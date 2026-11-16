Декларация НДС в 1С:Бухгалтерии 8.3: пошаговая инструкция

В программе «1С:Бухгалтерия» операция регламентирована: система автоматически собирает данные из книги покупок и книги продаж, но требует от бухгалтера соблюдения последовательности перед сдачей в контролирующие органы.
Разберем, как сформировать пошагово декларацию по НДС в 1С 8.3. Рассмотрим в инструкции-помощнике, как правильно настроить и собрать отчетность, проверить контрольные соотношения и избежать частых ошибок в учете. Статья будет полезна бухгалтерам, руководителям бизнеса и аутсорсинговым специалистам, которые сдают отчеты напрямую из программ 1С или через сервисы ЭДО.
Изменения 2026 года в 1С: новая форма декларации
В 2026 году фискальная нагрузка на бизнес возросла: ставка НДС увеличилась с 20% до 22%. Для бухгалтерии это означает не просто смену цифр в расчетах, а полную перенастройку учетной политики. Чтобы отразить изменения, ФНС ввела новую форму декларации (доступна в «1С:Бухгалтерии»). Рассмотрим, что изменится в программе и отчетности.
Новые ставки. В учетной политике и документах реализации появились ставки 2026 года: 22% и расчетная 22/122.
Обновленная форма. Декларация дополнилась строками раздельного учета операций по ставке 22%.
Титульный лист и коды. Обновлены коды налоговых периодов и изменены форматы проверки.
Раздел 1. Вносятся правки, включая корректировку строки для переноса срока уплат и новые контрольные суммы для проверки.
Разделы 3 и 7. Уточнен алгоритм заполнения для облагаемых и не облагаемых операций, чтобы программа 1С распределяла налог при смене ставки.
Обязательно проверьте актуальность «1С:Бухгалтерии». Старая версия приведет к тому, что программа 1С составит отчет по недействующей форме и добавит не ту ставку. Это повлечет отказ, пени, срыв срока. При формировании декларации рекомендуем провести тестовую выгрузку XML и проверить файл, чтобы убедиться в прохождении контрольных соотношений.
Настройка программы и подготовка к формированию декларации
Декларация по НДС – лишь вершина айсберга. Ее заполнение напрямую зависит от качества первичного учета. Прежде чем переходить к регламентным операциям, бухгалтеру надо провести проверку данных за квартал.
Проверка реализации/начисленного НДС. Убедитесь, что в документах реализации есть ставка. Если НДС выделен, программа «1С:Бухгалтерия» создаст счет-фактуру/УПД. Сформируйте ОСВ по счету 90.01 «Выручка». Если совмещаются облагаемые и необлагаемые операции, настройте группировку по «Номенклатурным группам» и «Ставкам НДС». Это разделит выручку по ставкам. Составьте ОСВ по счету 90.03. Налог соответствует группировкам по ставкам.
Контроль аванса/поступления. Программа 1С не видит налог, не выделенный в первичке. Проверьте «Поступления на расчетный счет»/«Поступления наличных». В поле «Ставка НДС» не должно быть «Без НДС» при общей системе. Если не выделить налог в авансе, программа «1С:Бухгалтерия» не сформирует авансовый счет-фактуру. Для проверки заполнения есть «Универсальный отчет». Настройте выборку по документам поступления, выведя в колонки НДС и сумму. Отчетность подсветит документы с невыделенными налогами и неправильными ставками. Проведите проверку и по кассовым документам.
Сверка взаиморасчета. Ошибки в аналитике ведут к неправильному зачету аванса и искажению НДС. Проверьте, что указан договор и способ зачета. Сформируйте ОСВ по счетам 60 и 62 с детализацией по договорам и документам расчетов. Отрицательные сальдо – сигнал о неправильных данных. Проведите проверку после восстановления последовательности. Для этого есть «Перепроведение документов».
Подтверждение вычета. Для заявки налога к вычету должны быть предоставлены оригиналы документов. Сверьте УПД и счета. В программе 1С есть отчет «Наличие счетов-фактур от поставщиков». Он покажет поступления, где не введены счета-фактуры или не проведены. При раздельном учете проверьте учет НДС в строках документов поступления. Используйте ОСВ по счету 19 с детализацией по субсчетам и способам учета. Убедитесь, что суммы не зависли на счете 19.07/19.03.
После того, как эти четыре проверки дадут «зеленый свет», а операция «Перепроведение документов» в закрытии месяца будет выполнена без ошибок, можно будет переходить к формированию и заполнению.
Пошаговый алгоритм заполнения декларации в 1С
Формирование декларации по НДС в программе «1С:Бухгалтерии» – регламентная процедура, которая требует соблюдения последовательности. Ошибка на любом из этапов приведет к искажению сумм и отказу ФНС. Рассмотрим инструкцию по заполнению декларации НДС в 1С 8.3 по шагам.
Шаг 1. Выбор формирования
Создать отчетность можно двумя путями, но лучше выбрать помощник. Рекомендуемый путь: «Главное» – «Задачи организации». Найдите задачу «НДС, декларация за [квартал]». Программа 1С запустит «Помощник по отчетности по НДС». Иной путь: «Отчеты» – «Регламентированные отчеты» – «Создать» – «НДС». Подходит пользователям, знающим, что проверки выполнены. Программа «1С:Бухгалтерия» включает все разделы. Чтобы не перегружать отчет, нажмите на кнопку «Еще» – «Настройки». На вкладке «Свойства разделов» снимите флаги «Показывать»/«Печатать» для лишних разделов.
