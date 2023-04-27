Воинский учет граждан: новое в информационном обеспечении и укреплении армейской дисциплины. Часть 1

Законом от 14.04.2023 № 127-ФЗ (закон № 127-ФЗ) внесены изменения и дополнения в 8 федеральных законов.
Поправки касаются повышения эффективности механизма воинского учета граждан:
подлежащих первоначальной постановке на учет;
состоящих на учете;
не состоящих, но обязанных состоять на учете.
Наибольшие изменения претерпел закон от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» (закон № 53-ФЗ).
Новой редакцией п. 1 ст. 7 закона № 53-ФЗ уточнены действия граждан, связанные с воинским учетом. За невыполнение законодательно установленных требований граждане могут быть привлечены к ответственности.
В частности, ответственность установлена за неявку гражданина без уважительных причин в военный комиссариат в установленные законом № 53-ФЗ сроки.
Ответственность наступает в том числе за беспричинную неявку в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет.
При условии документального подтверждения уважительными причинами неявки являются (п. 2 ст. 7 закона № 53-ФЗ):
заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой им трудоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.
Информационное обеспечение воинского учета
Граждане обязаны состоять на воинском учете.
Исключение сделано для (п. 1 ст. 8 закона № 53-ФЗ):
освобожденных от исполнения воинской обязанности;
проходящих военную службу;
отбывающих наказание в виде лишения свободы;
женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;
постоянно проживающих за пределами России.
Законодатель определили, что информационное обеспечение воинского учета осуществляется посредством создания, развития и эксплуатации федеральных государственных информационных систем и информационных ресурсов, а также иных информационных систем и информационных ресурсов, предусмотренных настоящим
Сведения о постановке на воинский учет, снятии с воинского учета и внесении изменений в документы воинского учета военнообязанных граждан вносятся в Единый реестр воинского учета (п. 1.2 ст. 8 закона № 53-ФЗ).
При этом постановка, снятие, внесение изменений могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений:
содержащихся в ЕПГУ;
в иных государственных информационных системах и информационных ресурсах;
представленных военными комиссариатами, полученные на основании их запросов.
Оповещение граждан о постановке их на воинский учет без личной явки (снятии с учета, внесении изменений) должно осуществляться автоматически через реестр воинского учета в электронной форме с использованием ЕПГУ.
Граждане могут представлять необходимые для осуществления воинского учета документы:
при личной явке в военный комиссариат,;
с использованием личного кабинета гражданина на ЕПГУ.
При необходимости гражданам могут направлять повестки, в т. ч. в электронной форме, для сверки сведений, полученных:
из реестра воинского учета;
информационных систем и информационных ресурсов;
на основании запросов;
при прохождении:
медицинского освидетельствования врачами-специалистами и медицинского обследования (ст. 5.1 закона 53-ФЗ);
профессионального психологического отбора (ст. 5.2 закона № 53-ФЗ).
По повестке могут вручать документы воинского учета.
Новации первоначальной постановки на воинский учет
Первоначальная постановка на воинский учет мужчин осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.
Законом № 127-ФЗ установлено, что при подготовке списков используются сведения о гражданах, содержащиеся в информационных системах и ресурсах.Списки составляют также на основании запросов военкоматов в порядке, устанавливаемом Правительством.
Первоначальная постановка гражданина на воинский учет осуществляется путем включения военкоматом соответствующих сведений в реестр воинского учета.
Как отмечено ранее, первоначальная постановка может осуществляться без личной явки гражданина на основании сведений о нем, содержащихся в информационных ресурсах и представленных военкоматами.
Для сверки актуальности внесенных сведений без личной явки поставленным на учет гражданам могут направлять повестки.
Должностное лицо организации, в которой работает или учится гражданин, на основании повестки обязано обеспечить ему возможность своевременной явки в военкомат.
Граждане, которые не работают и не учатся, тоже подлежат постановке на воинский учет. При получении повестки они обязаны лично прибыть в военкомат в указанные в ней время и место.
Реестр воинского учета
Закон № 127-ФЗ дополнил закон № 53-ФЗ статьей 8.2, определяющей порядок ведения реестра воинского учета.
Реестр ведется военкоматами в порядке, который должен установить Кабмин.
Реестр ведется в автоматизированном режиме на основании сведений ЕПГУ, а также полученных военкоматами из информационных систем и ресурсов, от органов власти, организаций и самих граждан в письменной и (или) электронной форме.
Перечень сведений о гражданах, включаемых в указанный реестр, приведен в п. 2 ст. 8.2 закона № 53-ФЗ. Перечень включает в себя 16 позиций без учета иных сведений, определяемых Правительством.
Помимо персонифицированных данных (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, ИНН, СНИЛС) в перечень включены сведения:
о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета;
о факте выдачи документа воинского учета;
о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе;
о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации;
о состоянии здоровья в объеме, установленном Кабмином.
В реестре должен быть указан код записи о гражданине в ЕПГУ, а также признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призывана военную службу.
Военкоматы в отношении граждан в реестре будут учитывать сведения:
о направлении и получении повесток;
о явке (неявке) по повесткам, в т. ч. о подтверждении уважительных причин неявки;
о применении временных мер, направленных на обеспечение явки по повесткам;
о применении мер административной, уголовной ответственности в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных законом № 53-ФЗ;
об обжаловании гражданами отдельных решений, принимаемых в соответствии с законом 53-ФЗ, и о результатах рассмотрения таких жалоб.
Оператором реестра воинского учета определено Минобороны. В интересах этого ведомства Минцифры России создает реестр воинского учета.
Порядок, сроки и особенности создания, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, функционирования и ведения реестра воинского учета (отдельных этапов этих мероприятий) должно определить Правительство.
Весь процесс воинского учета, в т. ч. управление формированием и рассылкой повесток, в реестре будет автоматизирован.
По обращению гражданина (или его законного представителя (матери, отца)) сведения в реестре могут быть изменены.
Такие обращения, а также информирование о ходе и результатах их обработки, будут направляться в т. ч. через ЕПГУ.
Реестр повесток
Закон № 53-ФЗ дополнен статьей статья 8.3. Эта статья определяет формирование и состав общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестра повесток).
Этот реестр формируется в автоматическом режиме. Основанием ведения реестра служат сведения реестра воинского учета о направлении военкоматами повесток.
Реестр повесток включает:
копии направленных повесток;
сведения о военкомате, направившем повестку;
дату направления повестки и дату, когда повестка считается врученной;
дату явки в военкомат, указанную в направленной повестке;
сведения о гражданине, подлежащем призыву на военную службу, которому направлена (вручена) повестка: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность;
сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, в т. ч. не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания.
Порядок ведения данного реестра и его оператора должен определить Кабмин.
Состоящие на воинском учете граждане могут получить доступ к информации, содержащейся в реестре повесток, одним из следующих способов:
посредством авторизованного доступа к личному кабинету в реестре повесток в порядке, установленном оператором данного реестра;
размещения информации о направлении повестки в личном кабинете на ЕПГУ;
при личном обращении в МФЦ за получением соответствующей выписки из реестра повесток.
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