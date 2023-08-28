Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Первичные документы

Работа с новыми первичными документами в 1С. Нюансы и особенности

С 2024 года обязательным для применения станет документ по внутреннему перемещению основных средств (ОС) в учреждении, а уже с 2023 года применяется новая форма акта при передаче ОС в пользование сотрудникам.
25
Работа с новыми первичными документами в 1С. Нюансы и особенности

С 2024 года обязательным для применения станет документ по внутреннему перемещению основных средств (ОС) в учреждении, а уже с 2023 года применяется новая форма акта при передаче ОС в пользование сотрудникам.

В этой статье мы разберем, как работать с новыми первичными документами в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения». 

Внутренний документ на перемещение ОС

В законодательстве нет изменений в отношении оформления внутреннего перемещения ОС. Изменилась только форма документа. Из названия убрали слово «объектов». Новая форма называется «Накладная на внутреннее перемещение НФА».

В ней не будет отметки бухгалтера об отражении перемещения в учете. Останутся только сведения непосредственно об объекте.

У пользователей не возникнет сложностей с заполнением формы. Шапка и табличная часть заполняется подбором. Вид операции — «Внутреннее перемещение». Останется только провести документ.

Новую форму можно применять, начиная с 2023 года, внеся изменения в учетную политику, а с 2024 года она станет обязательной.

Передача основного средства в личное пользование сотрудника

Операция оформляется актом. С 2023 года он заполняется по новой форме. Документ находится в разделе «ОС, НМА, НПА». Перейдя на «Внутреннее перемещение», создается новый документ. Достаточно внизу страницы поставить галочку в поле «Учет в личном пользовании», чтобы появилась возможность распечатать акт. Подбором можно выбрать лицо, кому передается основное средство.

Заполнение табличной части не вызывает затруднений. Каждый пункт заполняется подбором.

Для распечатки нового акта в созданной форме выбирается «Акт приема-передачи в личное пользование».

Если 1С регулярно обновляется, эти формы уже есть в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения». 

1CVDGB

1CVDGB

ВДГБ

40 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Балансовый отчёт компании на примерах. Что в него входит, как составлять и читать?

    Для оценки финансовой устойчивости компании используют балансовый отчёт. Документ позволяет собственнику узнать, насколько эффективно предприятие использует ресурсы, каковы его обязательства и нужно ли привлекать кредиты. В этом материале разберём, какую роль играет балансовый отчёт в управленческом учёте, что в него входит и как его читать.

    Балансовый отчёт компании на примерах. Что в него входит, как составлять и читать?
    5
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Законопроекты

    Электронные юридические адреса — полезная новинка от Госдумы

    Опубликовали законопроект, который предлагает регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей на виртуальный электронный адрес вместо обычного физического.

    Электронные юридические адреса — полезная новинка от Госдумы
    46
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Защита персональных данных

    Уведомлять, уведомлять, уведомлять, реестр, штраф

    Что мы имеем в отношении обязанности ИП и организаций уведомлять Роскомнадзор о начале, изменении и окончании обработки персональных данных? Жуть, что имеем. Но надо выполнять. Иначе…

    Уведомлять, уведомлять, уведомлять, реестр, штраф
    21
    Логотип nlukina
    nlukina
    Резюме бухгалтера

    Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра

    Хорошие новости, коллеги! Предприниматели утратили всякую надежду разобраться с ЕНП и активно нанимают в штат профессиональных бухгалтеров, хотя раньше обходились без них. Не сигнал ли это к смене места работы? Если да, то где размещать свою резюме?

    Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра
    5
    1,8 тыс.
    Логотип nlukina
    nlukina
    Медосмотры

    Без шансов. Большинство россиян игнорируют симптомы, которые могут говорить о раке

    Каждый третий россиянин игнорирует симптомы, которые могут быть признаками онкологии. Вот такая неутешительная статистика, коллеги. Как давно вы проходили диспансеризацию? Сделали табличку, в который найдете анализы и исследования, которые можно провести в рамках осмотра.

    Без шансов. Большинство россиян игнорируют симптомы, которые могут говорить о раке
    54
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Первичные документы

    Работа с новыми первичными документами в 1С. Нюансы и особенности

    С 2024 года обязательным для применения станет документ по внутреннему перемещению основных средств (ОС) в учреждении, а уже с 2023 года применяется новая форма акта при передаче ОС в пользование сотрудникам.

    Работа с новыми первичными документами в 1С. Нюансы и особенности
    25
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Прослеживаемость товаров

    Прослеживаемые товары: список 2023 года

    В России действует система прослеживаемости — это еще одна мера, с помощью которой государство контролирует передвижение импортного товара по России и в пределах Евразийского экономического союза.

    Прослеживаемые товары: список 2023 года
    232
    Читать еще