Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Бухгалтерские программы

Как Ассистент ГИС ЖКХ упрощает работу с договорами ресурсоснабжения?

Ассистент ГИС ЖКХ предоставляет возможность удобной работы с договорами ресурсоснабжения на портале ГИС ЖКХ, что позволяет эффективно управлять процессом заключения, регистрации и учета договоров. Разберем функции и возможности работы с договорами ресурсоснабжения с помощью решения Ассистент ГИС ЖКХ.
10
Как Ассистент ГИС ЖКХ упрощает работу с договорами ресурсоснабжения?

Ассистент ГИС ЖКХ предоставляет возможность удобной работы с договорами ресурсоснабжения на портале ГИС ЖКХ, что позволяет эффективно управлять процессом заключения, регистрации и учета договоров. Разберем функции и возможности работы с договорами ресурсоснабжения с помощью решения Ассистент ГИС ЖКХ:

1. Заключение и регистрация договоров. Ассистент позволяет удобно заключать и регистрировать договоры ресурсоснабжения, включая информацию о сторонах, условиях и сроках договора. Это обеспечивает централизованное хранение данных о договорах и облегчает их управление.

2. Учет и контроль исполнения договоров. Простой учет и контроль исполнения договоров ресурсоснабжения, включая информацию о начислениях, оплатах и сроках действия договоров. Это помогает обеспечить своевременное и точное исполнение договорных обязательств.

3. Мониторинг и анализ договоров. Благодаря Ассистенту открывается возможность мониторинга и анализа договоров ресурсоснабжения на основе различных параметров, например, типа ресурса или срока действия договора. Это позволяет оперативно контролировать состояние договоров и принимать меры по их оптимизации.

4. Уведомления и предупреждения. Удобная отправка уведомлений о сроках продления или расторжения договоров, о необходимости прохождения процедур учета и других важных событиях. Это помогает поддерживать актуальность и информированность всех участников процесса.

5. Интеграция с системами учета и платежными сервисами. Ассистент ГИС ЖКХ может интегрироваться с системами учета и платежными сервисами, что позволяет автоматизировать процессы учета и оплаты по договорам ресурсоснабжения. Это упрощает взаимодействие с финансовыми системами и повышает эффективность работы.

Чтобы открыть и ознакомиться со списком всех договоров, необходимо перейти в раздел «Договоры ресурсоснабжения» в меню «Жилищный фонд». Чтобы создать новый договор, необходимо будет нажать на кнопку «Создать».

1CVDGB

1CVDGB

ВДГБ

40 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Кадры

    Лишь 22% работодателей интересуются, вовлечены ли сотрудники в жизнь организации

    hh.ru провел опрос компаний-работодателей по всей стране и выяснил, как компании оценивают насколько вовлечены их сотрудники в корпоративную жизнь и как сильно это влияет на бизнес-показатели.

    1
    6
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?

    Треть опрошенных зумеров в России хотят открыть бизнес в общепите. Как это сделать и с чего начать — рассказывает Ксения Трофимова, генеральный директор ресторана «Оранжерея» из Севастополя.

    Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?
    13
    Логотип MargaritaKharitonova
    MargaritaKharitonova
    УСН

    Налоги в размере 3% — это миф или реальность в РФ?

    В налоговом законодательстве есть множество нюансов, которые помогают сокращать налоги определённым категориям предпринимателей. Главное — знать, в каких случаях их можно применять.

    Налоги в размере 3% — это миф или реальность в РФ?
    28
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерские проводки. Основные средства — счета 01, 02

    Продолжаем цикл публикаций по бухгалтерским проводкам. Бухгалтерский счет 01 «Основные средства» создан для учета сведений об основных средствах компании. Здесь фиксируется их стоимость и движение: покупка, продажа, ввод в эксплуатацию.

    Бухгалтерские проводки. Основные средства — счета 01, 02
    4
    63
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерские программы

    Как Ассистент ГИС ЖКХ упрощает работу с договорами ресурсоснабжения?

    Ассистент ГИС ЖКХ предоставляет возможность удобной работы с договорами ресурсоснабжения на портале ГИС ЖКХ, что позволяет эффективно управлять процессом заключения, регистрации и учета договоров. Разберем функции и возможности работы с договорами ресурсоснабжения с помощью решения Ассистент ГИС ЖКХ.

    Как Ассистент ГИС ЖКХ упрощает работу с договорами ресурсоснабжения?
    10
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Ведение бизнеса

    Что помогало масштабировать бизнес купцам-староверам в XIX веке

    Весной я читал книгу-монографию Столбова про старообрядцев-предпринимателей в истории города Иваново. Именно там было особенно много староверов-купцов. (Которым, кстати, принадлежало вообще до 60% всех фабрик в России).

    Что помогало масштабировать бизнес купцам-староверам в XIX веке
    2
    49
    Логотип airdentool
    airdentool
    Ведение документооборота

    История документа оборота. Про то как вёлся документооборот в России до нашего времени

    С давних времен дошли до нас различные виды документов, с помощью которых мы имеем возможность узнать историю своей страны, ее героическое прошлое, особенности быта своего народа, правовые формы и этические нормы взаимоотношений между людьми.

    История документа оборота. Про то как вёлся документооборот в России до нашего времени
    1
    40
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Электронные подписи

    Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений

    Закон № 457-ФЗ от 04.08.2023 внёс сразу несколько поправок в закон № 63-ФЗ об электронной подписи. Рассказываем о наиболее важных для бизнеса изменениях. 

    Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений
    106
    Читать еще