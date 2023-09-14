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Бухгалтерские программы. В новый учебный год: решения для отрасли «Библиотеки»

Разработчики фирмы 1С предлагают два отраслевых продукта для автоматизации работы библиотек.
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Бухгалтерские программы. В новый учебный год: решения для отрасли «Библиотеки»

Разработчики фирмы 1С предлагают два отраслевых продукта для автоматизации работы библиотек.

1С:Библиотека

Софт предназначен для автоматизации процессов работы библиотек разных назначений:

  • специализированных, например, заводских, театральных;

  • отраслевых: НИИ, технической, медицинской литературы;

  • общих: муниципальных, городских;

  • учебных заведений, где присутствуют учебники и специализированные издания для отрасли;

  • частных. 

В программе заложена возможность учета операций по пополнению библиотечного фонда через заказ изданий в книжных магазинах, на предприятиях, где изготавливается печатная продукция, в издательствах. Отраслевое решение имеет функцию учета и хранения всех видов изданий, включая изоиздания, карты, видео и аудио.  Программа предоставляет возможность контролировать движение учетных единиц фонда. Софт подразумевает возможность обслуживать читателей через виртуальный кабинет, который открывается для каждого посетителя.

Встроенные алгоритмы синхронизируют библиотеку с бухгалтерией, где ведется финансовый учет списания и пополнения, что создает удобство при проведении инвентаризации. Есть удобный поиск изданий, возможность прикрепить фото обложки, выдавать читателям доступ к электронным изданиям. Кроме того, в программе имеется алгоритм автоматического формирования отчетности и ведения учетных документов.

Библиотека ПРОФ

Продукт предназначен для крупных библиотек и библиотечных объединений, в том числе, ВУЗовских. Софт позволяет хранить специализированные справочники и иную нормативно-справочную литературу. Помимо книг, здесь можно вести учет и предоставлять в пользование читателям:

  • чертежи и проекты;

  • документацию на патенты;

  • специализированные справочники.

Здесь имеется возможность учитывать поступление, выбытие библиотечного фонда, создавать каталоги, формировать статистические отчеты.

Программа имеет дополнительный функционал: возможность находить издания не только в конкретной библиотеке, но и в любой из состава библиотечного объединения.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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