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Ведение документооборота

Переводим бумажные документы в цифровые в 1С. Функция распознавания документов

В бизнесе важна скорость передачи и обработки информации. Поэтому нередко документы в бухгалтерию передаются не только в виде оригиналов на бумаге, но и в виде сканов и фотографий. Приходится тратить много времени, чтобы рассмотреть каждую букву и цифру и внести данные в программу.
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Переводим бумажные документы в цифровые в 1С. Функция распознавания документов

В бизнесе важна скорость передачи и обработки информации. Поэтому нередко документы в бухгалтерию передаются не только в виде оригиналов на бумаге, но и в виде сканов и фотографий. Приходится тратить много времени, чтобы рассмотреть каждую букву и цифру и внести данные в программу.

Теперь в 1С есть возможность распознавать документы. Для этого скан или фото загружается в программу, а система самостоятельно ищет аналоги. Более того, система укажет на ошибки в расчетах, на непонятные ей места, например, если дословно не совпадает название, но оно очень похоже на имеющееся в справочнике.

Функция распознавания документов удобна, когда обособленные подразделения компании разбросаны территориально. Имеется возможность передать деловые бумаги по электронной почте в виде сканов и фото.

После загрузки пользователь только следит за процессом. На экране виден результат. Задача сотрудника  — проверить подсвеченные места, где программа «сомневается» в корректности данных.

Система не только буквально считывает данные, но может распознать некоторые сокращения и иную трактовку. Например, в программе имеется позиция «ручки канцелярские», а в присланном документе они называются «ручки шариковые». Программа предложит вариант, заложенный в ней. Если пользователь согласился, в следующий раз прикрепление позиций будет происходить автоматически.

Скорость считывания зависит от качества скана или фото. Разработчики рекомендуют загружать сразу несколько документов, чтобы ускорить работу. При отсутствии сканера у пользователя или в случае, когда документ прислан контрагентом, рекомендуется использовать приложение 1С:Сканер.

Система распознавания работает не только с типовыми документами: накладными, счетами-фактурами, но и с теми, которые являются специфическими для отрасли. Она считывает знакомые данные: цифры, название контрагента, иную информацию.

Распознавание документов позволяет сэкономить рабочее время, создать комфорт в работе. Компании с большим количеством однотипных операций могут запускать групповую обработку.

Существует мобильное приложение 1С:Сканер, которое постоянно совершенствуется. Во время сеанса работы пользователю мобильного устройства выдаются рекомендации по поводу расположения камеры для улучшения качества снимка. 

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ВДГБ

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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