Пособия по временной нетрудоспособности 2023: для кого поменялся расчет и как учитывать ограничение по единому стандарту

Чиновники внеси поправки в две статьи федерального закона, который регулирует правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай болезни и в связи с материнством (ВНиМ). На что обращать внимание?

Законом от 03.04.2023 № 98-ФЗ законодатель внес поправки в две статьи закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Этот закон регулирует правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).

Изменения затронули статьи, регулирующие:

порядок исчисления пособий (ч. 3.3 ст. 14);

порядок исчисления страхового стажа для выплаты пособий (ч. 1.1 ст. 16).

Незадолго до принятия закона № 98-ФЗ пояснения относительно определении среднего дневного заработка для исчисления пособия по ВНиМ и планируемых изменениях дал СФР в письме от 09.03.2023 № 14-20/35261.

Предыстория изменений

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляют исходя из среднего заработка застрахованного лица (ч. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Средний заработок застрахованного лица рассчитывают исходя из двух календарных лет, предшествующих году наступления одного из названных страховых случаев.

С 01.01.2017 в средний заработок включают все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица.

Речь идет о выплатах, на которые начислены страховые взносы на ОСС на ВНиМ (страховые взносы) в соответствии с законодательством о налогах и сборах (ч. 2 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Вплоть по 06.10.2022 включительно средний дневной заработок для исчисления пособия по ВНиМ определяли следующим образом.

Совокупность заработков, начисленных за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, делили 730 (365 + 365) (ч. 3 ст. 14 закона № 255-ФЗ в редакции закона от 25.02.2011 № 21-ФЗ).

При этом размер учитываемого при расчете пособия по ВНиМ среднего заработка за каждый календарный год ограничивался предельной величиной базы для начисления страховых взносов (ч. 3.2 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Что касается пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, то порядок их расчета несколько иной.

При расчете берется также совокупность начисленных заработков за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая (расчетный период).

Делить сумму выплат за расчетный период нужно (ч. 3.1 статьи 14 закона № 255-ФЗ) на число календарных дней в двух годах, предшествующих году наступления страхового случая, за вычетом совокупности календарных дней, приходящихся на периоды:

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и

освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством РФ. При условии, если начиная с 01.01.2017 на сохраняемую за этот период заработную плату страховые взносы в ФСС РФ в соответствии законодательством РФ о налогах и сборах не начислялись.

Как видим, в этой формуле расчета знаменатель получается меньше 730 дней, что приводит к увеличению среднего дневного пособия. Но его размер с 01.01.2017 законодатель ограничил (п. 3.3 статьи 14 закона № 255-ФЗ).

Исчисленный средний дневной заработок не может быть больше, чем совокупность предельных величин баз для начисления страховых взносов за два предшествующих года, деленная на 730 дней.

Законом от 07.10.2022 № 379-ФЗ были внесены очередные изменения. В результате этих поправок в алгоритме расчета уменьшили знаменатель, но не для всех.

В знаменателе законодатель разрешил уменьшить 730 дней на число календарных дней, приходящихся на период приостановления:

действия трудового договора в соответствии со ст. 351.7 ТК или

прохождения государственной гражданской службы в соответствии со ст. 53.1 закона от 27.07.04 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Напомним, что согласно указанным нормам действие трудового договора или госслужба приостанавливаются на период прохождения мобилизованным работником (гражданским служащим) военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС.

С учетом нововведения у названных двух категорий застрахованных лиц величина среднего дневного заработка для расчета размера пособия по ВНиМ стала превосходить установленное законодательством ограничение.

Максимальный размер фактического среднего дневного заработка ограничивался размером выплат работнику.

И чем дольше длилась военная служба, а соответственно, и продолжался период приостановки трудовой деятельности (госслужбы), тем больше был средний дневной заработок.

Пример

Трудовой договор с работником был приостановлен на период с 17.01.2022 по 26.02.2023 в связи с призывом его на военную службу по мобилизации.

По окончании военной службы действие трудового договора возобновлено 27.02.2023. Согласно листку нетрудоспособности, работник болел в период с 10.03.2023 по 21.03.2023.

Суммы облагаемых страховыми взносами выплат за работу за расчетный период (2021 и 2022 гг.), составили:

за 2021 год – 944 367,56 руб.,

за 2022 год – 989 329,44 руб.

Указанные вознаграждения не превосходят установленные на эти годы размеры предельных баз для исчисления страховых взносов: 966 000 руб. и 1 032 000 руб. соответственно (944 367,56

В 2022 году 76 дней (с 17.10.2022 по 31.12.2022) пришлись на период приостановления трудового договора в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации.

С учетом этого величина знаменателя при расчете среднего дневного заработка составила 654 дн. (730 – 76). Средний дневной заработок исчислен в сумме 2956,72 руб/дн. ((944 367,56 руб. + 989 329,44 руб.) : 654 дн.).

Для общего случая при расчете пособия по ВНиМ в текущем году максимальный размер среднего дневного заработка равен 2736,99 руб/дн.. (966 000 руб. + 1 032 000 руб.) : 730 дн.).

Как видим, средний дневной заработок бывшего мобилизованного работника превосходит максимальную величину (2956,72 > 2736,99).

