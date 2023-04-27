Воинский учет граждан: новое в информационном обеспечении и укреплении армейской дисциплины. Часть 1

Законом от 14.04.2023 № 127-ФЗ (закон № 127-ФЗ) внесен ряд изменений и дополнений в восемь федеральных законов. Поправки касаются повышения эффективности механизма воинского учета граждан. Рассмотрим их подробно.

Законом от 14.04.2023 № 127-ФЗ (закон № 127-ФЗ) внесены изменения и дополнения в 8 федеральных законов.

Поправки касаются повышения эффективности механизма воинского учета граждан:

подлежащих первоначальной постановке на учет;

состоящих на учете;

не состоящих, но обязанных состоять на учете.

Наибольшие изменения претерпел закон от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» (закон № 53-ФЗ).

Новой редакцией п. 1 ст. 7 закона № 53-ФЗ уточнены действия граждан, связанные с воинским учетом. За невыполнение законодательно установленных требований граждане могут быть привлечены к ответственности.

В частности, ответственность установлена за неявку гражданина без уважительных причин в военный комиссариат в установленные законом № 53-ФЗ сроки.

Ответственность наступает в том числе за беспричинную неявку в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет.

При условии документального подтверждения уважительными причинами неявки являются (п. 2 ст. 7 закона № 53-ФЗ):

заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой им трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Информационное обеспечение воинского учета

Граждане обязаны состоять на воинском учете.

Исключение сделано для (п. 1 ст. 8 закона № 53-ФЗ):

освобожденных от исполнения воинской обязанности;

проходящих военную службу;

отбывающих наказание в виде лишения свободы;

женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;

постоянно проживающих за пределами России.

Законодатель определили, что информационное обеспечение воинского учета осуществляется посредством создания, развития и эксплуатации федеральных государственных информационных систем и информационных ресурсов, а также иных информационных систем и информационных ресурсов, предусмотренных настоящим

Сведения о постановке на воинский учет, снятии с воинского учета и внесении изменений в документы воинского учета военнообязанных граждан вносятся в Единый реестр воинского учета (п. 1.2 ст. 8 закона № 53-ФЗ).

При этом постановка, снятие, внесение изменений могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений:

содержащихся в ЕПГУ;

в иных государственных информационных системах и информационных ресурсах;

представленных военными комиссариатами, полученные на основании их запросов.

Оповещение граждан о постановке их на воинский учет без личной явки (снятии с учета, внесении изменений) должно осуществляться автоматически через реестр воинского учета в электронной форме с использованием ЕПГУ.

Граждане могут представлять необходимые для осуществления воинского учета документы:

при личной явке в военный комиссариат,;

с использованием личного кабинета гражданина на ЕПГУ.

При необходимости гражданам могут направлять повестки, в т. ч. в электронной форме, для сверки сведений, полученных:

из реестра воинского учета;

информационных систем и информационных ресурсов;

на основании запросов;

при прохождении: медицинского освидетельствования врачами-специалистами и медицинского обследования (ст. 5.1 закона 53-ФЗ); профессионального психологического отбора (ст. 5.2 закона № 53-ФЗ).



По повестке могут вручать документы воинского учета.

Новации первоначальной постановки на воинский учет

Первоначальная постановка на воинский учет мужчин осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.

Законом № 127-ФЗ установлено, что при подготовке списков используются сведения о гражданах, содержащиеся в информационных системах и ресурсах.Списки составляют также на основании запросов военкоматов в порядке, устанавливаемом Правительством.

Первоначальная постановка гражданина на воинский учет осуществляется путем включения военкоматом соответствующих сведений в реестр воинского учета.

Как отмечено ранее, первоначальная постановка может осуществляться без личной явки гражданина на основании сведений о нем, содержащихся в информационных ресурсах и представленных военкоматами.

Для сверки актуальности внесенных сведений без личной явки поставленным на учет гражданам могут направлять повестки.

Должностное лицо организации, в которой работает или учится гражданин, на основании повестки обязано обеспечить ему возможность своевременной явки в военкомат.

Граждане, которые не работают и не учатся, тоже подлежат постановке на воинский учет. При получении повестки они обязаны лично прибыть в военкомат в указанные в ней время и место.

Реестр воинского учета

Закон № 127-ФЗ дополнил закон № 53-ФЗ статьей 8.2, определяющей порядок ведения реестра воинского учета.

Реестр ведется военкоматами в порядке, который должен установить Кабмин.

Реестр ведется в автоматизированном режиме на основании сведений ЕПГУ, а также полученных военкоматами из информационных систем и ресурсов, от органов власти, организаций и самих граждан в письменной и (или) электронной форме.

Перечень сведений о гражданах, включаемых в указанный реестр, приведен в п. 2 ст. 8.2 закона № 53-ФЗ. Перечень включает в себя 16 позиций без учета иных сведений, определяемых Правительством.

Помимо персонифицированных данных (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, ИНН, СНИЛС) в перечень включены сведения:

о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета;

о факте выдачи документа воинского учета;

о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе;

о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации;

о состоянии здоровья в объеме, установленном Кабмином.

В реестре должен быть указан код записи о гражданине в ЕПГУ, а также признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призывана военную службу.

Военкоматы в отношении граждан в реестре будут учитывать сведения:

о направлении и получении повесток;

о явке (неявке) по повесткам, в т. ч. о подтверждении уважительных причин неявки;

о применении временных мер, направленных на обеспечение явки по повесткам;

о применении мер административной, уголовной ответственности в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных законом № 53-ФЗ;

об обжаловании гражданами отдельных решений, принимаемых в соответствии с законом 53-ФЗ, и о результатах рассмотрения таких жалоб.

Оператором реестра воинского учета определено Минобороны. В интересах этого ведомства Минцифры России создает реестр воинского учета.

Порядок, сроки и особенности создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, функционирования и ведения реестра воинского учета (отдельных этапов этих мероприятий) должно определить Правительство.

Весь процесс воинского учета, в т. ч. управление формированием и рассылкой повесток, в реестре будет автоматизирован.

По обращению гражданина (или его законного представителя (матери, отца)) сведения в реестре могут быть изменены.

Такие обращения, а также информирование о ходе и результатах их обработки, будут направляться в т. ч. через ЕПГУ.

Реестр повесток

Закон № 53-ФЗ дополнен статьей статья 8.3. Эта статья определяет формирование и состав общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестра повесток).

Этот реестр формируется в автоматическом режиме. Основанием ведения реестра служат сведения реестра воинского учета о направлении военкоматами повесток.

Реестр повесток включает:

копии направленных повесток;

сведения о военкомате, направившем повестку;

дату направления повестки и дату, когда повестка считается врученной;

дату явки в военкомат, указанную в направленной повестке;

сведения о гражданине, подлежащем призыву на военную службу, которому направлена (вручена) повестка: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность;

сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, в т. ч. не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания.

Порядок ведения данного реестра и его оператора должен определить Кабмин.

Состоящие на воинском учете граждане могут получить доступ к информации, содержащейся в реестре повесток, одним из следующих способов: