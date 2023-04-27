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Воинский учет

Воинский учет граждан: новое в информационном обеспечении и укреплении армейской дисциплины. Часть 1

Законом от 14.04.2023 № 127-ФЗ (закон № 127-ФЗ) внесен ряд изменений и дополнений в восемь федеральных законов. Поправки касаются повышения эффективности механизма воинского учета граждан. Рассмотрим их подробно.
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Воинский учет граждан: новое в информационном обеспечении и укреплении армейской дисциплины. Часть 1

Законом от 14.04.2023 № 127-ФЗ (закон № 127-ФЗ) внесены изменения и дополнения в 8 федеральных законов.

Поправки касаются повышения эффективности механизма воинского учета граждан:

  • подлежащих первоначальной постановке на учет;

  • состоящих на учете;

  • не состоящих, но обязанных состоять на учете.

Наибольшие изменения претерпел закон от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» (закон № 53-ФЗ).

Новой редакцией п. 1 ст. 7 закона № 53-ФЗ уточнены действия граждан, связанные с воинским учетом. За невыполнение законодательно установленных требований граждане могут быть привлечены к ответственности.

В частности, ответственность установлена за неявку гражданина без уважительных причин в военный комиссариат в установленные законом № 53-ФЗ сроки.

Ответственность наступает в том числе за беспричинную неявку в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет.

При условии документального подтверждения уважительными причинами неявки являются (п. 2 ст. 7 закона № 53-ФЗ):

  • заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой им трудоспособности;

  • тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

  • препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

  • иные причины, признанные призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Информационное обеспечение воинского учета

Граждане обязаны состоять на воинском учете.

Исключение сделано для (п. 1 ст. 8 закона № 53-ФЗ):

  • освобожденных от исполнения воинской обязанности;

  • проходящих военную службу;

  • отбывающих наказание в виде лишения свободы;

  • женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;

  • постоянно проживающих за пределами России.

Законодатель определили, что информационное обеспечение воинского учета осуществляется посредством создания, развития и эксплуатации федеральных государственных информационных систем и информационных ресурсов, а также иных информационных систем и информационных ресурсов, предусмотренных настоящим

Сведения о постановке на воинский учет, снятии с воинского учета и внесении изменений в документы воинского учета военнообязанных граждан вносятся в Единый реестр воинского учета (п. 1.2 ст. 8 закона № 53-ФЗ).

При этом постановка, снятие, внесение изменений могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений:

  • содержащихся в ЕПГУ;

  • в иных государственных информационных системах и информационных ресурсах;

  • представленных военными комиссариатами, полученные на основании их запросов.

Оповещение граждан о постановке их на воинский учет без личной явки (снятии с учета, внесении изменений) должно осуществляться автоматически через реестр воинского учета в электронной форме с использованием ЕПГУ.

Граждане могут представлять необходимые для осуществления воинского учета документы:

  • при личной явке в военный комиссариат,;

  • с использованием личного кабинета гражданина на ЕПГУ.

При необходимости гражданам могут направлять повестки, в т. ч. в электронной форме, для сверки сведений, полученных:

  • из реестра воинского учета;

  • информационных систем и информационных ресурсов;

  • на основании запросов;

  • при прохождении:

    • медицинского освидетельствования врачами-специалистами и медицинского обследования (ст. 5.1 закона 53-ФЗ);

    • профессионального психологического отбора (ст. 5.2 закона № 53-ФЗ).

По повестке могут вручать документы воинского учета.

Новации первоначальной постановки на воинский учет

Первоначальная постановка на воинский учет мужчин осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.

Законом № 127-ФЗ установлено, что при подготовке списков используются сведения о гражданах, содержащиеся в информационных системах и ресурсах.Списки составляют также на основании запросов военкоматов в порядке, устанавливаемом Правительством.

Первоначальная постановка гражданина на воинский учет осуществляется путем включения военкоматом соответствующих сведений в реестр воинского учета.