Единый стандарт, установленный законом № 98-ФЗ

Внесенные в закон № 255-ФЗ (ч. 3.3 ст. 14) изменения установили предельную величину среднего дневного заработка для исчисления пособия по ВНиМ для ранее мобилизованных, у которых были периоды приостановки госслужбы или трудового договора на период военной службы (оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС).

Как и для всех получателей пособий, размер среднего дневного заработка для расчета пособия по ВНиМ указанным лицам теперь не может превышать величину, определяемую как частное от деления предельных величин баз для начисления взносов за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, на 730.

Внесенные законом № 98-ФЗ изменения начали действовать со дня официального опубликования документа на официальном интернет-портале правовой информации - 03.04.2023. Как применять изменения до этой даты, пояснило руководство СФР.

Разъяснения чиновников СФР

Еще до принятия законодателем поправок в закон № 255-ФЗ, руководство СФР в письме № 14-20/35261 высказалось относительно расчета пособий в период с 01.01.2023 по день внесения изменений (03.04.2023). На тот момент чиновники уже знали о внесенном в Госдуму законопроекте.

Руководство СФР констатировало, что в редакции закона № 255-ФЗ, действующей до 03.04.2023, норма, устанавливающая предельную величину среднего дневного заработка для исчисления пособия по ВНиМ, не была предусмотрена.

Поэтому по страховым случаям, наступившим с 01.01.2023, и до даты вступления в силу изменений (03.04.2023), пособие по временной нетрудоспособности следует исчислять в соответствии с редакцией ч. 3 ст. 14 закона № 255-ФЗ, действовавшей до внесения поправок, т. е. без ограничения максимальной величины среднего дневного заработка.

Повторимся, этот порядок затронет:

работников, с которыми был приостановлен трудовой договор в связи с призывом на военную службу по мобилизаци и,

гражданских служащих, госслужба которых была приостановлена по той же причине.

Пример

Уточним условия предыдущего примера.

Страховой стаж работника, учитываемый при назначении пособия по ВНиМ, составляет 10 лет.

Размер дневного пособия исчисляется путем умножения среднего дневного заработка на стажевый коэффициент. (ст. 7 закона № 255-ФЗ).

Страховой стаж работника превышает восемь лет, поэтому пособие при утрате трудоспособности вследствие заболевания выплачивается ему в размере 100% среднего заработка.

Поскольку период болезни длился с 10.03.2023 по 21.03.2023, т. е. до принятия поправок в закон № 255-ФЗ, размер дневного пособия, исчисленного из 100 % среднего заработка, берется равным 2956,72 руб/дн. (2956,72 руб/дн. х 100 %).

Величина пособия по временной нетрудоспособности определяется путем умножения размера дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период нетрудоспособности (включая выходные и нерабочие праздничные дни). В рассматриваемом случае это 12 дней.

За первые 3 дня болезни пособие назначается и выплачивается работодателем за счет собственных средств.

Остальной период, начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности, пособие оплачивает СФР.

Размер пособия по ВНиМ:

выплачиваемого работодателем за первые 3 дня болезни, составил 8870,16 руб. (2956,72 руб/дн. x 3 дн.);

выплачиваемого СФР за последующие 9 дней (12 – 3), равен 26 610,48 руб. (2956,72 руб/дн. х 9 дн.).

Если болезнь работника приходится на период после 03.04.2023, при исчислении пособия нужно учитывать установленный законом 98-ФЗ потолок среднего дневного заработка.

Пример

Изменим частично условия предыдущего примера. Работник болел в период с 24.04.2023 по 29.04.2023.

Этот период приходится на время, когда уже действует ограничение максимального размера среднего дневного заработка, установленное законом 98-ФЗ.

Для расчетного периода 2021 и 2022 годов размер среднего дневного заработка не может превышать 2736,99 руб/дн. (966 000 руб. + 1 032 000 руб.) : 730 дн.).

Средний дневной заработок бывшего мобилизованного работника превосходит максимальную величину (2956,72 > 2736,99).

Поэтому пособие должно быть исчислено из максимального значения дневного пособия с учетом страхового стажа - 2736,99 руб/дн. (2736,99 руб/дн. х 100%).

Размер пособия по ВНиМ:

выплачиваемого работодателем за первые три дня болезни, составит 8210,97 руб. (2736,99 руб/дн. x 3 дн.);

выплачиваемого СФР за последующие 3 дня (6 – 3), будет равен 8210,97 руб. (2736,99 руб/дн. х 3 дн.).

Для работников, трудовые отношения с которыми в 2021 и 2022 году не приостанавливались, унифицированные законом № 98-ФЗ правила, не повлияют на порядок расчета пособия по ВНиМ.

Ведь для них при расчете фактического среднего дневного заработка в знаменателе формулы всегда применялось и сейчас применяется число 730 (даже если в расчетном периоде бывает високосный год).

Расширен перечень периодов, включаемых в страховой стаж

Закон № 98-ФЗ затронул и порядок исчисления страхового стажа для выплаты пособий (ч. 1.1 ст. 16 закона № 255-ФЗ).

Начиная с 24.02.2022 в страховой стаж наряду с периодами работы и иной деятельности (ч. 1 ст. 16 закона № 255-ФЗ) засчитывают периоды пребывания застрахованного лица в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС, в период мобилизации, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС за пределами российской территории.