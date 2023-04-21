Плюсы и минусы CRM-систем

Когда руководитель бизнеса принимает решение о внедрении CRM-системы, он должен понимать, какие преимущества получит, и какие минусы есть у продукта.

Когда руководитель бизнеса принимает решение о внедрении CRM-системы, он должен понимать, какие преимущества получит, и какие минусы есть у продукта.

Преимущества

К плюсам внедрения CRM-системы можно отнести:

Удобный, быстрый сбор и сохранность информации. Ни один сотрудник не может гарантировать, что внесет и сохранит всю информацию о клиенте в полном объеме. В системе же хранятся не только ФИО клиента, но и история переписки, рассылок, покупок, что позволяет выявить его потребности. Высокий уровень обслуживания. Для клиента важна скорость выполнения заказа, качество и удобство на всех этапах покупки. Это обеспечивает встроенная система. Лояльность и удовлетворенность клиентов. Скорость обслуживания достигается за счет наличия шаблонов и планомерности действий. В тоже время руководитель имеет возможность прослеживать этапы сделки и действия менеджеров. Автоматическое формирование рассылок с выгодными предложениями для конкретного клиента. Если человек может забыть о звонке, то программа запомнит клиента и будет формировать для него рассылки или применять иные способы привлечения, заложенные в ней. Автоматизация бизнес-процессов. С началом применения системы в разы уменьшается количество рутинных операций. Сквозная аналитика. Это позволяет отслеживать эффективность рекламных кампаний, понимать, какая приносит прибыль, а от какой лучше отказаться. Также возможно анализировать продажи, оценивать труд сотрудников. Возможность интеграции. Подключив другие сервисы, можно организовать рабочее место бухгалтера, настроить сбор информации с мессенджеров, делать рассылки, настроить чат-боты. Слаженная работа сотрудников. Не нужно решать, кому поручить ту или иную заявку. Заказы будут автоматически передаваться исполнителям в соответствии с установленными настройками. Если сотрудник увольняется или на какое-то время будет отсутствовать на работе, то база хранится на компьютере. Другой коллега будет пользоваться ей.

Но имеется несколько минусов, которые не всех устраивают.

Недостатки

Основные из них связаны с материальными затратами и нежеланием сотрудников осваивать новый программный продукт.

Затраты складываются из нескольких составляющих:

Стоимость программы.

Затраты на настройку и внедрение.

Стоимость обучения.

Но все эти недостатки меркнут при правильном выборе специалистов для внедрения CRM-систем.

При покупке нужно узнать, действует ли система скидок и бесплатный тестовый период.

Чтобы избежать негативного отношения сотрудников к ПО, нужно разъяснить преимущества работы в нем: насколько облегчится их труд и появится возможность больше заработать благодаря увеличению объема продаж и сокращению времени на проведение сделки.