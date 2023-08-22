Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Маркетплейсы

Интеграция программы «1С:Управление нашей фирмой» с маркетплейсами. Как выставить настройки

Многие компании заинтересованы в сотрудничестве с торговыми площадками, где собрано много потенциальных покупателей. Такую возможность предоставляют маркетплейсы. Для этих задач идеально подходит программа 1С:Управление нашей фирмой, в которой можно вести учет и работать с торговыми площадками.
6
Интеграция программы «1С:Управление нашей фирмой» с маркетплейсами. Как выставить настройки

Многие компании заинтересованы в сотрудничестве с торговыми площадками, где собрано много потенциальных покупателей. Такую возможность предоставляют маркетплейсы. Самые известные из них: Ozon,Wildberries, Яндекс. Маркет. 

Для этих задач идеально подходит программа 1С:Управление нашей фирмой, в которой можно вести учет и работать с торговыми площадками. Конфигурация прекрасно интегрируется с маркетплейсами, что позволяет не только учитывать товар, но и проводить аналитику.

Как выставить настройки

Реализация товаров через marketplace является комиссионной торговлей. Для ее осуществления нужно сделать определенные настройки в программе 1С:Управление нашей фирмой, которые находятся в разделе «Настройки» в подпункте «Еще больше возможностей». Здесь нужно установить галочку в строке «Товары на комиссию».

Схема взаимодействия с маркетплейсами выглядит так: компания передает товар в marketplace на реализацию, после продажи получает отчет о проданных товарах. Все это возможно настроить для работы в автоматическом режиме непосредственно в программе 1С: Управление нашей фирмой.

Изначально нужно внести все названия marketplace, с которыми собирается работать компания, и иные данные, которые будут нужны при сотрудничестве с торговой площадкой.

Необходимо открыть в справочнике новые карточки на контрагента, где будет название маркетплейса. На каждого контрагента будет заведена карточка и отдельный договор. Скорее всего, их будет два: в отношении комиссионной торговли и по оказанию услуг маркетплейсом (реклама, доставка, сборка). В каждом договоре будут обозначены условия сотрудничества: процент за реализацию, иные пункты, которые будут результатом договоренности.

Для передачи товара предназначен специальный документ «Передача на комиссию». В нём будут присутствовать данные: фирма, которая отгружает товар (наша фирма), получатель товара — маркетплейс, наименование товара, его количество, цена и сумма. Для отслеживания товара существует документ «Отчет», который находится на вкладке «Склад». Здесь нужно выбрать позицию товара «Переданы на комиссию» и нажать кнопку «Сформировать».

В программе отчеты можно формировать вручную и автоматически. Первый вариант подойдет для небольших фирм, где товарооборот состоит из нескольких позиций. Крупным компаниям необходимо заполнять документ автоматически, иначе могут быть ошибки из-за присутствия человеческого фактора.

Процесс интеграции

Для облегчения работы, избежания ошибок рекомендуется настроить интеграцию с маркетплейсом. Такую возможность предоставляет система CRM, которая встроена в программу. Для этой цели в ней представлен блок “Каналы продаж”.

Рассмотрим процесс на примере marketplace Озон: 

  • Перейдем в систему CRM и выберем «Каналы продаж». Для подключения понадобятся: название контрагента, идентификатор и ключ API. Сгенерировать ключ можно в личном кабинете, открытом на сайте marketplace. Не составит труда сделать подключение. Помощник Даша последовательно расскажет обо всех шага.

  • Потребуется авторизация в Яндекс.

  • Далее появится возможность сопоставлять данные по складам на маркетплейсе и в программе 1С: Управление нашей фирмой.

Создавать склады можно только после открытия аккаунта. В разделе «Логистика» проставляются цены. Они подразделяются на несколько видов:

  • до скидок;

  • со скидками;

  • минимальная.

Добавить новые позиции товара можно посредством блока «Публикации товаров». Товар привязывается к определенной категории, которые разработаны маркетплейсами. Необходимо помнить, что товары по позициям должны быть сопоставимы в 1С и на маркетплейсе. Иначе программа будет выдавать ошибку.

