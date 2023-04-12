Digital оттепель: что нового появилось в цифровой рекламе и как инновационные технологии могут привести бизнесу клиентов

6-7 апреля 2023 года в Нижнем Новгороде прошла конференция «Digital оттепель». Участники встречи обсуждали, как найти новое и интересное в цифровом рекламном контенте.

Если вы только начали вести свой бизнес и нужна реклама в сети, а бюджет ограничен и нанять специалиста не позволяет, то можно обратиться к «Яндекс Директу».

Спикер Владимир Бугаев– ведущий менеджер по развитию и продажам перформанс-продуктов «Яндекс Реклама» – сообщил, что сервисами «Яндекса» пользуются 98 млн людей в месяц. Каждый в среднем обращается к 5 направлениям площадки. А перед тем, как что-то купить пользователи изучают от 4 до 6 предложений на разных сайтах.

«Яндекс Директ помогает приносить конверсии и покупки бизнесу», – сообщил Владимир Бугаев.

Рекламный сервис упрощает работу в личном кабинете по управлению рекламными кампаниями. Это поможет начинающим специалистам по рекламе разобраться в алгоритмах. А также начинающие предприниматели могут сами разобраться, как лучше продвигать свои товары и услуги.

В области технологических решений есть свои новинки. Евгений Купцов, представитель ПАО «Ростелеком», сообщил, что у компании появился wifi-радар, который позволяет собирать mac-адреса всех устройств, которые попадают в зону действия. Например, посетители кофейни или салона красоты не всегда готовы оставлять свои контакты, но они могут пользоваться wifi организации.

Адреса устройств посетителей собираются в базу, после чего их можно использовать для таргетинговой рекламы. Посты с продвижением товаров будет целенаправленно доходить до владельцев этих устройств, как только они войдут в интернет.

Фото принадлежит организаторам конференции Digital-Оттепель 2023

Еще одной новинкой стала «гео-платформа». Этот сервис подскажет, где наибольший трафик потенциальных клиентов, где лучше открыть бизнес, а также поможет проанализировать, что не так с уже открытой точкой. Зачастую для местонахождения бизнеса 150 метров имеют значение.

Полезным для малого бизнеса может быть виртуальный робот-маркетолог. Он нужен тем, кто не понимает, как самостоятельно запустить и настроить рекламную кампанию в «Яндексе» или на других площадках. Ответив на короткие вопросы бота, программа предложит, как распределить бюджет, в каких каналах размещать рекламу. После чего рекламная кампания быстро запускается, а бот присылает статистику. Он сам оптимизирует работу, чтобы укладываться в бюджет и достигнуть указанных пользователем показателей и числа лидов.

Евгений Купцов уверен, что связка wifi-радара и виртуального робота дает хорошие результаты. Поэтому «Ростелеком» будет отдельно предлагать этот совмещенный сервис.

Как быстро и просто запустить рекламу эксперты рассказали, но вот что делать с большим трафиком посетителей, которые придут на сайт?

На этот вопрос ответил Владислав Подшивалов – Региональный руководитель департамента облачных и цифровых решений #CloudMTS.

Он привел в пример случай, когда бизнес запустил рекламную компанию, а сайт обвалился и был недоступен. IT-инфраструктуре не хватило вычислительных мощностей, чтобы справиться с пиковой нагрузкой. В итоге пока все чинилось, компания теряла деньги и за заказы, которые не состоялись, и за привлечение клиентов. Чтобы таких ситуаций не возникало, МТС предлагает свои облачные сервисы. Компания предоставит виртуальную инфраструктуры, чтобы точно справиться с пиковыми нагрузками.

Фото принадлежит организаторам конференции Digital-Оттепель 2023

В 2023 году стало модно обращаться к нейросетям для создания контента. Однако Евгений Кузьмин – дизайн-директор и основатель Uprock – считает, что серьезно работать с нейронками невозможно.

«С нейросетью сейчас наиграются, а потом про них все забудут, когда люди поймут, что нейронки ничего не делают», – заявил Евгений Кузьмин.

Искусственный интеллект не умеет передавать идею, а именно она цепляет в дизайне продукта. Нейросетка хорошо делает красивые иллюстрации, но дизайнерам их сложно применять в работе.