Метод Agile — что это и кому подходит

Так как проекты по внедрению ERP требуют больших временных и денежных ресурсов, важно точно определить цели еще до старта проекта. Такой целью могут быть, например, улучшение показателя окупаемости инвестиций.
Наладить работу с проектами не так просто. Для этого разработаны специальные методы. Один из них пришелся по душе большинству бизнесменов. Название его — Agile.
Метод оценили пользователи, имеющих многогранный и постоянный поток заданий со сложными и часто меняющимися условиями.
Что представляет собой Agile, какие этапы внедрения, какие имеет положительные и отрицательные стороны?
Что представляет собой методика, кому подходит
Перевод с английского, как нельзя лучше, характеризует метод, «маневреный», «гибкий». Он представляет собой инструкцию или набор методик, направленных на улучшение конечного продукта, доступность понимания процессов и непрестанное общение с клиентом.
Это позволяет оперативно реагировать на вносимые в процессе работы изменения и возникающие отклонения от первоначально намеченного проекта.
Метод используют программисты, дизайнеры, digital — агентства. Наиболее востребован Agile при разработке новых продуктов, в динамично развивающихся компаниях, далеких от бюрократии.
Манифест Agile
У многих программистов до создания манифеста Agile были проблемы, заключающиеся в сосредоточенности на планировании и множестве бумаг для описания циклов. Малое место уделялось нуждам и удовлетворенности заказчиков.
Манифест разорвал старые представления о очертил круг ценностей и принципов.
Ценностей всего четыре:
взаимодействие с заказчиками важнее описаний и этапов работы;
качество выполнения заказа важнее горы бумаг;
сотрудничество с заказчиком важнее первоначальных договоренностей;
готовность внести изменения в процессе осуществления проекта важнее первоначальных договоренностей.
Принципы обобщены в 12 пунктов:
основным приоритетом считать удовлетворенность клиента;
внести изменения можно на любом этапе, даже на самом последнем;
периодичность выпуска нового продукта колеблется от двух недель до 2-3 месяцев;
сотрудничество с клиентом должно осуществляться каждый день с начала до завершения проекта;
во время работы необходимо создать комфорт сотрудникам, а упор делать на мотивированных специалистов;
залогом эффективности и надежности донесения информации является личное общение;
главный показатель хорошей работы — бесперебойно работающий продукт;
для осуществления проекта в работе должны участвовать компания, клиент, инвестор;
гибкость проекта рождает желание к техническому совершенствованию и улучшению качества выпускаемого продукта;
простота упрощает работу команды;
самоорганизующиеся коллективы находят эффективное решение;
необходимо постоянно проводить анализ эффективности и корректировать рабочий стиль.
Эти ценности и принципы сделали метод востребованным.
Преимущества и недостатки Agile
Основные плюсы метода:
возможность гибко подстраивать работу команды под требования и пожелания заказчика;
постоянное сотрудничество исполнителя и заказчика;
поддержание связи в реальном времени;
обсуждения и возможность внесения изменений на каждом этапе.
К минусам можно отнести потерю эффективности работы сотрудников из-за частого общения с клиентом, увеличение дедлайна проекта, постоянное согласование изменений.
Популярные методы по принципам Agile
Известность получили два:
Scrum. Он базируется на контроле рабочих процессов, которые разделены на короткие циклы. Руководителем становится скрам-мастер, который организует взаимодействие и устраняет преграды, тормозящие выполнение проекта. Для этих целей проводятся ежедневные 15-минутные собрания.
Kanban. Он появился позже. В нем нет лидера и руководителя. Вся команда работает на равных условиях. Процесс работы начинается с планирования. Следующим этапом становится стадия разработки. После полного завершения работ проводится тестирование и внедрение.
Рекомендуется начинать запуск проекта в применения Scrum.
Этапы внедрения Agile
При внедрении метода нужно действовать поэтапно:
выбрать подходящий метод, исходя из численности, профессионализма членов команды, сроков разработки, целей и задач;
провести анализ готовности команды, зачитать ценности и принципы метода всем участникам рабочего процесса;
пригласить специалиста, который поможет сформировать команду, поставить цели и задачи;
запустить пилотный проект.
Среди ключевых моментов нужно учесть плюсы во взаимодействии команды и клиента, учесть недостатки метода, включая увеличение сроков сдачи проекта.
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