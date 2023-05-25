Сообщение об имущественных налогах за 2022 год: что изменилось, что сверить и как поступать при выявлении расхождений. Часть 3

Получив сообщение об имущественных налогах, организация может либо вздохнуть с облегчением (при совпадении самостоятельно сделанных расчетов с данными ИФНС), либо озадачиться (при выявлении расхождений). Если расчеты не совпали, нужно разобраться в причинах и подготовить пояснения для ИФНС.

В мае налоговики традиционно начинают информировать налогоплательщиков — юридических лиц об исчисленных суммах имущественных налогов за прошедший год.

В этом году сообщают о налогах за 2022 год.

Сообщение об имущественных налогах за 2022 год: что изменилось, что сверить и как поступать при выявлении расхождений. Часть 2

В сообщении выявлены расхождения: алгоритм действий

Получив сообщение об имущественных налогах, организация может либо вздохнуть с облегчением (при совпадении самостоятельно сделанных расчетов с данными ИФНС), либо озадачиться (при выявлении расхождений).

Если расчеты не совпали, нужно разобраться в причинах и подготовить пояснения для ИФНС.

В случае, когда сумма налогов по данным ИФНС в сообщении оказалась больше той, которую организация самостоятельно рассчитала и уплатила в бюджет, возникает недоимка.

Со дня, следующего за сроком уплаты имущественных налогов (с 01.03.2023) налоговики начинают считать пени.

Пени не начислят на сумму недоимки, размер которой на день срока уплаты соответствующего налога (28.02.2023) не превышал размера положительного сальдо ЕНС налогоплательщика.

Положительное сальдо увеличивают на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате любого налога, если налогоплательщик в этом периоде подал заявление о зачете (постановление Правительства от 29.03.2023 № 500).

Если недоимка все же привела к образованию отрицательного сальдо на ЕНС, налоговики взыщут сумму недоимки в размере, не превышающем отрицательное сальдо ЕНС. Но решение о взыскании вынесут при условии, что отрицательное сальдо подтверждено (письмо ФНС от 28.02.2023 № ЕД-26-8/4@).

Расчет пеней и особенности взыскания недоимки в 2023 году требуют отдельного рассмотрения, на этих вопросах мы в этом материале останавливаться не будем.

Рассмотрим порядок подготовки пояснения о расхождениях для ИФНС.

Типовое пояснение

Пояснение подается в ИФНС по волеизъявлению налогоплательщика (это его право, а не обязанность (п. 6 ст. 363 НК). Срок для представления пояснений составляет 20 дней со дня получения сообщения. Этот срок указан только в п. 6 ст. 363 НК, регулирующей уплату транспортного налога.

Но корреспондирующие ссылки на п. 4 - 7 ст. 363 НК есть и в главе по налогу на имущество (п. 6 ст. 386 НК), и в главе по земельному налогу (п. 5 ст. 397 НК).

Поэтому 20 дней — единый срок для представления формы пояснений по всем трем налогам. Но этот срок не является пресекательным, т. е. и по истечении данного срока ИФНС должна будет рассмотреть полученные пояснения и (или) документы по существу.

Вместе с пояснением (или отдельно от него) можно представить документы:

подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов;

обоснованность применения пониженных налоговых ставок и налоговых льгот;

наличие оснований для освобождения от уплаты налога, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

Пояснение налоговикам в электронном виде следует подавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@ (приложение 1 к приказу). Этим же документом утверждены:

порядок заполнения формы (приложение 2);

формат представления пояснений (приложение 3);

уведомление о результатах рассмотрения налоговым органом пояснений и иных документов (приложение 4);

уведомление о продлении срока рассмотрения налоговым органом пояснений и (или) документов в связи с сообщением об исчисленных суммах имущественных налогов (приложение 5);

При подаче пояснений на бумаге можно пользоваться ранее утвержденной типовой формой и методическими рекомендациями по ее заполнению (письмо ФНС от 05.03.2022 № БС-4-21/2688@).

В разделе 5, пояснения (электронный вариант) нужно указать реквизиты сообщения (дату и номер), по которому выявлены расхождения.