Настройка отчетов и модулей

Помимо имеющегося функционала, программа позволяет выбрать расширения и надстройки, которые расширяют возможности программы и облегчают работу пользователя. Их можно найти в магазине или каталоге приложения.

Достаточно в строку ввезти marketplace, на экране появится несколько приложений. Здесь можно выбрать понравившиеся. Для установки достаточно нажать соответствующую кнопку «Установить». После этого можно пользоваться им, создавая отчеты, дополнительные модули.

Видеть установленные приложения можно, зайдя в «Настройки» и выбрав пункт «Печатные формы, отчеты и обработки». Модули можно попробовать бесплатно, но только в определенный период. Впоследствии понравившиеся нужно оплатить, а остальные удалить.

В разделе «Аналитика» можно сформировать отчеты, в которых видны данные о произведенных продажах, о полученных заказах, прочую информацию по запросу пользователя.

1CVDGB

1CVDGB

ВДГБ

40 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    💥 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе. Самые нужные вебинары для бухгалтера

    Приближается срок сдачи очередного уведомления по ЕНП! Эксперты «Клерка» подготовили для вас вебинары, на которых расскажут, как действовать в той или иной ситуации. Не пропустите!

    💥 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе. Самые нужные вебинары для бухгалтера
    13
    Логотип adrempravo
    adrempravo
    ЕГРЮЛ

    Распределение имущества юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ

    Ввиду неимоверно разросшегося количества зарегистрированных, но никоим образом не осуществляющих деятельность юридических лиц, созданных в том числе в сомнительных целях, за последние пару-тройку лет активизировалась деятельность налоговых органов по прекращению существования таких организаций.

    24
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Транспортный налог

    Транспортный налог для юрлиц в 2023 году

    Все кто владеет транспортным средством, вне зависимости от юридического статуса обязаны уплачивать транспортный налог. В 2023 году в налоговое законодательство, которое касается уплаты транспортного налога, внесли несколько изменений. Разберем, как производить расчет, когда платить и какие штрафы могут быть за неуплату налога.

    Транспортный налог для юрлиц в 2023 году
    158
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Маркетплейсы

    Интеграция программы «1С:Управление нашей фирмой» с маркетплейсами. Как выставить настройки

    Многие компании заинтересованы в сотрудничестве с торговыми площадками, где собрано много потенциальных покупателей. Такую возможность предоставляют маркетплейсы. Для этих задач идеально подходит программа 1С:Управление нашей фирмой, в которой можно вести учет и работать с торговыми площадками.

    Интеграция программы «1С:Управление нашей фирмой» с маркетплейсами. Как выставить настройки
    6
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Маркетплейсы

    Модульбанк добавил к МаркетМетрике сервис внутренней аналитики продаж на маркетплейсах

    Модульбанк запустил на базе МаркетМетрики сервис глубокой внутренней аналитики, который позволяет предпринимателям следить за своими продажами на основных маркетплейсах. Теперь вся информация о заказах, продажах и остатках попадает в удобный единый дашборд в личном кабинете Модульбанка.

    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024

    📢 Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»!

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024
    1
    334
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кадры

    Что должен уметь финансовый директор? 5 основных функций

    Есть два типа финансовых директоров. Первый должен уметь привлекать деньги в компанию, понимать, как работают банки и что им нужно, и главное — уметь договариваться. Такой финансовый директор необходим молодым компаниям в стадии быстрого роста.

    Что должен уметь финансовый директор? 5 основных функций
    65
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков

    Недавно СМИ форсировали новость о запрете УЗИ без направления врача. Разбираемся, что с ней не так и почему УЗИ по направлению — совсем не плохо.

    Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков
    5
    224
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Бесплатный вебинар! Федресурс и решения судов по искам Прокуратуры 2023: как избежать штрафа за нераскрытие информации

    В 2023 году Прокуратура начала направлять иски в суды в отношении организаций, нарушивших обязанность публикации лицензий в реестре Федресурс.

    Бесплатный вебинар! Федресурс и решения судов по искам Прокуратуры 2023: как избежать штрафа за нераскрытие информации
    81
    Читать еще