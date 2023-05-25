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Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ЕНП: изменился реквизит поля «Получатель» в платежных поручениях❗

По сообщениям ФНС изменилось наименование получателя платежей, администрируемых налоговыми органами.
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❗ЕНП: изменился реквизит поля «Получатель» в платежных поручениях❗

ФНС изменила наименование получателя платежей.

Теперь при перечислении денежных средств в качестве ЕНП необходимо указывать в поле 16: «Казначейство России (ФНС России)» (письмо ФНС и Федерального казначейства от 15.05.2023 № ЕД-26-8/8@/07-04-05/05-12658).

Ранее в этом поле нужно было указывать: «Управление Федерального Казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)».

ФНС сообщает, что эти корректировки применяются с 15.05.2023, но, если налогоплательщик при заполнении платежки в поле «Получатель» внесет прежние реквизиты, это не повлияет на зачисление платежа.

Другие реквизиты платежного поручения остались без изменения.

Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС

Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС

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Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    01acv09_016.jpg

  • Логотип deadline
    deadline 23 минуты назад

    А было как?

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