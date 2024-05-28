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Банковские приложения

Агророс Банк представил новинку —приложение «АБ чат», которое станет финансовым нейродругом для бизнеса

АБ чат — это не просто банковское приложение с чатом, а полноценный помощник, который решает все задачи предпринимателей в формате чата.
Агророс Банк представил новинку —приложение «АБ чат», которое станет финансовым нейродругом для бизнеса

Агророс Банк позиционирует себя как комфортную «домашнюю» организацию для малого и среднего бизнеса в регионах. Сейчас организация активно работает над тем, чтобы стать удобной для предпринимателей, которые хотят решать все финансовые вопросы через смартфон. Для этого придумали лаконичное приложение «АБ чат». Целевая аудитория — представители микро- и малого предпринимательства.

«В какой-то момент клиенты сказали, что банку нужно научиться работать через телефон. Сейчас мы представляем цифровой инструмент, который позволит тем, кто ушел в крупные цифровые банки, снова вернуться в Агророс Банк и получать комплекс финансовых услуг на выгодных условиях», — заявил председатель правления банка Дмитрий Кондрацков.

Главная страница мобильного приложения представляет собой список чатов с контрагентами клиента, а также с самим АБ чатом (поддержка) и ЕНС, где клиент получит напоминания о сроках отчетности и сможет быстро отправить платеж на свой единый налоговый счет. Выбрав нужную тему, можно перейти ко взаимодействию с контрагентом. При этом заполнение платежного поручения осуществляется также в формате интуитивно понятного чата, без сложных форм.

«При разработке UX/UI приложения мы опирались как на выявленные на глубинных интервью потребности клиентов, так и на уже привычную всем механику чатов. Полученный сплав закрывает повседневные задачи ИП. В дальнейшем мы планируем продолжать развивать продукт, прислушиваясь к голосу клиента и максимизируя положительный опыт пользователей»,— сказал Юрий Пичугин, директор по продукту АБ чата.

На первом этапе услугами АБ чата смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, позднее будут подключены юридические лица. Пользователями АБ чата могут стать как действующие клиенты Агророс Банка, так и новые контрагенты: заявка на открытие расчетного счета оформляется из финтех-приложения.

Коммуникационная стратегия нового проекта Агророс Банка объединена креативной рамкой, а главная роль отдана еноту — умному, ловкому маскоту, который знакомит молодую целевую аудиторию с преимуществами сервиса АБ чат.

В дальнейшем приложение будет развиваться, разработчики готовы слушать своих клиентов и на основании обратной связи добавлять новый функционал.

Особое внимание банк уделяет кибербезопасности. Все банковские услуги АБ чат оказывает в цифровом виде, по телефону сотрудники банка не будут звонить. Связаться можно только внутри мобильного приложения: внешняя телефонная линия сотрудниками АБ чата не используется.

АО «Банк «Агророс» был создан 23 мая 1994 года и на протяжении этого времени оказывает полный спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц. Сейчас Агророс Банк обновил дизайн, пересмотрел подход к клиентам и становится финтех организацией, чтобы соответствовать всем современным трендам. Посмотрите, как все изменилось:

С 2020 года банк в 5 раз увеличил прибыль и в 2023 году вошел в топ-5 в номинации «Курс валют. Лучшие условия обмена» ежегодной премии Банки.ру. Также организацию включили в топ-50 народного рейтинга банков и списка крупнейших банков по размеру филиальной сети.

При этом Банк специализируется работе с ИП и юридическими лицами. Специалисты предлагают:

  • индивидуальные по залоговому кредитованию без обязательного страхования жизни заемщика и залога недвижимости:

  • рефинансирование кредитов других банков;

  • РКО: условия для комфортного обслуживания бизнеса;

  • бесплатную регистрацию ИП и ООО при открытии счета;

  • тарифы от 0₽ в месяц.

Что интересно, Агророс Банк не находится под санкциями и может свободно работать с участниками внешнеэкономической деятельности.

Например, взаимодействовать с прямыми корреспондентскими счетами в валюте, а также устанавливать лучшие курсы по обмену валют. Минимум 1 раз в день курс Агророс Банка отражается в рейтинге топ-3 самых выгодных на Банки.ру.

Банк активно поддерживает тренд на экологию и занимается «зелеными субботниками». Во время презентации участникам предложили нестандартный интерактив — опрыскать интерьерное дерево таким образом, чтобы оно стало зеленым.

Агророс Банк своевременно выполняет все свои обязательства, постоянно увеличивает свой капитал, который уже превышает 1 млрд рублей. Основной приоритет банка — честность и открытость в отношениях с клиентами и партнерами. Организация работает в 14 городах России: Саратове, Балаково, Воронеже, Тольятти, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Рязани, Пензе, Калининграде, Тамбове, Ульяновске, Энгельсе и Челябинске.

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