Как отмечено ранее, первоначальная постановка может осуществляться без личной явки гражданина на основании сведений о нем, содержащихся в информационных ресурсах и представленных военкоматами.

Для сверки актуальности внесенных сведений без личной явки поставленным на учет гражданам могут направлять повестки.

Должностное лицо организации, в которой работает или учится гражданин, на основании повестки обязано обеспечить ему возможность своевременной явки в военкомат.

Граждане, которые не работают и не учатся, тоже подлежат постановке на воинский учет. При получении повестки они обязаны лично прибыть в военкомат в указанные в ней время и место.

Реестр воинского учета

Закон № 127-ФЗ дополнил закон № 53-ФЗ статьей 8.2, определяющей порядок ведения реестра воинского учета.

Реестр ведется военкоматами в порядке, который должен установить Кабмин.

Реестр ведется в автоматизированном режиме на основании сведений ЕПГУ, а также полученных военкоматами из информационных систем и ресурсов, от органов власти, организаций и самих граждан в письменной и (или) электронной форме.

Перечень сведений о гражданах, включаемых в указанный реестр, приведен в п. 2 ст. 8.2 закона № 53-ФЗ. Перечень включает в себя 16 позиций без учета иных сведений, определяемых Правительством.

Помимо персонифицированных данных (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, ИНН, СНИЛС) в перечень включены сведения:

  • о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета;

  • о факте выдачи документа воинского учета;

  • о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе;

  • о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации;

  • о состоянии здоровья в объеме, установленном Кабмином.

В реестре должен быть указан код записи о гражданине в ЕПГУ, а также признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призывана военную службу.

Военкоматы в отношении граждан в реестре будут учитывать сведения:

  • о направлении и получении повесток;

  • о явке (неявке) по повесткам, в т. ч. о подтверждении уважительных причин неявки;

  • о применении временных мер, направленных на обеспечение явки по повесткам;

  • о применении мер административной, уголовной ответственности в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных законом № 53-ФЗ;

  • об обжаловании гражданами отдельных решений, принимаемых в соответствии с законом 53-ФЗ, и о результатах рассмотрения таких жалоб.

Оператором реестра воинского учета определено Минобороны. В интересах этого ведомства Минцифры России создает реестр воинского учета.

Порядок, сроки и особенности создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, функционирования и ведения реестра воинского учета (отдельных этапов этих мероприятий) должно определить Правительство.

Весь процесс воинского учета, в т. ч. управление формированием и рассылкой повесток, в реестре будет автоматизирован.

По обращению гражданина (или его законного представителя (матери, отца)) сведения в реестре могут быть изменены.

Такие обращения, а также информирование о ходе и результатах их обработки, будут направляться в т. ч. через ЕПГУ.

Реестр повесток

Закон № 53-ФЗ дополнен статьей статья 8.3. Эта статья определяет формирование и состав общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестра повесток).

Этот реестр формируется в автоматическом режиме. Основанием ведения реестра служат сведения реестра воинского учета о направлении военкоматами повесток.

Реестр повесток включает:

  • копии направленных повесток;

  • сведения о военкомате, направившем повестку;

  • дату направления повестки и дату, когда повестка считается врученной;

  • дату явки в военкомат, указанную в направленной повестке;

  • сведения о гражданине, подлежащем призыву на военную службу, которому направлена (вручена) повестка: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность;

  • сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, в т. ч. не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания.

Порядок ведения данного реестра и его оператора должен определить Кабмин.

Состоящие на воинском учете граждане могут получить доступ к информации, содержащейся в реестре повесток, одним из следующих способов:

  • посредством авторизованного доступа к личному кабинету в реестре повесток в порядке, установленном оператором данного реестра;

  • размещения информации о направлении повестки в личном кабинете на ЕПГУ;

  • при личном обращении в МФЦ за получением соответствующей выписки из реестра повесток.

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ВДГБ

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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