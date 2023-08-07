Ведем учет в 1С:Бухгалтерии при торговле на маркетплейсах

Каждая компания, ИП заинтересованы охватить большее количество покупателей, чтобы увеличить продажи. Удобно делать это, используя возможности программы 1С:Бухгалтерия.

Каждая компания, ИП заинтересованы охватить большее количество покупателей, чтобы увеличить продажи. Такую возможность предоставляют маркетплейсы. Но здесь нужно правильно организовать учет товара, учитывая, что такой вид деятельности предусматривает не прямую торговлю, а комиссионную. Организовывать работу нужно поэтапно. Удобно делать это, используя возможности программы 1С:Бухгалтерия.

Создание контрагента

Для этого существует специальный справочник, который расположен во вкладке Покупки и продажи. Элемент номенклатуры добавляется, перейдя по кнопке Создать. В открывшемся окне нужно ввести данные маркетплейса:

наименование;

ИНН/КПП;

дата регистрации;

адрес;

ОГРН;

страна, где зарегистрировано юридическое лицо.

Когда форма заполнена, ее нужно Записать и Закрыть.

Создание договора

Это — основной документ, в котором прописываются условия. Договор будет заноситься во все отгрузочные и платежные документы в период сотрудничества. Для его создания нужно зайти в карточку маркетплейса и выбрать закладку Договоры. Их может быть несколько:

комиссионный;

на оплату услуг.

Первый фиксирует условия продажи через агента, второй — оказание услуг маркетплейсом: хранение, упаковка, доставка, реклама. Один из них устанавливается Основным. Рекомендуется в качестве основного использовать комиссионный.

Передача товаров на реализацию

В отличие от предыдущих этапов, эта операция будет осуществляться многократно, так как передаваться на реализацию товары будут на постоянной основе. Для создания документов нужно перейти в Продажи и выбрать Комиссионеры и маркетплейсы. На экране появится список возможных операций. На данном этапе нужно выбрать верхнюю строку Передача на реализацию.

После нажатия на действие Создать появится форма документа. В ней заполняется:

название контрагента (выбирается из созданного ранее элемента справочника Контрагенты);

договор (по умолчанию появится тот, который установлен, как основной);

способ доставки.

В табличной части нужно заполнить графы с наименованием товаров, количеством и ценой. Сумма рассчитывается автоматически. Если произошла ошибка в заполнении, можно воспользоваться документом “Корректировки реализации”, который можно ввести На основании из документа Реализация.

В операции участвует бухгалтерский счет 45 с разделением на субсчета 45.1 — товары, 45.2 — продукция. Первый корреспондирует в 41, второй — с 43.

Отчет о продажах

Документ можно создать в трех вариантах:

загрузка по API;

загрузка файлом Excel;

ручной ввод.

Загрузка через API делается в разделе Продажи. Здесь нужно выбрать отчет от того маркетплейса, с которым вы сотрудничаете. Первый раз нужно настроить интеграцию, введя API-ключ. Также придется провести сопоставление номенклатуры. Для этого по каждой позиции нужно нажимать на пустое поле и выбирать соответствующее название товара. После этих действия отчет сформируется автоматически.

Можно скачать отчет в формате Excel из личного кабинета маркетплейса. Он будет доступен после начала сотрудничества. Здесь нужно перейти во вкладку Финансовые отчеты (отчеты, финансы). Нажав на кнопку Детализация, можно скачать отчет на любую интересующую дату. Его можно загрузить в 1С: Бухгалтерия, выбрав в программе Детальный отчет (Отчет о реализации товара). Позиции называются по-разному в зависимости от названия маркетплейса. Здесь также нужно сопоставить номенклатуру.

Доступен ручной ввод, если первые два способа не привели к успеху. В этом случае в подразделе Маркетплейсы и комиссионеры выбирается Отчет о продажах.

Получение оплаты

Это можно сделать двумя способами: загрузив банковскую выписку из Клиент-банк или вручную. Для ручного вводе нужно зайти по вкладке Банк и касса, добавить Поступление на расчетный счет и вручную заполнить сведения:

дата (проставляется автоматически, нужно исправить на фактическую);

номер (проставляется автоматически);

контрагент (выбрать из справочника);

вид банковской операции — Оплата от покупателя;

сумма;

НДС (ставка или указание Без НДС);

статья доходов, аванс в налоговом учете.

Внизу дается описание основания платежа с указанием документов реализации. После проверки внесенной информации документ нужно Записать и провести.

Услуги маркетплейса

На хранение, продвижение товара и иные услуги, которые оказывает маркетплейс, составляется отдельный договор и фиксируется в программе. Для формирования документов нужно снова зайти на вкладку Маркетплейсы и комиссионеры и выбрать Поступление услуг. В документе заполняются поля:

название маркетплейса (выбирается из справочника);

договор (тоже из справочника, нужно проверить, чтобы он соответствовал оказанию услуг);

акт от поставщика услуг.

В табличной части построчно расшифровываются услуги с указанием цены, суммы и выделением суммы НДС.

Возврат товара

Бывают ситуации, когда товар не продается и не имеет смысла платить за его хранение. Нужно вернуть продукцию. Следует оформить документ Возврат переданного на реализацию, который находится во вкладке Комиссионеры и маркетплейсы. В ней указывается:

контрагент;

договор;

склад.

В табличной части поименно перечисляется номенклатура с указанием количества и стоимости. Можно списать товар, воспользовавшись документом Отчет о списании комиссионера. Принцип заполнения документа аналогичен предыдущему.