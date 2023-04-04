Персонифицированные сведения на руководителей НКО: как Минфин обязал ФНС изменить позицию

В письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3699@ ФНС развернулась на 180 градусов относительно своей прежней позиции, касательно обязанности представления НКО персонифицированных сведений о руководителях (председателях), которые не получают заработную плату.

В письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3699@ ФНС развернулась на 180 градусов относительно своей прежней позиции, касательно обязанности представления НКО персонифицированных сведений о руководителях (председателях), которые не получают заработную плату.

Напомним, что свой взгляд на проблему ФНС выразила в письме от 02.03.2023 № БС-4-11/2477@, о котором мы писали не так давно.

Сомнения, которые оправдались

Не скроем, уже тогда нас несколько удивила точка зрения налоговиков. Поэтому, комментируя письмо, мы не случайно привели и прежнюю позицию ПФР, и судебную практику по этому вопросу.

Мы подметили, что новый подход налоговой службы к рассматриваемой проблеме отличается от мнения указанных структур, высказанного ранее.

Освежим в памяти то, о чем мы писали не так давно.

В письме № БС-4-11/2477@ налоговики проанализировали правовую основу и принципы организации персонифицированного учета сведений о гражданах и лицах без гражданства.

Такой учет ведется в целях обеспечения реализации прав граждан в системах обязательного пенсионного страхования (ОПС).

В результате налоговая служба пришла к следующему выводу. В условиях, когда:

между НКО и руководителем нет признаков трудовых или гражданско-правовых отношений (выполнения обязанностей по трудовому договору или договору ГПХ);

отсутствуют выплаты за выполнение трудовых обязанностей (функций по договору ГПХ) -

руководителей НКО не относят к кругу застрахованных лиц в целях ОПС. А это позволяет НКО не подавать в отношении этих лиц персонифицированные сведения.

А вот если в течение года руководителю (председателю), члену общественной организаций или НКО будут начислены выплаты, облагаемые взносами, тогда указанные лица обретают статус работающих (при уплаченных взносах). И в отношении таких руководителей возникнет обязанность представления в ИФНС персонифицированных сведений по установленной форме.

К слову сказать, мы обращали внимание на то, что эта позиция была согласована с Минтрудом и СФР.

При этом подспудно тревожил вопрос: почему пенсионщики изменили подход?

Ведь раньше они утверждали, что отсутствие факта начисления в пользу вышеуказанных лиц выплат и иных вознаграждений за отчетный период не являются основанием для непредставления в отношении этих лиц отчетности по установленной форме (письмо ПФР от 06.05.2016 № 08-22/6356).

Разъяснения Минфина

И вот спустя три недели выходит письмо Минфина от 24.03.2023 № 03-15-07/26016.

Как и ФНС финансовое ведомство в разъяснениях ссылается на те же нормы НК (ст. 419, 420), ТК (ст. 16, 17) и законов № 167-ФЗ, № 255-ФЗ и № 326-ФЗ.

Из норм этих документов Минфин делает следующие выводы в отношении руководителей (председателей) НКО:

поскольку на них возложено выполнение определенных функций на выборных должностях, то их деятельность относится к трудовой деятельности;

они являются застрахованными лицами по видам обязательного социального страхования, а организации являются страхователями по ОПС, ОСС, ОМС и плательщиками страховых взносов;

объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию;

лица, работающие по трудовому договору, относятся к застрахованным лицам;

в отношении каждого работающего застрахованного лица страхователь обязан представлять сведения о каждом из них.

Финансисты еще раз заострили внимание на том, что НК не содержит норм, освобождающих плательщиков страховых взносов от обязанности представлять персонифицированные сведения о физических лицах в случае отсутствия выплат им по договорам, указанным в НК. Речь идет о трудовых договорах и гражданско-правовых договорах, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг (п. 1 ст. 420 НК).

Нюансы заполнения и представления отчетности

Страхователь обязан представлять персонифицированные сведения о каждом работающем по форме, формату и в порядке, которые утверждены ФНС.

