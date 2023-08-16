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Маркировка товаров

Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?

Маркировка — это специальный код, который находится на товаре. По нему можно сориентироваться, кто произвёл товар, когда, как он называется. Каждый год в перечень обязательной маркировки вносятся новые группа товаров. 1С не осталась в стороне и разработала программные решения для помощи продавцам и производителям.
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Как работать с маркировкой товаров в 1С. Для чего нужна программа?

Маркировка — это специальный код, который находится на товаре. По нему можно сориентироваться, кто произвёл товар, когда, как он называется. Каждый год в перечень обязательной маркировки вносятся новые группа товаров. 1С не осталась в стороне и разработала программные решения для помощи продавцам и производителям.

Для чего нужна программа?

Участники процесса регистрируются на сайте Честный ЗНАК и могут работать из личного кабинета. Но это не удобно. Почему? 

  • Один запрос вмещает не более 10 номенклатур.

  • Полученную информацию не получится скачать одним файлом.

  • Приемка товаров занимает много времени, пока сотрудник. просканирует все упаковки и подтвердить каждую.

  • Такое же неудобство испытывают участники процесса при отгрузке товара. Процесс замедляется, пока вся продукция не будет обработана сотрудником.

  • Ошибки из-за отсутствия автоматизации. Сотрудники могут отсканировать один товар дважды или пропустить упаковку.

Интеграция 1С + Честный ЗНАК избавит от проблем. Продажи и приемка товара пойдет быстрее, а сотрудники будут работать в комфортных условиях.

Как подготовиться к интеграции?

Изначально нужно подготовить все необходимое, чтобы процесс интеграции проходил без осложнений. Что требуется сделать?

  • Обратиться в удостоверяющий центр за получением усиленной электронной подписи.

  • Проверить установленную онлайн-кассу на предмет возможности работы с маркированной продукцией.

  • Купить двухмерный сканер штрихкодов. Он должен уметь считывать Data Matrix. Настроить его работу в связке с товароучетной системой.

  • Приобрести специальный принтер для печати этикеток.

  • Подключиться к электронному документообороту через оператора.

Для интеграции нужна регистрация в Честном ЗНАКе.

Какие продукты 1С подходят для интеграции?

1С предлагает несколько продуктов, которые подойдут для этой цели:

  • ERP:Управление предприятием 2. Программой пользуются крупные и средние компании, работающие в различных отраслях хозяйства

  • КА 2. Комплексная автоматизация разработана под нужды малого и среднего предпринимательства

  • Управление торговлей 11. Удобная программа для фирм, занимающихся розничной и оптовой торговлей

  • Управление нашей фирмой — для небольших компаний

  • Бухгалтерия — конфигурация, в которой ведется бухгалтерский и налоговый учет

  • Розница 2 — программа для торговых точек.

Все конфигурации разработаны на технологической платформе 1С:Предприятие.

Настройка интеграции

Принцип интеграции для всех программных продуктов одинаков, но есть некоторые особенности для каждой из конфигураций.

Управление торговлей 11

Алгоритм действий:

  1. Заходим в раздел Администрирование.

  2. Здесь есть специальный пункт Настройка интеграции с ИС МП.

  3. Находим нужную товарную группу.

  4. Переходим по ссылке, которая становится активной.

Далее настройка происходит в личном кабинете на сайте Честный ЗНАК:

  • Здесь имеется специальный раздел Станция управления заказами, в нем находим пункт Создаем новую интеграцию в подразделе Устройства.

  • Вносим название устройства и устанавливаем режим Автоматически.

  • В открытом окне копируем токен и заполняем необходимые поля. 

Если действовать пошагово, то интеграция пройдет без проблем. В программе 1С:Бухгалтерия порядок действий аналогичен.

Розница 8

Здесь также нужно зайти в раздел Администрирование, найти пункт Маркировка, выбрать опцию Маркировка товаров контрольными идентификационными знаками, далее подключить ЭП. Интеграцию с Честным ЗНАКом настраиваем аналогично первой схеме.

Перед загрузкой Маркировки в программу нужно получить специальные коды — GTIN. Для этого используется вкладка Заказ на эмиссию кодов, где выбирается пункт для получения GS 46. Для этого нужно заполнить поля в появившемся окне. Потребуется вписать название товара, указать содержание натурального и химического сырья. для изделий из меха — вид обработки, название производителя продукта.

Фирма 1С выпустила специальный сервис Номенклатура. Его применяют для указания в чеке номенклатуры товара. В программе можно:

  • вводить текст для выбора товара или считывать при помощи штрихкода;

  • открывать карточки товара;

  • вносить новую номенклатуру, корректировки.

Сервис находится на вкладке Администрирование.

Ввод и оборот товара

В момент перехода прав собственности н товар производитель вносит данные о нем в разделе Маркировка товаров. В открывшемся окне вносятся все данные, которые предусмотрены в форме. Сделать это можно при помощи считывания штрих кода. После этого появляется возможность отслеживать движение товара на каждом этапе его прохождения.

Приемка маркированных товаров производится при помощи документа Поступление, а реализация — оформляется на Рабочем месте кассира. Для этого предназначена форма документа Реализация товаров и услуг.

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Комментарии

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