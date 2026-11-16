Декларация НДС в 1С:Бухгалтерии 8.3: пошаговая инструкция

В программе «1С:Бухгалтерия» операция регламентирована: система автоматически собирает данные из книги покупок и книги продаж, но требует от бухгалтера соблюдения последовательности перед сдачей в контролирующие органы.

Разберем, как сформировать пошагово декларацию по НДС в 1С 8.3. Рассмотрим в инструкции-помощнике, как правильно настроить и собрать отчетность, проверить контрольные соотношения и избежать частых ошибок в учете. Статья будет полезна бухгалтерам, руководителям бизнеса и аутсорсинговым специалистам, которые сдают отчеты напрямую из программ 1С или через сервисы ЭДО.