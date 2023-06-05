НК и ЕНП: приоритет в зачислении отдали НДФЛ. Поправки в НК

На днях на интернет-портале официального опубликования правовой информации был размещен закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ. Документ внес изменения в три статьи первой части НК.

На днях на интернет-портале официального опубликования правовой информации был размещен закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ.

Документ внес изменения в 3 статьи первой части НК:

11.3 — конкретизирующую нормы, касающиеся института действия ЕНП и ЕНС;

45 — устанавливающую порядок исполнения налогоплательщиками (налоговыми агентами) обязанности по уплате налогов, сборов, взносов;

78 — определяющую порядок зачета сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС.

Законопроект с поправками, инициаторами которых стали сами думцы, был внесен в Госдуму 11.05.2023, а уже 17.05.2023 был принят сразу в трех чтениях.

Президент подписал закон 29.05.2023 и в тот же день документ был официально опубликован.

Это просто марафонский пробег документа по кабинетам комитетов и заседаниям Госдумы и Совета Федерации. Так и хочется сказать: «Умеют же быстро устранять недоработки». Но было бы лучше, чтобы законы принимались сразу в таком виде, чтобы через полгода не приходилось их править.

И еще было бы хорошо, чтобы такая оперативность проявлялась не только в отношении регулирования средств казны, но и в отношении мер, которые касаются средств как организаций, так и граждан.

Предпосылки для поправок

Практическая реализация института ЕНП выявила целый ряд серьезных недоработок. Налогоплательщики перечисляют ЕНП, указывая в нем сумму и ИНН.

Налоговики определяют размер совокупной обязанности на основании отчетности, уведомлений, судебных решений и других документов, а затем самостоятельно распределяют поступившие средства в счет уплаты всех налогов в составе совокупной обязанности. При этом они руководствуются нормами п. 8 ст. 45 НК, устанавливающего определенную последовательность списания средств.

Такие правила действия ЕНП и ЕНС привели к тому, что у большинства регионов возникли сложности с исполнением бюджетов. И выражалось это не только в нерегулярном поступлении доходов, но и в значительном их падении.

Для подавляющего большинства муниципалитетов основным источником формирования бюджета является НДФЛ. По прежнему порядку НДФЛ практически ежедневно перечислялся регионам, которые использовали его на нужды людей, проживающих в этих местностях.

И это справедливо, т. к. НДФЛ это налог, который платят работники. Организации лишь выполнят роль налогового агента между налогоплательщиком и государством.

Но с 01.01.2023 НДФЛ стал зачисляться в бюджеты один раз в месяц, а суммы этого налога стали частично учитываться в счет исполнения обязанности по уплате недоимки по НДФЛ и иным налогам, зачисляемым в федеральный бюджет.

Региональные власти и муниципалитеты стали жаловаться, что у них нет возможности анализировать причины списания налоговиками средств, формирующих региональные и местные бюджеты. А отсутствие информации о суммах списания не позволяет исполнительным властям на местах оперативно планировать доходы и расходы и это приводит к временным кассовым разрывам в бюджетах регионов.

В результате Главой государства была поставлена задача оценить функционирование системы ЕНС применительно к бюджетам бюджетной системы и подготовить предложения по ее совершенствованию.

Решением этой проблемы занимались как власти на местах, так и федеральные структуры. В частности, на совершенствовании введенного с начала года механизма ЕНП и ЕНС настаивал Совет Федерации, а Минфин поддержал предложения по выделению НДФЛ из общего состава платежей по ЕНС (в части НДФЛ смотрите выступление с 9 мин. 50 сек).

Так появился законопроект о поправках в НКФ, который 29.05.2023 обрел силу закона.

Что изменится и когда начнет действовать

В целях обеспечения более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты законодатель изменил последовательность определения принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, отдав приоритет в зачислении суммам НДФЛ.

В соответствии с новой редакцией п. 8 ст. 45 НК теперь налоговики должны определять принадлежность сумм, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, в следующей последовательности:

недоимка по НДФЛ — с более раннего момента ее образования;

НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом;

недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — с более раннего момента ее образования;

иные налоги, авансы, сборы, взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению);

пени;

проценты;

штрафы.

Этот порядок применяется уже с 29.05.2023 (п. 1 ст. 2 закона № 196-ФЗ).

При поступлении ИФНС уведомления об исчисленной и удержанной налоговым агентом сумме НДФЛ до наступления установленного срока его перечисления сумма средств, формирующих положительное сальдо ЕНС соответствующего налогового агента, в размере удержанной им суммы НДФЛ будет сразу зачитываться налоговым органом в счет исполнения предстоящей обязанности этого налогового агента по перечислению названого налога.

Это изменение начнет действовать с 30.06.2023 (п. 2 ст. 2 закона № 196-ФЗ).