Тренды в охране труда: наш отчет с выставки БИОТ (ни один манекен не пострадал)

Выставка БИОТ стала наглядным напоминанием, что в мире нет ничего важнее человеческой жизни. Корпоративные команды слаженно оказывают первую помощь пострадавшим манекенам, а производители средств индивидуальной защиты создают все, чтобы не допустить несчастных случаев.

С 5 по 8 декабря в московском Экспоцентре проходила масштабная выставка БИОТ-2023, посвященная обеспечению безопасности и охране труда.

Собралось так много желающих узнать новое в сфере охраны труда, что на входе в центр образовалась многоминутная очередь.

Организаторы выставки ожидали, что больше 350 компаний организуют свои площадки для демонстрации продукции и общения с посетителями. По ощущению их было даже больше. Настолько, что можно потеряться.

БИОТ — это про то, как любить своего работника, про то, как его хорошо и правильно одевать, во что его одевать и какие условия труда создавать, — сказал представитель оргкомитета БИОТ.

Именно этим заявлением и было вдохновлено все событие. Работал Салон обуви для сотрудников, Салон материалов и оборудования для ее производства, чтобы работодатели и специалисты по охране труда могли увидеть из чего на самом деле производится защитная одежда. Также организовали Салон здоровья на рабочем места и Аллею HR, IT-решений и инноваций.

Новейшие образцы рабочей одежды демонстрировали на специальном шоу-показе «Елка безопасности», который посвящен памяти Вячеслава Зайцева — прославленного модельера, друга и амбассадора выставки «Безопасность и охрана труда».

На подиуме российские производители показывали спецодежду, созданную для разных профессий, защитное снаряжение и спецобувь. Оказывается, что эти вещи могут быть не только функциональными, практичными, но и стильными.

Fashion-показ средств индивидуальной защиты стал ярким шоу с участием артистов театра. На сцену вышли даже герои фильма «Звездные войны» со световыми мечами.

Но самое запоминающееся — это, конечно же, Четвертые Всероссийские соревнования по спасению и оказанию первой помощи! В них принимали участие команды разных организаций. Перед спасателями стояла ситуационная задача — оказать помощь пострадавшим во время обрушения технического сооружения.

Так на сцене появилось два реалистичных манекена с большим количество повреждений. Зрелище не для слабонервных. Но среди зрителей таких не было. Все были подготовленными и даже обсуждали последовательность действий так, если бы они сами сейчас оказались на сцене. Ну или под завалами на производстве…

Командам дается 5 минут, за их действиями внимательно наблюдают несколько квалифицированных судей, которые записывают замечания, а после указывают на ошибки. Участники изначально получают 50 баллов, но за каждое неверное действие они вычитаются.

Слаженные действия участников вдохновляют и самому попробовать свои силы в оказании первой помощи. Для этого устроили специальную зону, где сотрудники МЧС и «Российского общества первой помощи» показывали и рассказывали, что нужно делать для спасения человека, а чтобы ничего не забыть раздавали специальные памятки.

Знаете ли вы алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации? Сколько надавливаний на грудную клетку нужно сделать и на какую глубину? А что потом делать с пострадавшим?

Я когда-то знала, но из-за отсутствия практики забыла 😊 Если у вас так же, то ловите памятку)))

Выставка БИОТ — это еще одно напоминание о том, что человеческая жизнь — самое важное в этом мире. Именно так мы можем стать ответственными, преодолеть свои страхи и проявлять человеколюбие на деле, а не на словах.