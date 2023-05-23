Сообщение об имущественных налогах за 2022 год: что изменилось, что сверить и как поступать при выявлении расхождений. Часть 1

В мае налоговики традиционно начинают информировать налогоплательщиков — юридических лиц об исчисленных суммах имущественных налогов за прошедший год. Расскажу, как это будет происходить.

В мае налоговики традиционно начинают информировать налогоплательщиков — юридических лиц об исчисленных суммах имущественных налогов за прошедший год. В этом году сообщают о налогах за 2022 год.

Раньше в направляемых организациям сообщениях фигурировало два налога — транспортный и земельный. По этим налогам налогоплательщики не отчитываются. С 01.01.2021 декларации по этим налогам отменены.

С отчетности за 2022 год налогоплательщики освобождены и от представления декларации по налогу на имущество организаций в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (далее — «кадастровое» имущество).

Соответствующие поправки были внесены законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ. Изменения начали действовать с 01.01.2023.

Исключение из обязанностей налогоплательщиков необходимости подавать декларации не освободило организации от самостоятельного исчисления и уплаты указанных налогов.

Уплатить налоги за 2022 год нужно было до 28.02.2023. Итоговую сумму налогов (за минусом уплаченных в 2022 году авансовых платежей) многие организации платили в 2023 уже в составе ЕНП.

Поэтому налогоплательщики, имеющие соответствующие объекты налогообложения, получают в 2023 году сообщения об исчисленных налоговиками за 2022 год суммах по трем налогам — транспортному, земельному и налогу по «кадастровому» имуществу.

Сроки направления уведомлений

ИФНС сами исчисляют налоги и их суммы указывают в сообщениях, которые направляют организациям (их обособленным подразделениям (ОП)) в сроки, установленные п. 4 ст. 363 НК. На этот пункт есть корреспондирующие ссылки в п. 6 ст. 386 и п. 5 ст. 397 НК.

В общем случае сообщение должно быть отправлено в течение 10 дней после составления, но не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за указанный налоговый период (т. е. в 2023 году сообщения за 2022 год должны направить не позднее 29 августа).

Цель направления сообщения — информирование налогоплательщика об исчисленной ИФНС сумме налога за определенный период для дальнейшего взыскания недоимки при ее наличии.

Если ИФНС получит документы (иную информацию), на основании которых она должна исчислить или пересчитать налоги, сообщение о суммах таких налогах должно быть направлено налогоплательщику не позднее 2 месяцев со дня получения указанных документов.

В случае получения сведений из ЕГРЮЛ о том, что организация, которой принадлежат облагаемые имущественными налогами объекты, находится в процессе ликвидации, ей ИФНС должна направить сообщение не позднее 3 месяцев со дня получения сведений о процессе ликвидации.

С налогового периода 2022 года в НК(подп. 4 п. 4 ст. 363) установлен еще один срок для передачи (направления) сообщения об имущественных налогах налогоплательщикам-организациям.

Этот срок определен как не позднее 1 месяца со дня истечения установленного срока уплаты авансового платежа по налогу по истечении каждого отчетного периода, подлежащего уплате организацией (находящейся в процессе ликвидации), которой передано (направлено) сообщение об исчисленной сумме налога в соответствии с подп. 3 п. 4 ст. 363 НК.

Информация об объектах

Для расчета сумм налогов налоговики использует имеющуюся у них информацию об объектах налогооблагаемого имущества.

Такие данные налоговики получают в рамках функционирования единой системы межведомственного электронного взаимодействия (положение о системе утв. постановлением Правительства от 08.09.2010 № 697).

Организация ставится на учет и снимается с учета в ИФНС по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и объектов недвижимости (включая земельные участки).

Учет ведется на основании сведений, которые направляют налоговикам такие ведомства как ГИБДД МВД России, Гостехнадзор, ГИМС МЧС России, Росморречфлот, Росавиации, Росреестр.

Как правило, до того, как налоговики сформируют и направят сообщение, организация старается сверить с ИФНС принадлежавшие ей объекты налогообложения. Для этого запрашивают выписку из ЕГРН.

Может выясниться, что данные по объектам требуют обновления. В этом случае ИФНС направляет межведомственный запрос в орган, который отвечает за ведение базовых государственных реестров, кадастров, регистров и т. п., содержащих первичные сведения о транспортных средствах или объектах недвижимости.

О результатах сверки и наличии оснований для изменения записей ЕГРН налоговики должны проинформировать налогоплательщика.

Обновленная форма сообщения

Сообщение об исчисленных налогах составляют по форме, утвержденной приказом ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@. Документ применяется с 01.01.2023 (п. 8 приказа).

В название сообщения наряду с транспортным и земельным налогом с отчетности за 2022 год включен и налог на имущество организаций. Сейчас код сообщения в соответствии с КНД 1152029 (по формату обновленной версии 5.03 принимает значение КНД 1152006).

Для удобства автоматической сверки данных ИФНС с информационными ресурсами налогоплательщиков сообщения направляют в формате XML.

Рекомендуемый формат передачи сообщения в электронной форме (версия 5.03, часть DCCCXLIX) утвержденприказом ФНС от 03.02.2022 № БВ-7-21/84@. Документ вступил в силу год назад — 01.05.2022.

Форматы, утвержденные указанным приказом, применяются в период действия форм сообщений, утвержденных приказами ФНС:

Структура сообщения в разрезе каждого налога содержит разделы по исчислению и перерасчету налога. Раздел с перерасчетом ИФНС сформирует в том случае, если были обнаружены расхождения в ранее направленном сообщении.

ИФНС формируют сообщение в зависимости от наличия у налогоплательщика объектов налогообложения. Если, к примеру, организация имеет автомобиль, но у нее нет в собственности (во владении) земли и недвижимости с кадастровой стоимостью, инспекция пришлет сообщение только по транспортному налогу.