Шаг 2. Заполнение разделов
Нажмите на кнопку «Заполнить». Декларация заполнится сама. Соблюдайте очередность, т.к. суммы из одних листов перетекают в другие: Титульный лист – Раздел 3 – Приложение 1 к Разделу 3 (заполняется в годовой декларации при восстановлении НДС по недвижимости) – Разделы 4-6 (для экспортеров), Раздел 7 (без НДС), Раздел 2 (налог, удержанный налоговым агентом) – Разделы 8-9 (книга покупок и книга продаж) – Разделы 10-11 (сведения из журнала учета счетов-фактур) – Раздел 1 (итоговый раздел). Рассмотрим заполнение подробнее.
Титульный лист – паспорт декларации. Раздел заполняется сам из карточки. Но надо провести ревизию. Убедитесь, что код налогового органа актуален. Поле «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» требует внимания, если отчет сдает представитель по доверенности – реквизиты доверенности должны быть актуальны и добавлены к документам в ответ на требование ФНС.
Раздел 3 – математическое ядро. Тут происходит сверка: сколько налога начислили. принимаете к вычету. В строках 010–100 (начисление) 1C собирает данные из регистра «НДС продажи». Заполните строки 120–180 (вычеты), где источник – регистр «НДС покупки». Если не провели счет-фактуру, строки будут пустыми, а налог завышенным. Строка 118 – сумма с учетом восстановленных сумм. Строки 200 и 210 – точка принятия решения. Если 118 больше 190, возникает строка 200 – сумма к уплате. Если вычеты превысили начисления, 1С покажет строку 210 – НДС к возмещению. Декларация с суммой к возмещению влечет за собой проверку и требование предоставить нужные документы.
Раздел 1 – финальная сумма. Это сводный раздел, который не содержит расчетов, а транслирует итог из раздела 3. Проверьте КБК (код бюджетной классификации) – он должен соответствовать актуальному справочнику.
Раздел 2 – работа налогового агента. Блок заполняется теми, кто удерживает НДС за государство. Пример – аренда муниципального/госимущества, либо покупка у поставщиков, не состоящих на учете в РФ. 1С добавит отдельные экземпляры раздела на каждое лицо, по которому вы выступали агентом.
Разделы 8 и 9 – зеркало книг. Это самые объемные части декларации, которые выгружаются в формате XML для перекрестной проверки. В разделе 8 (книга покупок) перечислен каждый счет-фактура, на основании которого вы уменьшаете налог. Если контрагент по какой-то причине не отразит операцию или добавит неверный номер, система ФНС выдаст расхождение. В разделе 9 (книга продаж) 1С раскрывает ваши продажи и выставленные счета-фактуры.
Перед отправкой откройте печатную форму разделов 8 и 9 и пробегитесь глазами по ИНН. Опечатка в первичном документе станет ошибкой, требующей подачи уточняющих документов. Подробно проверку декларации рассмотрим дальше.
Проверка
Автоматическое заполнение декларации – удобная функция, но слепо доверять суммам рискованно. Сбой в хронологии или ошибка в аналитике может исказить налог. В программе «1С:Бухгалтерия» есть аналитический инструмент – расшифровка показателей. Он позволяет «провалиться» внутрь ячейки отчета и увидеть причину расчета. Расшифровка превращает декларацию в прозрачный отчет. Проверка сумм – эффективный способ сдать декларацию с первого раза.
Как расшифровать? Сформируйте и откройте декларацию по НДС. Найдите интересующий показатель (например, сумму налога к уплате или размер вычета). Дважды щелкните по ячейке или выделите ее и нажмите на кнопку «Расшифровать» на панели инструментов. Система откроет вспомогательную форму – детальный отчет-регистр, из которого были взяты данные.
Как проверить? Перед сдачей нажмите на кнопку «Проверка» – «Проверить контрольные соотношения». Если программа 1С выдает ошибки, не исправляйте их в декларации. Вернитесь в первичные документы или журнал счетов-фактур, исправьте данные там, а затем нажмите в декларации на кнопку «Обновить». После проверки заполненную отчетность можно выгружать для сдачи в ФНС.
Как отправить декларацию? «1С:Бухгалтерия» предлагает два сценария: отправку через «1С-Отчетность» и выгрузку файла. Если есть сервис, все занимает секунды. Нажмите на кнопку «Отправить». 1С упакует данные в файл, наложит ЭЦП и передаст пакет. Статус сменится на «Отправлено». С этого момента изменение недоступно – статус будет обновляться по мере получения квитанций от ФНС. В другом сервисе алгоритм иной. В декларации нажмите на кнопку «Выгрузить файл» и сохраните файл. Зайдите в ЭДО, загрузите и отправьте его. В разделе «Отчеты» – «Регламентированные отчеты» можно следить за статусом.
Использование встроенного сервиса «1С-Отчетность» значительно упрощает жизнь: вам не нужно следить за актуальностью сертификатов ЭЦП в сторонних программах и вручную синхронизировать статусы – система делает это автоматически, гарантируя, что вы не пропустите важное уведомление от налоговой.
Вывод
Своевременное и правильное составление декларации по НДС в программе «1С:Бухгалтерия» – залог спокойствия бухгалтера и отсутствия претензий со стороны ФНС. Соблюдение пошаговой инструкции, предварительная проверка данных и работа в актуальной версии программы позволяют автоматизировать рутину и избежать критических ошибок.
Главное правило успешного закрытия квартала: сначала приводим в порядок первичные документы и взаиморасчеты, и только потом нажимаем кнопку «Заполнить» в регламентированном отчете. При этом важно не только сформировать файл, но и убедиться в прохождении всех контрольных соотношений перед сдачей.