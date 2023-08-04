Как устроен сервис ИТС для распознавания первичных документов

Один из самых дорогих ресурсов для бизнеса — время. Автоматизация становится правой рукой руководителей бизнеса. Что такое нейросети? Как они помогают бизнесу? Рассмотрим их работу на примере сервиса ИТС “1С:Распознавание первичных документов”.

Один из самых дорогих ресурсов для бизнеса — время. Автоматизация становится правой рукой руководителей бизнеса. Что такое нейросети? Как они помогают бизнесу? Рассмотрим их работу на примере сервиса ИТС “1С:Распознавание первичных документов”.

Всем зарегистрированным пользователям портала ИТС предоставляется тестовый пакет на 250 страниц.

Для чего создавался сервис

Понятие “нейросети” кажется чем-то недоступным и дорогим. На самом деле они успешно работают в малом бизнесе. Бухгалтерам знаком процесс, когда нужно с бумажной накладной (акта, счета-фактуры, накладной) внести данные в учетную программу. Это — долгий по времени процесс и кропотливый труд. Нужно не ошибиться в наименовании, маркировке, количестве и сумме. А когда по накладной более 10-ти наименований, никто не даст гарантию, что не закрадется ошибка.

Бумажный носитель от контрагента — лучший вариант. Нередко приходится пользоваться факсовым документом или фотографией, сделанной кладовщиком. Здесь нужно рассматривать каждую букву и цифру, что усложняет и замедляет процесс.

Исходя из этого, разработчики приняли решение о создании сервиса, считывающего нужную информацию с фотографий и бумаг, которые были помяты и выцвели.

Как это работает

Сервис распознавания первичных документов используется в различных продуктах 1С:

1С:Бухгалтерия;

1С:Управление нашей фирмой;

1С:Управление торговлей;

1С:ERP Управление предприятием 2.

Первичные документы загружаются в программу со сканов и фотографий. Это удобно, если складские, производственные помещения находится вдали от офиса. Изображение можно послать посредством электронной почты, мессенджера.

Пользователь видит на экране, что считала программа. Если в документе не сходится сумма или не распознано название, на экране этот участок помечаются красным цветом.

Искусственный интеллект (ИИ) способен сопоставлять не только идентичные наименования, но и те, которые близко подходят по смыслу. Например, в бумажном носителе значится “Бумага белая офисная”, а в программе имеется позиция “Бумага офисная, бел.”, сервис “поймет”, что это — одна и та же позиция.

Другой вариант: при ведении учета позиция укрупнена. В наименовании “Канцелярские товары” включены бумага, ручки. В этом случае изначально нужно будет внести исправления в документ вручную. После этого сервис запомнит сопоставление и будет самостоятельно подставлять значение, без участия пользователя.

Как разрабатывался сервис

Изначально были выявлены проблемы, возникающие при считывании информации.

Низкое качество печати. Это происходит, когда принтер выходит из строя или в нем заканчивается краска.

Искажение информации на сгибах. Когда документ складывается в несколько раз, краска стирается и невозможно понять, какая буква или цифра была изначально распечатана.

Отсутствие нумерации страниц. Невозможно понять, в каком порядке они идут.

Документы, составленные в текстовом режиме без использования таблиц, например, договоры.

Документы, созданные вручную по собственно разработанной форме

Документы с пометками от руки.

Помимо этого, предусматривалось, что снимки могут быть сделаны в темном помещении, на транспорте, где дрогнет рука при нажатии на кнопку фотоаппарата.

Работа проводилась с помощью тестировщиков и обычных пользователей, которые указывали на сложности и неудобства. Задачей разработчиков стало отладить точность. Это достигалось при помощи:

классических алгоритмов, путем анализа пикселей, контуров;

машинного обучения.

В конечном счете “прижился” второй вариант.

Многие компании уже начали использовать сервис. Тем не менее, работа над ним не закончилась. Разработчики исправляют ошибки, увеличивают точность. Все это возможно только путем обратной связи и постоянного контакта с теми, кто использует сервис в работе.

Выгода для пользователей

Использование сервиса позволяет:

Сэкономить время. Причем оно сокращается не на несколько минут, а в разы. Если опытный пользователь может разнести вручную накладную за 5 минут, то с применением инструмента распознавания “первички” на это уходит секунда. Если качество документа плохое и обнаруживаются ошибки при вводе, затратится 1 минута.

Запустить групповую обработку. Это удобно для компаний с большим количеством однотипных бумаг. Сервис самостоятельно считывает данные, указывая пользователю только на те места, где есть несоответствия и ошибки.

Недопущение ошибок. Если сотрудник может внести не ту цифру, то программа не ошибется. Кроме того, она укажет на ошибки в контрольных расчетах.

Роль пользователя только в проверке проблемных мест, где выходит ошибка. Она может появиться в случае, когда нового наименования товарно-материальных ценностей или услуг еще нет в программе, а приходная накладная/акт по ним предоставлен для считывания.

Дальнейшие шаги по совершенствованию сервиса

Разработчики наметили для себя направления для улучшения:

Устранение ошибок. Благодаря обратной связи приходит информация о погрешностях в работе сервиса. Ошибки оперативно исправляются. Эта работа будет вестись на постоянной основе

Работа с нетиповыми документами. В программном продукте заложены формы, которые используются со всех отраслях: накладные, счета-фактуры, акты. Иногда требуется рапознать те, которое являются узкоспециализированными. Для них предусмотрен персональный разбор. Из массы сведений программа вычленет известные ей: цена, сумма, наименование, ИНН компании. При необходимости сервис пытается создать схожую форму, чтобы аккумулировать в ней максимум информации из предложенного документа

Разработка мобильного приложения. Уже существует “1С: Сканер документов”. Он постоянно совершенствуется, чтобы создать удобство для того, кто делает фото. Программа выдает подсказки, как держать камеру для улучшения качества снимка, выделяет рамкой нужный фрагмент.

Сервис пользуется популярностью. Пользователи зачастую начинают сотрудничество с покупки небольшого пакета услуг, а затем принимают решение использовать расширенные возможности.