Интеграция программы «1С:Управление нашей фирмой» с маркетплейсами. Как выставить настройки

Многие компании заинтересованы в сотрудничестве с торговыми площадками, где собрано много потенциальных покупателей. Такую возможность предоставляют маркетплейсы. Для этих задач идеально подходит программа 1С:Управление нашей фирмой, в которой можно вести учет и работать с торговыми площадками.

Многие компании заинтересованы в сотрудничестве с торговыми площадками, где собрано много потенциальных покупателей. Такую возможность предоставляют маркетплейсы. Самые известные из них: Ozon,Wildberries, Яндекс. Маркет.

Для этих задач идеально подходит программа 1С:Управление нашей фирмой, в которой можно вести учет и работать с торговыми площадками. Конфигурация прекрасно интегрируется с маркетплейсами, что позволяет не только учитывать товар, но и проводить аналитику.

Как выставить настройки

Реализация товаров через marketplace является комиссионной торговлей. Для ее осуществления нужно сделать определенные настройки в программе 1С:Управление нашей фирмой, которые находятся в разделе «Настройки» в подпункте «Еще больше возможностей». Здесь нужно установить галочку в строке «Товары на комиссию».

Схема взаимодействия с маркетплейсами выглядит так: компания передает товар в marketplace на реализацию, после продажи получает отчет о проданных товарах. Все это возможно настроить для работы в автоматическом режиме непосредственно в программе 1С: Управление нашей фирмой.

Изначально нужно внести все названия marketplace, с которыми собирается работать компания, и иные данные, которые будут нужны при сотрудничестве с торговой площадкой.

Необходимо открыть в справочнике новые карточки на контрагента, где будет название маркетплейса. На каждого контрагента будет заведена карточка и отдельный договор. Скорее всего, их будет два: в отношении комиссионной торговли и по оказанию услуг маркетплейсом (реклама, доставка, сборка). В каждом договоре будут обозначены условия сотрудничества: процент за реализацию, иные пункты, которые будут результатом договоренности.

Для передачи товара предназначен специальный документ «Передача на комиссию». В нём будут присутствовать данные: фирма, которая отгружает товар (наша фирма), получатель товара — маркетплейс, наименование товара, его количество, цена и сумма. Для отслеживания товара существует документ «Отчет», который находится на вкладке «Склад». Здесь нужно выбрать позицию товара «Переданы на комиссию» и нажать кнопку «Сформировать».

В программе отчеты можно формировать вручную и автоматически. Первый вариант подойдет для небольших фирм, где товарооборот состоит из нескольких позиций. Крупным компаниям необходимо заполнять документ автоматически, иначе могут быть ошибки из-за присутствия человеческого фактора.

Процесс интеграции

Для облегчения работы, избежания ошибок рекомендуется настроить интеграцию с маркетплейсом. Такую возможность предоставляет система CRM, которая встроена в программу. Для этой цели в ней представлен блок “Каналы продаж”.

Рассмотрим процесс на примере marketplace Озон:

Перейдем в систему CRM и выберем «Каналы продаж». Для подключения понадобятся: название контрагента, идентификатор и ключ API. Сгенерировать ключ можно в личном кабинете, открытом на сайте marketplace. Не составит труда сделать подключение. Помощник Даша последовательно расскажет обо всех шага.

Потребуется авторизация в Яндекс.

Далее появится возможность сопоставлять данные по складам на маркетплейсе и в программе 1С: Управление нашей фирмой.

Создавать склады можно только после открытия аккаунта. В разделе «Логистика» проставляются цены. Они подразделяются на несколько видов:

до скидок;

со скидками;

минимальная.

Добавить новые позиции товара можно посредством блока «Публикации товаров». Товар привязывается к определенной категории, которые разработаны маркетплейсами. Необходимо помнить, что товары по позициям должны быть сопоставимы в 1С и на маркетплейсе. Иначе программа будет выдавать ошибку.

Настройка отчетов и модулей

Помимо имеющегося функционала, программа позволяет выбрать расширения и надстройки, которые расширяют возможности программы и облегчают работу пользователя. Их можно найти в магазине или каталоге приложения.

Достаточно в строку ввезти marketplace, на экране появится несколько приложений. Здесь можно выбрать понравившиеся. Для установки достаточно нажать соответствующую кнопку «Установить». После этого можно пользоваться им, создавая отчеты, дополнительные модули.

Видеть установленные приложения можно, зайдя в «Настройки» и выбрав пункт «Печатные формы, отчеты и обработки». Модули можно попробовать бесплатно, но только в определенный период. Впоследствии понравившиеся нужно оплатить, а остальные удалить.

В разделе «Аналитика» можно сформировать отчеты, в которых видны данные о произведенных продажах, о полученных заказах, прочую информацию по запросу пользователя.