать электронное заявление.

СФР зарегистрирует заявление в течение одно рабочего дня, о чем уведомит в личном кабинете. А уведомление о размере страховых взносов на текущий год придет в течение 14 календарных дней. До получения уведомления взносы начисляют по тарифам, установленным в предшествующем году.

Коммерческие организации на основе данных бухгалтерской отчетности за 2022 год определяют:

сумму доходов по каждому виду экономической деятельности (без НДС);

общую сумму дохода по всем видам своей деятельности (без НДС);

долю доходов по каждому из видов осуществляемой деятельности в общей сумме доходов.

Основным видом деятельности организации при этом будет являться тот, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес.

Для некоммерческой организации основным видом экономической деятельности признается тот, в котором по итогам предыдущего года было занято наибольшее количество работников

В текущем году пакет документов на подтверждение ОВЭД необходимо подать в территориальное отделение СФР в срок не позднее 17.04.2023 (15.04.2023 – выходной день суббота).

Обособленное подразделение, выделенное в СКЕ (имеющее счет в банке, начисляющее выплаты и вознаграждения гражданам, по месту нахождения которого организация встала на учет в территориальном отделении СФР), подтверждает ОВЭД в том же порядке, что и головная организация.

Изменения в порядке подтверждения ОВЭД

Подчеркнем, что подтверждение ОВЭД носит заявительный характер. Ответственность за правильность его определения при подаче заявления несет страхователь. На этапе представления документов отделения фонда не наделены контрольными функциями. У страховщика нет полномочий проверять обоснованность определения организацией ОВЭД, в т. ч. проверять долю доходов. Отделение фонда лишь принимает документы и уведомляет страхователя об установленном ему размере страхового тарифа, размере скидки или надбавки к тарифу.

По скорректированному порядку отделения фонда направляют страхователям уведомления (прежняя формулировка нормы ограничивалась словом «уведомляет»).

Срок направления уведомлений остался прежний – две недели с даты представления документов. При этом в приложении 2(1) к порядку приведен рекомендуемый образец уведомления (прежде в правилах не было рекомендаций по форме уведомления).

Обращаем внимание на уточнение, внесенное в п. 5 порядка. Эта норма касается страхователей, осуществляющих свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности.

Если такой страхователь не представит документы до 15 апреля (включительно) территориальное отделение фонда (п. 5 порядка):

установит страхователю тариф в соответствующем году по виду деятельности из ЕГРЮЛ с наиболее высоким классом профриска. При этом ориентироваться страховщики будут на коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, указанные у страхователя в ЕГРЮЛ;

в срок до 1 мая направит страхователю уведомление об установленном с начала текущего года размере страхового тарифа, соответствующего наиболее высокому классу профриска.

Приведенный порядок теперь может быть применен фондом и к страхователю, осуществляющему свою деятельность по нескольким их видам, распределенным равными частями в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг.

В связи с отменой ранее используемой формы 4-ФСС и введением единой формы отчетности ЕСФ-1 внесены изменения в п. 7 (абз. 3 и 4) и п. 9 (абз.4), которые регулируют порядок подтверждения ОВЭД подразделениями страхователя, выделенными в СКЕ.

Претерпела изменения и форма заявления о выделении подразделений страхователя в СКЕ. Право подписи этого документа помимо руководителя и главного бухгалтера предоставлено уполномоченному представителю и иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, соответственно.