Плюсы и минусы CRM-систем

Когда руководитель бизнеса принимает решение о внедрении CRM-системы, он должен понимать, какие преимущества получит, и какие минусы есть у продукта.
Преимущества
К плюсам внедрения CRM-системы можно отнести:
Удобный, быстрый сбор и сохранность информации. Ни один сотрудник не может гарантировать, что внесет и сохранит всю информацию о клиенте в полном объеме. В системе же хранятся не только ФИО клиента, но и история переписки, рассылок, покупок, что позволяет выявить его потребности.
Высокий уровень обслуживания. Для клиента важна скорость выполнения заказа, качество и удобство на всех этапах покупки. Это обеспечивает встроенная система.
Лояльность и удовлетворенность клиентов. Скорость обслуживания достигается за счет наличия шаблонов и планомерности действий. В тоже время руководитель имеет возможность прослеживать этапы сделки и действия менеджеров.
Автоматическое формирование рассылок с выгодными предложениями для конкретного клиента. Если человек может забыть о звонке, то программа запомнит клиента и будет формировать для него рассылки или применять иные способы привлечения, заложенные в ней.
Автоматизация бизнес-процессов. С началом применения системы в разы уменьшается количество рутинных операций.
Сквозная аналитика. Это позволяет отслеживать эффективность рекламных кампаний, понимать, какая приносит прибыль, а от какой лучше отказаться. Также возможно анализировать продажи, оценивать труд сотрудников.
Возможность интеграции. Подключив другие сервисы, можно организовать рабочее место бухгалтера, настроить сбор информации с мессенджеров, делать рассылки, настроить чат-боты.
Слаженная работа сотрудников. Не нужно решать, кому поручить ту или иную заявку. Заказы будут автоматически передаваться исполнителям в соответствии с установленными настройками. Если сотрудник увольняется или на какое-то время будет отсутствовать на работе, то база хранится на компьютере. Другой коллега будет пользоваться ей.
Но имеется несколько минусов, которые не всех устраивают.
Недостатки
Основные из них связаны с материальными затратами и нежеланием сотрудников осваивать новый программный продукт.
Затраты складываются из нескольких составляющих:
Стоимость программы.
Затраты на настройку и внедрение.
Стоимость обучения.
Но все эти недостатки меркнут при правильном выборе специалистов для внедрения CRM-систем.
При покупке нужно узнать, действует ли система скидок и бесплатный тестовый период.
Чтобы избежать негативного отношения сотрудников к ПО, нужно разъяснить преимущества работы в нем: насколько облегчится их труд и появится возможность больше заработать благодаря увеличению объема продаж и сокращению времени на проведение сделки.
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