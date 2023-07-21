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Кадровые документы

Изменения паспортных данных: как сказываются на налоговых отношениях

НК РФ (ст. 85) возлагает на определенных лиц, включая налогоплательщиков, обязанности по оперативному представлению налоговым органам информации, важной для осуществления налогового контроля. Цель установленных норм – обеспечить бесперебойное и своевременное поступление налоговикам нужных сведений.
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Изменения паспортных данных: как сказываются на налоговых отношениях

Статья 85 НК возлагает на определенных лиц, включая налогоплательщиков, обязанности по оперативному представлению налоговым органам информации, важной для осуществления налогового контроля. Цель установленных норм – обеспечить бесперебойное и своевременное поступление налоговикам нужных сведений

Первичную информацию (включая сведения, необходимые для регистрации, а также о выдаче свидетельств, лицензий и иных подобных документов) налоговые инспекции получают от госорганов (органов ЗАГС, Росреестра, МВД, Федеральной нотариальной палаты и др.). Часть информации обязаны сообщать сами налогоплательщики.

Возьмем, к примеру, замену паспорта. Эта процедура влечет за собой необходимость сообщения обновленных данных в важные для гражданина организации: работодателю, банкам, поликлинике, страховой медорганизции, СФР, ИФНС и др.

Актуализация данных паспорта на ЕПУГ

Информацию о новом паспорте нужно обновить в личном кабинете на ЕПГУ. На это отведено 2 недели после получения документа. В этот срок обновляется база МВД. Для обновления паспортных данных в разделе «Документы и данные» нужно выбрать «Паспорт РФ». Далее выбрать опцию «Редактировать» и внести данные из нового паспорта.

Вносить сведения нужно тщательно проверяя данные из паспорта (буквы «ё» и «й», сокращения «г.» и «гор.», написание имени (например, Наталья или Наталия) и т. п.). По завершении редактирования данных следует нажать «На проверку».

На подтверждение сведений будет отправлен запрос в МВД. Проверка силовиками может занять до 5 календарных дней. По результатам проверки в ЛК придет уведомление. Если проверка длится более 10 календарных дней или поступил отказ, нужно обратиться к оператору ЕПГУ. Если не обновить данные, то паспорт не пройдет проверку и данные в личном кабинете на ЕПГУ не обновятся. А это чревато отказами в предоставлении госуслуг, в т. ч. связанных с налоговыми отношениями.

Смена паспорта и КЭП

Сведения из МВД о смене документа поступят в ИФНС. При этом могут возникнуть вопросы, например, нужно ли перевыпускать квалифицированную электронную подпись (КЭП) руководителю юридического лица или ИП в связи со сменой паспорта при достижении 20 или 45 летнего возраста? Ответ налоговиков отрицательный. При смене удостоверяющего личность документа по возрасту руководителю организации или ИП перевыпускать КЭП не нужно. Но налоговики настоятельно рекомендуют обратить внимание и проверить актуальность сведений о новом паспорте, которые отражают в ЛК налогоплательщика - физического лица. Если сведения не актуальны, то следует направить в ИФНС посредством ЛК заявление на актуализацию данных. При этом нужно помнить, что третьи лица могут использовать КЭП в незаконных действиях. Но об этих действиях и их последствиях нужно говорить отдельно.

Смена фамилии и свидетельство об ИНН

Другой вопрос: нужно ли получать новое свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе при смене фамилии? Столичные налоговики считают, что налогоплательщику – физическому лицу нужно получить новое свидетельство. В нем будет указан присвоенный ранее ИНН и новая фамилия. Подробности оснований такой замены столичные налоговики пояснили в письме УФНС России по г. Москве от 18.07.2023 № 12-18/1/080390@.

Порядок постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах российских организаций, граждан РФ, не являющихся ИП, а также ИП, урегулирован приказом Минфина России от 29.12.2020 № 329н. В п. 19* этого документа сказано, что новое свидетельство с указанием в нем присвоенного ранее ИНН выдается (направляется) физическому лицу на основании заявления в следующих случаях:

  • при изменении фамилии, имени, отчества, пола**, даты рождения, места рождения физического лица;

  • в случае утраты свидетельства.

*Составители письма видимо допустили неточность в ссылке на нормативный документ. В п. 19 приказа речь идет о постановке на учет лица, в отношении которого получены сведения об установлении в отношении него опеки (попечительства) и об управлении его имуществом. А о постановке на учет гражданина в связи с заменой удостоверяющего личность документа сказано в п. 18 приказа.

**Госдума 18.07.2023 одобрила проект федерального закона, которым устанавливается запрет на осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола. Законопроектом предусмотрено, что внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов является основанием для прекращения брака. Лицам, изменившим пол, будет установлен запрет быть усыновителями, а также опекунами (попечителями).

В соответствии с НК РФ (ст. 85) ИФНС получает информацию о замене документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на российской территории, от территориальных подразделений по вопросам миграции МВД России. В числе прочих эти подразделения осуществляют функции регистрационного учета, выдачу и замену основных документов, удостоверяющих личность. Структуры МВД сообщают налоговикам сведения о фактах первичной выдачи или замены паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) по установленной форме. Речь идет о форме ЗП, утвержденной в приложении 13 к приказу ФНС России от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@.

Чтобы получить новое свидетельство, гражданин может обратиться с заявлением в любой налоговый орган. Подавая заявление, нужно представить документ (документы), удостоверяющий личность физического лица и подтверждающий его регистрацию по месту жительства.

На выдачу нового свидетельства налоговикам отведено 5 дней.

В конце пояснений столичное управление указало, что заполнить заявление можно:

На сайте налоговой службы в пояснениях, касающихся особенностей работы с указанным сервисом, отражена следующая информация. Первичная выдача свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (содержащего сведения о присвоенном ИНН) осуществляется на основании заявления гражданина без взимания платы. Госпошлину в размере 300 руб. придется заплатить за повторную выдачу свидетельства (в связи с его утратой или утерей).

Бесплатно выдается (направляется) налогоплательщику – физлицу, уже имеющему свидетельство, этот документ в т. ч. при изменении фамилии, имени, отчества. Но вот что интересно. ФНС указывает, что при изменении, в частности, фамилии, имени, отчества гражданина получение нового свидетельства с указанием в нем присвоенного ранее ИНН не является обязательным.

В очередной раз при знакомстве с рекомендациями и ответами чиновников, невольно вспоминаются строки из стихотворения В. Маяковского: «Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету».

Надеемся, что внедрение ИT-технологий и искусственного интеллекта в технологический процесс контрольных мероприятий, усовершенствует процесс регистрационных функций. А пока видимо лучше все же заручиться документами с актуальными паспортными данными во избежание проволочек в получении госуслуг, в т. ч. в сфере, касающейся налоговых отношений. 

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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