Обязанность утверждения форм деклараций и расчетов, а также порядков их заполнения, возложена на ФНС.

При этом НК обязывает налоговую службу согласовывать формы отчетности с Минфином.

А по формам, которые страхователи подают в электронном виде, ФНС должна разрабатывать еще формат и порядок их представления (п. 7 ст. 80 НК, п. 1 и п. 5.9.36 Положения о ФНС, утв. постановлением Правительства от 30.09.2004 № 506).

Согласно НК (п. 7 ст. 431), плательщики взносов, производящие выплаты физическим лицам, обязаны представлять:

расчет по страховым взносам. Форма расчета утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Расчет следует представлять ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. Первый раз такой отчет страхователи должны будут представить в ИФНС 25.04.2023;

персонифицированные сведения о физических лицах (приложение 2 к приказу № ЕД-7-11/878@). Сведения включают в себя персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в пользу этих лиц за предшествующий календарный месяц. Срок представления таких сведений – не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим.

В письме № 03-15-07/26016 Минфин отметил следующую особенность заполнения формы персонифицированных сведений.

Если НКО не производила выплат в пользу физических лиц, то такая организация не освобождается от обязанности представлять в установленный срок в ИФНС по месту нахождения организации персонифицированные сведения.

При этом такие сведения необходимо подавать с прочерками.

Минфин указал, что ФНС должна привести свою позицию в соответствие с разъяснениями, данными в письме № 03-15-07/26016.

Следуя этому указанию налоговики выпустили сначала письмо № БС-4-11/3699@. В нем они отметили, что более ранее письмо № БС-4-11/2477@ со спорными разъяснениями не подлежит применению.

Одновременно подведомственным инспекциям было направлено для сведения и использования в работе письмо Минфина № 03-15-07/26016, разъясняющее обязанности НКО о представлении в установленный срок в налоговые органы персонифицированных сведений о физических лицах и в случае отсутствия выплат в их пользу.

Затем в тот же день 28.03.2023 было обнародовано еще одно письмо № БС-4-11/3700@. В нем налоговики отметили, что форма персонифицированных сведений по физическим лицам (приложение 2 к приказу ЕД-7-11/878@, код по КНД 1151162) содержит показатели, идентичные показателям раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» формы расчета по страховым взносам (РСВ) (код по КНД 1151111).

Сведения включают в себя информацию о ФИО, СНИЛС, сумме выплат и иных вознаграждений.

Другими словами персонифицированные сведения о застрахованных (физических) лицах, подаются в ИФНС как в составе РСВ (не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом), так и отдельной формой (приложение 2 к приказу ЕД-7-11/878@) (не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим).

Чтобы не дублировать данные и сократить трудозатраты на составление отчетности, по мнению ФНС, в третий месяц каждого расчетного (отчетного) периода (март, июнь, сентябрь, декабрь) отдельно представлять форму персонифицированных сведений не требуется.

Ведь аналогичные данные будет содержать раздел 3 формы РСВ, который страхователи представляют ежеквартально.

В этом случае обязанность по представлению персонифицированных сведений о физических лицах (форма по КНД 1151162) за последний месяц отчетных (расчетного) периодов по страховым взносам будет считаться исполненной. На сей раз, следуя ведомственной субординации, налоговая служба согласовала свою точку зрения с финансовым ведомством.

Свою позицию налоговики ранее представили на согласование в Минфин в целях ее доведения до территориальных ИФНС и плательщиков страховых взносов письмом от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@.

Данное разъяснение может быть интересно не только НКО, но и многим другим страхователям.

Опять же нужно учитывать, что НК обязывает представлять форму персонифицированных сведений за каждый месяц без исключений. Поэтому следовать или нет разъяснениям, каждый страхователь решает сам.

Если случится так, что вас все же уличат в налоговом правонарушении, связанном с непредставлением отчетности, нужно помнить следующее

Выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога или по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым органом в пределах его компетенции (или ФНС), признается обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения (подп. 3 п. 1 ст. 111 НК).