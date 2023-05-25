❗ЕНП: изменился реквизит поля «Получатель» в платежных поручениях❗

ФНС изменила наименование получателя платежей.
Теперь при перечислении денежных средств в качестве ЕНП необходимо указывать в поле 16: «Казначейство России (ФНС России)» (письмо ФНС и Федерального казначейства от 15.05.2023 № ЕД-26-8/8@/07-04-05/05-12658).
Ранее в этом поле нужно было указывать: «Управление Федерального Казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)».
ФНС сообщает, что эти корректировки применяются с 15.05.2023, но, если налогоплательщик при заполнении платежки в поле «Получатель» внесет прежние реквизиты, это не повлияет на зачисление платежа.
Другие реквизиты платежного поручения остались без изменения.
Комментарии2
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
А было как?