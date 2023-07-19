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Социальные пособия

Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 1

Постановлением Правительства РФ от 24.06.2023 № 1026 утверждены новые правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы). Новые правила действуют с 04.07.2023. Прежние правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.09.2021 № 1552, признаны утратившими силу (п. 3 постановления № 1026).
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Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 1

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие. Решение о назначении пособия принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным. В общем случае средний заработок исчисляется органами службы занятости населения (СЗН). Но в определенных случаях исчисление среднего заработка возложено на работодателя.

Постановлением Правительства РФ от 24.06.2023 № 1026 утверждены новые правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы). Новые правила действуют с 4 июля 2023 года. Прежние правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.09.2021 № 1552, признаны утратившими силу (п. 3 постановления № 1026).

Помимо новых правил постановлением № 1026 утверждены изменения, которые внесены:

Основы социальной защиты от безработицы

Гарантии государства по реализации конституционных прав граждан РФ на труд и социальную защиту от безработицы определены Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Согласно п.1 ст.3 закона № 1032-1 безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах СЗН в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

Решение о признании гражданина безработным принимается органами СЗН по месту жительства гражданина. Решение СЗН принимает не позднее 11 дней со дня подачи безработным заявления о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. При невозможности предоставить подходящую работу в течение 10 дней со дня регистрации гражданин признается безработным с первого дня подачи указанного заявления.

Безработным выплачивается пособие. В общем случае пособие выплачивают гражданам:

  • уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и

  • состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель.

Пособие начисляют с первого дня признания гражданина безработным. Период выплаты пособия не может превышать шести месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев. Первые 3 месяца пособие начисляют в размере 75 % среднего заработка по последнему месту работы (службы). В следующие три месяца размер пособия составляет 60 % среднего заработка.

Размер пособия не может быть выше максимальной величины и ниже минимальной величины, увеличенных на размер районного коэффициента. Согласно постановлению Правительства РФ от 14.11.2022 № 2046, для всех безработных в 2023 г. минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 руб.

В общем случае максимальная величина пособия по безработице в период выплаты в 2023 г. составляет:

  • 12 792 руб. — в первые 3 месяца.

  • 5000 руб. — в следующие 3 месяца.

Для безработных граждан предпенсионного возраста максимальная величина пособия составляет 12 792 руб.

Интервальные сдвиги расчетного периода по новым правилам

В общем случае СЗН исчисляет средний заработок на основе сведений о выплатах и иных вознаграждениях (далее — доход) по последнему месту работы (службы).

До 04.07.2023 для расчета использовали период из 3-х месяцев до календарного квартала перед месяцем подачи заявления о содействии в поиске работы. Новые правила изменили порядок определения расчетного периода. Теперь для расчета среднего заработка выплаты берут за 3 календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед месяцем увольнения гражданина. Сохранено исключение, предусмотренное для расчета среднего заработка гражданину, уволенному с военной службы по призыву. В этом случае расчетным периодом являются 3 календарных месяца, предшествовавшие месяцу призыва на военную службу.

Новые правила предусматривают сдвиг расчетного периода с интервалом в месяц. Что это значит?

Если в каком-либо из месяцев расчетного периода у гражданина отсутствовал доход (сведения о доходе) и (или) гражданин болел, при исчислении среднего заработка в качестве расчетного используется иной период. Это ближайший к месяцу увольнения и равный расчетному периоду в пределах 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу увольнения (подп. «а» п. 3 правил).

Пример

Гражданин трудился в организации с мая 2016 г. В мае и июне 2023 г. сотрудник болел, а 14.07.2023 он уволился. 25.07.2023 гражданин обратился в орган СЗН по месту жительства с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. В течение 10 дней подходящая работа органом СЗН не была найдена, в связи с чем гражданин был признан безработным.

При увольнении гражданина 14.07.2023 расчетным периодом для определения среднего заработка в общем случае является период с апреля по июнь. Но в мае-июне у гражданина были периоды временной нетрудоспособности. По новым правилам расчетным периодом для исчисления среднего заработка становится период с февраля по апрель 2023 г.

Если в пределах года (12 календарных месяцев), предшествовавшего месяцу увольнения (предшествующий период), у безработного не находится трех последовательных календарных месяцев с полным доходом, в качестве расчетного периода используется период, равный двум последовательным календарным месяцам, ближайшим к месяцу увольнения (подп. «б» п. 3 правил).

Пример

Воспользуемся условиями предыдущего примера, несколько изменив их. Даты увольнения и обращения гражданина с заявлением в СЗН остаются прежними. Но в период с июля 2022 г. по июнь 2023 г. у уволенного работника не было трех последовательных календарных месяцев, в которых бы его доход был полным. Ближайшими к июлю двумя последовательными месяцами с полным доходом становятся март и апрель 2022 г.

Поэтом в качестве расчетного периода используется ближайший к месяцу увольнения период, состоящий из двух последовательных календарных месяцев с полным доходом — это март и апрель 2022 г.

При отсутствии в пределах предшествовавшего периода двух последовательных календарных месяцев с полным доходом, в качестве расчетного периода используется период, равный одному календарному месяцу, ближайшему к месяцу увольнения, в пределах предшествующего периода (подп. «в» п. 3 правил).

Еще один нюанс. Гражданин мог быть принят на работу позднее первого рабочего дня календарного месяца. В этом случае такой неполный месяц не включается в расчетный период или период, принятый в качестве расчетного в соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» п. 3 правил (подп. «г» п. 3 правил).

Органы службы занятости определяют средний заработок как частное от деления совокупного дохода гражданина за расчетный период или период, используемый в качестве расчетного, на количество месяцев в соответствующем периоде (п. 4 правил).

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Комментарии

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