💥Как молодому предпринимателю в регионе получить от государства 500 000 рублей

Гранты смогут получить как ИП, так и юрлица в регионах. Москва в программе не участвует.

Постановление Правительства от 19.03.2022 № 413 внесло соответствующие изменения в приложение № 35 к гос?программе «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Финансовая поддержка распространяется на все субъекты МСП, которые зарегистрированы лицами в возрасте от 14 до 25 лет включительно. При этом предпринимателям моложе 18 лет потребуется разрешение родителей.😎

Бесплатно подготовить документы и зарегистрировать ИП можно с помощью сервиса Контура.

Для этого понадобится только скан паспорта, данные СНИЛС и ИНН. Подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения помогут эксперты в чате сервиса. А после заполнения заявки менеджер лично сверит документы и поможет выпустить КЭП. Останется только дождаться решения налоговой по регистрации.

Каким требованиям нужно соответствовать

Условия предоставления гранта, правила расчета суммы и требования к заявителям прописаны в Приказе Минэкономразвития от 24.03.2022 № 149.

Гранты выделяются молодым предпринимателям до 25 лет, которые соответствуют следующим условиям:

На момент подачи документов на грант предприниматель зарегистрирован в качестве ИП или входит в состав учредителей или акционеров юрлица, владея при этом не менее 50 % доли в уставном капитале ООО или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее 50 % голосующих акций АО.

В течение года до момента получения гранта предприниматель прошел обучающую программу или акселерационную программу по направлению осуществления предпринимательской деятельности, которую проводит центр «Мой бизнес» или Корпорация МСП. Это должен быть не разовый вебинар или тренинг, а серия занятий с выдачей сертификата.

По состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи документов, у предпринимателя нет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам свыше 1 000 руб.

Грант предоставляется один раз в полном объеме на конкурсной основе. Решение о выдаче денег принимает конкурсная комиссия в субъекте РФ.

Минимальная сумма гранта составляет 100 000 руб., максимальная – 500 000 руб.

Денежная поддержка в размере до 1 млн руб. рассчитана на Арктическую зону: на нее могут рассчитывать предприниматели, работающие в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, на Чукотке, в Карелии, Коми, Якутии, Красноярском крае.

Размер гранта определяет конкурсная комиссия с учетом расходов молодого предпринимателя.

При этом деньги выдаются при условии софинансирования молодым предпринимателем не менее 25 % расходов, связанных с реализацией проекта.

На что можно потратить грант

Финансовая поддержка может покрыть часть расходов на реализацию проекта.

В Приказе Минэкономразвития от 24.03.2022 № 149 приводится большой перечень таких расходов. В него входят:

аренда и ремонт нежилого помещения, приобретение необходимых стройматериалов и оборудования;

аренда, покупка оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);

паушальный взнос, если речь идет о франшизе;

оформление результатов интеллектуальной деятельности;

оплата коммуналки и услуг электроснабжения;

технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры: электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение;

оплата услуг связи;

приобретение ПО и неисключительных прав на него;

уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;

приобретение сырья, расходных материалов для производства продукции и оказания услуг;

оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в СМИ и в интернете: услуги хостинга, модернизация сайта и аккаунтов в соцсетях и др.);

приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);

переоборудование транспорта для перевозки маломобильных групп населения;

мероприятия по профилактике коронавируса, в том числе меры по обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

На что нельзя тратить грант

Государственные деньги нельзя направлять на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также выплачивать с них кредиты и проценты по займам, предоставленным государственными микрофинансовыми организациями.

Как отчитываться за использование денег

Получатель гранта обязан предоставлять информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности в орган исполнительной власти субъекта РФ, который ответственен за выдачу субсидии.

Это придется делать каждый год в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта.