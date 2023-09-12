Бухгалтерские программы. В новый учебный год: решения для отрасли «Вузы»

Разработчики 1С подготовили несколько программных продуктов, которые предназначены для преподавателей, студентов и других сотрудников.

Разработчики 1С подготовили несколько программных продуктов, которые предназначены для преподавателей, студентов и других сотрудников.

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет

ПО предназначено для электронного обучения, его проведения и организации. В том числе подходит для вебинаров, курсов с возможностью внедрения тестирования на всех этапах обучения. Для решения задач продукт предусматривает возможность вести учебные форумы, выдавать сертификаты о пройденном обучении, вести их учет.

Доступно управление зачислением слушателей, контроль знаний, автоматизированная обработка результатов тестов. Программа позволяет подгружать файлы форматов MS Word, PowerPoint, MS Excel, обучающие видеоролики (mp3). Имеется встроенный редактор, с помощью которого можно создавать тесты с вопросами десяти типов. Также допустимы настройки количества времени на тест, на каждый вопрос, количество пересдач. У слушателей курса имеется свой личный кабинет, из которого статистика направляется в личный кабинет преподавателю в уже обобщенной форме (посещаемость, сдача зачетных работ и другое).

1С:Электронное обучение. Экзаменатор

ПО создано для автоматизации дистанционного обучения и предусматривает возможность обучения студентов, организацию курсов повышения переквалификации и переподготовки. Конфигурация позволяет импортировать из посторонних файлов нужные данные (ФИО студентов, а для обучения сотрудников организаций их должность и подразделение).

В программе можно настроить автоматизацию отчетности о посещении курсов и успехах сдачи зачетных работ. Результаты обрабатываются софтом, а преподаватель получает уже сформированный отчет. Имеются следующие группы доступа: обучающийся, преподаватель, методист, администратор, старший и младший менеджер, администратор по обучению. ПО имеет функцию создания рассылок о начале занятий, о предстоящих тестах и экзаменах в личные кабинеты обучающихся и по смс. Основной особенностью является простой способ обучающих и контрольных материалов. Все создается в MS Word или MS Excel, подгружается в систему с возможностью вставлять ссылки на видео, аудио, добавлять картинки, таблицы, графики и схемы, фото.

1С:Колледж ПРОФ

Программное обеспечение имеет функционал полного управления учреждениями среднего профессионального образования на всех уровнях, в том числе административно-хозяйственную, кадровую и педагогическую стороны.

ПО обеспечивает учет студентов, ведение их личных карт от приема документов до выпуска и получения диплома. Софт подразумевает составление рабочих программ, актуального расписания, распределения нагрузки между педагогами. Программа включает электронный журнал для учета успеваемости и посещаемости. Предусмотрены функции для управления хозяйственной работой, кадровым составом, воспитательной работой, учетом мест в общежитии. Программным обеспечением подразумевается автоматизированный учет и выпуск дипломов, включены функции ведения военного учета, управления производственной практикой.

1С:Автоматизированное составление расписания. Университет

ПО разработано для автоматизации составления расписания занятий разных форматов (лекции, семинары, коллоквиумы, потоковые — одновременно для студентов разных кафедр). Софт поможет автоматически составить расписание, где рассчитаются нагрузка по каждому предмету на год, семестр, неделю. Также предусмотрена возможность зарезервировать помещение, например, для физкультуры или практических занятий, можно получить автоматически составленный отчет об эффективном использовании помещений и количеству проведенных занятий.

Есть функция составления расписания сессии, расписания на одну или две смены, расписания подгрупповых занятий, графика учебно-производственной практики. Имеется возможность подгружать данные из Word или Excel (ФИО студентов, тематические планы занятий, ФИО преподавателей и другое). Ячейки расписания подсвечиваются разным цветом в зависимости от введенных настроек: занято помещение, занят преподаватель, подходящее для данных занятий время, кабинет не предусмотрен для этих занятий и так далее, ошибка в расписании. Настройки позволяют сформировать расписание, соответствующее всем нормам 273-ФЗ "Об образовании» и СанПиН.

1С:Университет ПРОФ

Программное обеспечение автоматизирует работу всех направлений деятельности ВУЗа. Для приемной комиссии можно сформировать план приема, составить расписание вступительных экзаменов, вести учет личных данных абитуриентов с возможностью подгрузки результатов ЕГЭ. Формирует личный кабинет для поступающих, где они могут подать заявление о поступлении и отслеживать статус. Для зачисленных студентов формируется личный кабинет, где можно отслеживать расписание занятий всех типов, свою успеваемость и посещаемость, видеть информацию о себе (портфолио, приказы, темы курсовых и дипломных работ, стипендия, предоставление места в общежитии и другое). Преподаватель в личном кабинете имеет также возможность просматривать информацию об учебных планах, вести свое портфолио и общаться со студентами и администрацией.

В программе предусмотрены возможности планирования учебного процесса, распределения нагрузки между преподавателями, управления контингентом, формирования приказов и других документов делопроизводства, учитывать платные услуги, автоматизированно проводить итоговую аттестацию и выдачу дипломов.

1С:Психодиагностика образовательного учреждения. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях

Программа предназначена для автоматизации учета ведения психологического сопровождения. Продукт разработан для психологов или социальных педагогов образовательного учреждения. ПО содержит психологические методики для студентов, в том числе на оценку уровня агрессии, тип темперамента, самооценки, взаимодействия в коллективе, склонности к риску, толерантности и другие.

В софт встроены конструктор психологических тестов, алгоритмы автоматической обработки результатов тестов с возможностью выгрузки их в текстовые файлы для печати. Психолог и администрация имеют возможность вести планирование и учет рабочего времени, сопроводительную документацию. Использование продукта предполагает улучшение качества психологической помощи и сопровождения, автоматизацию работы психологов и снижение нагрузки на них в работе с документацией.