Как аннулировать операцию: сторнирование документа в 1С

В отличие от удаления, метод сохраняет хронологию, что важно для учета, расчетов и проверок. Механизм применяется, если:

период закрыт для редактирования, рег. операции выполнены, а отчеты сданы;

документ проведен по неверным счетам;

ошибка допущена в сумме НДС, количестве товара или валюте расчетов;

документ участвует в сложных связках, и его удаление нарушит целостность.

Сторно не нужно: если период открыт, отчет не сформирован, а документ создан случайно и ни с чем не связан - его проще удалить кнопкой «Пометить на удаление».