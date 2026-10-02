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Асанова Ксения
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Как аннулировать операцию: сторнирование документа в 1С

Как аннулировать операцию: сторнирование документа в 1С

Никто не застрахован от ошибок. Неверная сумма или счет - ситуации, требующие исправления. Правило при работе с закрытыми периодами и отчетностью: историю не удалять. Для этого есть сторнирование в «1С:Бухгалтерии». Это отмена проводки путем создания записи со знаком минус.

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В отличие от удаления, метод сохраняет хронологию, что важно для учета, расчетов и проверок. Механизм применяется, если:

  • период закрыт для редактирования, рег. операции выполнены, а отчеты сданы;

  • документ проведен по неверным счетам;

  • ошибка допущена в сумме НДС, количестве товара или валюте расчетов;

  • документ участвует в сложных связках, и его удаление нарушит целостность.

Сторно не нужно: если период открыт, отчет не сформирован, а документ создан случайно и ни с чем не связан - его проще удалить кнопкой «Пометить на удаление».

Способ 1: Автоматическое сторно через кнопку в документе

Это быстрый способ для стандартных документов. Откройте журнал документов и найдите нужный. Откройте его, нажмите «Еще» и выберите «Сторнировать». 1С создаст документ «Операция, введенная вручную» с видом «Сторно документа», заполнит проводками и движениями по регистрам накопления. Дата сторно устанавливается текущая. Проверьте данные и нажмите «Записать и закрыть».

Способ 2: Ручное создание через раздел «Операции»

Метод подходит для любых документов, включая те, где нет кнопки автоматического сторнирования. Перейдите в «Операции» - «Операции, введенные вручную». Нажмите «Создать», выберите «Сторно документа» и нажмите на «Сторнируемый документ». Откроется «Выбор типа данных». Выберите тип документа, который нужно аннулировать. В журнале укажите ошибочный документ. Табличная часть заполнится сама. Туда попадут исходные проводки, движения по регистрам накопления. Суммы и количества будут со знаком «минус», а записи получат признак «сторно». Можно добавить ручные корректировки по регистрам сведений («Еще» - «Выбор регистров»), т.к. автоматическое сторно их не затрагивает. Нажмите «Записать и закрыть».

Информации об авторе

Асанова Ксения

Асанова Ксения

Специалист в ВДГБ

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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