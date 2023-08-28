Работа с новыми первичными документами в 1С. Нюансы и особенности

С 2024 года обязательным для применения станет документ по внутреннему перемещению основных средств (ОС) в учреждении, а уже с 2023 года применяется новая форма акта при передаче ОС в пользование сотрудникам.

С 2024 года обязательным для применения станет документ по внутреннему перемещению основных средств (ОС) в учреждении, а уже с 2023 года применяется новая форма акта при передаче ОС в пользование сотрудникам.

В этой статье мы разберем, как работать с новыми первичными документами в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения».

Внутренний документ на перемещение ОС

В законодательстве нет изменений в отношении оформления внутреннего перемещения ОС. Изменилась только форма документа. Из названия убрали слово «объектов». Новая форма называется «Накладная на внутреннее перемещение НФА».

В ней не будет отметки бухгалтера об отражении перемещения в учете. Останутся только сведения непосредственно об объекте.

У пользователей не возникнет сложностей с заполнением формы. Шапка и табличная часть заполняется подбором. Вид операции — «Внутреннее перемещение». Останется только провести документ.

Новую форму можно применять, начиная с 2023 года, внеся изменения в учетную политику, а с 2024 года она станет обязательной.

Передача основного средства в личное пользование сотрудника

Операция оформляется актом. С 2023 года он заполняется по новой форме. Документ находится в разделе «ОС, НМА, НПА». Перейдя на «Внутреннее перемещение», создается новый документ. Достаточно внизу страницы поставить галочку в поле «Учет в личном пользовании», чтобы появилась возможность распечатать акт. Подбором можно выбрать лицо, кому передается основное средство.

Заполнение табличной части не вызывает затруднений. Каждый пункт заполняется подбором.

Для распечатки нового акта в созданной форме выбирается «Акт приема-передачи в личное пользование».

Если 1С регулярно обновляется, эти формы уже есть в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения».