Упрощенное предоставление соцвычетов по НДФЛ: ФНС подготовила проекты унифицированных электронных форм справок

НК РФ наделяет налоговую службу правом утверждать формы документов, которые налоговые органы используют для реализации своих полномочий. ФНС воспользовалась этим правом, чтобы упростить предоставление налогоплательщикам социальных вычетов по НДФЛ.

НК РФ (п. 4 ст. 31) наделяет налоговую службу правом утверждать формы документов, которые налоговые органы используют для реализации своих полномочий. ФНС воспользовалась этим правом, чтобы упростить предоставление налогоплательщикам социальных вычетов по НДФЛ. С этой целью налоговики подготовили проекты приказов, которым планируется утвердить четыре вида унифицированных форм справок в электронном виде. Речь идет о справках, которые нужно представлять налоговикам в соответствии с нормами ст. 219 НК РФ. Проектами приказов намечено утвердить электронные формы следующих справок:

Первые три вида справок в электронном виде в подтверждение оплаты будут представлять налоговикам организации и ИП, оказывающие соответственно медицинские, образовательные и физкультурно-оздоровительные услуги. Четвертый вид справки должны будут представлять страховые организации (их обособленные подразделения). Сведения будут представляться на основании обращения физического лица, непосредственно оплатившего соответствующую услугу (внесшего страховые взносы), той организацией (ОП), в которой гражданином были понесены соответствующие расходы. Организации и ИП будут представлять справки в электронном виде по ТКС с применением УКЭП в порядке, установленном приказом ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@. Сведения нужно будет представлять в ИФНС по месту нахождения оказавшей услугу организации, месту нахождения ее ОП или месту нахождения отделения иностранной организации. ИП будут представлять сведения по месту жительства.

При этом в порядках заполнения справок оговорено, что в утвержденном электронном виде справки нужно будет предоставлять при наличии у соответствующей организации и ИП технической возможности на такое электронное взаимодействие. При отсутствии такой возможности справки можно будет выдавать в порядке, утверждаемом ФНС России.

По проектам, сведения можно будет представлять, как за текущий налоговый период (год), так и по итогам налогового периода. Для представления унифицированных электронных форм справок отведен срок 30 календарных дней с момента подачи заявления физическим лицом, непосредственно оплатившим соответствующую услугу (страховые взносы) (либо его супругом/супругой).

Нововведения по подтверждению расходов справками в электронном виде должны будут начать применяться с 01.01.2024.

Упрощение порядка предоставления социальных налоговых вычетов подготовлено во исполнение планируемых поправок в НК РФ (законопроект № 369931-8), которые находятся на рассмотрении в Госдуме. Законопроект подготовлен в целях реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ.

Когда документы обретут законную силу, мы расскажем о нововведениях подробнее.