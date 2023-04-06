Метод Agile — что это и кому подходит

Ранее мы рассказывали о внедрении ERP на предприятии, а также о его подходах. Сейчас мы остановимся на одном из них — Agile.

Так как проекты по внедрению ERP требуют больших временных и денежных ресурсов, важно точно определить цели еще до старта проекта. Такой целью могут быть, например, улучшение показателя окупаемости инвестиций.

Наладить работу с проектами не так просто. Для этого разработаны специальные методы. Один из них пришелся по душе большинству бизнесменов. Название его — Agile.

Метод оценили пользователи, имеющих многогранный и постоянный поток заданий со сложными и часто меняющимися условиями.

Что представляет собой Agile, какие этапы внедрения, какие имеет положительные и отрицательные стороны?

Что представляет собой методика, кому подходит

Перевод с английского, как нельзя лучше, характеризует метод, «маневреный», «гибкий». Он представляет собой инструкцию или набор методик, направленных на улучшение конечного продукта, доступность понимания процессов и непрестанное общение с клиентом.

Это позволяет оперативно реагировать на вносимые в процессе работы изменения и возникающие отклонения от первоначально намеченного проекта.

Метод используют программисты, дизайнеры, digital — агентства. Наиболее востребован Agile при разработке новых продуктов, в динамично развивающихся компаниях, далеких от бюрократии.

Манифест Agile

У многих программистов до создания манифеста Agile были проблемы, заключающиеся в сосредоточенности на планировании и множестве бумаг для описания циклов. Малое место уделялось нуждам и удовлетворенности заказчиков.

Манифест разорвал старые представления о очертил круг ценностей и принципов.

Ценностей всего четыре:

взаимодействие с заказчиками важнее описаний и этапов работы;

качество выполнения заказа важнее горы бумаг;

сотрудничество с заказчиком важнее первоначальных договоренностей;

готовность внести изменения в процессе осуществления проекта важнее первоначальных договоренностей.

Принципы обобщены в 12 пунктов:

основным приоритетом считать удовлетворенность клиента;

внести изменения можно на любом этапе, даже на самом последнем;

периодичность выпуска нового продукта колеблется от двух недель до 2-3 месяцев;

сотрудничество с клиентом должно осуществляться каждый день с начала до завершения проекта;

во время работы необходимо создать комфорт сотрудникам, а упор делать на мотивированных специалистов;

залогом эффективности и надежности донесения информации является личное общение;

главный показатель хорошей работы — бесперебойно работающий продукт;

для осуществления проекта в работе должны участвовать компания, клиент, инвестор;

гибкость проекта рождает желание к техническому совершенствованию и улучшению качества выпускаемого продукта;

простота упрощает работу команды;

самоорганизующиеся коллективы находят эффективное решение;

необходимо постоянно проводить анализ эффективности и корректировать рабочий стиль.

Эти ценности и принципы сделали метод востребованным.

Преимущества и недостатки Agile

Основные плюсы метода:

возможность гибко подстраивать работу команды под требования и пожелания заказчика;

постоянное сотрудничество исполнителя и заказчика;

поддержание связи в реальном времени;

обсуждения и возможность внесения изменений на каждом этапе.

К минусам можно отнести потерю эффективности работы сотрудников из-за частого общения с клиентом, увеличение дедлайна проекта, постоянное согласование изменений.

Популярные методы по принципам Agile

Известность получили два:

Scrum. Он базируется на контроле рабочих процессов, которые разделены на короткие циклы. Руководителем становится скрам-мастер, который организует взаимодействие и устраняет преграды, тормозящие выполнение проекта. Для этих целей проводятся ежедневные 15-минутные собрания.

Kanban. Он появился позже. В нем нет лидера и руководителя. Вся команда работает на равных условиях. Процесс работы начинается с планирования. Следующим этапом становится стадия разработки. После полного завершения работ проводится тестирование и внедрение.

Рекомендуется начинать запуск проекта в применения Scrum.

Этапы внедрения Agile

При внедрении метода нужно действовать поэтапно:

выбрать подходящий метод, исходя из численности, профессионализма членов команды, сроков разработки, целей и задач;

провести анализ готовности команды, зачитать ценности и принципы метода всем участникам рабочего процесса;

пригласить специалиста, который поможет сформировать команду, поставить цели и задачи;

запустить пилотный проект.

Среди ключевых моментов нужно учесть плюсы во взаимодействии команды и клиента, учесть недостатки метода, включая увеличение сроков сдачи проекта.