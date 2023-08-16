Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?

Маркировка — это специальный код, который находится на товаре. По нему можно сориентироваться, кто произвёл товар, когда, как он называется. Каждый год в перечень обязательной маркировки вносятся новые группа товаров. 1С не осталась в стороне и разработала программные решения для помощи продавцам и производителям.

Маркировка — это специальный код, который находится на товаре. По нему можно сориентироваться, кто произвёл товар, когда, как он называется. Каждый год в перечень обязательной маркировки вносятся новые группа товаров. 1С не осталась в стороне и разработала программные решения для помощи продавцам и производителям.

Для чего нужна программа?

Участники процесса регистрируются на сайте Честный ЗНАК и могут работать из личного кабинета. Но это не удобно. Почему?

Один запрос вмещает не более 10 номенклатур.

Полученную информацию не получится скачать одним файлом.

Приемка товаров занимает много времени, пока сотрудник. просканирует все упаковки и подтвердить каждую.

Такое же неудобство испытывают участники процесса при отгрузке товара. Процесс замедляется, пока вся продукция не будет обработана сотрудником.

Ошибки из-за отсутствия автоматизации. Сотрудники могут отсканировать один товар дважды или пропустить упаковку.

Интеграция 1С + Честный ЗНАК избавит от проблем. Продажи и приемка товара пойдет быстрее, а сотрудники будут работать в комфортных условиях.

Как подготовиться к интеграции?

Изначально нужно подготовить все необходимое, чтобы процесс интеграции проходил без осложнений. Что требуется сделать?

Обратиться в удостоверяющий центр за получением усиленной электронной подписи.

Проверить установленную онлайн-кассу на предмет возможности работы с маркированной продукцией.

Купить двухмерный сканер штрихкодов. Он должен уметь считывать Data Matrix. Настроить его работу в связке с товароучетной системой.

Приобрести специальный принтер для печати этикеток.

Подключиться к электронному документообороту через оператора.

Для интеграции нужна регистрация в Честном ЗНАКе.

Какие продукты 1С подходят для интеграции?

1С предлагает несколько продуктов, которые подойдут для этой цели:

ERP:Управление предприятием 2. Программой пользуются крупные и средние компании, работающие в различных отраслях хозяйства

КА 2. Комплексная автоматизация разработана под нужды малого и среднего предпринимательства

Управление торговлей 11. Удобная программа для фирм, занимающихся розничной и оптовой торговлей

Управление нашей фирмой — для небольших компаний

Бухгалтерия — конфигурация, в которой ведется бухгалтерский и налоговый учет

Розница 2 — программа для торговых точек.

Все конфигурации разработаны на технологической платформе 1С:Предприятие.

Настройка интеграции

Принцип интеграции для всех программных продуктов одинаков, но есть некоторые особенности для каждой из конфигураций.

Управление торговлей 11

Алгоритм действий:

Заходим в раздел Администрирование. Здесь есть специальный пункт Настройка интеграции с ИС МП. Находим нужную товарную группу. Переходим по ссылке, которая становится активной.

Далее настройка происходит в личном кабинете на сайте Честный ЗНАК:

Здесь имеется специальный раздел Станция управления заказами, в нем находим пункт Создаем новую интеграцию в подразделе Устройства.

Вносим название устройства и устанавливаем режим Автоматически.

В открытом окне копируем токен и заполняем необходимые поля.

Если действовать пошагово, то интеграция пройдет без проблем. В программе 1С:Бухгалтерия порядок действий аналогичен.

Розница 8

Здесь также нужно зайти в раздел Администрирование, найти пункт Маркировка, выбрать опцию Маркировка товаров контрольными идентификационными знаками, далее подключить ЭП. Интеграцию с Честным ЗНАКом настраиваем аналогично первой схеме.

Перед загрузкой Маркировки в программу нужно получить специальные коды — GTIN. Для этого используется вкладка Заказ на эмиссию кодов, где выбирается пункт для получения GS 46. Для этого нужно заполнить поля в появившемся окне. Потребуется вписать название товара, указать содержание натурального и химического сырья. для изделий из меха — вид обработки, название производителя продукта.

Фирма 1С выпустила специальный сервис Номенклатура. Его применяют для указания в чеке номенклатуры товара. В программе можно:

вводить текст для выбора товара или считывать при помощи штрихкода;

открывать карточки товара;

вносить новую номенклатуру, корректировки.

Сервис находится на вкладке Администрирование.

Ввод и оборот товара

В момент перехода прав собственности н товар производитель вносит данные о нем в разделе Маркировка товаров. В открывшемся окне вносятся все данные, которые предусмотрены в форме. Сделать это можно при помощи считывания штрих кода. После этого появляется возможность отслеживать движение товара на каждом этапе его прохождения.

Приемка маркированных товаров производится при помощи документа Поступление, а реализация — оформляется на Рабочем месте кассира. Для этого предназначена форма документа Реализация товаров и услуг.