Если налогоплательщик подает пояснение относительно расхождений по транспортному налогу, то обязательно нужно заполнить все данные по транспортному средству.

В поле 5.1 «Вид транспортного средства» указать код из перечня, включающего 15 наименований видов транспортных средств, в т. ч.:

01 — автомобиль легковой;

02 — автомобиль грузовой;

03 — автобус;

07 — трактор;

13 — катер;

15 — моторная лодка

16 — иное наименование.

В поле «Государственный регистрационный знак (номер) или иной номер, позволяющий определить транспортное средство» указать индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное транспортному средству регистрационным подразделением. Госномер транспортного средства указан в ПТС.

Для «кадастровых» объектов, в отношении которых выявлены расхождения в сообщении, обязательно указываю номер земельного участка или иного «кадастрового» объекта недвижимости, соответствующий номеру в ЕГРН.

Самое важное в рассматриваемом документе, это собственно пояснения. Их налогоплательщики указывают на свое усмотрение в произвольной форме.

Но содержание пояснений должно обосновывать причину расхождений (технические ошибки в исчислении налога, правомерность применения пониженных ставок, налоговых льгот, наличие оснований для освобождения от уплаты налогов). И все, что будет указано в пояснениях, нужно обосновать подтверждающими документами.

Пример

Общество «Альфа» выявило расхождения в исчисленных суммах транспортного налога за 2022 год по данным своего учета и по данным сообщения от ИФНС. Причина расхождений была установлена. Условно пример пояснения может быть таким.

ООО «Альфа» имеет два автобуса (вид транспортного средства 03). Транспортные средства зарегистрированы на общество в общеустановленном порядке.

В 2022 году автобусы были переданы в аренду автотранспортному предприятию АТП-1. Данный перевозчик, имеющий соответствующий штат и лицензию, заключил договор о транспортном обслуживании населения с исполнительными органами власти области.

АТП-1 на автобусах осуществляло регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, установленным нормативными правовыми актами области, с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в законодательно установленном порядке.

В соответствии с законом области о транспортном налоге для транспортных организаций и организаций, транспортные средства которых осуществляют указанные регулярные пассажирские перевозки, установлена пониженная ставка транспортного налога — 13 руб. за л. с. (для автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л. с.).

Мощность двигателя каждого из зарегистрированных на общество автобусов — 220 л. с.

Общество воспользовалось льготной ставкой налога как организация, транспортные средства которой осуществляют социально значимые для области регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, установленным нормативными правовыми актами области, с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан. Код льготы 20230 был указан в заявлении общества о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, направленном в ИФНС 30.03.2023 по форме, утв. в приложении 1 к приказу ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

По данным общества сумма исчисленного по льготной ставке налога по двум автобусам составила 5720 руб. (220 л. с./руб. х 13 руб. х 2).

Согласно сообщению ИФНС транспортный налог для автобусов общества, исчисленный по ставке, не учитывающей льготу (62 руб. за л. с.), составил 27 280 руб. (220 л. с./руб. х 62 руб. х 2).

Расхождение в исчисленных суммах налога составляет — 21 560 руб. (27 280 – 5720).

С учетом представленных заявления на льготу, пояснений и прилагаемых подтверждающих документов (ПТС, лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров, договоров аренды, информации о путевых листах) просим пересчитать налог за 2022 г. по данным транспортным средствам.

Рассмотрение пояснений

На рассмотрение представленных пояснений и (или) документов налоговикам отведен месяц со дня их получения. Руководитель ИФНС или его заместитель вправе продлить этот срок, но не более чем еще на месяц.

Это время может понадобиться налоговикам для запроса дополнительных сведений и документов, связанных с исчислением налога. О том, приняты или отклонены пояснения, а также о продлении срока их рассмотрения, налоговики должны уведомить налогоплательщика.

Если инспекция согласится с доказательствами, приведенными в пояснениях, налогоплательщику направят уточненное сообщение, включающее сведения о перерасчете суммы налога.

Информацию, полученную в пояснениях, ИФНС может направить в управление досудебного урегулирования налоговых споров ФНС. Управление использует полученные сведения при реализации мер, направленных на устранение причин возникновения споров.