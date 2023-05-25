На что будут жить бюджетники и бизнес в 2024 году. На что рассчитывать?

В регионах и провинции государственные и муниципальные учреждения – основные заказчики товаров (работ, услуг) для ИП и МСП. В следующем году государственные учреждения будут финансировать по новым правилам. Что это даст бизнесу?

Типы бюджетников

Существует три типа учреждений: казенные, бюджетные и автономные

Казенные учреждения — это различные органы власти: администрации районов, подразделения силовых ведомств, суды и т.п. (ст. 6 БК). Финансирование деятельности казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы (ст. 161 БК). Минфин регулярно уточняет порядок формирования бюджетных смет. Но пока все изменения такого порядка не влияют на объем финансирования казенных учреждений.

Бюджетные и автономные учреждения выполняют государственные и муниципальные задания по оказанию государственных (муниципальных) услуг в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и т.п. (ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ и ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ). То есть бюджетные и автономные учреждения — это школы, больницы, институты, вузы, колледжи и т.д. На выполнение такого задания бюджетные и автономные учреждения получают финансовое обеспечение, которое условно можно разделить на две составляющие:

расходы на выплату зарплаты с начислениями;

расходы на содержание имущества (недвижимое, особо ценное движимое, «имущественные» налоги и т.п.).

Расходы учреждений на содержание имущества — это доходы предпринимателей, которые производят ремонты, поставляют товары, выполняют различные работы, необходимые бюджетникам для осуществления своей деятельности.

Порядок формирования финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания определяет орган исполнительной власти соответствующего уровня бюджета. Так, объем финансирования федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений определяется на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства от 26.06.2015 № 640 (далее – Положение № 640).

Правительство постановлением от 16.05.2023 № 764 внесло изменения в Положение № 640, скорректировав расчет расходов на содержание имущества государственных бюджетных и автономных учреждений. Данные изменения будут учтены при расчете объемов финансирования учреждений на 2024 и последующие годы.

Смена акцентов

Расчет финансового обеспечения на содержание имущества бюджетных и автономных учреждений регламентирован в п. 11 Положения № 640.

Положение

о формировании госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ) в отношении федеральных госучреждений и финансовом обеспечении выполнения госзадания

(утв. постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640) Было Стало (в редакции постановления № 764) 11. Объем финансового обеспечения выполнения госзадания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание госуслуг… с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,закрепленного за федеральным госучреждением илиприобретенного им за счет средств, выделенных федеральному госучреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. 11. Объем финансового обеспечения выполнения госзадания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание госуслуг… с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, используемого федеральным госучреждением при выполнении государственного задания (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

Если содержание новой редакции п. 11 Положения № 640 понимать буквально, то, начиная с 2024 года, федеральные учреждения будут получать финансовое обеспечение только на то недвижимое и особо ценное имущество, которое они используют при выполнении госзадания. Хотя согласно предыдущей редакции п. 11 учреждения получали финансирование на содержание аналогичного имущества, которое закреплено за ними или приобретено за счет средств учредителя.

Даже не экономисту понятно: количество приобретенного и закрепленного за учреждением имущества превышает количество используемого имущество.

Это как количество всех приобретенных носков, рубашек, футболок и т.п. в любой семье больше носимых в определенный момент времени. И как только носимые (используемые) носки приходят в негодность, из шкафа берут новую пару. Выделение финансирования только на имущество, используемое для госзадания, ставит учреждения в трудное положение: на какие средства содержать остальное имущество, которое не используется? Но, возможно, не стоит понимать новую редакцию п. 11 Положения № 640 так буквально.

Может быть, Правительство или Минфин еще дадут разъяснения о расчете объемов финансового обеспечения госзадания на 2024 год. Пока будем исходить из того, что есть.

Как считать «использование»

Рассчитать объем финансового обеспечения с учетом затрат на содержание закрепленного или приобретенного имущества было относительно просто. Сам факт приобретения имущества учреждение могло подтвердить договором поставки, платежными документами, актами приема-передачи и т.п. Все эти факты были отражены на различных счетах бухгалтерского учета и в формах отчетности. Факт закрепления имущества за учреждением подтверждала запись в соответствующем реестре, который вели органы исполнительной власти.

Но теперь специалистам учреждений решать: как подтвердить использование имущества при выполнении госзадания, чтобы учесть затраты на его содержание при расчете финансового обеспечения на 2024 год?

Например

Пример 1.

В ноябре 2023 года учреждение приобрело оборудование, требующее монтажа. В январе-феврале 2024 года оборудование смонтировано и принято в эксплуатацию. В марте учреждение направило на двухмесячные курсы работника для получения допуска к работе на этом оборудовании. Таким образом, учреждение начало использовать для выполнения госзадания оборудование, приобретенное в ноябре 2023 года, только в мае 2024 года.

Расчет финансового обеспечения выполнения госзадания на 2024 год учредитель произвел в декабре 2023 года, когда оборудование еще не использовалось. Должно ли учреждение получить дополнительное финансирование в 2024 году для содержания такого оборудования?

А если оборудование вышло из строя и временно не используется для госзадания, за счет каких средств учреждение должно осуществлять ремонт и содержание такого оборудования?

Пример 2 (продолжение примера 1).

Учреждение приступило к использованию оборудования для выполнения госзадания в мае 2023 года. Какой документ подтвердит факт начала использования данного оборудования для госзадания?

Пример 3.

Учреждение приобрело имущество за счет целевой субсидии, полученной от учредителя в рамках проведения целевых мероприятий. Мероприятия проведены, цели достигнуты, имущество поставлено на балансовый учет. Должен ли учредитель теперь отдельно выделять финансовые средства на содержание такого имущества, если согласно п. 11 Положения № 640, при расчете финансового обеспечения учитывается только имущество, используемое для госзадания?

Кроме того, согласно новой редакции Положения № 640 учреждения не могут учесть в расчете объема финансового обеспечения затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, в целях создания источника финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования. А за счет какого источника учреждения будут осуществлять такие расходы в 2024 году?

Времени на получение ответов на вопросы мало: через три месяца, в сентябре уже стартует компания по планированию бюджетов на следующий год.

На что рассчитывать бизнесу

Сокращения объемов финансирования учреждений означает уменьшение количества и объема закупок, совершаемых учреждениями на рынке. Значит бизнесу придется искать новых заказчиков.

Но ситуация может измениться, если Правительство найдет другие способы поддержки активности бюджетников на рынке. Следите за изменениями в законодательстве! Они могут быть позитивными!