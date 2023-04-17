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CRM

Какие интеграции с CRM существуют и зачем они нужны бизнесу

Интеграция, в первую очередь, упрощает работу сотрудников, освобождая их от необходимости одновременно пользоваться многими вкладками.
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Какие интеграции с CRM существуют и зачем они нужны бизнесу

Интеграция, в первую очередь, упрощает работу сотрудников, освобождая их от необходимости одновременно пользоваться многими вкладками. Перед ним удобный интерфейс с множеством функциональных возможностей.

Кроме того, это ускоряет и делает более эффективным взаимодействие с клиентом, расширяет круг аналитики, способствует сохранению данных.

Так как проекты по внедрению CRM требуют больших временных и денежных ресурсов, важно точно определить цели еще до старта проекта. Такой целью могут быть, например, улучшение показателя окупаемости инвестиций.

Для чего нужна интеграция с сайтом

Основная цель интеграции с сайтом — увеличение продаж. Для этого выстраивается взаимодействие с имеющимися и потенциальными покупателями, создается воронка продаж и автоматизируется аналитика.

Какими способами это достигается

  • Сбор информации и обработка заявки. Удобство в том, что в одном месте собирается вся информация из разных источников: с виджетов, с виртуальных АТС и других.

  • Персонализация. На экран выходит полная информация о клиенте. Это позволяет быстро выстроить общение, учесть интересы покупателя.

  • Выстраивание воронки продаж. На каждом этапе используются разные инструменты

  • Автоматизация аналитики. Она необходима, чтобы иметь достоверные и полные отчеты без потери данных из-за человеческого фактора.

  • Организация работы с чатом и мессенджером в одном окне. Покупатели и заказчики могут оставить заявку в разных источниках. CRM-система позволяет собрать их в одном месте.

Все это ведет к достижению важного результата — увеличению количества продаж и привлечению новых клиентов.

Подбор необходимых интеграций

Каждая компания подбирает для себя определенный набор интеграций. Кому-то достаточно нескольких базовых, а для другой фирмы нужны дополнительные.

Чтобы сделать выбор, нужно понимать значение каждой из них:

  1. Обратная связь и виджет обратного звонка. Сервис нужен для формирования лидов, открытий заявок и передачи информации менеджерам.

  2. Виртуальная телефония. Это — очень удобный инструмент, при помощи которого можно увидеть данные о клиенте, когда он совершает звонок. Менеджеру доступен профиль, что позволяет выстроить конструктивный диалог.

  3. Мессенджеры, эл. почта, соцсети. Можно настроить общий чат, чтобы принимать сообщения со всех мессенджеров. CRM открывает доступ к почтовым ящикам. Клиентам удобно контактировать с компанией, когда есть доступ с разных ресурсов.

  4. Онлайн-чаты. Если их настроить на сайте, то появляется возможность консультировать клиентов, оперативно отвечать на вопросы.

  5. Чат-боты. Они экономят время сотрудников, отвечая на часто задаваемые вопросы, отслеживают спам-сообщения.

  6. Сервисы для интернет-магазинов. Они нужны для улучшения качества обслуживания и ускорения процесса сборки заказов, отслеживания информация по доставке и оплате.

  7.  Складской учет. Сервис позволяет формировать и выставлять каталоги, следить за складскими остатками.

  8. Бронирование и запись. Подключение данной функции позволяет автоматически принимать заявки, распределять их по сотрудникам.

  9. Конструкторы документов. Сервис удобен для сотрудников бухгалтерии и юр. отдела. Здесь автоматически создаются типовые документы: договоры, отчеты, приказы, что исключают ошибки.

Существуют еще сервисы электронного документооборота, e-mail-рассылок, сквозной аналитики.

Способы интеграции

Чтобы провести интеграцию CRM с сайтом, нужно использовать один из инструментов. Они отличаются временными рамками, сложностью и стоимостью.

  1. Добавление готового виджета или обратной связи. Для этого в настройках создается новая форма, куда вводится программный код.

  2. Через почтовый ящик. Для этого CRM-система подключается к электронной почте и настраивается отправление заявок.

  3. Используя платные скрипты. Стоимость зависит от функционала и прочих особенностей продукта.

  4. По API. Это — интерфейс программирования, избавляющий от ручного переноса данных.

Система CRM — удобный инструмент, позволяющий увеличить продажи и автоматизировать процессы. Можно выбрать любой набор сервисов, исходя из потребностей бизнеса.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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