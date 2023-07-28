Как компании малого бизнеса увеличить продажи с помощью автоматизации 1С?

Независимо от вида деятельности, любая компания что-то продает. Она может закупать товар и перепродавать его, производить продукцию или оказывать услугу. Конечная цель — реализация. А иначе теряет смысл производство и закупка. Эффективность процесса продаж достигается путем налаживания работы отдельных менеджеров, построения контроля за их деятельностью.

Независимо от вида деятельности, любая компания что-то продает. Она может закупать товар и перепродавать его, производить продукцию или оказывать услугу. Конечная цель — реализация. А иначе теряет смысл производство и закупка. Эффективность процесса продаж достигается путем налаживания работы отдельных менеджеров, построения контроля за их деятельностью. Другое направление — нахождение новых источников реализации, информирование имеющихся и потенциальных заказчиков.

Все эти вопросы позволяет решать автоматизация, предлагаемая нашей компанией.

Для растущего бизнеса

«Любой солдат мечтает стать генералом». На этом строится бизнес. Начинающий бизнесмен приобретает простейшие программные продукты. Например, в отношении перепродажи товаров более всего подходит “Розница”.

С увеличением количества клиентов, внедрением новых способов реализации функционала программы бывает недостаточно. Предприниматель задействует современные ресурсы и принимает решение сотрудничать с маркетплейсами, открыть онлайн-магазин.

Вместо одного менеджера он набирает целый отдел. Появляется необходимость контролировать работу каждого сотрудника, разделять доходы от розницы и маркетплейса, проводить анализ выручки и прибыли. Дополнить функционал позволяет продукт фирмы 1С “Управление нашей фирмой”.

Что такое CRM?

Для организации эффективного процесса продажи недостаточно организовать отгрузку, упаковку и прием денег. Нужно обеспечить надежные и удобные коммуникации. Сейчас клиент предпочитают заказывать товар и услугу в интернете, используя электронную почту, мессенджер. Чем больше возможностей есть у компании в этом отношении, тем шире охват аудитории.

При этом нужно думать не только о заказчиках, но и менеджерах, которым удобно принимать заявки агрегированно, а не собирать их со всех каналов в разных окнах.

Программа «1С:Управление нашей фирмой» позволяет настроить коммуникации:

С популярными мессенджерами. При приеме заявок не нужно переключаться между экранами. В программе доступно организовать работу с Telegram и ВКонтакте;

По телефону. Задействовано более 60 операторов связи;

При помощи СМС — налажены коммуникации с шестью операторами;

По электронной почте. Программа постоянно совершенствуется. Сейчас доступно удобное поле для редактирования и обработки заявки, размер которого увеличен в 3 раза.

В программе можно делать массовые рассылки, когда выпускается в продажу новый продукт, действуют скидки, применяется бонусная программа. Для этой цели имеется внутренний сервис рассылок.

«Управление нашей фирмой» позволяет наладить каналы продаж посредством:

собственной вэб-витрины;

интернет-магазина;

известных маркетплейсов;

интеграции ВКонтакте.

Доступные инструменты позволяют отправлять электронные чеки, принимать заказы, контролировать остатки и многое другое.

Рабочее место менеджера

Это — единое окно, где специалист может управлять заявками и решать свои текущие задачи. За рабочее место менеджера отвечает контакт-центр. Окно может быть представлено в одном из вариантов:

списком;

в виде доски канбан;

в форме доски для работы с клиентами и решения личных задач;

в режиме календаря.

Для выездной бригады разработан удобный инструмент — календарь. Он позволяет выстраивать графики выездов. Информация передается на мобильный телефон работников — членов бригады. Можно увидеть спланированные и выполненные задачи.

Анализ продаж

Воронка продаж представляет собой маркетинговый инструмент, чтобы отследить путь заказчика от лида до активной покупки. В этом разрезе можно проконтролировать основные показатели продажи: выручку и прибыль.

Расчеты автоматически производятся по каждому клиенту. По воронке продаж для удобства проведения анализа можно настроить показатели:

по каждому отдельному менеджеру;

но каналу привлечения.

Здесь же видна статистика заказов и причины отказов. Важным преимуществом является возможность не только проанализировать отказ, но и наладить коммуникацию с клиентом: узнать, насколько понравился сервис, удобно ли оформлять и получать заказ.

Инструмент позволяет устранить ошибки в работе, сохранить клиентов, оценить эффективность работы менеджеров. Для коммуникаций с клиентом в программе разработана форма опросника, ссылку на которую можно дать заказчикам.

Автоматизация рутинных процессов

Программное обеспечение создано для автоматизации процессов торговли. Это позволяет избежать ошибок со стороны менеджеров и сделать комфортной их работу. Виртуальный помощник Даша берет на себя операции, которые при ручной обработке отнимают много времени. В ее задачи входит оповещения сотрудников, работа с заявками. Даше можно поручить извещать клиентов о бонусных программах, по сбору отзывов.

Анализ финансовых показателей

В программе разработан инструмент «Анализ бизнеса». Собственник и руководитель компании имеет возможность получить сведения о финансовом положении бизнеса, сумме выручки и прибыли за интересующий период. Здесь можно увидеть показатели денежного потока, оценить их и составить план на будущее.

Руководитель может сориентироваться по вопросам наличия денежных средств на счете, увидеть дебиторскую и кредиторскую задолженность, спланировать оплату. Здесь же имеется информация по остаткам товара на складах, по анализу прибыли по каждому виду.

Для составления планов закупок руководителю важно знать, какой товар чаще всего заказывают. Информация предоставлена в суммовом и количественном выражении. Также доступно проанализировать работу каждого менеджера, определить, сколько он оформил заказов и на какую сумму.

Автоматизация продаж для малого бизнеса — это не только удобство и контроль. Она помогает привлечь новых клиентов, расширить деятельность компании, контролировать работу менеджеров.